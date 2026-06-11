Higinio Martínez, arropado por dirigentes, empresarios y comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec

El senador exhorta a la unidad de Morena y afirma que “la crítica que hacemos no debe ser objeto de molestia, debe ser para servir”

ALFREDO IBÁÑEZ

El senador Higinio Martínez Miranda se reúne con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios en la Central de Abasto de Ecatepec

El legislador morenista por el Estado de México, en su gira de “Mexiquenses de Corazón”, visitó la Central de Abasto de Ecatepec, en donde llevó a cabo una Reunión Informativa con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios de Ecatepec que lo recibieron con los brazos abiertos y mostraron su respaldo a los gobiernos de Morena.

El presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, en nombre de los integrantes presentes de la Mesa Directiva de la CEDAE, encabezó el evento en el que dieron la bienvenida al senador Martínez Miranda.

El también diputado local de Morena por el distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que hay historia de la Izquierda en el Estado de México y recordó que hace muchos años también recibieron a Higinio Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas en esta Central de Abasto.

Como muestra obsequió al senador una fotografía en la que están retratados muy jóvenes Octavio Martínez Vargas, Higinio Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas.

Asimismo, destaca que hoy hay constancia con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, de lo que es un gobierno de izquierda, un gobierno honesto, transparente y comprometido.

También recalcó que por parte de la Central de Abasto hay un serio compromiso de trabajar arduamente para seguir combatiendo la pobreza alimentaria en la entidad.

Aclaró: “Llegamos a este movimiento de la mano del doctor Higinio Martínez y para nosotros no hay tiempo y espacio para entretenernos en banalidades; somos gente de izquierda, por eso hemos hecho un trabajo en el Congreso local para concretar reformas de Ley que beneficien a la población, como aumentar el castigo para los montachoques, para el despojo de inmuebles, para combatir la extorsión, reformas a la Ley de Amnistía, castigo a funcionarios que fabriquen delitos, etc., estamos haciendo transformaciones de fondo en el Estado de México”.

Finalmente recalcó: “Nosotros tenemos claridad y vamos a acompañar a Azucena a que consolide su gobierno y refrende la administración pública, al igual que a nuestra gobernadora Delfina Gómez para que continúe haciendo la mejor administración pública del Estado, así como a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

El senador morenista Higinio Martínez Miranda exhorta a la unidad de Morena, afirmando que “la crítica que hacemos no debe de ser objeto de molestia, debe de ser para servir”.

“Hay que seguir trabajando, hay que hacer un mejor país entre todos, sin excluir a nadie”, señaló.

Aclara que seguirá recorriendo los diferentes municipios y regresará a Ecatepec para seguir apoyando a la presidenta municipal Azucena Cisneros.

“Algo que tenemos en puerta es defender a nuestro país de Estados Unidos, no debemos permitir que esa gente dentro y fuera de nuestro país trate de minar y disminuir la Presidencia de Claudia Sheinbaum”, añade.

Convoca a cerrar filas desde aquí para cerrar la puerta y contrarrestar la campaña de que somos objeto los morenistas.

Emplazó a seguir respaldando a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Delfina Gómez y a la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Concluyó diciendo: “Aún hay mucho por hacer, pero con honestidad, transparencia y compromiso seguiremos transformando al Estado de México para el bienestar de todas y todos los ciudadanos”.

Destacadas personalidades encabezaron el presídium arropando al legislador Higinio Martínez, entre los que sobresalieron las senadoras Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón, así como el expresidente de CONACCA, Arturo Fernández Martínez; el director de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec, Fernando Martínez Vargas; la diputada local María José Pérez, Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, entre muchas otras importantes personalidades.