SILENCIO ROTO
La mentira andando
Enrique Inzunza tiene méritos de sobra * Los villanos de la política y cosas peores: Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Adán Augusto López Hernández, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eliazar Más Kinil, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Lenia Batres Guadarrama…
EMMA ESPÍNDOLA
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo anunció, con espectacularidad y desde la tribuna presidencial, que todo estaba preparado para designar al Mitómano de la Semana, notificación que hizo durante una de las llamadas “Mañaneras del Pueblo”.
Fue de cara a la Nación, en trasmisión televisiva a nivel nacional.
Testigos que pueden dar fe del acontecimiento son los medios informativos nacionales y los “paleros” que por montones acuden a ese evento tan relevante.
Medios escritos, portales, televisión, estaciones de radio, agencias noticiosas, corresponsales nacionales y extranjeros, además de los “genios de la comunicación”, atestiguaron el anuncio.
Aunque no se dijo cuál sería el método científico para llegar a una conclusión satisfactoria, desde el principio se generó expectación.
Incluso se nombró a Luisa María Alcalde (exsecretaria del Trabajo, exsecretaria de Gobernación, exdirigente nacional de Morena) para que llegado el momento se hiciera el pomposo premio.
Es decir, la vocera para hacer pública la relevante noticia, con su investidura de consejera jurídica de la Presidencia de la República, haría las funciones de Notaria Pública para validar el certamen.
Luisa María Alcalde Luján (nacida en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1987) es una política y abogada mexicana, miembro del partido Morena. Consejera jurídica del Ejecutivo federal desde el 4 de mayo de 2026.
A ella la avalan méritos como ser licenciada en derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en derecho por la Universidad de California en Berkeley.
Por virtudes profesionales no se le puede objetar, aunque ahora su función esté reducida y minimizada a una tarea que es ridícula.
En esas labores, que la ponen al nivel de la “licenciada” Ana Elizabeth García Vilchis, está pendiente de honrar al ganador.
Que suenen las fanfarrias porque el embustero profesional, sin nadie que pueda regatearle méritos, ya tiene nombre.
Por merecimientos justos Enrique Inzunza no es el Mentiroso de la Semana, para ser imparciales hay que darle su propio valor: es el embustero de este sexenio.
Aunque hay de sobra insignes simuladores.
Y vaya que la competencia está peleada.
Ese Rey de la Mentira, sin regateo alguno, es el legislador sinaloense que, con una licencia por unas cuantas horas, forjó una trama novelesca digna de ser reconocida y exaltada.
Inzunza afirmó y publicó en redes sociales que estaba en la Cámara de Senadores y deslizó que ahí había pasado la noche.
Pero con una enorme capacidad de ubicarse en diferentes sitios a la vez, fue captado asistiendo a la graduación de uno de sus hijos en la Prepa del Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.
Obviamente su presencia causó revuelo y críticas, ya que el evento ocurrió el mismo día que acudió a la FGR y a la par de que su suplente votaba en el Senado.
Días antes había afirmado que estaba en Badiguarato, la mismísima tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”), Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, Juan José Esparragoza Moreno (“El Azul”) y, por supuesto, de Ismael “El Mayo” Zambada.
Mas resulta que el mitómano y embustero fue captado en alegre conversación en el lujoso Country Club de Culiacán, acompañado del también senador Javier Corral.
En las fotografías difundidas ambos conversaban plácidamente, podría suponerse que elaborando una estrategia para sortear las acusaciones que le hizo una Corte Federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hay elementos de sobra para que la consejera jurídica de la Presidencia metida a resplandeciente jurado del Mitómano, haga la coronación.
Esperamos que sea una ceremonia con la suntuosidad y grandeza que el personaje se merece.
HISTORIAS
Según el diario Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo.
Además de que a los dos mandatarios estatales les ha sido cancelada la visa para ingresar a las tierras gobernadas por Donald Trump. Las acusaciones tienen un alto grado de responsabilidad. A lo mejor esos son unos de los “otros” por los que vendrían después, como se afirmó en el mensaje presidencial. También se especula que uno más sería Adán Augusto López y que, asimismo, el hilo podría romperse por lo nada Delgado en las oficinas de la SEP… Risible y muy preocupantes las imágenes de usuarios que caminan por las vías del Tren Ligero porque se descompuso. Es uno de los medios de transporte que teóricamente usarán extranjeros y mexicanos para llegar al Estadio Azteca, Banorte, Ciudad de México, Ajolote o como se le quiera llamar. En este espacio del número anterior de IMPACTO, se advirtió que es uno de los medios de locomoción que representan un problema. Otra imagen de colección fue el derrumbe de un techado en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de una fastuosa inauguración donde se anunció una importante fase de remodelación de sus Terminales 1 y 2. Los trabajos aún continúan en algunas fachadas, pasillos y áreas operativas, por lo que se siguen reportando cierres parciales. Antes del colapso de algunas techumbres, se dijo que el proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina, incluye una inversión cercana a los 6,500 millones de pesos. Menos mal que por recursos no se para, ahora sería bueno investigar cómo y dónde se emplearon… Maravillosa fotografía la de Eliazar Más Kinil, un modesto regidor en Tulum, Quintana Roo, presumiendo viajar en un jet privado.
Desde luego que ajustándose a la medianía y “austeridad republicana” que tanto se difunde desde Palacio Nacional y la Cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional… Alarmante la noticia de que en el estado de Chiapas se hayan encontrado restos humanos de 100 cuerpos humanos, información que inexplicablemente se ha diluido. Quizá el hecho sea un motivo para que el apreciable y talentoso Cónsul General de México en Miami, Florida, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, tenga de que preocuparse.
Porque en tiempos no muy lejanos fue gobernador en esa entidad. Aunque tampoco puede descartarse que, como a muchos participantes de la transformación, le importe un bledo… Merecida y fuerte ovación debe recibir la “Ministra del Pueblo” Lenia Batres por afirmar “mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras”. Bueno, también se le debiera recordar que cuando menos hayan aprobado en la primaria o secundaria la materia de lectura. La materia escolar de lectura, denominada Español, Taller de Lectura y Redacción o Comprensión Lectora, se enfoca en desarrollar la capacidad de decodificar textos, comprender su significado, analizar ideas críticamente y fomentar el hábito lector. No debe descartarse que la haya librado muy apenas. O que, sin duda, ha de haber tenido muy buenas palancas para evitar cursar ese renglón que continuamente la pone en evidencia.
SILENCIO ROTO
Consentidos del sistema patean el pesebre
Fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI, y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció * Los villanos de la política y cosas peores: Zenyazen Escobar García, Banco del Bienestar, Andy López Beltrán…
EMMA ESPÍNDOLA
Al escuchar los discursos llenos de odio y de rencor, vienen las reflexiones.
Porque en los mensajes donde el reclamo y la estigmatización para anclarse en el pasado, está el valor de eludir responsabilidades del presente.
Ahí es donde está la sentencia del juicio que un día llegará.
Usan términos para denigrar, deshonrar y agraviar. Ha sido moda y bandera referirse al neoliberalismo, a los gobiernos neoliberales.
Desprecio a regímenes que fueron constructores de infraestructura hospitalaria, educativa, en todos sus niveles, científica, económica, red de transportes, de un sistema de comunicación y de instituciones que han sido destruidas impunemente.
Acusaciones en contra de un Estado de Derecho que validó y dio razón de ser a un proceso democrático en el que se legalizó y garantizó la presencia de expresiones políticas que fortalecieron la participación de grupos políticos opositores al régimen.
En tiempos presentes, ha florecido un resentimiento de quienes nacieron, crecieron y se desarrollaron en esos periodos neoliberales que ahora son aborrecidos.
La mayoría de ellos fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI (cuando era un partido-aplanadora) y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció.
Incluso se ha llegado a legitimar a quienes, desde el poder, combatieron y buscaron exterminar a los disidentes. Es el caso de Manuel Bartlett Díaz, quien cuando fungía como secretario de Gobernación desató una persecución criminal en contra de sus antagonistas.
Fue él, quien con la llamada “caída del sistema” validó un triunfo que sigue figurando como un fraude electoral histórico.
Con el tiempo se convertiría en senador de la República y miembro del gabinete integrado por sus enemigos, porque nunca los consideró adversarios.
Quienes fueron beneficiados y beneficiarios de reformas políticas para garantizar el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, muestran la verdadera esencia de su razón de ser.
Ahora, sin pudor alguno, han pulverizado los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para llenarse la boca de falsedades, las alforjas y los bolsillos de millonarias fortunas.
Esos impúdicos se formaron educativa, económica y políticamente al amparo de un sistema y un Estado que fue tolerante con una deshonestidad exhibida desde su etapa juvenil.
Habrá que esperar el juicio de la historia que, desde ahora, los ubica en la mediocridad y en la falsedad que encubren con una palabrería y mensajes donde el principal valor es el cinismo.
Simplemente hay que imaginarse cuáles serán sus gestos y sus actitudes cuando sean echados del poder y en las disertaciones oficiales se haga mención de los narcogobiernos.
Cuando en las proclamas de tribunas legislativas y ceremonias oficiales, los oradores se refieran los tiempos en que zánganos y arribistas gozaron de la impunidad.
Así como sorpresivamente llegaron a las esferas del poder, habrá un tiempo en que la conciencia ciudadana los desplace y remita a las cañerías donde se incubaron.
Los refranes son frases breves de origen popular que transmiten sabiduría, consejos o moralejas. Expresiones picarescas y folclóricas que ilustran y describen.
Exploran la dualidad de la memoria, el olvido y la forma de ser. Muestran, con palabras, el inmenso poder de la sabiduría popular que enseñan lecciones fundamentales de vida.
Jean Paul Richter afirma: “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”.
El tiempo no ha podido borrar las imágenes de AMLO cuando, sonriente y afectuoso, fue a saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí también caben Adán Augusto López y “La Barredora”, y recuerda el proverbio: “Dime con quién andas y te diré quién eres”:
Mismo que advierte que las compañías y amistades definen o reflejan la personalidad y los valores de una persona.
José Saramago sostiene: “Hay que mantener y transmitir la memoria, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.
Destacan las acusaciones del gobierno norteamericano en contra de Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por estar ligados con “la maña”.
Casualmente lo que se tiene como reflejo social, al ser indiferentes con los estragos ocasionados por Hugo López-Gatell, a quien popularmente se conoce como “El Doctor Muerte”, que con negligencia y frases absurdas se condujo en la pandemia.
Inaceptable y como una burla para los mexicanos se consideró que López-Gatell fuera nombrado representante de México ante la OMS, un cargo inexistente que fuera creado para protegerlo.
Otra máxima describe: El hábito no hace al monje. Es decir que el aspecto externo de las personas no siempre coincide con su interior.
Para ejemplificar debe tomarse en cuenta que diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios que de la noche a la mañana aparecieron investidos de valiosas joyas, adquirieron ropa en tiendas de alta gama, comieron y viajaron como nunca se imaginaron.
Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la denominada “dato protegido”, Diana Karina Barreras, de quienes se ha documentado que poseen un guardarropa y accesorios de marcas exclusivas, cuyo valor supera los $4’000,000 no son un prietito en el arroz.
Sobran los militantes de Morena que han provocado polémica por contrastar con el discurso de austeridad que tanto pregonan, pero en realidad hacen lo contrario.
Incluso en los postulados de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en los principios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se divulgó vivir en una medianía que muchos ignoran y rechazan.
Obviamente no pueden quedarse fuera los ostentosos propietarios de mansiones millonarias, como el diputado Arturo Ávila, el senador Gerardo Fernández Noroña, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora Sasil de León, el senador Óscar Cantón Zetina, la diputada morenista Cynthia Iliana López Castro y muchos otros.
La lista es más larga que la Cuaresma.
Entre los proverbios no puede ignorarse el que dice: A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Lo cual remite a la cantaleta de la democracia y la soberanía, donde se excluyen las acciones de embarques de hidrocarburos y de alimentos para apoyar el régimen cubano.
O condenar a los españoles que hace siglos conquistaron a México y exonerar a Raúl Castro por un crimen cometido hace 30 años.
Mas no puede dejarse fuera de estos apotegmas el que precisa: Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
En ese axioma bien puede ubicarse a aquellos que alardean precisamente de lo que no tienen.
Lo cual remite a la mayor tesis de Andrés Manuel López Obrador en su embustero y falso discurso donde proclamaba: No robar, no mentir, no traicionar.
El mismo AMLO presumía de vivir con 200 pesos en el bolsillo y ahora habita una mansión que el “pueblo bueno y sabio” no tiene.
Por eso quienes fustigan al pasado, deben tener presente que: Palabra o piedra suelta, no tiene vuelta.
HISTORIAS
Zenyazen Escobar García es un diputado federal veracruzano que generó un escándalo mayúsculo, no porque se le haya hecho agua la canoa o hundido una lancha, sino por el incendio de un costoso yate.
Por cierto en la embarcación se celebraban ruidosas y elegantes fiestas con “invitadas” que trabajan en oficinas del gobierno estatal… Funcionarios del Banco del Bienestar fueron inhabilitados por saquear cuentas bancarias. Raro, porque además deberían estar en la cárcel por rateros.
Un letrero en las sucursales de esa institución bancaria dice que el efectivo y los valores están protegidos por sistemas de alarma. Pero se les olvidó cortarles las uñas a quienes manejan recursos de “ayudas sociales”… Cargando mochilas donde esconde sus fracasos, Andy López Beltrán ya se piensa diputado federal y coordinador de la mayoría morenista en la próxima Legislatura.
Con sus antecedentes, seguramente llegará a dividir y no a mantener unida a la fracción parlamentaria.
SILENCIO ROTO
Gobierno acorralado
En el marco del Mundial de Futbol 2026 están las amenazas de manifestaciones de la CNTE y madres buscadoras * También debe considerarse la propagación de violencia criminal en diversas entidades federativas
EMMA ESPÍNDOLA
La cuenta regresiva para la fiesta futbolera mundialista corre irremediablemente y a la vista del concierto internacional, México proyecta incertidumbre.
En el panorama que ofrece la justa deportiva, no hay festividad, gozo o entusiasmo.
Los escenarios que se divulgan son preocupantes por la imagen que circula y se difunde.
Personal de las embajadas acreditadas en territorio nacional, grupos de inteligencia extranjeros y medios informativos internacionales, trasmiten los aconteceres que impactan en el país.
Queda claro que las representaciones diplomáticas rinden diariamente un informe de todo lo que sucede.
Sin llegar al pesimismo, la visión imperante es la de un gobierno que se encuentra acorralado por los hechos que suceden todos los días.
Y es que, al examinarse el catálogo de acontecimientos, el horizonte no es nada alentador.
Mezclados conforman una imagen explosiva y que, en forma irreparable, se torna preocupante y que impacta en los terrenos turísticos.
Emblemáticamente destaca la tensa relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos que aparentan cordialidad, pero en la realidad ofrece una tensión creciente.
También debe considerarse la propagación de violencia criminal en diversas entidades federativas.
Una crispación social que va en aumento por los conflictos político electorales generados por el partido gobernante y los gobiernos de oposición que no pueden ser excluidos.
La plaga de sucesos incluye la etiqueta de un narcogobierno y los trascendidos que se derivan del escándalo generado por gobiernos estatales y municipales.
En ese rubro los acontecimientos registrados en Sinaloa, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y el Estado de México impactan severamente.
Deben sumarse los bloqueos de carreteras y autopistas, que impiden el libre tránsito vehicular.
Sin descartar las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que amaga con un paro nacional y el bloqueo de accesos a los estadios futboleros en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
En síntesis, un boicot usado como chantaje.
Además del anuncio de las madres buscadoras de desaparecidos que advierten que habrán de manifestarse durante el evento deportivo internacional que tendrá la atención mundial de lo que acontezca.
El anuncio del Sindicato de Controladores Aéreos que emplaza a huelga a menos de dos semanas de la Copa del Mundo 2026.
Porque la ceremonia de inauguración del Mundial se llevará a cabo el jueves 11 de junio. El evento iniciará a las 11:30 a.m. (hora del Centro de México), con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Megamarchas de productores agrícolas y transportistas que intimidan a las autoridades con organizar concentraciones que, sin duda, impactarán en terrenos informativos y publicitarios en las imágenes que se difundan.
Principalmente en los países de las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial.
Mas no debe descartarse a la mayoría de las 195 naciones que integran el orbe y que, sabido es, estarán pendientes de todo lo que suceda en torno a la competencia deportiva.
Tampoco puede, ni debe, dejarse fuera la información que la CIA, la DEA, el FBI y las misiones diplomáticas remitan a sus gobiernos, sobre todo el panorama imperante en México.
Los desplazamientos en poblaciones indígenas en los estados de Chiapas, Durango y Guerrero, también son preocupantes.
Incluyan ustedes, lectores de IMPACTO, los fraudes cibernéticos con la venta del boletaje.
La repentina aparición de una epidemia como el Ébola y que es una amenaza en el terreno sanitario.
Particularmente habrá un observatorio minucioso en la Ciudad de México, donde las calamidades imperantes son desdeñadas y no se vislumbra el impacto negativo que ofrecen.
No son pocas las dificultades que nutren la larga lista de una problemática que ha sido minimizada y tampoco se le ha dado la dimensión que debiera tener preocupado a los gobiernos federales y locales.
Vea usted un breve resumen.
Es tiempo de lluvias y en el Aeropuerto Internacional, a donde arribarán los deportistas y los millones de visitantes que tanto se presumen, las filtraciones de lluvia son más abundantes que en tierras donde los campesinos esperan ver caer el agua.
Las obras de la terminal aérea están inconclusas, a pesar de las archimillonarias cifras tan cacareadas.
El transporte público es ineficiente, un desastre mayúsculo que no tiene solución alguna.
Obras viales inconclusas, aunque ya se hayan hecho relumbrantes inauguraciones para que los funcionarios aparezcan en la foto.
Un Sistema de Transporte Colectivo (Metro) donde las escaleras eléctricas no funcionan, se registran incendios, interrupciones en las corridas de los trenes y hay un caos imperante.
El Tren Interurbano que sale de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y no que no está exento de accidentes y descomposturas.
La Ciclovía en la que se invirtieron carretadas millonarias y que, sin dudarlo, no será usada por los turistas porque de los millones de turistas que se anuncian ni el 5 por ciento la utilizarán para transportarse, pero que redujo los carriles para que circulen automóviles.
A la incertidumbre debe agregarse la catástrofe y el azote de los motociclistas que circulan en la capital del país y que son peor que una epidemia.
Esa calamidad incluye accidentes diarios donde hay muertos y heridos, verlos que circulan en sentido contrario, invaden áreas peatonales, se pasan altos, son agresivos con transeúntes y automovilistas, conducen sin equipo protector y de manera irresponsable transportan infantes.
Los visitantes extranjeros y nacionales podrán ver en toda su potencialidad la piratería de artículos y prendas deportivas que se expenden a precios exorbitantes.
En el Centro Histórico y las inmediaciones del estadio que cada dos horas cambia de nombre (Azteca, Banorte, Ciudad de México y lo que se les ocurra) el comercio ambulante y un ejército de revendedores que buscan ganarse en un día recursos inimaginables.
Claro está que sin olvidar ni dejar fuera la gigantesca colección de baches que superan los cráteres de la Luna.
La inseguridad que prevalece no puede ignorarse ni dejarse fuera, a lo que debe sumarse la preocupación de que grupos delictivos busquen asaltar o estafar a los visitantes.
Sin descartar las arbitrariedades y la prepotencia de los uniformados que se esmeran en agredir a la ciudadanía.
Los desperfectos y mal funcionamiento del Tren Ligero tampoco están exentos del azote imperante.
Además del infortunio que significa el uso de las mal llamadas peseras (eufemismo) conducidas por personas agresivas, mal vestidas, que se ufanan de violar todo el contenido del reglamento de tránsito.
Y desde ahora es terrible la renta de inmuebles que superan el costo de un departamento en la 5ª Avenida de Nueva York o un piso en ciudades como Madrid o París.
Un tránsito insoportable, aunque Clara Brugada, jefa de Gobierno, recomiende a los habitantes de la ciudad capital que no salgan de sus casas para mejorar la vialidad.
Como verá usted, el paquete es grande, a pesar de que indudablemente aquí no han sido mencionados un gran número de acontecimientos que agravan la situación.
Toda esa problemática tiene arrinconado al gobierno.
SILENCIO ROTO
Zozobra y panorama tormentoso
Hechos violentos empañan los pronósticos, a lo que debe sumarse las amenazas y las acciones provenientes del exterior * Los villanos de la política y cosas peores: Julieta Ramírez, Evangelina Moreno, Ismael Burgueño Ruiz, Fiscalía General de la República, Rubén Rocha Moya, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, Clara Luz Flores, Jorge Reyes, Juan José Sierra, Martha Elba Dávila Pérez, David Monreal, Américo Villarreal, Isabel Díaz Ayuso…
EMMA ESPÍNDOLA
Contaminado por la violencia y la zozobra, el panorama del proceso electoral del próximo año navega en aguas turbulentas.
El furor imperante hace vislumbrar una intranquilidad
provocada por la furia de grupos criminales y políticos que enturbian el orden social en gran parte de las entidades federativas.
Hechos violentos empañan los pronósticos, a lo que debe sumarse las amenazas y las acciones provenientes del exterior.
La crispación involucra ambiciones desmedidas de quienes, violando los tiempos oficiales, se encuentran en campañas y disputas que son ignoradas por las autoridades.
Motivos de casos graves que generan la conmoción interior en el país son los ataques armados y las amenazas en comunidades donde la población es desplazada.
Frente a las acciones que trastornan la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad, en diversos escenarios predomina el silencio.
Bien define Miguel de Unamuno cuando precisa: A veces el silencio es la peor mentira.
Inexplicablemente, en el estado de Michoacán impera un mutismo funesto ante la violencia que flagela a la sociedad.
Trágicos acontecimientos que suceden no trascienden en una entidad donde la población tiene que vivir atrincherada para salvaguardarse y ponerse a salvo.
En gran parte de los 113 municipios, el temor por crímenes, balaceras, amenazas, cobro de piso, extorsiones, secuestros y trasiego de drogas, los habitantes deben permanecer ocultos por el sigilo.
La población debe permanecer casi en la clandestinidad ante la desastrosa realidad.
Hay ciudades como Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Quiroga, donde prácticamente se vive un Estado de Sitio.
Los habitantes tienen que vivir usualmente refugiados, para evitar ser víctimas.
En la realidad, sin que sea una orden oficial, diariamente enfrentan lo que equivale a un Toque de Queda porque después de cierta hora deben permanecer atrincherados en sus hogares.
A fin de no verse involucrados en balaceras, viven bajo la prohibición de transitar libremente por las calles.
Pero en esa trama de terror que ensombrece no están exentas entidades como Estado de México, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Colima, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo.
Y para gobernadores como Delfina Gómez, Evelyn Salgado, Salomón Jara, Javier May, Alfredo Ramírez Bedolla, Layda Sansores, Américo Villarreal, Rocío Nahle, Alejandro Armenta Mier, Margarita González Sarabia, Samuel García, Clara Brugada y otros más, no sucede nada.
Para la mayoría de ellas y ellos, los choques entre grupos criminales son parte de un proceso natural.
Los efectos de esos acontecimientos, que además impactan en el mundial futbolero que está en puerta, son un mal presagio para el proceso electoral que se vivirá el año próximo.
No valorar o rechazar la realidad, equivale a una complicidad que empaña los pronósticos de una jornada electoral en donde el abstencionismo puede convertirse en el punto central.
Todavía existe la esperanza de que los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) pudieran conjugarse para alcanzar la certeza de conseguir una mediana tranquilidad, porque resolver la problemática no se ve cómo.
Sobre la mesa está el panorama de los escenarios. Habrá que esperar para ver si hay respuestas.
HISTORIAS
La senadora Julieta Ramírez y la diputada Evangelina Moreno son protagonistas de una ruda confrontación en Baja California en la búsqueda de la candidatura para suceder a Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Un match de pesos completos, aunque haya un peso mosca como el doctor Ismael Burgueño Ruiz (presidente municipal de Tijuana) que invierte fuerte sumas económicas para promoverse como una tercera opción. Bueno, también los de baja estatura tienen el sueño de algún día crecer… Que la Fiscalía General de la República haya abierto la investigación sobre la “narcoelección” y el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén, más bien parece un distractor para evitar que Rubén Rocha Moya tenga que comparecer ante juzgados estadounidenses.
Debe recordarse que Cuén (quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa) fue privado de la vida en el sitio donde estaba Ismael “El Mayo” Zambada, aunque las autoridades estatales quisieron inventar que se le privó de la vida en una gasolinera donde querían robarle su automóvil… La guerra que sostienen “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, bandas criminales que dominan el estado de Guerrero, no ha sido un argumento válido para que el senador Félix Salgado Macedonio haga algún pronunciamiento.
Al igual que su hija, la gobernadora Evelyn, recurren al argumento de que “calladitos se ven más bonitos”… Clara Luz Flores renunció a la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura a gobernadora de Nuevo León. Su más fuerte adversaria es Tatiana Clouthier Carrillo (hija del célebre “Maquío”) y se pronostica un verdadero choque de trenes. Hagan sus apuestas… Brillante, único, es Jorge Reyes (presidente municipal de Pachuca, Hidalgo). Envilecido por sentirse “popular”, amenazó (vía WhatsApp) a su equipo de trabajo con despedirlos si no dan “like” y comparten sus publicaciones en redes sociales. Dejarlos sin empleo es la fórmula para difundir la imagen de un mediocre funcionario a quien la sociedad repudia… Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no pudo ser más claro: La extorsión mantiene de rodillas a los empresarios de México. Sólo entre los meses de enero y marzo, casi 3 mil víctimas y 17 entidades sufren ese cáncer social. Pero dicen las autoridades federales que todo está en calma… Para Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en Aguascalientes, agarrar la fiesta es cuestión suprema. Durante su estancia en la Feria de San Marcos “agarró la jarra” con singular alegría, pero como se negó a pagar la cuenta del consumo que hizo (obviamente bebidas que desbordaron su felicidad) fue arrestada por la policía. Sobra decir que -para no cubrir la deuda- hizo gala de despampanante cargo… David Monreal, gobernador de Zacatecas, logró unificar a los productores de frijol para que participen en una marcha. El pequeño detalle es que la manifestación fue en su contra por la represión de que fueron objeto. En verdad ni cómo ayudarlo… En este espacio se ha precisado la desmedida ansiedad del gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal, por promover su figura para enviar mensajes de popularidad que no tiene. Pues bien, resulta que mediante “empresas fantasma”, facturas apócrifas, medios de comunicación inexistentes y códigos QR se realizan grandes sumas de dinero. Aunque a lo mejor es una exageración señalarlo, porque las pruebas testimoniales apenas cuantifican que lo gastado es de ¡300 millones de pesos! Una verdadera bicoca para tan egregio personaje que ha visto pasar el tráfico de hidrocarburos por sumas que superan los miles de millones de pesos… Fuerte y drástica fue la crítica para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Comunidad de Madrid, durante su estancia en México. Aunque nadie diga nada por los 588 millones de pesos (según oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores) que se donaron al gobierno de Cuba para reforzar el programa “Sembrando Vida”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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