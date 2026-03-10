Mujeres: Avances y realidades

Las féminas en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales * Aún con los avances, los desafíos persisten, enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad

J. ADALBERTO VILLASANA

Las mujeres han conquistado el reconocimiento de sus derechos, en la actualidad son un elemento fundamental de México, el país no se entendería ni sería una realidad sin su participación en todas las esferas sociales.

En el escenario actual, la coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, sostuvo: La voz de las mujeres en la UNAM “es hoy más fuerte, más visible y más escuchada que nunca”. Y saben que, desde la docencia, la investigación y la difusión de la cultura pueden contribuir a transformar realidades que aún duelen.

Y la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gina Zabludovzky Kuper, afirma que las mujeres siempre “han buscado alimentarse de las frutas de árbol del conocimiento” y estudian no “por saber más, sino por ignorar menos”.

Puntualiza que de 1970 a la fecha el crecimiento de la participación femenina en la educación superior ha pasado de 17 a 54 por ciento de la población estudiantil; su creciente incorporación en el ámbito académico ha cambiado las interpretaciones sobre las historias disciplinarias y ha permitido que científicas y creadoras invisibilizadas adquieran “nueva vida”.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, el INEGI reportó datos de la situación actual y se destaca: En el tercer trimestre de 2025, la población de 15 años y más en el país fue de 103.1 millones de personas (53.1% mujeres y 46.9% hombres).

Hay que subrayar la tasa de participación de las mujeres, la cual se ubicó en 45.7% y en los hombres, en 75.1%, lo que representó una brecha de casi 30 puntos porcentuales.

De las mujeres ocupadas, 46.7% tuvo un ingreso de hasta un salario mínimo y 5.6% no recibió ingresos, en contraste con los hombres (34.0 y 4.8%, respectivamente).

De 24.3 millones de mujeres ocupadas en el mercado laboral, 55.9 % se encontraba en ocupación informal.

De manera tal, que aún con los avances, los desafíos persisten, porque enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad.

Ahora, las mujeres en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales. Además, en materias de Violencia y Derechos: Persisten retos en derechos reproductivos, con mayor vulnerabilidad en mujeres sin escolaridad o hablantes de lengua indígena.

En su estudio Cien años de datos: Mujeres en la economía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), apuntan que el avance educativo de las mujeres en el siglo pasado no se refleja en su participación económica.

“En el último siglo, la participación de las mujeres en la educación, el trabajo y la política, se transformó profundamente en México. De un contexto marcado por altos niveles de analfabetismo y exclusión de la vida pública, el país transitó hacia un panorama en el que las mujeres son mayoría en la educación superior y cuentan con representación paritaria en el Poder Legislativo. Estos avances ampliaron sus derechos y fortalecieron su participación en la esfera pública”, resalta.

Pero, aunque el incremento en la escolaridad de las mujeres constituye uno de los mayores avances desde 1900, este progreso no se refleja al mismo ritmo en una mayor participación económica ni en mejores condiciones laborales.

En el rubro familiar desde 1960, las mujeres pasaron de tener en promedio casi siete hijos a menos de dos, hoy se casan diez años más tarde y tienden a vivir seis años más que los hombres.

Estos cambios demográficos fueron clave para ampliar las oportunidades educativas y económicas, pero a su vez plantean nuevos retos frente al envejecimiento poblacional y una sociedad que demanda más cuidados.

Así, de tal manera, las mujeres en México pasaron de enfrentar tasas de analfabetismo cercanas a 78% en 1900 a representar 53% de la matrícula universitaria.

La expansión educativa transformó su acceso y crecimiento en el mercado laboral. Sin embargo, persisten disparidades en la elección de carrera. Las mujeres se concentran en áreas vinculadas al cuidado, los servicios y la docencia, que suelen ofrecer menores ingresos.

En contraste, los hombres predominan en campos como las ingenierías y las ciencias computacionales, que registran mayor demanda en el mercado laboral.

Además, el aumento en la escolaridad de las mujeres no se ha reflejado con la misma magnitud en su integración al mercado laboral y, cuando ocurre, tampoco garantiza igualdad en las condiciones laborales.

Aunque las mujeres pasaron de estar prácticamente excluidas del mercado laboral en 1900 a representar casi la mitad de la fuerza de trabajo en la actualidad, esta mayor incorporación no ha cerrado las brechas laborales de género. Por ejemplo, la brecha salarial se redujo a la mitad en tres décadas, al reducirse de 27% en 1995 a 13% en 2025.

Al mismo tiempo, las políticas de cuidado no han evolucionado al ritmo de la creciente participación de mujeres en el mercado laboral. La licencia de maternidad permanece sin cambios desde 1970, cuando apenas 18% de las mujeres formaba parte de la fuerza de trabajo. Los permisos de paternidad, por su parte, se incorporaron hasta la última década y siguen siendo limitados.

Por otra parte, el Imco señala: Entre 2008 y 2012, la tasa de mujeres víctimas de homicidio se duplicó. En 2021 se registró la tasa más alta, 6.07 homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes.

Aunque a principios del siglo XXI se fortalecieron los instrumentos para visibilizar y medir la violencia, como la creación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2003) y la tipificación del feminicidio (2012), persisten altos niveles de subregistro y una cifra negra elevada que limitan el acceso efectivo a la justicia.

Y hasta hace poco, la representación de legisladoras creció de manera sostenida a partir de la adopción de acciones afirmativas y se consolidó con la reforma constitucional de 2019, conocida como “Paridad en Todo”.

A partir de las cuotas, México pasó de contar con 37% de legisladoras en 2014 a alcanzar la paridad en la LXV Legislatura (2021-2024).

