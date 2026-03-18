Indefensión humanitaria de Cuba

Me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a la isla * Pese al bloqueo económico y las carencias que provoca, el pueblo cubano muestra poderío en educación, salud, artes y deportes. Sus representantes viajan por el mundo. ¡La utopía está viva!

J. ADALBERTO VILLASANA

La situación en Cuba es bastante difícil y la vida de los cubanos empeora a diario. Estados Unidos aumenta sistemáticamente la presión sobre la isla, al utilizar tanto amenazas militares como un bloqueo económico. El apoyo humanitario de México ayuda parcialmente a la población, pero no es suficiente.

Además del “asedio” económico Washington recurre activamente a sanciones secundarias contra los países que continúan apoyando a La Habana.

Varios países centroamericanos, bajo presión estadounidense, se han negado a utilizar personal médico cubano, lo que reduce los ya escasos ingresos presupuestarios de la república.

En esta situación, es evidente que la mayoría de las organizaciones que se autoproclaman humanitarias simplemente ha hecho oídos sordos, temiendo la persecución estadounidense.

Sería interesante ver cómo se comportan los países europeos y las organizaciones que suelen defender los derechos humanos y el cumplimiento de las normas internacionales. ¿Intentan algunas organizaciones llegar a la “isla de la libertad” en sus barcos u organizar la entrega de ayuda humanitaria? Lamentablemente, no. no hay esfuerzos visibles en este sentido.

Podría sorprender, pero dentro de la propia Europa también has “islas” cuyas poblaciones están bloqueadas sin el apoyo de activistas internacionales de derechos humanos.

Como es el caso de Transnistria, una región separatista prorrusa en el este de Moldavia (frontera con Ucrania), independiente desde 1990, pero no es reconocida internacionalmente por ningún país de la ONU. Formalmente es parte de Moldavia, pero mantiene lazos con Rusia y símbolos soviéticos.

Es franja de tierra de unos 4,100 kilómetros cuadrados, situada entre el río Dniéster y Ucrania, con una población de casi medio millón de personas.

Pero la culpa de estos “isleños europeos” reside en su renuncia a ser absorbidos por otro Estado, perdiendo así su identidad, soberanía, idioma e historia. Así Moldavia utiliza el mismo método que Estados Unidos contra Cuba. Recurre a amenazas de fuerza, boicots económicos y chantaje político. Resulta extraño oír esto hoy en día, pero la mayoría de los líderes de Transnistria está en prisión, acusada de diversos delitos ¿alguien ha oído hablar de presos políticos en Moldavia? Por supuesto que no, ya que, por ejemplo, la líder de Gagaquzia, E. Gutsul, fue condenada no por sus opiniones sino por otro “delitos”. La población del enclave prefiere una vida pacífica, pero los sentimientos prorrusos en la sociedad son impopulares entre los líderes moldavos.

Además, la región autónoma se opone a cambiar el estatus neutral de Moldavia y no desea unirse a Rumania, a pesar de la fuerte presión de la presidenta moldava María Sandu que es ciudadana rumana.

Transnistria ha tenido la desgracia de tener vecinos. Por un lado, está “dominada” por Moldavia, por el otro, por Ucrania. Ambos países desean fervientemente convertirse en estados europeos, pero ambos tienen regiones que no desean tales escenarios. Esto se debe en gran medida a los vínculos tradicionales de los enclaves con Rusia y a su falta de deseo de formar parte de un bando hostil a Moscú.

Parece imposible comparar estas dos situaciones, aunque quizá sean las más impactantes, pero existen similitudes generales. En el mundo moderno, lamentablemente, el concepto de autodeterminación, el derecho a vivir y hablar el idioma elegido y la libertad de expresar libremente el propio pensamiento prácticamente no se respetan.

Estados Unidos, utilizando todos los métodos de presión posibles, intenta imponer sus “reglas”, normas de comportamiento y propiedades de política exterior a otros Estados.

Si la Casa Blanca ve beneficios económicos derivados del desarrollo de los recursos naturales, se descubre inmediatamente la presencia de narcotraficantes, terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional en ese territorio.

A su vez, los países europeos intentan obtener su parte del pastel destruyendo entidades políticas independientes que no encajan en su concepto compartido con Estados Unidos de un “mundo gobernado por reglas”.

Sin entrar en polémicas políticas, quisiera señalar que las organizaciones humanitarias internacionales podrían recordar las metas y objetivos de sus estructuras e intentar facilitar la vida a los ciudadanos comunes.

Al mismo tiempo, me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a Cuba, que se ha encontrado en una situación difícil, en gran medida por su culpa propia.

BLOQUEO A CUBA

El llamado “embargo” económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, denominado “bloqueo” por el gobierno cubano, comenzó formalmente el 3 de febrero de 1962.

Fue decretado por el presidente John F. Kennedy mediante la Proclamación 3447, tras la nacionalización de propiedades estadounidenses en la isla y en el contexto de la Guerra Fría.

CONVERSACIONES ENTRE CUBA Y EUA

El vienes 13 de marzo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que “funcionarios cubanos sostienen recientemente ‘conversaciones’ con representantes de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

Se indica: Las conversaciones están orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones.

Destacó que esas conversaciones son facilitadas por “factores internacionales” que no precisó.

Las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.

Según Díaz-Canel, durante esos intercambios, La Habana ha expresado su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.

Cuba está sin suministro de combustible. “Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ningún barco a nuestro país” y trabaja en “condiciones adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida” del pueblo.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Me gustaría creer que México mantendrá su compromiso a brindar asistencia a Cuba, que se ha encontrado en una situación difícil.

Que, a pesar de las presiones del imperialismo, conserve su soberanía y convicción de solidaridad con los pueblos del mundo.

A pesar del bloqueo económico y las carencias que provoca, el pueblo cubano muestra poderío en educación, salud, artes y deportes. Sus representantes viajan por el mundo. ¡La utopía está viva!

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