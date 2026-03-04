Menos pobreza laboral, pero falta crecimiento económico

No hay que echar las campanas a vuelo por los riesgos de la renegociación del T-MEC * Hay incertidumbre por la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas provocadas por Donald Trump

J. ADALBERTO VILLASANA

Celebramos disminución de pobreza laboral, pero el crecimiento económico marginal y la situación de la geopolítica internacional llevan a no echar las campanas al vuelo, porque aún hay mucho por hacer en la economía moral que impulsa la Cuarta Transformación en México.

Destaquemos que este escenario es resultado de una nueva redistribución de la riqueza resultado con un incremento salarial histórico, impulsado por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora suma la ley que indica una semana laboral de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.

Pero el crecimiento económico es un punto en el que se tiene que trabajar de manera decidida, para que esto no sean castillos en el aire o sembrar rosas en el mar; de manera tal que el impulso al campo y a la industria deben ser los ejes de la transformación.

“Histórico: La pobreza laboral en México registra el nivel más bajo en 20 años al llegar a 33.9 por ciento anual en 2025, de acuerdo con INEGI. La economía moral mejora la vida de las y los trabajadores”, presumió Claudia Sheinbaum en sus redes sociodigitales.

“Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos –LPEI-, según el ámbito rural o urbano) disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.4 a 32.3 por ciento.

En el ámbito rural, disminuyó 4.1 puntos porcentuales: pasó de 50.7 a 46.6 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 2.7 puntos porcentuales al pasar de 30.8 a 28.1%.”, reportó el INEGI.

Sin embargo, hay que voltear la mirada y poner atención en que la economía mexicana registró un crecimiento acumulado de 0.7% a 0.8% en 2025, con una significativa desaceleración y su menor ritmo desde la contracción de 2020.

A pesar de un repunte trimestral del 0.9% al cierre de 2025, el panorama refleja una brecha con su potencial, aunque destaca una inversión extranjera directa récord.

En este momento, las perspectivas económicas para México en 2026 apuntan a un crecimiento moderado, con proyecciones del PIB situándose mayoritariamente entre 1.3% y 1.6%.

Tras un 2025 débil, se espera una ligera mejoría impulsada por el mercado interno, el turismo por el Mundial de fútbol y las exportaciones, aunque persisten riesgos por la renegociación del T-MEC y la inversión.

En este escenario el INEGI destaca: A nivel nacional, la pobreza laboral presentó una reducción respecto al tercer trimestre de 2025 de 2.0 puntos porcentuales: pasó de 34.3 a 32.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.

“Respecto a la situación de formalidad laboral, en el cuarto trimestre de 2025, la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10,609.74 pesos y la población ocupada informal, de 5,455.61 pesos. El ingreso laboral real mensual de la población ocupada formal presentó un incremento anual de 2.5%, mientras que el ingreso de la población ocupada informal creció 6.0 por ciento.

En cuanto a la variación trimestral, el ingreso de la población ocupada formal e informal aumentó 0.3 y 4.2%, respectivamente.

De momento, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo presumió avance histórico del indicador de pobreza laboral en México al cierre del 2025, que alcanzó su nivel más bajo en 20 años.

Destaca que cada vez menos personas ocupadas en el país enfrentan ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, un dato que, afirmó, refleja el impacto de la política salarial y laboral impulsada en los últimos años.

BUENA NOTICIA

Es significativa y positiva la disminución de la pobreza en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Hubo un cambio importante y para bien en estos años, planteó en agosto del año pasado el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.

Una cantidad menor de mexicanos está por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y se registró un avance relativo en la solución de las carencias sociales en cuanto a rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y de nutrición, principalmente, refirió el economista.

Empero, acotó Provencio Durazo, aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales; ello implica que existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos.

Debe considerarse que en la actualidad algunas de las carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud.

De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, aunque también el nivel de las carencias en educación y salud durante el año pasado, por ejemplo, seguía siendo más alto que el de 2016 o 2018, puntualizó en entrevista.

Ello significa que, en 2024, argumenta, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud; 63 millones a seguridad social; y 18 millones a servicios básicos en sus viviendas, entre otros.

El aumento del ingreso real constituye un factor determinante en la reducción de la pobreza laboral, pues amplía el poder adquisitivo de los hogares, cuyo sustento depende principalmente del trabajo.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum atribuye los resultados a la continuidad de la política de recuperación del salario mínimo y al fortalecimiento del mercado interno.

Durante los últimos años, el salario mínimo ha experimentado incrementos sostenidos por encima de la inflación, lo que ha impulsado el ingreso de los trabajadores formales y presionado al alza otras remuneraciones.

Pero, en este contexto el pasado 26 de febrero de 2026, el Banco de México (Banxico) actualizó su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país y lo situó en 1.6% para este año, ligeramente por encima de la proyección previa de 1.1 por ciento.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Celebramos la reducción de la pobreza laboral en México, pero hay que poner atención en la necesidad de un crecimiento económico, el cual es incierto por los riesgos asociados a la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas, con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que cada ocho días anuncia la invasión o bombardeo a alguna nación petrolera.

