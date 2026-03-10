TEXTUAL-ES
Mujeres: Avances y realidades
Las féminas en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales * Aún con los avances, los desafíos persisten, enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad
J. ADALBERTO VILLASANA
Las mujeres han conquistado el reconocimiento de sus derechos, en la actualidad son un elemento fundamental de México, el país no se entendería ni sería una realidad sin su participación en todas las esferas sociales.
En el escenario actual, la coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, sostuvo: La voz de las mujeres en la UNAM “es hoy más fuerte, más visible y más escuchada que nunca”. Y saben que, desde la docencia, la investigación y la difusión de la cultura pueden contribuir a transformar realidades que aún duelen.
Y la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gina Zabludovzky Kuper, afirma que las mujeres siempre “han buscado alimentarse de las frutas de árbol del conocimiento” y estudian no “por saber más, sino por ignorar menos”.
Puntualiza que de 1970 a la fecha el crecimiento de la participación femenina en la educación superior ha pasado de 17 a 54 por ciento de la población estudiantil; su creciente incorporación en el ámbito académico ha cambiado las interpretaciones sobre las historias disciplinarias y ha permitido que científicas y creadoras invisibilizadas adquieran “nueva vida”.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el INEGI reportó datos de la situación actual y se destaca: En el tercer trimestre de 2025, la población de 15 años y más en el país fue de 103.1 millones de personas (53.1% mujeres y 46.9% hombres).
Hay que subrayar la tasa de participación de las mujeres, la cual se ubicó en 45.7% y en los hombres, en 75.1%, lo que representó una brecha de casi 30 puntos porcentuales.
De las mujeres ocupadas, 46.7% tuvo un ingreso de hasta un salario mínimo y 5.6% no recibió ingresos, en contraste con los hombres (34.0 y 4.8%, respectivamente).
De 24.3 millones de mujeres ocupadas en el mercado laboral, 55.9 % se encontraba en ocupación informal.
De manera tal, que aún con los avances, los desafíos persisten, porque enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad.
Ahora, las mujeres en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales. Además, en materias de Violencia y Derechos: Persisten retos en derechos reproductivos, con mayor vulnerabilidad en mujeres sin escolaridad o hablantes de lengua indígena.
En su estudio Cien años de datos: Mujeres en la economía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), apuntan que el avance educativo de las mujeres en el siglo pasado no se refleja en su participación económica.
“En el último siglo, la participación de las mujeres en la educación, el trabajo y la política, se transformó profundamente en México. De un contexto marcado por altos niveles de analfabetismo y exclusión de la vida pública, el país transitó hacia un panorama en el que las mujeres son mayoría en la educación superior y cuentan con representación paritaria en el Poder Legislativo. Estos avances ampliaron sus derechos y fortalecieron su participación en la esfera pública”, resalta.
Pero, aunque el incremento en la escolaridad de las mujeres constituye uno de los mayores avances desde 1900, este progreso no se refleja al mismo ritmo en una mayor participación económica ni en mejores condiciones laborales.
En el rubro familiar desde 1960, las mujeres pasaron de tener en promedio casi siete hijos a menos de dos, hoy se casan diez años más tarde y tienden a vivir seis años más que los hombres.
Estos cambios demográficos fueron clave para ampliar las oportunidades educativas y económicas, pero a su vez plantean nuevos retos frente al envejecimiento poblacional y una sociedad que demanda más cuidados.
Así, de tal manera, las mujeres en México pasaron de enfrentar tasas de analfabetismo cercanas a 78% en 1900 a representar 53% de la matrícula universitaria.
La expansión educativa transformó su acceso y crecimiento en el mercado laboral. Sin embargo, persisten disparidades en la elección de carrera. Las mujeres se concentran en áreas vinculadas al cuidado, los servicios y la docencia, que suelen ofrecer menores ingresos.
En contraste, los hombres predominan en campos como las ingenierías y las ciencias computacionales, que registran mayor demanda en el mercado laboral.
Además, el aumento en la escolaridad de las mujeres no se ha reflejado con la misma magnitud en su integración al mercado laboral y, cuando ocurre, tampoco garantiza igualdad en las condiciones laborales.
Aunque las mujeres pasaron de estar prácticamente excluidas del mercado laboral en 1900 a representar casi la mitad de la fuerza de trabajo en la actualidad, esta mayor incorporación no ha cerrado las brechas laborales de género. Por ejemplo, la brecha salarial se redujo a la mitad en tres décadas, al reducirse de 27% en 1995 a 13% en 2025.
Al mismo tiempo, las políticas de cuidado no han evolucionado al ritmo de la creciente participación de mujeres en el mercado laboral. La licencia de maternidad permanece sin cambios desde 1970, cuando apenas 18% de las mujeres formaba parte de la fuerza de trabajo. Los permisos de paternidad, por su parte, se incorporaron hasta la última década y siguen siendo limitados.
Por otra parte, el Imco señala: Entre 2008 y 2012, la tasa de mujeres víctimas de homicidio se duplicó. En 2021 se registró la tasa más alta, 6.07 homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes.
Aunque a principios del siglo XXI se fortalecieron los instrumentos para visibilizar y medir la violencia, como la creación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2003) y la tipificación del feminicidio (2012), persisten altos niveles de subregistro y una cifra negra elevada que limitan el acceso efectivo a la justicia.
Y hasta hace poco, la representación de legisladoras creció de manera sostenida a partir de la adopción de acciones afirmativas y se consolidó con la reforma constitucional de 2019, conocida como “Paridad en Todo”.
A partir de las cuotas, México pasó de contar con 37% de legisladoras en 2014 a alcanzar la paridad en la LXV Legislatura (2021-2024).
Las mujeres en México estudian más, pero esto no se traduce equitativamente en mejores ingresos o empleos formales. Aún con los avances, los desafíos persisten, enfrentan, aún, brechas de género significativas con una participación laboral menor que los hombres y mayores tasas de informalidad.
Menos pobreza laboral, pero falta crecimiento económico
No hay que echar las campanas a vuelo por los riesgos de la renegociación del T-MEC * Hay incertidumbre por la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas provocadas por Donald Trump
J. ADALBERTO VILLASANA
Celebramos disminución de pobreza laboral, pero el crecimiento económico marginal y la situación de la geopolítica internacional llevan a no echar las campanas al vuelo, porque aún hay mucho por hacer en la economía moral que impulsa la Cuarta Transformación en México.
Destaquemos que este escenario es resultado de una nueva redistribución de la riqueza resultado con un incremento salarial histórico, impulsado por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora suma la ley que indica una semana laboral de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
Pero el crecimiento económico es un punto en el que se tiene que trabajar de manera decidida, para que esto no sean castillos en el aire o sembrar rosas en el mar; de manera tal que el impulso al campo y a la industria deben ser los ejes de la transformación.
“Histórico: La pobreza laboral en México registra el nivel más bajo en 20 años al llegar a 33.9 por ciento anual en 2025, de acuerdo con INEGI. La economía moral mejora la vida de las y los trabajadores”, presumió Claudia Sheinbaum en sus redes sociodigitales.
“Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos –LPEI-, según el ámbito rural o urbano) disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.4 a 32.3 por ciento.
En el ámbito rural, disminuyó 4.1 puntos porcentuales: pasó de 50.7 a 46.6 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 2.7 puntos porcentuales al pasar de 30.8 a 28.1%.”, reportó el INEGI.
Sin embargo, hay que voltear la mirada y poner atención en que la economía mexicana registró un crecimiento acumulado de 0.7% a 0.8% en 2025, con una significativa desaceleración y su menor ritmo desde la contracción de 2020.
A pesar de un repunte trimestral del 0.9% al cierre de 2025, el panorama refleja una brecha con su potencial, aunque destaca una inversión extranjera directa récord.
En este momento, las perspectivas económicas para México en 2026 apuntan a un crecimiento moderado, con proyecciones del PIB situándose mayoritariamente entre 1.3% y 1.6%.
Tras un 2025 débil, se espera una ligera mejoría impulsada por el mercado interno, el turismo por el Mundial de fútbol y las exportaciones, aunque persisten riesgos por la renegociación del T-MEC y la inversión.
En este escenario el INEGI destaca: A nivel nacional, la pobreza laboral presentó una reducción respecto al tercer trimestre de 2025 de 2.0 puntos porcentuales: pasó de 34.3 a 32.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.
“Respecto a la situación de formalidad laboral, en el cuarto trimestre de 2025, la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10,609.74 pesos y la población ocupada informal, de 5,455.61 pesos. El ingreso laboral real mensual de la población ocupada formal presentó un incremento anual de 2.5%, mientras que el ingreso de la población ocupada informal creció 6.0 por ciento.
En cuanto a la variación trimestral, el ingreso de la población ocupada formal e informal aumentó 0.3 y 4.2%, respectivamente.
De momento, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo presumió avance histórico del indicador de pobreza laboral en México al cierre del 2025, que alcanzó su nivel más bajo en 20 años.
Destaca que cada vez menos personas ocupadas en el país enfrentan ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, un dato que, afirmó, refleja el impacto de la política salarial y laboral impulsada en los últimos años.
BUENA NOTICIA
Es significativa y positiva la disminución de la pobreza en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Hubo un cambio importante y para bien en estos años, planteó en agosto del año pasado el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.
Una cantidad menor de mexicanos está por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y se registró un avance relativo en la solución de las carencias sociales en cuanto a rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y de nutrición, principalmente, refirió el economista.
Empero, acotó Provencio Durazo, aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales; ello implica que existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos.
Debe considerarse que en la actualidad algunas de las carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud.
De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, aunque también el nivel de las carencias en educación y salud durante el año pasado, por ejemplo, seguía siendo más alto que el de 2016 o 2018, puntualizó en entrevista.
Ello significa que, en 2024, argumenta, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud; 63 millones a seguridad social; y 18 millones a servicios básicos en sus viviendas, entre otros.
El aumento del ingreso real constituye un factor determinante en la reducción de la pobreza laboral, pues amplía el poder adquisitivo de los hogares, cuyo sustento depende principalmente del trabajo.
En su mensaje, Claudia Sheinbaum atribuye los resultados a la continuidad de la política de recuperación del salario mínimo y al fortalecimiento del mercado interno.
Durante los últimos años, el salario mínimo ha experimentado incrementos sostenidos por encima de la inflación, lo que ha impulsado el ingreso de los trabajadores formales y presionado al alza otras remuneraciones.
Pero, en este contexto el pasado 26 de febrero de 2026, el Banco de México (Banxico) actualizó su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país y lo situó en 1.6% para este año, ligeramente por encima de la proyección previa de 1.1 por ciento.
Celebramos la reducción de la pobreza laboral en México, pero hay que poner atención en la necesidad de un crecimiento económico, el cual es incierto por los riesgos asociados a la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas, con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que cada ocho días anuncia la invasión o bombardeo a alguna nación petrolera.
Educación más allá de ideologías
La salida de Marx Arriaga y el relevo de Nadia López García debe ser tratada con seriedad * Menos acceso, menor aprendizaje y baja continuidad representan los grandes retos del sistema educativo
J. ADALBERTO VILLASANA
Debemos poner sobre la mesa que la enseñanza básica está más allá de las ideologías. La formación inicial debe dotar al alumno de compresión lectora, razonamiento matemático y entendimiento de la ciencia para transformar su entorno.
La estridencia de la salida de Marx Arriaga Navarro y el relevo de Nadia López García, en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debe ser tratada con seriedad más allá de la frivolidad con la que se ha visto.
Más allá de la ideología lo que se necesita es que los alumnos entiendan lo que leen, sepan aplicar las matemáticas y la ciencia para transformar su entorno en su bienestar y el de su comunidad.
José Revueltas expresó claramente lo que ahora no se logra plantear. “No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico, que impugna, contradice, controvierte, refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica”.
Ahora, hay que ver dónde estamos y hacia dónde vamos, porque el materialismo histórico no construye castillos en el aire: Parte de una realidad concreta y la transforma.
Pues bien, en este momento 4.2 millones de niñas y niños de 3 a 14 años están fuera de la escuela, 7% más que el año anterior (267 mil niños).
La cobertura en preescolar, primaria y secundaria es menor que hace diez años, apunta un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Considera que “el rezago educativo seguirá aumentando. En México, 18% de las personas de 15 años o más no ha concluido la educación básica obligatoria o nunca asistió a la escuela. En Chiapas, la cifra aumenta a 33%.”
Y cuestiona los programas compensatorios de la Cuarta Transformación: A pesar del contexto, 17% del presupuesto educativo se destina a becas, es decir, casi 1 de cada 5 pesos. La asignación prioriza transferencias directas mientras también persisten déficits estructurales en la calidad del aprendizaje.
Ahora viene lo que importa: Entre quienes sí asisten a la escuela enfrentan un reto adicional, dos de cada tres estudiantes no dominan las operaciones matemáticas básicas. La crisis no es sólo de acceso, también es de aprendizajes básicos.
Y apunta el IMCO: El resultado es una trayectoria educativa frágil, 3 de cada 10 alumnos que ingresan a primaria concluyen una licenciatura. Menos acceso, menor aprendizaje y baja continuidad representan los grandes retos del sistema educativo en México hoy.
Los estudiantes en México presentan rezagos en competencias importantes. En la educación básica, el porcentaje de aciertos en pruebas diagnósticas de matemáticas es de 57% en 2° grado.
En 5° grado, cuando deberían consolidar más habilidades, disminuye a 32%.
En México, la cobertura educativa es alta en primaria y disminuye conforme aumenta la edad.
El mayor quiebre se registra en bachillerato, la asistencia cae entre los 15 y 17 años, pese a ser parte de la educación obligatoria.
Hay que reconocer que no hay dinero que alcance en educación, de tal manera es fundamental cómo se aplica: En 2026 se tiene el mayor presupuesto para la educación básica desde 2015, el monto a preescolar, primaria y secundaria es de alrededor de los 766 mmdp.
La anterior cifra representa un incremento real de 7.3% en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por el aumento de las becas.
“Uno de cada cinco pesos del presupuesto de educación básica es a becas. Por primera vez, la Beca Rita Cetina (antes Benito Juárez) se implementará de manera universal en primaria. La beca pasará de otorgarse a 3.7 millones de familias a cubrir la totalidad de hogares con hijos entre 6 y 14 años inscritos en escuelas públicas. Esto equivale potencialmente a 9.8 millones de familias adicionales que recibirán este apoyo gubernamental”, apunta el IMCO.
En preescolar la caída en la tasa de escolarización dejó a 223 mil niñas y niños fuera del sistema educativo entre 2023 y 2025, esto suma 2.2 millones de niños de 3 a 5 años que no asisten a preescolar.
Aunque la educación inicial es obligatoria en México, el programa responsable de fortalecer esta etapa (Expansión de la Educación Inicial) registró un incremento real de apenas 0.5 por ciento.
En primaria, por segundo año consecutivo, la tasa neta de escolarización cayó a 94.5% en 2025. Esta disminución eleva el total de niños que no asisten a primaria a 709 mil.
En lo referente a la secundaria, la tasa neta de escolarización aumentó de 81.4% a 82.2% entre 2023 y 2025, impulsada por el crecimiento en la matrícula en escuelas privadas (3%).
No obstante, nueve de cada diez alumnos de secundaria estudia en escuelas públicas, donde la matrícula se mantuvo sin cambios.
El principal motivo de abandono escolar en este nivel es la incorporación al mercado laboral.
Aunque la Beca Rita Cetina se otorga de manera universal en secundaria desde 2025, falta evidencia para evaluar su impacto en la permanencia escolar.
La cobertura en educación media superior cayó de 63.3% a 62.7% entre los ciclos escolares 2023-24 y 2024-25, dejando fuera de la escuela a un total de 2.5 millones de jóvenes. Para alcanzar la meta de cobertura de 66% en 2030, será necesario incorporar 200 mil estudiantes adicionales respecto a 2022.
Aunque el trabajo sigue siendo la principal causa de abandono en bachillerato, pareciera que las becas gubernamentales han contribuido a mejorar los resultados en este nivel educativo, ya que la eficiencia terminal -porcentaje de estudiantes que ingresan y logran concluir el nivel educativo- aumentó de 66.7% en 2019 a 76.3% en 2024.
La administración actual busca elevar este indicador a 85% para 2030.
En los conocimientos básicos la ideología está a un costado. La enseñanza básica debe dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan transformarse y cambiar su entorno en beneficio propio y de la colectividad.
De tal manera que la Transformación pasa por contar con una educación de calidad, con alumnos que comprendan lo que leen, cuenten con razonamiento matemático y científico. La ideología viene después.
En peligro las válvulas de escape
Viene la hora de la verdad para el proyecto de la Cuarta Transformación ante las acciones restrictivas de Donald Trump * La reducción de remesas y el incremento del empleo informal ‘ensombrecen’ el bienestar de las familias mexicanas
J. ADALBERTO VILLASANA
Habrá que reconocer que no todo es miel sobre hojuelas y acelerar el proceso de la transformación, toda vez que la transición puede ser dolorosa por variables económicas externas e internas, como lo son las políticas proteccionistas de Donald Trump que reduce las remesas, y dentro del territorio el incremento del empleo informal y el costo de los productos básicos.
Cifras del INEGI revelan que, en enero de 2026, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.8% en el ámbito rural y de 5.1% en el urbano.
En tanto que los cambios porcentuales mensuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 0.5% en el ámbito rural y de 0.8% en el urbano.
Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, de bistec de res (de cualquier parte que se saque) y de leche pasteurizada de vaca fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en ambos ámbitos.
El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar presentó mayor incidencia en el ámbito urbano, mientras que el de bistec de res (de cualquier parte que se saque) presentó mayor incidencia en el rural.
Tanto en el ámbito rural como en el urbano, la leche pasteurizada de vaca fue el tercer rubro que contribuyó al aumento de la canasta alimentaria.
En pesos y centavos la organización México, ¿cómo vamos? apuntó: “La línea de pobreza extrema (valor de la canasta alimentaria) en enero de 2026 se ubicó en 2,486.40 pesos al mes en zonas urbanas y de 1,863.17 pesos en zonas rurales”.
Agrega que, actualmente, 55.4% de las personas ocupadas en México trabajan en la informalidad. Eso quiere decir que más de la mitad del trabajo no está plenamente reconocido por la ley. Son 55.9% de las mujeres y 55% de los hombres que están en informalidad.
Trabajar en informalidad suele significar no tener acceso garantizado a seguridad social, servicios de salud, derechos laborales básicos y ahorro para el retiro.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la ocupación informal creó en 2025 un millón 161 mil 926 puestos de trabajo, para sumar 32.98 millones de personas en esa condición al cierre de diciembre pasado, su nivel más alto para un cierre de año desde que se tiene registro. En julio se alcanzó un récord de 34.12 millones de personas en la ocupación informal.
Por otra parte, las remesas en México registraron una caída del 4.6% en 2025, sumando 61,791 millones de dólares (USD), rompiendo una racha de 11 años de crecimiento.
Esta disminución se atribuye a políticas migratorias estrictas en Estados Unidos y cambios demográficos. Michoacán, Jalisco y Guanajuato siguen siendo los principales receptores.
Hay que apuntar que, en 2025, familias de 23 entidades -más de dos tercios del país- sufrieron una reducción de sus ingresos por remesas como consecuencia de las duras políticas antimigrantes impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las entidades más afectadas son el Estado de México y la Ciudad de México, que concentran la mayor población.
De acuerdo con el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 4.5 millones de hogares mexicanos reciben remesas, principalmente de Estados Unidos.
Estas transferencias cayeron 4.5 por ciento el año pasado, al cerrar en 61 mil 791 millones de dólares, por debajo de los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024.
En el Estado de México los envíos se desplomaron 20.3 por ciento, de 4 mil 601 millones de dólares en 2024 a 3 mil 664 millones en 2025.
Le siguió la Ciudad de México, con una caída de 17 por ciento, de 4 mil 684 millones de dólares a 3 mil 887 millones de dólares.
CRECIMIENTO MARGINAL DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO
La economía mexicana creció 0.7% en 2025 y a pesar de que superó el consenso de los analistas (0.4%) es el menor crecimiento para un año desde 2020.
En su comparación trimestral, el PIB en el cuarto trimestre de 2025 (4T2025) aumentó 0.8%.
En el cuarto trimestre de 2025 (4T2025), el Semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.
La economía mexicana creció 0.8% real respecto al tercer trimestre de 2025 y 0.7% frente a 2024, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB (INEGI).
El 23 de febrero de 2026, el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 4T2025, la economía mexicana habría registrado su mayor crecimiento trimestral desde el 3T2024, aunque con el menor crecimiento de todo el año desde 2020.
El crecimiento reciente del PIB es insuficiente para cumplir la meta de crecimiento de 4.5% anual de forma sostenida. Esto refleja, en particular, la debilidad de las actividades secundarias, las cuales se contrajeron (-)1.1% frente a 2024 y solo crecieron 0.3% frente al 4T2024. En estas se encuentran las industrias manufactureras, sector más grande de la economía mexicana (21.5% del PIB).
En 2025, marcado por la incertidumbre tanto nacional como internacional, los datos de cierre del año superaron las expectativas del mercado, aunque el panorama sigue siendo poco alentador.
La creciente aversión al riesgo por parte de inversionistas podría profundizar la contracción de la inversión, que acumula 14 contracciones anuales consecutivas.
La inversión es el principal motor de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, lo que se refleja en el color rojo de ambos semáforos económicos.
En el plano internacional, una revisión exitosa del T-MEC es crucial para el dinamismo de la economía mexicana integrada a las cadenas de valor de Norteamérica.
¿Cómo vamos con la Meta 1 del Plan México, estar entre las 10 economías más grandes del mundo? De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en 2024 México ocupaba la posición 13 a nivel global. Para avanzar en el ranking, el país necesita crecer más rápido.
El crecimiento de únicamente 0.7% en 2025 -el más bajo desde 2020- nos aleja del objetivo. Hacia 2026, el BM estima que Brasil (posición 10) crecerá 2.0%, frente a 1.3% de México.
La reactivación económica llevará al crecimiento, las condiciones geopolíticas derivadas del proteccionismo implementado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se refleja en la reducción de remesas y se incrementa el empleo informal, las dos válvulas de escape para el bienestar de las familias mexicanas.
