NACIONAL
Hay que romper los “pactos de impunidad”: Ale Rojo al gobierno capitalino
Ante la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares * Pongan la ley por encima de las conveniencias políticas, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, llama al Gobierno de la Ciudad de México a romper los “pactos de impunidad” que, afirmó, han permitido la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil expresó: “Detengan la invasión del espacio público, rompan cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad, pongan la ley por encima de las conveniencias políticas. Estamos a días para que México reciba los ojos del mundo. La pregunta es inevitable: ¿Esta es la ciudad que queremos mostrar? Todavía están a tiempo de corregir, pero para hacerlo hay que romper los pactos que permiten el desorden”.
Rojo de la Vega sostuvo que la situación en el Centro Histórico ha derivado en que particulares controlen el acceso a diversas calles y decidan quién puede transitar por ellas, lo que, aseguró, refleja la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades capitalinas.
La alcaldesa destaca que, como parte de las acciones implementadas por su administración para recuperar el orden en la vía pública, se ha remitido a 3 mil 436 franeleros ante el Juzgado Cívico, con el objetivo de combatir prácticas irregulares relacionadas con la apropiación de espacios públicos.
La funcionaria insistió en que el Gobierno de la Ciudad de México aún está a tiempo de corregir esta situación, sobre todo ante la atención internacional que recibirá la capital del país por los eventos deportivos de los próximos días.
YA SON 500 PUNTOS VIOLETA…. Y VA POR MÁS
Rojo de la Vega presentó un protocolo de actuación para la protección de niñas, niños y adolescentes a través de la red de 500 Puntos Violeta instalados en distintos puntos de la demarcación.
Fue precisamente en el marco de la instalación del Punto Violeta 500 cuando la mandataria dio a conocer esta estrategia, que establece mecanismos de detección, resguardo inmediato, atención y canalización para personas menores de edad que pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, como extravío, violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas.
La mandataria destaca que esta acción cobra especial relevancia, por lo que establecimientos que forman parte de la red de Puntos Violeta recibieron capacitación específica para identificar situaciones de vulnerabilidad, brindar protección inmediata y activar los mecanismos institucionales correspondientes.
El protocolo contempla una ruta de actuación que incluye el resguardo temporal de niñas, niños o adolescentes, la activación de Base Diana y la coordinación con autoridades especializadas para garantizar una atención oportuna.
Los casos podrán ser canalizados a instancias como el Sistema DIF, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, servicios médicos o autoridades ministeriales, según las características de cada situación.
“Gobernar también significa prevenir. Significa actuar antes de que ocurra una situación de riesgo y garantizar que existan mecanismos de protección para quienes más lo necesitan”, añade.
La red de 500 Puntos Violeta, que inicialmente fue creada para brindar atención a mujeres en situación de violencia, ampliará así su capacidad de respuesta para proteger también a niñas, niños y adolescentes.
NACIONAL
Higinio Martínez, arropado por dirigentes, empresarios y comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec
El senador exhorta a la unidad de Morena y afirma que “la crítica que hacemos no debe ser objeto de molestia, debe ser para servir”
ALFREDO IBÁÑEZ
El senador Higinio Martínez Miranda se reúne con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios en la Central de Abasto de Ecatepec
El legislador morenista por el Estado de México, en su gira de “Mexiquenses de Corazón”, visitó la Central de Abasto de Ecatepec, en donde llevó a cabo una Reunión Informativa con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios de Ecatepec que lo recibieron con los brazos abiertos y mostraron su respaldo a los gobiernos de Morena.
El presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, en nombre de los integrantes presentes de la Mesa Directiva de la CEDAE, encabezó el evento en el que dieron la bienvenida al senador Martínez Miranda.
El también diputado local de Morena por el distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que hay historia de la Izquierda en el Estado de México y recordó que hace muchos años también recibieron a Higinio Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas en esta Central de Abasto.
Como muestra obsequió al senador una fotografía en la que están retratados muy jóvenes Octavio Martínez Vargas, Higinio Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas.
Asimismo, destaca que hoy hay constancia con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, de lo que es un gobierno de izquierda, un gobierno honesto, transparente y comprometido.
También recalcó que por parte de la Central de Abasto hay un serio compromiso de trabajar arduamente para seguir combatiendo la pobreza alimentaria en la entidad.
Aclaró: “Llegamos a este movimiento de la mano del doctor Higinio Martínez y para nosotros no hay tiempo y espacio para entretenernos en banalidades; somos gente de izquierda, por eso hemos hecho un trabajo en el Congreso local para concretar reformas de Ley que beneficien a la población, como aumentar el castigo para los montachoques, para el despojo de inmuebles, para combatir la extorsión, reformas a la Ley de Amnistía, castigo a funcionarios que fabriquen delitos, etc., estamos haciendo transformaciones de fondo en el Estado de México”.
Finalmente recalcó: “Nosotros tenemos claridad y vamos a acompañar a Azucena a que consolide su gobierno y refrende la administración pública, al igual que a nuestra gobernadora Delfina Gómez para que continúe haciendo la mejor administración pública del Estado, así como a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.
El senador morenista Higinio Martínez Miranda exhorta a la unidad de Morena, afirmando que “la crítica que hacemos no debe de ser objeto de molestia, debe de ser para servir”.
“Hay que seguir trabajando, hay que hacer un mejor país entre todos, sin excluir a nadie”, señaló.
Aclara que seguirá recorriendo los diferentes municipios y regresará a Ecatepec para seguir apoyando a la presidenta municipal Azucena Cisneros.
“Algo que tenemos en puerta es defender a nuestro país de Estados Unidos, no debemos permitir que esa gente dentro y fuera de nuestro país trate de minar y disminuir la Presidencia de Claudia Sheinbaum”, añade.
Convoca a cerrar filas desde aquí para cerrar la puerta y contrarrestar la campaña de que somos objeto los morenistas.
Emplazó a seguir respaldando a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Delfina Gómez y a la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.
Concluyó diciendo: “Aún hay mucho por hacer, pero con honestidad, transparencia y compromiso seguiremos transformando al Estado de México para el bienestar de todas y todos los ciudadanos”.
Destacadas personalidades encabezaron el presídium arropando al legislador Higinio Martínez, entre los que sobresalieron las senadoras Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón, así como el expresidente de CONACCA, Arturo Fernández Martínez; el director de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec, Fernando Martínez Vargas; la diputada local María José Pérez, Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, entre muchas otras importantes personalidades.
NACIONAL
Lanzan Totalplay TV con Dolby Atmos
El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa
KARLA LÓPEZ
Totalplay dio a conocer el Nuevo Totalplay TV, una plataforma de entretenimiento para el hogar que combina Dolby Atmos, Audio by Bang & Olufsen y tecnología de conectividad avanzada.
La compañía presentó este desarrollo como parte de su estrategia para elevar la experiencia de televisión y streaming de cara al máximo evento deportivo.
El anuncio se realizó en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y plantea una evolución en la forma de consumir contenido audiovisual dentro de casa.
La propuesta, en conjunto con los altavoces Totalplay Surround, permite activar las capacidades de Dolby Atmos, un sistema que genera un entorno sonoro tridimensional para ubicar sonidos alrededor y por encima del espectador.
“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, afirma Víctor Méndez,
director para América Latina y México en Dolby Laboratories.
Además del componente Dolby, el equipo incorpora Audio by Bang & Olufsen, una solución diseñada para mejorar la claridad en los diálogos, el balance acústico y la inmersión sonora.
La integración busca ofrecer una experiencia más completa para quienes consumen televisión, música y contenidos bajo demanda.
“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.
La compañía también destaca que el dispositivo integra tecnología de última generación para asegurar estabilidad en el consumo de contenidos y servicios de streaming de alta calidad. Con ello, Totalplay pretende responder al crecimiento en las exigencias de los usuarios por una experiencia más avanzada dentro del hogar.
“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom.
Taravel añadió que la solución todo-en-uno ha cambiado la forma en que los usuarios viven la televisión, al convertir el sonido en una parte central de cada momento.
En especial, dijo, los eventos en vivo se benefician de una reproducción más cercana y realista.
Totalplay adelantó que será la primera en México en transmitir partidos del máximo evento futbolístico con audio Dolby Atmos.
La experiencia estará respaldada por red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD.
NACIONAL
SCJN reafirma su compromiso de promover espacios de encuentro entre la justicia, la cultura y la ciudadanía
La Suprema Corte inaugura la exposición Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco * La muestra, impulsada por el ministro Irving Espinosa Betanzo, podrá visitarse del 9 al 12 de junio en la SCJN
ILDEFONSO GARCÍA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inaugura la exposición Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco, una muestra dedicada a reconocer la trayectoria y el legado de uno de los más destacados representantes de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo nacional.
Durante la ceremonia inaugural, el ministro Irving Espinosa Betanzo destaca que la cultura constituye un derecho fundamental y una herramienta indispensable para la construcción de sociedades más libres, incluyentes y democráticas.
Citando al pensador cubano José Martí, señala que “ser culto es el único modo de ser libre”, por lo que el acceso al arte y a la cultura debe entenderse como una condición esencial para el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de la vida pública.
El ministro recuerda que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al maestro Antonio González Orozco cuando era estudiante y lo describió como un hombre sencillo, generoso y profundamente comprometido con su trabajo.
Asimismo, resalta la trascendencia de su obra para la historia y la educación de México.
Espinosa Betanzo subraya que, aunque el nombre del muralista no siempre es ampliamente reconocido, millones de mexicanas y mexicanos identifican una de sus creaciones más emblemáticas: Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, mural resguardado en el Castillo de Chapultepec y reproducido durante años en los libros de texto gratuitos.
“Hoy esta Suprema Corte realiza un acto de justicia a su obra, reivindica su trayectoria, su dedicación y lo que representó para nuestra historia mexicana”, expresa durante el acto de clausura del evento.
La exposición reúne una selección de obras y materiales que permiten acercarse a la visión artística de González Orozco, caracterizada por retratar la riqueza cultural, histórica y social de México.
La muestra permanecerá abierta al público del 9 al 12 de junio en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esta iniciativa, la SCJN reafirma su compromiso de promover espacios de encuentro entre la justicia, la cultura y la ciudadanía, contribuyendo a la preservación y difusión del patrimonio artístico nacional.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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