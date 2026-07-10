Marta Kostyuk y su vestido conquista Wimbledon 2026

El atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo * La tenista ucraniana recuerda a una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento

ERIC GARCÍA

Wimbledon siempre da de qué hablar cuando se trata de estilo. Sus estrictas reglas, que exigen atuendos completamente blancos, hacen que tanto las jugadoras como los asistentes saquen su lado más creativo a través de estampados, bordados y pequeños detalles, siempre respetando el tradicional código de vestimenta del torneo.

Para la edición de 2026 ya ha habido varios momentos que han llamado la atención, como las joyas de Aryna Sabalenka o el kimono con el que Naomi Osaka sorprendió fuera de la cancha.

Sin embargo, hay un atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo: el vestido con el que Marta Kostyuk ha estado compitiendo en el campeonato más importante del deporte blanco.

En un torneo donde es común ver a las jugadoras vestir diseños de firmas como Miu Miu o Stella McCartney, pocos esperaban que un diseño de Wilson se robara todas las miradas. La tenista ucraniana luce un vestido que recuerda a los de una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento.

La tradición forma parte del ADN tanto de Wimbledon como de Wilson. La marca siempre ha priorizado el desempeño de los materiales y el desarrollo de prendas que faciliten el juego. Sin embargo, este diseño, con un encaje que evoca al chantilly, se siente como una propuesta innovadora dentro de un deporte que históricamente ha privilegiado materiales técnicos como la lycra y el algodón.

“Nadie ha llevado un vestido similar en este torneo”, comenta Marta Kostyuk, quien desde su debut con la pieza ha recibido elogios tanto de aficionados como de especialistas en moda deportiva.

“Está hecho de mesh y diseñado para el rendimiento, por lo que es ligero y se seca muy rápido”, explica Joelle Michaeloff, directora creativa detrás del vestido. La pieza está confeccionada con dos capas de mesh bordado con flores que ofrecen la compresión necesaria para competir al máximo nivel sin sacrificar el diseño ni la estética.

Con este look, Marta Kostyuk se consolida como una de las tenistas con mayor personalidad dentro del circuito. Sin necesidad de colaborar con una casa de moda de lujo, ha construido una identidad propia basada en prendas que reflejan su estilo y autenticidad.

Además de conquistar con su propuesta estética, la ucraniana también ha brillado dentro de la cancha. Tras vencer a Jasmine Paolini en sets consecutivos, consiguió su pase a las semifinales de Wimbledon, reafirmando que su vestido no sólo se ha convertido en uno de los más comentados del torneo, sino también en el uniforme de una de sus protagonistas.