Mexicanos: Felices, aunque duela

Gracias a los vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano * El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar

J. ADALBERTO VILLASANA

Tienen los mexicanos una idiosincrasia especial, su ADN los lleva a decirse felices siempre, porque, como dice la canción: También de dolor se canta, cuando llorar no se puede.

Es difícil encontrar en México a una persona que reconozca su depresión; se es feliz, aunque sea por molestar.

El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar.

Recordemos que, para empezar este año, la depresión representó una crisis de salud pública en México, afecta a más del 5% de la población adulta, con estimaciones que señalan hasta 3.6 millones de adultos con este trastorno. La prevalencia es más alta en mujeres y se reporta una alta incidencia en jóvenes (12%-40% con síntomas de ansiedad/depresión).

Hay que señalar que las mujeres son el parámetro de la situación familiar, por lo cual registran más depresión.

El estado actual de la economía global, las políticas del gobierno y los intereses son los principales factores para el aumento del costo de la vida en México para 2026, razones por las que 38% de los mexicanos consideraron que su nivel de vida disminuirá.

El estudio Costo de vida 2025, realizado por Ipsos (empresa de investigación de mercados), apunta que, el 18% de los encuestados dice que este año su nivel de vida disminuirá, el 20% cree que sus ingresos bajarán, mientras que 65% cree que los impuestos aumentarán. Para 76% de los mexicanos los precios en general se elevarán.

Ahora bien, en contraparte, el World Happiness Report 2026 colocó a México en el lugar 12 del ranking global de felicidad, con una calificación de 6.972 en evaluación de vida. El reporte ubica a Finlandia en la primera posición, seguida de Islandia y Dinamarca, mientras Costa Rica aparece en el cuarto sitio y marca la mejor posición histórica para un país de América Latina.

El estudio, elaborado con datos de Gallup y coordinado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, mide la felicidad a partir de la Escalera de Cantril, una pregunta en la que las personas califican su vida del 0 al 10.

MÉXICO ENTRA AL TOP 15 DE FELICIDAD Y EL ESTUDIO EXPLICA LA CAUSA

De acuerdo con el World Happiness Report 2026, México forma parte del grupo de países con mayores niveles de felicidad en el mundo.

La explicación parece sencilla, la mayoría de los mexicanos es feliz no sólo por la economía, sus satisfactores son: lazos sociales fuertes y, actualmente, usa las redes sociodigitales, como herramienta de conexión, no sólo de consumo, de tal manera que ante la adversidad el saber que familiares y amigos gozan de salud y se encuentran bien, le da tranquilidad. Su entorno social impacta directamente en cómo se percibe la vida.

REDES SOCIALES Y JÓVENES, EN EL CENTRO DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA FELICIDAD 2026

El especialista de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Gerardo Leyva, considera que, el bienestar se vincula con la interacción social y la confianza.

La forma en que las personas se relacionan, y cada vez más, cómo lo hacen en entornos digitales, está en el centro del Informe Mundial de la Felicidad 2026. El análisis de este año pone especial atención en las y los jóvenes, su participación en la vida social y el impacto del uso de redes sociales en su bienestar.

“El informe de 2026 está enfocado en el tema de la relación con las redes sociales, su uso y el bienestar, particularmente en las personas jóvenes”, explica el doctor Gerardo Leyva, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra cada 20 de marzo.

En cuanto a los resultados más recientes del ranking, el Informe Mundial de la Felicidad 2026 confirma que México se mantiene entre los países con mayores niveles de bienestar a nivel global, aunque con un ligero ajuste en su posición. Tras haber alcanzado el décimo lugar en 2025, el país se ubica ahora alrededor del sitio 12, lo que refleja más una reconfiguración del ranking internacional que un deterioro interno.

Esta posición lo mantiene dentro del grupo de naciones con mejor evaluación de vida, impulsado en buena medida por la fortaleza de sus vínculos familiares y comunitarios, factores que el propio reporte identifica como centrales para explicar la felicidad.

MÉXICO: ESTABILIDAD EN EL RANKING

Leyva explicó que los niveles de felicidad en México se han mantenido relativamente estables en los últimos años, mientras que otros países han registrado descensos, lo que ha modificado las posiciones en el ranking internacional y permitió a nuestro país ubicarse en la décima posición en 2025.

El académico señala que varios países industrializados han perdido posiciones en los últimos años, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón e Italia, lo que ha influido en la reconfiguración del ranking global de felicidad. El reporte se construye a partir del promedio de tres años, lo que tiende a suavizar las variaciones.

“La felicidad es fundamentalmente algo que responde a la manera como nos vinculamos con los demás”, indica el académico, al destacar que la calidad de estas relaciones incide en la experiencia de vida.

Para el especialista, medir la felicidad no es un ejercicio anecdótico, sino una herramienta clave para la política pública.

“El bienestar radica en la gente. No se puede confiar únicamente en indicadores indirectos”, afirmó, al subrayar la necesidad de incorporar la experiencia de vida de las personas en la toma de decisiones.

El Reporte Mundial de la Felicidad 2026 reabre una discusión central: En un mundo atravesado por las redes sociales, la felicidad no sólo depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive, se convive y se construyen vínculos.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En el pueblo de México prevalece el sentimiento de ser feliz, aunque duela, al tener vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano: La inseguridad, el desempleo, los altos precios de los insumos básicos, se sobrepasan cuando la familia está unida, hay un plato en la mesa y se tiene un techo para dormir.

Se guarda la tristeza y se sonríe, difícilmente un mexicano reconoce la depresión.

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