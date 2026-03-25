TEXTUAL-ES
Mexicanos: Felices, aunque duela
Gracias a los vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano * El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar
J. ADALBERTO VILLASANA
Tienen los mexicanos una idiosincrasia especial, su ADN los lleva a decirse felices siempre, porque, como dice la canción: También de dolor se canta, cuando llorar no se puede.
Es difícil encontrar en México a una persona que reconozca su depresión; se es feliz, aunque sea por molestar.
El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar.
Recordemos que, para empezar este año, la depresión representó una crisis de salud pública en México, afecta a más del 5% de la población adulta, con estimaciones que señalan hasta 3.6 millones de adultos con este trastorno. La prevalencia es más alta en mujeres y se reporta una alta incidencia en jóvenes (12%-40% con síntomas de ansiedad/depresión).
Hay que señalar que las mujeres son el parámetro de la situación familiar, por lo cual registran más depresión.
El estado actual de la economía global, las políticas del gobierno y los intereses son los principales factores para el aumento del costo de la vida en México para 2026, razones por las que 38% de los mexicanos consideraron que su nivel de vida disminuirá.
El estudio Costo de vida 2025, realizado por Ipsos (empresa de investigación de mercados), apunta que, el 18% de los encuestados dice que este año su nivel de vida disminuirá, el 20% cree que sus ingresos bajarán, mientras que 65% cree que los impuestos aumentarán. Para 76% de los mexicanos los precios en general se elevarán.
Ahora bien, en contraparte, el World Happiness Report 2026 colocó a México en el lugar 12 del ranking global de felicidad, con una calificación de 6.972 en evaluación de vida. El reporte ubica a Finlandia en la primera posición, seguida de Islandia y Dinamarca, mientras Costa Rica aparece en el cuarto sitio y marca la mejor posición histórica para un país de América Latina.
El estudio, elaborado con datos de Gallup y coordinado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, mide la felicidad a partir de la Escalera de Cantril, una pregunta en la que las personas califican su vida del 0 al 10.
MÉXICO ENTRA AL TOP 15 DE FELICIDAD Y EL ESTUDIO EXPLICA LA CAUSA
De acuerdo con el World Happiness Report 2026, México forma parte del grupo de países con mayores niveles de felicidad en el mundo.
La explicación parece sencilla, la mayoría de los mexicanos es feliz no sólo por la economía, sus satisfactores son: lazos sociales fuertes y, actualmente, usa las redes sociodigitales, como herramienta de conexión, no sólo de consumo, de tal manera que ante la adversidad el saber que familiares y amigos gozan de salud y se encuentran bien, le da tranquilidad. Su entorno social impacta directamente en cómo se percibe la vida.
REDES SOCIALES Y JÓVENES, EN EL CENTRO DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA FELICIDAD 2026
El especialista de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Gerardo Leyva, considera que, el bienestar se vincula con la interacción social y la confianza.
La forma en que las personas se relacionan, y cada vez más, cómo lo hacen en entornos digitales, está en el centro del Informe Mundial de la Felicidad 2026. El análisis de este año pone especial atención en las y los jóvenes, su participación en la vida social y el impacto del uso de redes sociales en su bienestar.
“El informe de 2026 está enfocado en el tema de la relación con las redes sociales, su uso y el bienestar, particularmente en las personas jóvenes”, explica el doctor Gerardo Leyva, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra cada 20 de marzo.
En cuanto a los resultados más recientes del ranking, el Informe Mundial de la Felicidad 2026 confirma que México se mantiene entre los países con mayores niveles de bienestar a nivel global, aunque con un ligero ajuste en su posición. Tras haber alcanzado el décimo lugar en 2025, el país se ubica ahora alrededor del sitio 12, lo que refleja más una reconfiguración del ranking internacional que un deterioro interno.
Esta posición lo mantiene dentro del grupo de naciones con mejor evaluación de vida, impulsado en buena medida por la fortaleza de sus vínculos familiares y comunitarios, factores que el propio reporte identifica como centrales para explicar la felicidad.
MÉXICO: ESTABILIDAD EN EL RANKING
Leyva explicó que los niveles de felicidad en México se han mantenido relativamente estables en los últimos años, mientras que otros países han registrado descensos, lo que ha modificado las posiciones en el ranking internacional y permitió a nuestro país ubicarse en la décima posición en 2025.
El académico señala que varios países industrializados han perdido posiciones en los últimos años, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón e Italia, lo que ha influido en la reconfiguración del ranking global de felicidad. El reporte se construye a partir del promedio de tres años, lo que tiende a suavizar las variaciones.
“La felicidad es fundamentalmente algo que responde a la manera como nos vinculamos con los demás”, indica el académico, al destacar que la calidad de estas relaciones incide en la experiencia de vida.
Para el especialista, medir la felicidad no es un ejercicio anecdótico, sino una herramienta clave para la política pública.
“El bienestar radica en la gente. No se puede confiar únicamente en indicadores indirectos”, afirmó, al subrayar la necesidad de incorporar la experiencia de vida de las personas en la toma de decisiones.
El Reporte Mundial de la Felicidad 2026 reabre una discusión central: En un mundo atravesado por las redes sociales, la felicidad no sólo depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive, se convive y se construyen vínculos.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el pueblo de México prevalece el sentimiento de ser feliz, aunque duela, al tener vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano: La inseguridad, el desempleo, los altos precios de los insumos básicos, se sobrepasan cuando la familia está unida, hay un plato en la mesa y se tiene un techo para dormir.
Se guarda la tristeza y se sonríe, difícilmente un mexicano reconoce la depresión.
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Indefensión humanitaria de Cuba
Me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a la isla * Pese al bloqueo económico y las carencias que provoca, el pueblo cubano muestra poderío en educación, salud, artes y deportes. Sus representantes viajan por el mundo. ¡La utopía está viva!
J. ADALBERTO VILLASANA
La situación en Cuba es bastante difícil y la vida de los cubanos empeora a diario. Estados Unidos aumenta sistemáticamente la presión sobre la isla, al utilizar tanto amenazas militares como un bloqueo económico. El apoyo humanitario de México ayuda parcialmente a la población, pero no es suficiente.
Además del “asedio” económico Washington recurre activamente a sanciones secundarias contra los países que continúan apoyando a La Habana.
Varios países centroamericanos, bajo presión estadounidense, se han negado a utilizar personal médico cubano, lo que reduce los ya escasos ingresos presupuestarios de la república.
En esta situación, es evidente que la mayoría de las organizaciones que se autoproclaman humanitarias simplemente ha hecho oídos sordos, temiendo la persecución estadounidense.
Sería interesante ver cómo se comportan los países europeos y las organizaciones que suelen defender los derechos humanos y el cumplimiento de las normas internacionales. ¿Intentan algunas organizaciones llegar a la “isla de la libertad” en sus barcos u organizar la entrega de ayuda humanitaria? Lamentablemente, no. no hay esfuerzos visibles en este sentido.
Podría sorprender, pero dentro de la propia Europa también has “islas” cuyas poblaciones están bloqueadas sin el apoyo de activistas internacionales de derechos humanos.
Como es el caso de Transnistria, una región separatista prorrusa en el este de Moldavia (frontera con Ucrania), independiente desde 1990, pero no es reconocida internacionalmente por ningún país de la ONU. Formalmente es parte de Moldavia, pero mantiene lazos con Rusia y símbolos soviéticos.
Es franja de tierra de unos 4,100 kilómetros cuadrados, situada entre el río Dniéster y Ucrania, con una población de casi medio millón de personas.
Pero la culpa de estos “isleños europeos” reside en su renuncia a ser absorbidos por otro Estado, perdiendo así su identidad, soberanía, idioma e historia. Así Moldavia utiliza el mismo método que Estados Unidos contra Cuba. Recurre a amenazas de fuerza, boicots económicos y chantaje político. Resulta extraño oír esto hoy en día, pero la mayoría de los líderes de Transnistria está en prisión, acusada de diversos delitos ¿alguien ha oído hablar de presos políticos en Moldavia? Por supuesto que no, ya que, por ejemplo, la líder de Gagaquzia, E. Gutsul, fue condenada no por sus opiniones sino por otro “delitos”. La población del enclave prefiere una vida pacífica, pero los sentimientos prorrusos en la sociedad son impopulares entre los líderes moldavos.
Además, la región autónoma se opone a cambiar el estatus neutral de Moldavia y no desea unirse a Rumania, a pesar de la fuerte presión de la presidenta moldava María Sandu que es ciudadana rumana.
Transnistria ha tenido la desgracia de tener vecinos. Por un lado, está “dominada” por Moldavia, por el otro, por Ucrania. Ambos países desean fervientemente convertirse en estados europeos, pero ambos tienen regiones que no desean tales escenarios. Esto se debe en gran medida a los vínculos tradicionales de los enclaves con Rusia y a su falta de deseo de formar parte de un bando hostil a Moscú.
Parece imposible comparar estas dos situaciones, aunque quizá sean las más impactantes, pero existen similitudes generales. En el mundo moderno, lamentablemente, el concepto de autodeterminación, el derecho a vivir y hablar el idioma elegido y la libertad de expresar libremente el propio pensamiento prácticamente no se respetan.
Estados Unidos, utilizando todos los métodos de presión posibles, intenta imponer sus “reglas”, normas de comportamiento y propiedades de política exterior a otros Estados.
Si la Casa Blanca ve beneficios económicos derivados del desarrollo de los recursos naturales, se descubre inmediatamente la presencia de narcotraficantes, terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional en ese territorio.
A su vez, los países europeos intentan obtener su parte del pastel destruyendo entidades políticas independientes que no encajan en su concepto compartido con Estados Unidos de un “mundo gobernado por reglas”.
Sin entrar en polémicas políticas, quisiera señalar que las organizaciones humanitarias internacionales podrían recordar las metas y objetivos de sus estructuras e intentar facilitar la vida a los ciudadanos comunes.
Al mismo tiempo, me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a Cuba, que se ha encontrado en una situación difícil, en gran medida por su culpa propia.
BLOQUEO A CUBA
El llamado “embargo” económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, denominado “bloqueo” por el gobierno cubano, comenzó formalmente el 3 de febrero de 1962.
Fue decretado por el presidente John F. Kennedy mediante la Proclamación 3447, tras la nacionalización de propiedades estadounidenses en la isla y en el contexto de la Guerra Fría.
CONVERSACIONES ENTRE CUBA Y EUA
El vienes 13 de marzo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que “funcionarios cubanos sostienen recientemente ‘conversaciones’ con representantes de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana.
Se indica: Las conversaciones están orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones.
Destacó que esas conversaciones son facilitadas por “factores internacionales” que no precisó.
Las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.
Según Díaz-Canel, durante esos intercambios, La Habana ha expresado su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.
Cuba está sin suministro de combustible. “Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ningún barco a nuestro país” y trabaja en “condiciones adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida” del pueblo.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a Cuba, que se ha encontrado en una situación difícil.
Que, a pesar de las presiones del imperialismo, conserve su soberanía y convicción de solidaridad con los pueblos del mundo.
A pesar del bloqueo económico y las carencias que provoca, el pueblo cubano muestra poderío en educación, salud, artes y deportes. Sus representantes viajan por el mundo. ¡La utopía está viva!
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Mujeres: Avances y realidades
Las féminas en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales * Aún con los avances, los desafíos persisten, enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad
J. ADALBERTO VILLASANA
Las mujeres han conquistado el reconocimiento de sus derechos, en la actualidad son un elemento fundamental de México, el país no se entendería ni sería una realidad sin su participación en todas las esferas sociales.
En el escenario actual, la coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, sostuvo: La voz de las mujeres en la UNAM “es hoy más fuerte, más visible y más escuchada que nunca”. Y saben que, desde la docencia, la investigación y la difusión de la cultura pueden contribuir a transformar realidades que aún duelen.
Y la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gina Zabludovzky Kuper, afirma que las mujeres siempre “han buscado alimentarse de las frutas de árbol del conocimiento” y estudian no “por saber más, sino por ignorar menos”.
Puntualiza que de 1970 a la fecha el crecimiento de la participación femenina en la educación superior ha pasado de 17 a 54 por ciento de la población estudiantil; su creciente incorporación en el ámbito académico ha cambiado las interpretaciones sobre las historias disciplinarias y ha permitido que científicas y creadoras invisibilizadas adquieran “nueva vida”.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el INEGI reportó datos de la situación actual y se destaca: En el tercer trimestre de 2025, la población de 15 años y más en el país fue de 103.1 millones de personas (53.1% mujeres y 46.9% hombres).
Hay que subrayar la tasa de participación de las mujeres, la cual se ubicó en 45.7% y en los hombres, en 75.1%, lo que representó una brecha de casi 30 puntos porcentuales.
De las mujeres ocupadas, 46.7% tuvo un ingreso de hasta un salario mínimo y 5.6% no recibió ingresos, en contraste con los hombres (34.0 y 4.8%, respectivamente).
De 24.3 millones de mujeres ocupadas en el mercado laboral, 55.9 % se encontraba en ocupación informal.
De manera tal, que aún con los avances, los desafíos persisten, porque enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad.
Ahora, las mujeres en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales. Además, en materias de Violencia y Derechos: Persisten retos en derechos reproductivos, con mayor vulnerabilidad en mujeres sin escolaridad o hablantes de lengua indígena.
En su estudio Cien años de datos: Mujeres en la economía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), apuntan que el avance educativo de las mujeres en el siglo pasado no se refleja en su participación económica.
“En el último siglo, la participación de las mujeres en la educación, el trabajo y la política, se transformó profundamente en México. De un contexto marcado por altos niveles de analfabetismo y exclusión de la vida pública, el país transitó hacia un panorama en el que las mujeres son mayoría en la educación superior y cuentan con representación paritaria en el Poder Legislativo. Estos avances ampliaron sus derechos y fortalecieron su participación en la esfera pública”, resalta.
Pero, aunque el incremento en la escolaridad de las mujeres constituye uno de los mayores avances desde 1900, este progreso no se refleja al mismo ritmo en una mayor participación económica ni en mejores condiciones laborales.
En el rubro familiar desde 1960, las mujeres pasaron de tener en promedio casi siete hijos a menos de dos, hoy se casan diez años más tarde y tienden a vivir seis años más que los hombres.
Estos cambios demográficos fueron clave para ampliar las oportunidades educativas y económicas, pero a su vez plantean nuevos retos frente al envejecimiento poblacional y una sociedad que demanda más cuidados.
Así, de tal manera, las mujeres en México pasaron de enfrentar tasas de analfabetismo cercanas a 78% en 1900 a representar 53% de la matrícula universitaria.
La expansión educativa transformó su acceso y crecimiento en el mercado laboral. Sin embargo, persisten disparidades en la elección de carrera. Las mujeres se concentran en áreas vinculadas al cuidado, los servicios y la docencia, que suelen ofrecer menores ingresos.
En contraste, los hombres predominan en campos como las ingenierías y las ciencias computacionales, que registran mayor demanda en el mercado laboral.
Además, el aumento en la escolaridad de las mujeres no se ha reflejado con la misma magnitud en su integración al mercado laboral y, cuando ocurre, tampoco garantiza igualdad en las condiciones laborales.
Aunque las mujeres pasaron de estar prácticamente excluidas del mercado laboral en 1900 a representar casi la mitad de la fuerza de trabajo en la actualidad, esta mayor incorporación no ha cerrado las brechas laborales de género. Por ejemplo, la brecha salarial se redujo a la mitad en tres décadas, al reducirse de 27% en 1995 a 13% en 2025.
Al mismo tiempo, las políticas de cuidado no han evolucionado al ritmo de la creciente participación de mujeres en el mercado laboral. La licencia de maternidad permanece sin cambios desde 1970, cuando apenas 18% de las mujeres formaba parte de la fuerza de trabajo. Los permisos de paternidad, por su parte, se incorporaron hasta la última década y siguen siendo limitados.
Por otra parte, el Imco señala: Entre 2008 y 2012, la tasa de mujeres víctimas de homicidio se duplicó. En 2021 se registró la tasa más alta, 6.07 homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes.
Aunque a principios del siglo XXI se fortalecieron los instrumentos para visibilizar y medir la violencia, como la creación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2003) y la tipificación del feminicidio (2012), persisten altos niveles de subregistro y una cifra negra elevada que limitan el acceso efectivo a la justicia.
Y hasta hace poco, la representación de legisladoras creció de manera sostenida a partir de la adopción de acciones afirmativas y se consolidó con la reforma constitucional de 2019, conocida como “Paridad en Todo”.
A partir de las cuotas, México pasó de contar con 37% de legisladoras en 2014 a alcanzar la paridad en la LXV Legislatura (2021-2024).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Las mujeres en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales. Aún con los avances, los desafíos persisten, enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad.
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Menos pobreza laboral, pero falta crecimiento económico
No hay que echar las campanas a vuelo por los riesgos de la renegociación del T-MEC * Hay incertidumbre por la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas provocadas por Donald Trump
J. ADALBERTO VILLASANA
Celebramos disminución de pobreza laboral, pero el crecimiento económico marginal y la situación de la geopolítica internacional llevan a no echar las campanas al vuelo, porque aún hay mucho por hacer en la economía moral que impulsa la Cuarta Transformación en México.
Destaquemos que este escenario es resultado de una nueva redistribución de la riqueza resultado con un incremento salarial histórico, impulsado por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora suma la ley que indica una semana laboral de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
Pero el crecimiento económico es un punto en el que se tiene que trabajar de manera decidida, para que esto no sean castillos en el aire o sembrar rosas en el mar; de manera tal que el impulso al campo y a la industria deben ser los ejes de la transformación.
“Histórico: La pobreza laboral en México registra el nivel más bajo en 20 años al llegar a 33.9 por ciento anual en 2025, de acuerdo con INEGI. La economía moral mejora la vida de las y los trabajadores”, presumió Claudia Sheinbaum en sus redes sociodigitales.
“Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos –LPEI-, según el ámbito rural o urbano) disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.4 a 32.3 por ciento.
En el ámbito rural, disminuyó 4.1 puntos porcentuales: pasó de 50.7 a 46.6 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 2.7 puntos porcentuales al pasar de 30.8 a 28.1%.”, reportó el INEGI.
Sin embargo, hay que voltear la mirada y poner atención en que la economía mexicana registró un crecimiento acumulado de 0.7% a 0.8% en 2025, con una significativa desaceleración y su menor ritmo desde la contracción de 2020.
A pesar de un repunte trimestral del 0.9% al cierre de 2025, el panorama refleja una brecha con su potencial, aunque destaca una inversión extranjera directa récord.
En este momento, las perspectivas económicas para México en 2026 apuntan a un crecimiento moderado, con proyecciones del PIB situándose mayoritariamente entre 1.3% y 1.6%.
Tras un 2025 débil, se espera una ligera mejoría impulsada por el mercado interno, el turismo por el Mundial de fútbol y las exportaciones, aunque persisten riesgos por la renegociación del T-MEC y la inversión.
En este escenario el INEGI destaca: A nivel nacional, la pobreza laboral presentó una reducción respecto al tercer trimestre de 2025 de 2.0 puntos porcentuales: pasó de 34.3 a 32.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.
“Respecto a la situación de formalidad laboral, en el cuarto trimestre de 2025, la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10,609.74 pesos y la población ocupada informal, de 5,455.61 pesos. El ingreso laboral real mensual de la población ocupada formal presentó un incremento anual de 2.5%, mientras que el ingreso de la población ocupada informal creció 6.0 por ciento.
En cuanto a la variación trimestral, el ingreso de la población ocupada formal e informal aumentó 0.3 y 4.2%, respectivamente.
De momento, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo presumió avance histórico del indicador de pobreza laboral en México al cierre del 2025, que alcanzó su nivel más bajo en 20 años.
Destaca que cada vez menos personas ocupadas en el país enfrentan ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, un dato que, afirmó, refleja el impacto de la política salarial y laboral impulsada en los últimos años.
BUENA NOTICIA
Es significativa y positiva la disminución de la pobreza en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Hubo un cambio importante y para bien en estos años, planteó en agosto del año pasado el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.
Una cantidad menor de mexicanos está por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y se registró un avance relativo en la solución de las carencias sociales en cuanto a rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y de nutrición, principalmente, refirió el economista.
Empero, acotó Provencio Durazo, aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales; ello implica que existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos.
Debe considerarse que en la actualidad algunas de las carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud.
De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, aunque también el nivel de las carencias en educación y salud durante el año pasado, por ejemplo, seguía siendo más alto que el de 2016 o 2018, puntualizó en entrevista.
Ello significa que, en 2024, argumenta, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud; 63 millones a seguridad social; y 18 millones a servicios básicos en sus viviendas, entre otros.
El aumento del ingreso real constituye un factor determinante en la reducción de la pobreza laboral, pues amplía el poder adquisitivo de los hogares, cuyo sustento depende principalmente del trabajo.
En su mensaje, Claudia Sheinbaum atribuye los resultados a la continuidad de la política de recuperación del salario mínimo y al fortalecimiento del mercado interno.
Durante los últimos años, el salario mínimo ha experimentado incrementos sostenidos por encima de la inflación, lo que ha impulsado el ingreso de los trabajadores formales y presionado al alza otras remuneraciones.
Pero, en este contexto el pasado 26 de febrero de 2026, el Banco de México (Banxico) actualizó su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país y lo situó en 1.6% para este año, ligeramente por encima de la proyección previa de 1.1 por ciento.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Celebramos la reducción de la pobreza laboral en México, pero hay que poner atención en la necesidad de un crecimiento económico, el cual es incierto por los riesgos asociados a la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas, con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que cada ocho días anuncia la invasión o bombardeo a alguna nación petrolera.
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