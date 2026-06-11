Hay que romper los “pactos de impunidad”: Ale Rojo al gobierno capitalino

Ante la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares * Pongan la ley por encima de las conveniencias políticas, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, llama al Gobierno de la Ciudad de México a romper los “pactos de impunidad” que, afirmó, han permitido la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil expresó: “Detengan la invasión del espacio público, rompan cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad, pongan la ley por encima de las conveniencias políticas. Estamos a días para que México reciba los ojos del mundo. La pregunta es inevitable: ¿Esta es la ciudad que queremos mostrar? Todavía están a tiempo de corregir, pero para hacerlo hay que romper los pactos que permiten el desorden”.

Rojo de la Vega sostuvo que la situación en el Centro Histórico ha derivado en que particulares controlen el acceso a diversas calles y decidan quién puede transitar por ellas, lo que, aseguró, refleja la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades capitalinas.

La alcaldesa destaca que, como parte de las acciones implementadas por su administración para recuperar el orden en la vía pública, se ha remitido a 3 mil 436 franeleros ante el Juzgado Cívico, con el objetivo de combatir prácticas irregulares relacionadas con la apropiación de espacios públicos.

La funcionaria insistió en que el Gobierno de la Ciudad de México aún está a tiempo de corregir esta situación, sobre todo ante la atención internacional que recibirá la capital del país por los eventos deportivos de los próximos días.

YA SON 500 PUNTOS VIOLETA…. Y VA POR MÁS

Rojo de la Vega presentó un protocolo de actuación para la protección de niñas, niños y adolescentes a través de la red de 500 Puntos Violeta instalados en distintos puntos de la demarcación.

Fue precisamente en el marco de la instalación del Punto Violeta 500 cuando la mandataria dio a conocer esta estrategia, que establece mecanismos de detección, resguardo inmediato, atención y canalización para personas menores de edad que pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, como extravío, violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas.

La mandataria destaca que esta acción cobra especial relevancia, por lo que establecimientos que forman parte de la red de Puntos Violeta recibieron capacitación específica para identificar situaciones de vulnerabilidad, brindar protección inmediata y activar los mecanismos institucionales correspondientes.

El protocolo contempla una ruta de actuación que incluye el resguardo temporal de niñas, niños o adolescentes, la activación de Base Diana y la coordinación con autoridades especializadas para garantizar una atención oportuna.

Los casos podrán ser canalizados a instancias como el Sistema DIF, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, servicios médicos o autoridades ministeriales, según las características de cada situación.

“Gobernar también significa prevenir. Significa actuar antes de que ocurra una situación de riesgo y garantizar que existan mecanismos de protección para quienes más lo necesitan”, añade.

La red de 500 Puntos Violeta, que inicialmente fue creada para brindar atención a mujeres en situación de violencia, ampliará así su capacidad de respuesta para proteger también a niñas, niños y adolescentes.