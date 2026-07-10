DEPORTES
Marta Kostyuk y su vestido conquista Wimbledon 2026
El atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo * La tenista ucraniana recuerda a una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento
ERIC GARCÍA
Wimbledon siempre da de qué hablar cuando se trata de estilo. Sus estrictas reglas, que exigen atuendos completamente blancos, hacen que tanto las jugadoras como los asistentes saquen su lado más creativo a través de estampados, bordados y pequeños detalles, siempre respetando el tradicional código de vestimenta del torneo.
Para la edición de 2026 ya ha habido varios momentos que han llamado la atención, como las joyas de Aryna Sabalenka o el kimono con el que Naomi Osaka sorprendió fuera de la cancha.
Sin embargo, hay un atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo: el vestido con el que Marta Kostyuk ha estado compitiendo en el campeonato más importante del deporte blanco.
En un torneo donde es común ver a las jugadoras vestir diseños de firmas como Miu Miu o Stella McCartney, pocos esperaban que un diseño de Wilson se robara todas las miradas. La tenista ucraniana luce un vestido que recuerda a los de una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento.
La tradición forma parte del ADN tanto de Wimbledon como de Wilson. La marca siempre ha priorizado el desempeño de los materiales y el desarrollo de prendas que faciliten el juego. Sin embargo, este diseño, con un encaje que evoca al chantilly, se siente como una propuesta innovadora dentro de un deporte que históricamente ha privilegiado materiales técnicos como la lycra y el algodón.
“Nadie ha llevado un vestido similar en este torneo”, comenta Marta Kostyuk, quien desde su debut con la pieza ha recibido elogios tanto de aficionados como de especialistas en moda deportiva.
“Está hecho de mesh y diseñado para el rendimiento, por lo que es ligero y se seca muy rápido”, explica Joelle Michaeloff, directora creativa detrás del vestido. La pieza está confeccionada con dos capas de mesh bordado con flores que ofrecen la compresión necesaria para competir al máximo nivel sin sacrificar el diseño ni la estética.
Con este look, Marta Kostyuk se consolida como una de las tenistas con mayor personalidad dentro del circuito. Sin necesidad de colaborar con una casa de moda de lujo, ha construido una identidad propia basada en prendas que reflejan su estilo y autenticidad.
Además de conquistar con su propuesta estética, la ucraniana también ha brillado dentro de la cancha. Tras vencer a Jasmine Paolini en sets consecutivos, consiguió su pase a las semifinales de Wimbledon, reafirmando que su vestido no sólo se ha convertido en uno de los más comentados del torneo, sino también en el uniforme de una de sus protagonistas.
DEPORTES
José Mourinho, el nuevo DT del Real Madrid
Benfica hace oficial su salida * El portugués, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, vuelve como el técnico elegido por Florentino Pérez tras su reelección, con el objetivo claro de reforzar la plantilla y pelear por la Champions League
ERIC GARCÍA
Es innegable que las cosas en el Real Madrid se han movido con fuerza. Primero fue la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo tras una temporada sin títulos… y ahora el club ya tiene nuevo director técnico: José Mourinho.
El movimiento busca darle un equilibrio al club blanco, después de dos temporadas donde se ha visto mermado por el funcionamiento colectivo y problemas internos entre jugadores.
El portugués, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, vuelve como el técnico elegido por Florentino Pérez tras su reelección, con el objetivo claro de reforzar la plantilla y pelear por la Champions League.
BENFICA CONFIRMA SALIDA DE MOURINHO
El Benfica emite un comunicado oficial confirmando la salida de José Mourinho, que se materializará mediante el pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros por parte del Real Madrid.
“El Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo”, se lee.
Durante su etapa en el Benfica, Mourinho dejó una huella impecable en la liga portuguesa, con un registro invicto que incluyó numerosas victorias y empates, llevando al equipo a pelear por los primeros puestos.
Su salida, aunque esperada en las últimas semanas, genera nostalgia entre los aficionados encarnados, que valoraron su regreso al futbol portugués tras décadas en las grandes ligas europeas.
El acuerdo entre las tres partes (Benfica, Mourinho y Real Madrid) estaba prácticamente sellado desde hace días.
REGRESA TRAS MÁS DE UNA DÉCADA
Esta será la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid, más de una década después de su primera experiencia en el club.
El técnico portugués regresa con 63 años, cargado de madurez y con el hambre intacta de sumar títulos, especialmente la Champions League que se le resistió en su primer paso.
En su primera etapa (2010-2013), Mourinho llegó como un campeón de Europa con el Inter de Milán y rápidamente impuso su estilo pragmático y ganador.
En la temporada 2011-12 conquistó LaLiga con 100 puntos, un récord histórico en su momento, además de la Copa del Rey.
Sin embargo, la relación con la directiva y parte del vestuario se tensó en la tercera temporada, marcada por la eliminación en semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid y diferencias en la planificación deportiva.
A pesar de los logros, Mourinho abandonó el club en 2013 tras ganar una Liga, una Copa y una Supercopa, dejando un legado de intensidad y polémicas que aún divide opiniones entre la afición madridista.
Ahora el reto de Mourinho es poner al cuadro merengue lo más alto posible, pero con la obligación de ganar la Orejona.
DEPORTES
Billy Álvarez, el legado de un hombre que formó una industria
De luto el sector del cemento, el empresarial mexicano y el mundo del futbol * Guillermo Álvarez Cuevas no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa Cruz Azul en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundó y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos
ERIC GARCÍA
El sábado 30 de mayo pasado la industria del cemento y el sector empresarial mexicano perdió a una de sus figuras más representativas sumido en un ámbito de injusticia y la parcialidad de la ley.
Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido y llamado con cariño como “Billy Álvarez”, perdió la lucha en contra no de su enfermedad, más bien en contra de la injusticia y el influyentismo político que le arrebató más de 6 décadas de historia en la construcción de lo que él llevó a ser la segunda empresa cementera más grande del país.
Si las autoridades hicieran su trabajo y la ley en México fuera honesta, Billy seguiría en vida y encabezando a la empresa que fue su vida, Cooperativa La Cruz Azul.
Hijo de don Guillermo Álvarez Macías, hombre a quien se le debe los inicios de éxito de La Cruz Azul, nació en Cortázar, Guanajuato, aun cuando su infancia la vivió en Jasso, Hidalgo, tierra que lo vio crecer y hogar de la cementera Cruz Azul.
El sueño que comenzó don Guillermo Álvarez Macías con tan sólo 192 socios cooperativistas, dos plantas cementeras, una en Hidalgo y la otra en Lagunas, Oaxaca, así como la fundación del equipo Cruz Azul, amor de varias generaciones, Billy lo llevó a otro nivel en casi 30 años de comandar a la empresa a le que siempre dedicó su vida.
El bienestar para todos era el principio de Billy que llevó a La Cruz Azul de tener las dos plantas a poseer 4, dos más -una en Aguascalientes y la otra en Puebla, la última considerada entre las más modernas del mundo- y pasando de producir 3 millones de toneladas anuales de cemento a casi 14 millones de toneladas, lo que le permitió ser la segunda cementera más grande del país y la más importante y líder en la venta de autoconsumo para la construcción.
De 192 socios que iniciaron este sueño, la empresa llegó a estar conformada por más de 700 socios y una fuente de empleos que superaba las 25 mil plazas entre directos e indirectos, vaya, era la cooperativa más grande e influyente de América Latina.
Hablar hasta hace unos años atrás de La Cruz Azul, era hablar de calidad y prestigio.
EMPRESAS DE PRESTIGIO EN DIVERSOS ÁMBITOS
Pero Billy no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundo y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos, tales fueron los casos de:
***Azul Ixtapa en el sector turístico.
***Tiendas de conveniencia social.
***Médica Azul.
***Azul Cerámica.
***Programas de desarrollo para la Mujer.
***Guarderías, primarias y secundarías para gente de escasos recursos comunitarios.
***Pinturas Cruz Azul.
***Azul Textil.
***Radios e impresos locales en lenguas originarias.
Y demás que garantizaban el bienestar de los cooperativistas y socios, colaboradores de la empresa y municipios aledaños a la organización.
Hoy ese sueño se derrumbó, apagaron la luz de un hombre que brillaba con luz propia para dar paso al robo más descarado que puede sufrir un grupo, le robaron a La Cruz Azul un corazón que latía por ella para dar paso a oportunistas que en pocos años han acabado con un legado que pertenecía -no a un hombre ni a un grupo empresarial- a todos los mexicanos.
Descanse en paz Billy Álvarez.
DEPORTES
¡Final de película! Azul Rey, el color del campeón
Joel Huiqui hace historia: Un entrenador joven que debuta y es campeón de Liga MX en sólo 7 partidos * El equipo de la Noria, hecho en CU: 30 partidos sin perder en el Estadio Olímpico, ahí se coronó en Concachampions y el Apertura 2026 de la Liga MX ante… ¡los Pumas!
ARMANDO GARCÍA
Definitivamente es inobjetable el título conseguido por Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026.
Para lograrlo, venció al 1 y 2 de la tabla general: Las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, en una final de película, en la propia casa del equipo universitario.
Parece que el equipo de la Noria es hecho en CU, pues ahí durante un año hizo propia esa casa, pues logró 29 partidos sin perder, superando el récord de los propios Pumas, ahí se coronó en la Concachampions y ahora obtiene en esa cancha su décima estrella al ser campeón en el Apertura 2026 y venciendo a los propios anfitriones, los Pumas, y con esto llegar a la marca de 30 partidos sin perder en el estadio Olímpico Universitario.
Desde el Clausura 2013 no había dos directores técnicos mexicanos en la final. En aquella ocasión fueron Miguel Herrera por América y Guillermo Vázquez Jr. por Cruz Azul. Ahora fueron Efraín Juárez por los Pumas y Joel Huiqui por la Máquina.
Rodolfo Rotondi pasó de villano a héroe, se sacó la espina de la final perdida ante el América y ahora fue el autor del gol del título cuando ya todo mundo cantaba los tiempos extra.
Otro que hace historia es Joel Huiqui, quien debuta como entrenador y en sólo siete partidos obtiene el campeonato. Para muchos Efraín Juárez es el técnico de la temporada, pero Huiqui es el entrenador de la liguilla, pues ganó 4 partidos y empató dos juegos. Se coronó sin conocer la derrota en la liguilla, ganó en el marcador global a sus tres contrincantes.
Un dato a resaltar es que al Atlas, Chivas y Pumas los venció como visitante. En casa la Máquina ganó uno y empató dos. Nada que refutarle.
Un hecho curioso es que jugó como local en el Cuauhtémoc, Azteca o Banorte y el Estadio Azul; fue un equipo errante, pero con un corazón gigante que salió avante ante la adversidad.
La Máquina logra su segundo título en sólo cinco años bajo el mando de Víctor Manuel Velázquez.
Un reconocimiento también a Iván Alonso, que bajo su proyecto deportivo logra cinco semifinales de manera consecutiva; de esas, dos fueron finales: la primera ante el América y la quinta ante los Pumas.
Ya había frutos, faltaba cristalizarlo con un título… y ya se logró. ¡Enhorabuena Cruz Azul! Y muchas felicidades a toda la afición celeste, que bien se lo merecen por tantos momentos amargos que no cabe mencionar.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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