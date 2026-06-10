NACIONAL
Lanzan Totalplay TV con Dolby Atmos
El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa
KARLA LÓPEZ
Totalplay dio a conocer el Nuevo Totalplay TV, una plataforma de entretenimiento para el hogar que combina Dolby Atmos, Audio by Bang & Olufsen y tecnología de conectividad avanzada.
La compañía presentó este desarrollo como parte de su estrategia para elevar la experiencia de televisión y streaming de cara al máximo evento deportivo.
El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa.
La propuesta, en conjunto con los altavoces Totalplay Surround, permite activar las capacidades de Dolby Atmos, un sistema que genera un entorno sonoro tridimensional para ubicar sonidos alrededor y por encima del espectador.
“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, afirma Víctor Méndez,
director para América Latina y México en Dolby Laboratories.
Además del componente Dolby, el equipo incorpora Audio by Bang & Olufsen, una solución diseñada para mejorar la claridad en los diálogos, el balance acústico y la inmersión sonora.
La integración busca ofrecer una experiencia más completa para quienes consumen televisión, música y contenidos bajo demanda.
“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.
La compañía también destaca que el dispositivo integra tecnología de última generación para asegurar estabilidad en el consumo de contenidos y servicios de streaming de alta calidad. Con ello, Totalplay pretende responder al crecimiento en las exigencias de los usuarios por una experiencia más avanzada dentro del hogar.
“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom.
Taravel añadió que la solución todo-en-uno ha cambiado la forma en que los usuarios viven la televisión, al convertir el sonido en una parte central de cada momento.
En especial, dijo, los eventos en vivo se benefician de una reproducción más cercana y realista.
Totalplay adelantó que será la primera en México en transmitir partidos del máximo evento futbolístico con audio Dolby Atmos.
La experiencia estará respaldada por red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD.
NACIONAL
Higinio Martínez, arropado por dirigentes, empresarios y comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec
El senador exhorta a la unidad de Morena y afirma que “la crítica que hacemos no debe ser objeto de molestia, debe ser para servir”
ALFREDO IBÁÑEZ
El senador Higinio Martínez Miranda se reúne con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios en la Central de Abasto de Ecatepec
El legislador morenista por el Estado de México, en su gira de “Mexiquenses de Corazón”, visitó la Central de Abasto de Ecatepec, en donde llevó a cabo una Reunión Informativa con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios de Ecatepec que lo recibieron con los brazos abiertos y mostraron su respaldo a los gobiernos de Morena.
El presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, en nombre de los integrantes presentes de la Mesa Directiva de la CEDAE, encabezó el evento en el que dieron la bienvenida al senador Martínez Miranda.
El también diputado local de Morena por el distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que hay historia de la Izquierda en el Estado de México y recordó que hace muchos años también recibieron a Higinio Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas en esta Central de Abasto.
Como muestra obsequió al senador una fotografía en la que están retratados muy jóvenes Octavio Martínez Vargas, Higinio Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas.
Asimismo, destaca que hoy hay constancia con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, de lo que es un gobierno de izquierda, un gobierno honesto, transparente y comprometido.
También recalcó que por parte de la Central de Abasto hay un serio compromiso de trabajar arduamente para seguir combatiendo la pobreza alimentaria en la entidad.
Aclaró: “Llegamos a este movimiento de la mano del doctor Higinio Martínez y para nosotros no hay tiempo y espacio para entretenernos en banalidades; somos gente de izquierda, por eso hemos hecho un trabajo en el Congreso local para concretar reformas de Ley que beneficien a la población, como aumentar el castigo para los montachoques, para el despojo de inmuebles, para combatir la extorsión, reformas a la Ley de Amnistía, castigo a funcionarios que fabriquen delitos, etc., estamos haciendo transformaciones de fondo en el Estado de México”.
Finalmente recalcó: “Nosotros tenemos claridad y vamos a acompañar a Azucena a que consolide su gobierno y refrende la administración pública, al igual que a nuestra gobernadora Delfina Gómez para que continúe haciendo la mejor administración pública del Estado, así como a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.
El senador morenista Higinio Martínez Miranda exhorta a la unidad de Morena, afirmando que “la crítica que hacemos no debe de ser objeto de molestia, debe de ser para servir”.
“Hay que seguir trabajando, hay que hacer un mejor país entre todos, sin excluir a nadie”, señaló.
Aclara que seguirá recorriendo los diferentes municipios y regresará a Ecatepec para seguir apoyando a la presidenta municipal Azucena Cisneros.
“Algo que tenemos en puerta es defender a nuestro país de Estados Unidos, no debemos permitir que esa gente dentro y fuera de nuestro país trate de minar y disminuir la Presidencia de Claudia Sheinbaum”, añade.
Convoca a cerrar filas desde aquí para cerrar la puerta y contrarrestar la campaña de que somos objeto los morenistas.
Emplazó a seguir respaldando a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Delfina Gómez y a la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.
Concluyó diciendo: “Aún hay mucho por hacer, pero con honestidad, transparencia y compromiso seguiremos transformando al Estado de México para el bienestar de todas y todos los ciudadanos”.
Destacadas personalidades encabezaron el presídium arropando al legislador Higinio Martínez, entre los que sobresalieron las senadoras Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón, así como el expresidente de CONACCA, Arturo Fernández Martínez; el director de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec, Fernando Martínez Vargas; la diputada local María José Pérez, Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, entre muchas otras importantes personalidades.
NACIONAL
SCJN reafirma su compromiso de promover espacios de encuentro entre la justicia, la cultura y la ciudadanía
La Suprema Corte inaugura la exposición Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco * La muestra, impulsada por el ministro Irving Espinosa Betanzo, podrá visitarse del 9 al 12 de junio en la SCJN
ILDEFONSO GARCÍA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inaugura la exposición Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco, una muestra dedicada a reconocer la trayectoria y el legado de uno de los más destacados representantes de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo nacional.
Durante la ceremonia inaugural, el ministro Irving Espinosa Betanzo destaca que la cultura constituye un derecho fundamental y una herramienta indispensable para la construcción de sociedades más libres, incluyentes y democráticas.
Citando al pensador cubano José Martí, señala que “ser culto es el único modo de ser libre”, por lo que el acceso al arte y a la cultura debe entenderse como una condición esencial para el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de la vida pública.
El ministro recuerda que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al maestro Antonio González Orozco cuando era estudiante y lo describió como un hombre sencillo, generoso y profundamente comprometido con su trabajo.
Asimismo, resalta la trascendencia de su obra para la historia y la educación de México.
Espinosa Betanzo subraya que, aunque el nombre del muralista no siempre es ampliamente reconocido, millones de mexicanas y mexicanos identifican una de sus creaciones más emblemáticas: Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, mural resguardado en el Castillo de Chapultepec y reproducido durante años en los libros de texto gratuitos.
“Hoy esta Suprema Corte realiza un acto de justicia a su obra, reivindica su trayectoria, su dedicación y lo que representó para nuestra historia mexicana”, expresa durante el acto de clausura del evento.
La exposición reúne una selección de obras y materiales que permiten acercarse a la visión artística de González Orozco, caracterizada por retratar la riqueza cultural, histórica y social de México.
La muestra permanecerá abierta al público del 9 al 12 de junio en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esta iniciativa, la SCJN reafirma su compromiso de promover espacios de encuentro entre la justicia, la cultura y la ciudadanía, contribuyendo a la preservación y difusión del patrimonio artístico nacional.
NACIONAL
¡Aguas con Azucena Cisneros! La alcaldesa combatiente contra el robo de agua en Ecatepec
Por instrucciones de la presidenta municipal se aseguran más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, afirma que administraciones municipales anteriores fueron omisas en el combate al robo del agua e incluso sujetos fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido que revendían a la población.
En conferencia de prensa, informa que en Ecatepec combaten el huachicol del agua con acciones, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, además de 10 personas presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reitera.
Agrega que lograron documentar el “modus operandi” de algunas personas dedicadas a este ilícito, quienes se hacían pasar por trabajadores municipales y perforaban las tuberías para conectar la toma clandestina que ocultaban en negocios.
Relata que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I y en noviembre del 2025 aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.
“Perforaban las tuberías como si fueran dueños de la red. En enero, en la colonia Valle de Aragón, detuvimos a una persona que fue encontrada dentro de un registro de SAPASE perforando un tubo con herramientas. No era trabajador de la dependencia. Desviaban agua a negocios”, dijo.
Menciona que la semana pasada fueron detenidas cinco personas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo 2, donde detectaron una toma clandestina de la que sustraían el agua ilegalmente.
Cisneros Coss destaca que para combatir el robo, venta y transporte ilegal de agua potable implementó el año pasado el operativo Neptuno con alrededor de 300 elementos del Mando Unificado, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, mediante el cual aseguraron nueve tomas clandestinas y un pozo entero.
Añade que las colonias atendidas fueron San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.
Expresa que la mayoría de los casos señalados fueron detectados por denuncias ciudadanas, por lo que el gobierno municipal continuará con operativos y cero tolerancia para acabar con el robo del líquido.
“No importa si te haces pasar por funcionario, si dices que recibiste órdenes o si escondes la toma en un negocio. En Ecatepec, el que roba agua va al Ministerio Público. El agua no es negocio de unos cuantos”, recalca de manera categórica.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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