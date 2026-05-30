LOS MALOSOS
Morenistas rechazan imposición de Román Cortés para la presidencia de Atizapán de Zaragoza
Isaac Montoya, como la espuma para reelección de Naucalpan * Enrique Vargas, firme para volver a su tierra de Huixquilucan, Estado de México
LOS MALOSOS
Ya se acerca el 2027 y ya se empiezan a sentir los movimientos de personajes que buscan la candidatura para las presidencias municipales de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan.
El que no la lleva nada bien es el diputado local Román Cortés Lugo, quien es rechazado por militantes y simpatizantes de Morena en Atizapán de Zaragoza.
Ven con malos ojos una posible imposición del legislador Cortés Lugo como candidato a la presidencia municipal.
Para muchos es un “chapulín”, debido a que abandonó al PAN en septiembre de 2025, luego de más de dos décadas de militancia para incorporarse a la bancada morenista en el Congreso mexiquense, en donde en los pasillos se menciona que representa una contradicción ideológica para los principios de la 4T al mantener una trayectoria ligada al panismo en el Valle de México.
Los guindas expresan que hay mejores perfiles identificados con la militancia fundadora de Morena en Atizapán de Zaragoza, como Enrique Contreras (un político joven que va en ascenso en la preferencia ciudadana), Bárbara González y Leylani Richard (el rostro bello de la política).
A ver qué deciden Luz María Hernández y Ariadna Montiel.
ISAAC MONTOYA TROTA EN CABALLO DE HACIENDA
Es innegable que el liderazgo del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, ya resuena en las encuestas y ya lo colocan como el favorito de la gente.
Sus Huellas de la Transformación lo han catapultado en el ánimo del pueblo y conforme pasan los días y meses se ve inalcanzable.
Y es que rumbo al 2027, en cuanto a posibles alcaldes, la tendencia favorece la continuidad de los proyectos que han demostrado eficacia operativa y cercanía social, como es el gobierno de Montoya Márquez, quien se distingue por haber transitado rápidamente de las promesas de campaña a las métricas de gobierno.
El clima político en el Estado de México muestra a las administraciones de Morena con una base de apoyo sólido en municipios clave como Naucalpan.
No cabe duda que el dinamismo administrativo de un Gobierno de Resultados ha tenido un eco directo en la opinión, por lo que Isaac Montoya trota en caballo de hacienda si busca la reelección en la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México.
CON VARGAS DEL VILLAR HUIXQUILUCAN SEGUIRÁ SIENDO UN BASTIÓN PANISTA
En base a que Huixquilucan es un referente a nivel nacional por su buen gobierno y un manejo excelente de las finanzas, es prácticamente un hecho que seguirá siendo un bastión panista gracias a las administraciones de Enrique Vargas del Villar y de Romina Contreras Carrasco.
La más reciente encuesta de la casa consultora RUBRUM sobre las preferencias electorales en Huixquilucan rumbo a la elección municipal de 2027 coloca al PAN como la principal fuerza política en el municipio, con una ventaja de más de 20 puntos sobre Morena.
El Partido Acción Nacional alcanza una intención de voto del 44.6%, mientras que Morena registra 22.9%; el PRI aparece con 12.8%, Movimiento Ciudadano con 8.5% y el PVEM con 1.0%. Un 10.2% de los encuestados aún no decide su voto.
Dentro de las preferencias internas del PAN, el senador Enrique Vargas del Villar aparece como el perfil más fuerte para encabezar una eventual candidatura a la presidencia municipal de Huixquilucan, al obtener el 81.3% de respaldo entre los simpatizantes panistas consultados, frente a un 18.7% que optó por otra opción.
La medición también refleja una tendencia ascendente y estable para Vargas del Villar en los últimos meses, pasando de 70% en febrero a más de 81% en mayo, consolidándose como el principal referente del panismo en el municipio.
No cabe duda que Vargas del Villar está listo para regresar a su casa, Huixquilucan, aunque seguramente le harán “guerra sucia” para bajarlo en la preferencia de la gente, pero contra los buenos resultados no hay nada que hacer, ¿verdad Pepe Toño?
LOS MALOSOS
César Cravioto y Germán Cravioto… ¡qué bonita familia!
Un año de encierro le cambió la vida al primo Cravioto Fernández * Al estilo Florencia Serranía: Claudia Sheinbaum Pardo solamente es la Presidenta de México
LOS MALOSOS
No cabe duda que traen la misma sangre tanto el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández para vivir holgadamente de los demás, no importa si es de forma ilícita.
Su cercanía con el poder los hace pensar que están tocados por la mano de Dios y amparados por Morena.
El funcionario, que está en el gabinete de Clara Brugada, recientemente se vio involucrado en un tema por demás penoso, como fue el que se le descubrió ese conflicto de interés entre él y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
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Cómo olvidar que el secretario de Gobierno “rentaba” un departamento perteneciente a la citada Fundación en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano, la cual, por cierto, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.
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Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.
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César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.
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En su momento, el funcionario morenista negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.
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Mas su dicho no convenció a propios ni a extraños, debido a que sus “cuates” corrían con sus gastos.
EL PRIMO EN MALOS PASOS
Por su parte, su primo Germán Cravioto Fernández tuvo que haber pensado muy bien a qué se iba a dedicar en cuanto salió del Reclusorio Oriente, pues más de un año de encarcelado le cambia la vida a uno.
Ante esta situación, tuvo que ordenar sus ideas y alejarse de su “pandilla”, la cual también estuvo privada de la libertad por despojo.
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Y es que el famoso primo, junto con Guadalupe Rodríguez Pérez y Juan José de los mismos apellidos fueron detenidos y metidos a prisión por el delito de Despojo en Pandilla en agravio del Instituto de Vivienda que hoy dirige Inti Muñoz.
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Este trío de pelafustanes entró “como Juan por su casa” al predio ubicado en la calle de Encinos número 81 o indistintamente número 327, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan, y se apostaron a vivir en el lugar como si fuera suyo, lo que originó que el INVI -junto con una constructora- los denunciara penalmente logrando su encarcelamiento.
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Por lo que su defensa se movió y logró que se les diera el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de Pena y el sustitutivo penal de Tratamiento en Libertad.
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Dicha sentencia le fue concedida a Germán Cravioto el 29 de diciembre de 2021, por lo que tuvo que exhibir un billete de depósito (W524635) por 10 mil pesos.
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Pero eso sí, su defensa pidió que toda la información de su defendido fuera encriptada, es decir confidencial, sin acceso para nadie.
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Ahora bien, en sentencia de fecha del 29 de diciembre de 2024, Cravioto Fernández fue sentenciado, junto con sus cómplices, a la reparación del daño material derivado del delito de despojo consistente en restituir en favor del INVI.
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Tristemente la citada finca fue desmantelada por los delincuentes, es decir, se llevaron puertas, baños, lavabos y todo tipo de accesorios originando un fuerte hueco millonario por el robo de esos enseres.
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Lamentablemente este delito, esta acción, detuvo el sueño de cientos de familias que desean tener un departamento o casa digna y propia, es decir, un patrimonio que pasaría a manos de sus familiares cuando los titulares fallezcan.
SHEINBAUM, AL ESTILO FLORENCIA SERRANÍA
¿Se acuerdan de Florencia Serranía? ¿De su famosa frase que se hizo viral y que provocó miles de críticas?
Pues resulta que al estilo de la entonces directora del Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum señala que a ella no le corresponde combatir la corrupción.
¿Cómo la ven? Que no le toca esa chambita, que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República.
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Es increíble su comentario, pues fue su bandera para llegar a la Presidencia de la República, el mismo discurso de López Obrador que siempre pregonó que acabaría con la corrupción.
Pues toma tu banana, ahora resulta que eso no le corresponde a ella y su deslinde nos hace recordar a Florencia Serranía, cuando expresó el 10 de enero de 2021 “yo sólo soy la directora del Metro”, una declaración para librarse de la responsabilidad directora del mantenimiento tras el incendio en la subestación Delicias.
No cabe duda que Dios las cría y ellas se juntan.
LOS MALOSOS
Comunicación Social de la FGR, en el ojo del huracán
Fonseca y Omaña llegan “embriagados” de poder a sus oficinas de la FGR, e incluso “crudos” en horas de trabajo * Muy lamentable que no guarden la discreción, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador
LOS MALOSOS
Todo indica que el ejemplo de Raúl Tovar en la Dirección General de Comunicación Social y en la Vocería de la Fiscalía General de la República todavía impera en dicha dependencia.
Es por todos sabido que Raúl Tovar se “embriagó” de poder, pues tenía doble entrada por desempeñar dos funciones, pero se le “subió” tanto que ya no contestaba llamadas del personal que tenía a su cargo.
Tovar hacía y deshacía en el área de Comunicación Social, él “palomeaba” las plazas y colocaba en buenos puestos a sus “recomendados”.
Pero, bueno, Raúl ya se fue, pero todo indica que la mala “maña” ya se les pegó a Roberto Fonseca y a Alejandro Omaña.
En los pasillos de la FGR se escucha la pregunta de por qué el personal de Comunicación Social se “marea” de poder, ¿por qué será? ¿Qué pasa en la FGR?
Y es que presuntamente el Dios Baco tomó posesión de áreas como la de Comunicación Social de Insurgentes y Reforma, pues son diversas las ocasiones en las que el personal del equipo de la fiscal Ernestina Godoy_ llega ebrio o “crudos” a sus oficinas; obviamente, en horario de trabajo.
De la lista de asiduos a las bebidas embriagantes, espirituosas, está Roberto Fonseca, responsable de atención a medios y segundo de a bordo de Omar Cruz, el titular de la Unidad de Comunicación Social.
Otro de los que gusta empinar el codo con singular alegría es Alejandro Omaña, cercano a la fiscal Godoy y quien hasta hace unos días operaba para el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.
Muy lamentable que Roberto y Alejandro no sean tan discretos, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador.
Con todo respeto, doña Ernestina no resuelve ningún caso de su competencia, como el de su amigo y compañero de partido, Morena, Adán Augusto, o el de la Marina, involucrada en huachicol fiscal.
Pero no se vale que funcionarios menores a Ernestina se sientan más “poderosos” que ella, y es que su mal proceder afecta la imagen de Godoy, quien de por sí ya bastante problema tiene para recuperar la tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.
No estaría mal un correctivo para Fonseca y Omaña, pues la buena juez por su casa empieza… y es que no es la primera vez que llegan “embriagados” a sus oficinas en horas de trabajo.
Como siempre lo ha dicho la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se vale que usen instalaciones y dinero del pueblo para “ponerse alegre”.
Seguiremos pendiente de lo que se escucha en los pasillos de la FGR, autónoma e independiente, pero no confundirse con impunidad y sentirse “Juan Camaney”. No olvidar que los cargos son efímeros, está uno de paso, una lección que nunca entendió Raúl Tovar, quien siempre se sintió “todopoderoso”.
LOS MALOSOS
Conflicto de Cooperativa La Cruz Azul, a tribunales internacionales
La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa
LOS MALOSOS
El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.
Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.
Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.
Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.
Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).
El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.
Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.
La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.
Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.
En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.
El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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