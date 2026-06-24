GLOBAL
¡Venezuela, sacudido por un “doblete sísmico”!
El primero de 7.2 y el segundo de 7.5 con diferencia de 40 segundos * Cerca del 80% de los habitantes se encuentran en áreas de vulnerabilidad ante movimientos de la corteza terrestre * La configuración geológica nacional, marcada por la presencia de fallas activas, convierte al país en uno de los territorios más expuestos del norte de Sudamérica
GAEL BUENDÍA
Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela este miércoles, ubicándose entre los más intensos registrados en más de un siglo.
Venezuela es un país que registra un alto riesgo sísmico, con un historial de temblores que revela una realidad insoslayable: Aproximadamente el 80% de la población reside en zonas de alta amenaza sísmica.
Este nuevo registro abarcó dos movimientos telúricos ocurridos de manera sucesiva, con epicentro en el estado de Yaracuy, en el noroeste del país.
Los sismos se sintieron con fuerza en la capital del país, donde se reportaban daños en edificios residenciales, a la espera de información sobre posibles heridos.
El primer movimiento telúrico fue de magnitud 7.2 y tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad, cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.
Según los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo se registró a las 18:04 en Venezuela.
El segundo, de 7.5 de intensidad, ocurrió 39 segundos después en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EU explica que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.
UNA ZONA DE ALTA AMENAZA SÍSMICA
La estructura geológica de Venezuela la posiciona entre las regiones con mayor actividad sísmica del norte de Sudamérica.
El país se encuentra sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, dos grandes bloques rígidos de la corteza terrestre conocidos como placas tectónicas.
La Placa del Caribe se extiende bajo gran parte del mar Caribe y abarca el norte de Venezuela, mientras que la Placa Sudamericana comprende todo el continente sudamericano hacia el sur.
El límite entre ambas atraviesa el norte del país, desde la frontera con Colombia hasta el litoral central, pasando por el occidente venezolano.
Es precisamente en esa franja donde la fricción y el desplazamiento de las placas generan una actividad sísmica constante.
Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en las zonas aledañas a sistemas de fallas activas, como la falla de Boconó, una fractura geológica de unos 500 kilómetros de longitud que cruza los Andes venezolanos desde la depresión del Táchira, en el suroeste, hasta las costas del Caribe, cerca de Morón, en el estado de Carabobo.
La falla de Boconó actúa como el principal límite superficial entre la Placa del Caribe y la Sudamericana, y es responsable de muchos de los sismos más fuertes registrados en el país.
De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos para la población venezolana, debido a la cantidad de habitantes asentados sobre zonas inestables, el crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructura en áreas críticas.
A esto se suma el aumento demográfico y la expansión de ciudades en regiones vulnerables.
La franja de mayor riesgo sísmico en Venezuela se extiende a lo largo de aproximadamente 100 kilómetros de ancho, siguiendo el eje de los principales sistemas montañosos: los Andes venezolanos, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental.
Estas cadenas montañosas atraviesan el país de suroeste a noreste, y en sus zonas de contacto se concentran las fallas sismogénicas más activas.
Entre ellas la falla de Boconó destaca como la estructura más extensa y dinámica, atravesando los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y llegando hasta el litoral central, cerca de Morón.
Esta falla, con desplazamientos observados a lo largo de siglos, es considerada el principal límite superficial entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.
La falla de San Sebastián se extiende paralela a la costa norte, desde el estado Falcón hasta el centro de Miranda, caracterizándose por generar sismos que afectan a ciudades costeras y la capital.
Por su parte, la falla de El Pilar recorre el oriente, entre los estados Sucre y Monagas, y ha sido responsable de terremotos que impactaron severamente esa región.
Además de estas tres estructuras principales, existen otros sistemas de fallas activos, aunque de menor longitud, como Oca-Ancón (que conecta el occidente venezolano con la península de la Guajira en Colombia), Valera, La Victoria y Urica. Todas estas fallas poseen potencial para producir movimientos telúricos de consideración, incluso en áreas que no suelen experimentar actividad frecuente.
La combinación de múltiples fallas activas sobre un territorio densamente poblado, sumada a la continua interacción de las placas tectónicas, explica la elevada frecuencia y la intensidad de los terremotos que afectan a Venezuela, y refuerza la necesidad de monitoreo y prevención constante en las zonas expuestas.
LOS MÁS FUERTES EN SUELO VENEZOLANO
El impacto de los terremotos en la historia venezolana queda reflejado en eventos que han marcado a la sociedad y la infraestructura nacional.
El jueves 26 de marzo de 1812, un movimiento sísmico de magnitud estimada en 7.7 devastó Caracas, La Guaira, Mérida y otras ciudades, dejando entre 15,000 y 20,000 víctimas, según reconstrucciones históricas citadas por Reuters.
Otro episodio de gran repercusión fue el terremoto de San Narciso, ocurrido el 29 de octubre de 1900, cuya magnitud se situó entre 7.6 y 8.0 y provocó severos daños en el noreste de Miranda y la zona de Caracas, con al menos 56 muertes confirmadas.
En tiempos más recientes, el 21 de agosto de 2018, un sismo de magnitud 7.3 frente a las costas de Sucre se sintió en buena parte del país y en varias regiones del Caribe.
De acuerdo con datos del USGS, este evento generó daños en edificaciones y cortes de energía, aunque no se reportaron víctimas mortales.
Entre los movimientos más recordados se encuentran también el terremoto de los Andes de 1894, que afectó gravemente el estado Mérida y dejó cerca de 350 víctimas, y el de Caracas de 1967, con una magnitud cercana a 6.7, que provocó el colapso de edificios en zonas céntricas y causó más de 236 muertes y más de 2 mil heridos.
El terremoto de Cariaco en 1997, por su parte, alcanzó una magnitud de 7.0 y dejó un saldo de 73 fallecidos tras el colapso de escuelas y viviendas.
Estos episodios reflejan la persistente amenaza que representa la actividad sísmica en Venezuela.
La combinación de factores geológicos, demográficos y urbanos configura un contexto en el que la prevención y la respuesta ante emergencias adquieren un rol central, mientras la memoria de los terremotos más devastadores sigue presente en la sociedad.
GLOBAL
García Harfuch y Kash Patel estrechan lazos de cooperación contra crimen organizado
Trabajo conjunto entre la SSPC y el FBI * La relación con la agencia estadounidense se rige bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida, expresa el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad
ILDEFONSO PEREYRA
En un encuentro estratégico para fortalecer la seguridad binacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de alto nivel con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.
El encuentro, realizado en la capital estadounidense, tuvo como eje central la consolidación de mecanismos de inteligencia que ya dieron como resultado la captura de criminales prioritarios en suelo mexicano.
García Harfuch, actuando en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, subraya que la relación con la agencia estadounidense se rige bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.
Según Omar García, la colaboración entre México y Estados Unidos es la pieza clave para obtener resultados medibles en el combate al crimen organizado.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Uno de los puntos más destacados del mensaje emitido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana -a través de sus canales oficiales- fue el impacto directo de este intercambio de información.
Gracias a la coordinación técnica, mencionó, se ha logrado la detención de diversos objetivos integrados en la lista de los más buscados por el FBI.
Además, se concretó el arresto de generadores de violencia que operaban en México, debilitando estructuras delictivas locales.
“Reafirmamos que la cooperación bilateral permite avanzar con resultados concretos”, afirma el titular de la SSPC, vinculando estas acciones con la estrategia nacional para reducir los índices de criminalidad.
El titular de la SSPC enfatiza que los esfuerzos de cooperación internacional no son aislados, sino que responden a una instrucción directa de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La meta principal de esta alianza es la pacificación del país mediante el uso de inteligencia estratégica y el cierre de filas con aliados internacionales, expresa Omar García Harfuch.
GLOBAL
México en el Vaticano
El Papa León XIV recibe en audiencia privada a Alberto Barranco Chavarría y Juan Manuel Urquizo * El embajador de México ante la Santa Sede es un gran admirador de la vida del general Francisco Luis Urquizo Benavides
EL TOPO
México está presente en el Vaticano.
El Papa León XIV recibió en una audiencia privada a Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede, y a Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, hijo del gran general Francisco Luis Urquizo Benavides.
El Sumo Pontífice hizo en un espacio en su apretada agenda para recibir a distinguidos mexicanos, un encuentro que estaba programado para mediados de año, pero finalmente se realizó en octubre pasado.
Cabe señalar que el Vicario de Cristo tiene un cariño especial por México, tan es así que ya externó a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el deseo de visitar a la Virgen del Tepeyac.
Barranco Chavarría tiene una gran admiración y respeto a la vida y labor del general Francisco Luis Urquizo, a quien le dedicó una crónica titulada “El general de mil novelas”, en el marco de la ceremonia de la Rotonda de los Hombres Ilustres en este 2025, un suceso que no sorprende, pues hace muchos años, en el Canal 40 de la Ciudad de México, le dedicó un programa completo al padre de Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, razón más que suficiente para consolidar entre ambos una gran y sólida amistad.
Motivo de orgullo el hecho de que el Papa León XIV reciba en una audiencia especial a Alberto Barranco y a Luis Manuel Urquizo, en donde abordaron temas de actualidad de lo que pasa en el mundo entero.
GLOBAL
¡Histórico acuerdo de paz en Oriente Medio!
Fin a la guerra en Gaza * En el documento firmado, las partes se comprometieron a la implementación progresiva de garantías de seguridad para ambas poblaciones civiles, la facilitación de ayuda humanitaria, la reanudación de suministros básicos y el diseño de un mecanismo para el futuro gobierno interino de Gaza
GAEL BUENDÍA
Corresponsal
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia este lunes 13 de octubre la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.
“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, expuso Trump tras la ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias.
La jornada culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas en Gaza.
“Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, reiteró Trump.
El presidente estadounidense destaca el carácter histórico de la iniciativa ante líderes internacionales en Sharm el Sheij, donde se estableció el compromiso de cese del fuego, intercambio de rehenes y organización de una conferencia internacional sobre recuperación y desarrollo.
La agenda de la cumbre contempla la reactivación de los sistemas de salud, educación y energía del territorio, ampliamente afectados por los bombardeos y los meses de enfrentamientos armados.
En el documento firmado, las partes se comprometieron a la implementación progresiva de garantías de seguridad para ambas poblaciones civiles, la facilitación de ayuda humanitaria, la reanudación de suministros básicos y el diseño de un mecanismo para el futuro gobierno interino de Gaza.
Trump enfatizó que este acuerdo representa “el principio del fin del sufrimiento en la región” y pidió la colaboración internacional para su cumplimiento.
El pacto reconoce la posición de los países árabes como garantes del proceso y les otorga un papel clave para interceder en nombre de las comunidades palestinas y monitorear el respeto al alto el fuego.
Las autoridades de Egipto, Qatar y Turquía reafirmaron su disposición a cooperar en el seguimiento de los compromisos y contribuir a la transición política y la estabilidad en Gaza.
Durante la cumbre, también quedó sentado que los trabajos para la reconstrucción material y el desarrollo se coordinarán desde Egipto, apoyados por Estados Unidos y respaldados por aportes de organizaciones multilaterales. El plan contempla la asignación de fondos dirigidos a la infraestructura, la atención a desplazados y la recuperación del tejido económico y social del territorio palestino.
El evento en Sharm el Sheij marcó la conclusión de la primera ronda de negociaciones y dio origen a un calendario de seguimiento para verificar avances.
Voceros de las delegaciones árabes manifestaron que la comunidad internacional será invitada a sumarse al proceso de reconstrucción y a respaldar iniciativas humanitarias.
LAS DUDAS DE ISRAEL Y EL DESAFÍO DE RECONSTRUIR GAZA
El pacto busca poner fin a más de dos años de guerra en Gaza, liberar rehenes y prisioneros palestinos, y abrir una etapa de reconstrucción y desmilitarización.
Si bien la iniciativa genera expectativas de paz y prosperidad, las dudas sobre su viabilidad y sostenibilidad son profundas.
Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento
El acuerdo se firmó tras la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida que Hamas mantenía en Gaza y la excarcelación de más de mil 900 prisioneros palestinos, una jornada que se vivió con celebraciones tanto en Israel como en los territorios palestinos.
La Casa Blanca destacó como objetivo central “una paz duradera en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con la protección de sus derechos humanos fundamentales, la garantía de su seguridad y el respeto de su dignidad”.
El documento firmado en la cumbre liderada por Trump, a la que asistieron decenas de líderes árabes y occidentales, remarca la diplomacia y la cooperación como métodos prioritarios para resolver futuras disputas y subraya la importancia de la coexistencia pacífica entre comunidades de fe.
Entre los elementos clave del plan, se contempla la creación de una administración temporal en Gaza, a cargo de un comité tecnocrático palestino apolítico bajo supervisión de una Junta de Paz internacional liderada por Trump y figuras como Tony Blair.
Este comité será responsable de la reconstrucción y la transición hasta que un gobierno palestino asuma el control definitivo. La desmilitarización total de Gaza es un pilar del acuerdo: el arsenal de Hamas debe ser destruido bajo supervisión extranjera, y sus combatientes que depongan las armas y acepten la convivencia obtendrán amnistía. Quienes opten por abandonar Gaza tendrán pasaje seguro y derecho de retorno futuro.
DESAFÍOS Y RESISTENCIAS
La implementación efectiva de estos compromisos se enfrenta a grandes obstáculos.
Or Heller, periodista militar de Channel 13, resumió su escepticismo con ironía: “Nunca vi un movimiento yihadista entregar voluntariamente el poder y las armas. No hay precedentes en la historia de Oriente Medio”.
La desmilitarización y la retirada israelí exigen negociaciones técnicas y políticas complejas, y la sostenibilidad de la Junta de Paz internacional aún plantea incertidumbre. Además, el mandato y la composición de la fuerza internacional todavía no están definidos del todo y persiste el peligro de que Hamas intente reorganizarse o desafiar el nuevo esquema. En las últimas horas, de hecho, el vacío de poder en la Franja se hizo evidente: estallaron focos de violencia entre Hamas y los distintos clanes surgidos para enfrentarlo
El primer ministro Benjamin Netanyahu ha manifestado cautela ante la posibilidad de reanudar las operaciones militares si el desarme de Hamas no se cumple cabalmente.
Israel Katz, ministro de Defensa, advirtió: “Cada demora o evasión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.
Hamas no aceptó públicamente los aspectos más importantes del acuerdo, como la renuncia a cualquier papel en el futuro gobierno de Gaza y la entrega de su arsenal. La organización se limitó a decir que “cualquier plan para el futuro de Gaza solo puede discutirse en un marco nacional palestino integral que incluya a Hamas”, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre la eficacia real del acuerdo para transformar la situación en la Franja.
Pese a los avances iniciales, el destino del acuerdo permanece abierto. La firme presión de Estados Unidos y los países árabes hizo posible la primera fase, pero la ejecución de los componentes más sensibles exigirá vigilancia constante y disposición de todas las partes para aceptar compromisos exigentes.
El riesgo de que Hamas o Israel incumplan promesas puede detonar una reactivación del conflicto, y la falta de consenso sobre el rol de figuras extranjeras en la Junta de Paz añade incertidumbre.
La región enfrenta dos caminos: la posibilidad de una etapa de paz y desarrollo renovado, o la amenaza de que las disputas históricas y los intereses contrapuestos reactiven la violencia.
Un dato a resaltar es que lo imposible se hizo posible gracias a la intervención de Donald Trump, quien remató de manera categórica: “Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado”.
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