Lanzan Totalplay TV con Dolby Atmos

El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa

KARLA LÓPEZ

Totalplay dio a conocer el Nuevo Totalplay TV, una plataforma de entretenimiento para el hogar que combina Dolby Atmos, Audio by Bang & Olufsen y tecnología de conectividad avanzada.

La compañía presentó este desarrollo como parte de su estrategia para elevar la experiencia de televisión y streaming de cara al máximo evento deportivo.

El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa.

La propuesta, en conjunto con los altavoces Totalplay Surround, permite activar las capacidades de Dolby Atmos, un sistema que genera un entorno sonoro tridimensional para ubicar sonidos alrededor y por encima del espectador.

“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, afirma Víctor Méndez,

director para América Latina y México en Dolby Laboratories.

Además del componente Dolby, el equipo incorpora Audio by Bang & Olufsen, una solución diseñada para mejorar la claridad en los diálogos, el balance acústico y la inmersión sonora.

La integración busca ofrecer una experiencia más completa para quienes consumen televisión, música y contenidos bajo demanda.

“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.

La compañía también destaca que el dispositivo integra tecnología de última generación para asegurar estabilidad en el consumo de contenidos y servicios de streaming de alta calidad. Con ello, Totalplay pretende responder al crecimiento en las exigencias de los usuarios por una experiencia más avanzada dentro del hogar.

“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom.

Taravel añadió que la solución todo-en-uno ha cambiado la forma en que los usuarios viven la televisión, al convertir el sonido en una parte central de cada momento.

En especial, dijo, los eventos en vivo se benefician de una reproducción más cercana y realista.

Totalplay adelantó que será la primera en México en transmitir partidos del máximo evento futbolístico con audio Dolby Atmos.

La experiencia estará respaldada por red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD.