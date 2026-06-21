La Primera Mandataria tarde que temprano tendrá que decidir: Cuida a México o salvaguarda a los amiguitos y familiares del Peje * Las dos jugadas presidenciales: Corta negociación con la CNTE y no responderle a Sara Carter

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Muertos de risa.

Hace mucho le conté lo desagradable que era ver a tía Marita atender a un compadre de tío Rubén, su esposo, y obedecerlo.

Daba rabia y más ver al tío hacer como que no se daba cuenta.

Ya muy viejita, feliz y largamente viuda, este imprudente menda le preguntó por qué hacía eso y respondió lacónica: -Pagaba la renta -¡Ah, bueno!

LA TIENE MUY DIFÍCIL SHEINBAUM PARDO

El lunes 15 de junio pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (¡bendito sea el Buen Dios!) no le respondió a la tal Sara Carter -directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos-, quien el domingo pasado declaró que México está cooperando chulito con ellos, pero agregó que su gobierno tiene en la mira a funcionarios mexicanos enredados con el crimen organizado y que si nos ponemos rejegos, nos atengamos a las consecuencias porque “el gobierno mexicano (sabe que) si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir”.

Así, doña Sheinbaum metió su segundo golazo desde que se aposentó en La Silla.

El primero fue mandar a volar a los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE), que ahora andan rogando “retomar el diálogo” y la Presidenta se fajó las naguas y les dijo que “el dialogo se agotó” (ovación de pie).

El segundo fue este de no responderle a doña Carter: “Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno”… ruge el estadio, ¡bien, doñita!, no se enganchó y puso en su lugar a esa igualada de la Carter que es eso, una funcionaria yanqui cualquiera.

Dicho lo anterior, no estaría nada mal pensar qué van a hacer, porque el gobierno de los EUA sí quiere fumigar al gobierno cuatrotero.

Tienen información muy preocupante. No lo harán por cuidar nuestros tenochcas traseros, que les importan menos que el clima en la tundra siberiana, sino su seguridad y de paso, bajar cuanto puedan las muertes por consumo de fentanilo (por interés político-electoral, no se ande creyendo que por defender las buenas costumbres).

Como sea, la dama del segundo piso tarde que temprano va a tener que decidir: Cuida a México o a los amiguitos del Peje (y a su parentela y a él mismo).

Desde el punto de vista político y ético, parece sencilla la respuesta: México va mano.

Pero desde el punto de vista de la realidad, la tiene muy difícil doña Sheinbaum Pardo; lo hemos dicho mucho: si rompe la impunidad, rompe la cohesión de los cuatroteros, se le desencuaderna el libro y aparte, el ala dura de Morena se le enfrentaría, abiertamente, y así, las elecciones del 2027 serían un volado… y ella sabe bien que -si pierde la Cámara de Diputados- la segunda parte de su sexenio sería un viacrucis (los gobiernos estatales le preocupan menos, mucho menos).

YA NO LE ALCANZA EL DISCURSO SOBERANISTA

Ya se verá qué nos toca ver. Lo cierto es que la Mandataria no debe confiar de más en que su puro discurso soberanista le alcanza. No le alcanza. Si alguien lo duda, nada más un botón de muestra:

Los EUA organizó una cosa llamada Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) para asuntos de cooperación contra el crimen organizado trasnacional, finanzas ilícitas y seguridad fronteriza.

Participan en el BIG quince agencias de inteligencia de allá, de los EUA y las de México (las que tocan).

A México se le dio a conocer el 12 de junio pasado, para lo que el embajador de los EUA, citó a nuestro canciller Roberto Velasco en su embajada de ellos, la de los EUA… y allá fue don Velasco a recibir instrucciones.

Luego la embajada yanqui emitió un comunicado informando sobre la reunión. No sé a usted, a este juntapalabras le supo la boca a centavo.

No está escrito que nuestro canciller no pueda visitar la embajada de otros países, pero por cosas de respeto a la soberanía del Estado anfitrión (o Estado receptor, en este caso México), por jerarquía diplomática, por la igualdad entre Estados, las visitas de un canciller a una embajada son privadas (PRIVADAS), y se hacen para tratar más fácilmente con el personal, equipos de trabajo o agencias de la embajada del país de que se trate.

Pero los asuntos formales, el establecimiento de acuerdos, la firma de compromisos, entre países, se celebran en la sede la cancillería o en Palacio Nacional. Punto.

Ya quisiera ver que nuestro embajador en Washington cite a Marco Rubio en la embajada mexicana… ¡sí Chucha!

Lo que hizo el gobierno de los EUA al citar a nuestro canciller en su embajada es un golpe de autoridad. Aquí manda el que manda y sí manda.

Y eso del BIG es para que México tenga muy claro qué esperan los EUA, que debe reportar “resultados medibles”, dijo el embajador yanqui.

Le están tendiendo la cama a doña Claudia Sheinbaum: Si llegara el caso de que hagan alguna de las barbajanadas propias del Tío Sam, podrán decir que nos dieron todo el chance del mundo de enderezarnos, lo que en este caso significa entregarles a los políticos y funcionarios sin los que el crimen organizado de México no hubiera llegado a lo que llegó: Controla el 75 por ciento del territorio.

Al mismo tiempo, don Marcelo Ebrard está enfrascado en lo de la revisión del T-MEC y el lunes 15 de junio pasado anunció que sigue la revisión del tratado, pese a dichos de Trump de no continuarlo.

Pues claro que sigue y claro que no se va a cancelar: No le conviene a los Estados Unidos.

Mire nada más un dato: Entre el 70 y 80% de las exportaciones mexicanas al amparo del T-MEC es producido y comercializado por empresas extranjeras, la mayoría, claro, de los EUA.

Donald Trump no se va a dar un balazo en el pie, pero sí nos va a sacar el tuétano en las negociaciones.

No son ganas de amargarle el día, pero tenemos que saber de qué tamaño somos junto a los EUA:

El Producto Interno Bruto de México en 2025 llegó a 1 billón 830 mil millones de dólares. Es muchísimo. Sí. Pero una sola empresa yanqui, SpaceX, del insufrible Elon Musk, vale 2 billones 100 millones de dólares, casi 15% más que nuestro PIB, lo que produce todo el país en un año Y ni siquiera es la más grande, es la sexta.

La número uno es NVIDIA Corporation que vale 4.96 billones de dólares: 271% más que toda la economía mexicana. Para irnos entendiendo.

Respetando nuestra soberanía pueden deshacernos, muertos de risa.