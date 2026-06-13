Morena sufre las de Caín tras la salida de AMLO

De tres, tres derrotas electorales: Durango, Veracruz y Coahuila * Fernando Flores queda evidenciado y el PAN se desmarca * Iraí Albarrán, perjudicada políticamente sin deberla ni temerla

ALFREDO IBÁÑEZ

La humillante derrota que sufrió Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Coahuila -por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- dejó ver con claridad que ese instituto político no es invencible.

Y es que la población está inconforme con el partido guinda por su estilo de gobernar, por su falsa prédica de abrazar la austeridad, cuando de manera recurrente exhiben que son amantes, adoradores y esclavos del dinero.

En las pasadas elecciones en Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa, con lo que se encamina a tener el control absoluto del Congreso local.

La franquicia que controla Alejandro Moreno Cárdenas dio la sorpresa y aumentó en seco, duro y directo, la racha de derrotas de Morena, y se confirma lo que diversas casas encuestadoras han dado a conocer: que para los comicios del 2027 es el partido opositor el que tiene grandes posibilidades de triunfo.

No precisamente porque sea la mejor opción, de ninguna manera, pero al compararlo con el Partido Acción Nacional (PAN) y con Morena, los cuales están en feroz lucha para ver cuál de los dos es más corrupto e incapaz, resulta que es el menos nocivo.

Acción Nacional ha dejado en claro que es amante de poder por el poder, que opta por las alianzas híbridas con tal de ganar elecciones; ya lo hizo en el pasado reciente al sumarse con el PRI, fue como juntar el agua y el aceite.

Son totalmente diferentes, el PAN ve con desdén a los mexicanos de a pie, no defiende alguna causa común, se heredan los cargos públicos entre familiares, son totalmente proclives al conservadurismo tradicional, al libre mercado y responden a los intereses de las élites económicas.

Lo más grave es que tejen alianzas con el narcotráfico, como quedó demostrado con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Una y otra vez lo niegan, repiten una serie de excusas, pero los hechos demuestran que Genaro García Luna, quien purga una condena de 38 años en prisión por su culpabilidad de cinco delitos, entre ellos colaborar directamente con el Cártel de Sinaloa, no actuó solo, hay más panistas implicados, pero están agazapados.

Es de resaltar que los morenistas exigen pruebas a Estados Unidos en el caso de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más, pero García Luna está en prisión sin pruebas, todo es por dichos de “testigos colaboradores”… y así será con Rocha y Cía.

Otro de los rasgos del PAN es que son promotores de la intervención extranjera.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, líderes panistas han viajado a Estados Unidos no sólo para denunciar al gobierno mexicano por sus presuntas malas prácticas, sino que han promovido el intervencionismo extranjero.

MORENA REPITE LAS VIEJAS PRÁCTICAS

En el campo de las corruptelas, Morena no se queda atrás, a pasos agigantados quiere arrebatarle el primer lugar al PAN y al PRI, repite las mismas viejas prácticas, esas que criticaba, sólo que con más ahínco.

Lo novedoso, porque evidentemente quieren imponer su sello personal, es que son cínicos y adoran la impunidad.

De continuar el gobierno de la 4T por ese camino, seguirá abonando el regreso del PRI y de la oposición.

Ojalá que no sea el de Alejandro Moreno, quien actúa dueño y representa lo más corrupto de ese partido, sino aquel que construyó la amplia red de instituciones educativas, de movilidad, de salud y sociales que hoy son sustento de la base del país.

SALIÓ AMLO Y DE TRES… TRES DERROTAS

Luego de la salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional, en elecciones populares no le ha ido nada bien a Morena.

En Durango al partido guinda le fue mal, pues la victoria fue para la alianza del PAN-PRI, que obtuvo la mayoría de los ayuntamientos de dicho estado.

En Veracruz ni se diga, el gran perdedor de la jornada electoral fue Morena, debido a que perdió territorios clave y obtuvo una baja votación directa.

Con esto, desde hace un año, ya se reflejaba el debilitamiento de Morena tras las derrotas en Durango y Veracruz.

Y en este 2026 se confirma el desgaste que ya tiene el partido guinda, al ser apaleado por el PRI en Coahuila.

El 2027 será la gran prueba de fuego, pero es innegable que la oposición debe ir unida para no abonarle el triunfo a Morena, pues le conviene la frase que dice “divide y vencerás”.

FERNANDO FLORES, CADÁVER POLÍTICO

Fernando Flores, alcalde de Metepec por el PAN, fue evidenciado públicamente por su actuar déspota y violento, al ingresar con sus guardaespaldas a un club en esa localidad.

Quiso distorsionar la realidad, pero los hechos lo superaron, nadie le cree, incluso su mismo partido le dio la espalda. Prácticamente es un cadáver político.

Se fueron a la basura sus aspiraciones de heredarle el cargo a su esposa Iraí Albarrán.

Es de los que cree que los espacios públicos son de su propiedad, de los que no quieren renunciar a las arcas públicas y para ello recientemente la destapó bajo el disfraz del evento masivo denominado “Primer Encuentro Municipal de Soldados Azules”.

Por otra parte, frente al mal gobierno que ha ejercido y que tiene sumido en la inseguridad a ese municipio, se blindó y puso en práctica una intensa campaña de publicidad que, sin lugar a dudas, representa millonario gasto con cargo a los contribuyentes.

Hasta ahora su gobierno no ha dado a conocer el monto ejercido para promocionar su imagen y comprar el silencio de diversos medios de comunicación.

El futuro de Fernando Flores no es nada halagador, es un lastre para el PAN, está en la mira del gobierno federal, del estatal y de la Fiscalía General de Justicia, la cual por cierto ya investiga si los sujetos armados que lo acompañaban tienen permiso para portar armas, si son policías municipales o escoltas privados.

Tarde o temprano habrá un resultado y entonces podrán conocerse las sanciones a las que se hará acreedor.

El “alcalde viajero”, quien se burla de aquellos que no tienen dinero para vacacionar en el extranjero, está en el banquillo de los acusados.

El partido que está feliz con esta situación es el partido guinda, que no va a quitar el dedo del renglón, es su oportunidad para arrebatarle al PAN esa alcaldía.

Después de ser exhibida la gran fortuna que ha acumulado, va a tener que explicar ante la justicia el origen de sus millonarios ingresos.

Esta vez no va a ser suficiente con señalar que es empresario, tendrá que informar sobre los contratos que al amparo del poder ha realizado con gobiernos de diversas entidades. Estaremos pendientes.