La mentira andando

Enrique Inzunza tiene méritos de sobra * Los villanos de la política y cosas peores: Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Adán Augusto López Hernández, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eliazar Más Kinil, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Lenia Batres Guadarrama…

EMMA ESPÍNDOLA

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo anunció, con espectacularidad y desde la tribuna presidencial, que todo estaba preparado para designar al Mitómano de la Semana, notificación que hizo durante una de las llamadas “Mañaneras del Pueblo”.

Fue de cara a la Nación, en trasmisión televisiva a nivel nacional.

Testigos que pueden dar fe del acontecimiento son los medios informativos nacionales y los “paleros” que por montones acuden a ese evento tan relevante.

Medios escritos, portales, televisión, estaciones de radio, agencias noticiosas, corresponsales nacionales y extranjeros, además de los “genios de la comunicación”, atestiguaron el anuncio.

Aunque no se dijo cuál sería el método científico para llegar a una conclusión satisfactoria, desde el principio se generó expectación.

Incluso se nombró a Luisa María Alcalde (exsecretaria del Trabajo, exsecretaria de Gobernación, exdirigente nacional de Morena) para que llegado el momento se hiciera el pomposo premio.

Es decir, la vocera para hacer pública la relevante noticia, con su investidura de consejera jurídica de la Presidencia de la República, haría las funciones de Notaria Pública para validar el certamen.

Luisa María Alcalde Luján (nacida en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1987) es una política y abogada mexicana, miembro del partido Morena. Consejera jurídica del Ejecutivo federal desde el 4 de mayo de 2026.

A ella la avalan méritos como ser licenciada en derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en derecho por la Universidad de California en Berkeley.

Por virtudes profesionales no se le puede objetar, aunque ahora su función esté reducida y minimizada a una tarea que es ridícula.

En esas labores, que la ponen al nivel de la “licenciada” Ana Elizabeth García Vilchis, está pendiente de honrar al ganador.

Que suenen las fanfarrias porque el embustero profesional, sin nadie que pueda regatearle méritos, ya tiene nombre.

Por merecimientos justos Enrique Inzunza no es el Mentiroso de la Semana, para ser imparciales hay que darle su propio valor: es el embustero de este sexenio.

Aunque hay de sobra insignes simuladores.

Y vaya que la competencia está peleada.

Ese Rey de la Mentira, sin regateo alguno, es el legislador sinaloense que, con una licencia por unas cuantas horas, forjó una trama novelesca digna de ser reconocida y exaltada.

Inzunza afirmó y publicó en redes sociales que estaba en la Cámara de Senadores y deslizó que ahí había pasado la noche.

Pero con una enorme capacidad de ubicarse en diferentes sitios a la vez, fue captado asistiendo a la graduación de uno de sus hijos en la Prepa del Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.

Obviamente su presencia causó revuelo y críticas, ya que el evento ocurrió el mismo día que acudió a la FGR y a la par de que su suplente votaba en el Senado.

Días antes había afirmado que estaba en Badiguarato, la mismísima tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”), Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, Juan José Esparragoza Moreno (“El Azul”) y, por supuesto, de Ismael “El Mayo” Zambada.

Mas resulta que el mitómano y embustero fue captado en alegre conversación en el lujoso Country Club de Culiacán, acompañado del también senador Javier Corral.

En las fotografías difundidas ambos conversaban plácidamente, podría suponerse que elaborando una estrategia para sortear las acusaciones que le hizo una Corte Federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hay elementos de sobra para que la consejera jurídica de la Presidencia metida a resplandeciente jurado del Mitómano, haga la coronación.

Esperamos que sea una ceremonia con la suntuosidad y grandeza que el personaje se merece.

HISTORIAS

Según el diario Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo.

Además de que a los dos mandatarios estatales les ha sido cancelada la visa para ingresar a las tierras gobernadas por Donald Trump. Las acusaciones tienen un alto grado de responsabilidad. A lo mejor esos son unos de los “otros” por los que vendrían después, como se afirmó en el mensaje presidencial. También se especula que uno más sería Adán Augusto López y que, asimismo, el hilo podría romperse por lo nada Delgado en las oficinas de la SEP… Risible y muy preocupantes las imágenes de usuarios que caminan por las vías del Tren Ligero porque se descompuso. Es uno de los medios de transporte que teóricamente usarán extranjeros y mexicanos para llegar al Estadio Azteca, Banorte, Ciudad de México, Ajolote o como se le quiera llamar. En este espacio del número anterior de IMPACTO, se advirtió que es uno de los medios de locomoción que representan un problema. Otra imagen de colección fue el derrumbe de un techado en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de una fastuosa inauguración donde se anunció una importante fase de remodelación de sus Terminales 1 y 2. Los trabajos aún continúan en algunas fachadas, pasillos y áreas operativas, por lo que se siguen reportando cierres parciales. Antes del colapso de algunas techumbres, se dijo que el proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina, incluye una inversión cercana a los 6,500 millones de pesos. Menos mal que por recursos no se para, ahora sería bueno investigar cómo y dónde se emplearon… Maravillosa fotografía la de Eliazar Más Kinil, un modesto regidor en Tulum, Quintana Roo, presumiendo viajar en un jet privado.

Desde luego que ajustándose a la medianía y “austeridad republicana” que tanto se difunde desde Palacio Nacional y la Cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional… Alarmante la noticia de que en el estado de Chiapas se hayan encontrado restos humanos de 100 cuerpos humanos, información que inexplicablemente se ha diluido. Quizá el hecho sea un motivo para que el apreciable y talentoso Cónsul General de México en Miami, Florida, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, tenga de que preocuparse.

Porque en tiempos no muy lejanos fue gobernador en esa entidad. Aunque tampoco puede descartarse que, como a muchos participantes de la transformación, le importe un bledo… Merecida y fuerte ovación debe recibir la “Ministra del Pueblo” Lenia Batres por afirmar “mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras”. Bueno, también se le debiera recordar que cuando menos hayan aprobado en la primaria o secundaria la materia de lectura. La materia escolar de lectura, denominada Español, Taller de Lectura y Redacción o Comprensión Lectora, se enfoca en desarrollar la capacidad de decodificar textos, comprender su significado, analizar ideas críticamente y fomentar el hábito lector. No debe descartarse que la haya librado muy apenas. O que, sin duda, ha de haber tenido muy buenas palancas para evitar cursar ese renglón que continuamente la pone en evidencia.