Preocupante que México ‘esté en pañales’ en uso de la Inteligencia Artificial: Enrique Vargas

Aún no se sabe con certeza cómo impactará a la humanidad * “Estoy muy alarmado por lo que se viene en los próximos años. Tenemos que estar listos”, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, advierte que México se encuentra “en pañales” en el uso y regulación de la Inteligencia Artificial (IA), mientras que en otros países ya existen empresas que operan sin la intervención de un solo ser humano.

Esta situación, dijo, lo mantiene preocupado y alarmado, por lo que ha decidido involucrarse en el tema para impulsar un marco regulatorio que permita enfrentar los retos que se avecinan.

Vargas del Villar señala que el uso de la Inteligencia Artificial es preocupante porque aún no se sabe con certeza cómo impactará a la humanidad.

“Tenemos que entrarle todos, es un tema que se está estudiando para poder estar conscientes de lo que viene en los próximos años”, añade.

Enrique Vargas ejemplifica que hoy en día es posible generar una conversación con voces idénticas a las reales en cuestión de minutos, incluso simulando diálogos de hasta media hora.

También se pueden crear programas audiovisuales que parecen casi perfectos, lo que demuestra que la tecnología apenas está comenzando y exige mayor conciencia social.

“En la humanidad siempre hay un antes y un después. Lo que se viene en los próximos años es fuertísimo”, advierte.

IA REDUCE FLOTILLA DE TRABAJADORES EN EMPRESAS

Relata el legislador panista el caso de una empresa que contaba con 14 trabajadores y que, tras implementar sistemas de Inteligencia Artificial, redujo su plantilla a sólo dos personas: un coordinador y un asistente.

De acuerdo con Vargas, las inteligencias artificiales se comunican diariamente para optimizar procesos, lo que ha provocado despidos masivos en algunas compañías.

Por ello el senador panista insiste en que México está muy atrasado en esta materia y debe prepararse para los cambios que traerá la tecnología.

Vargas del Villar también alerta de que la delincuencia ya utiliza Inteligencia Artificial para sus actividades, lo que incrementa la urgencia de contar con programas sólidos de regulación y prevención.

“Ya hay fábricas que trabajan con IA sin un solo foco encendido y sin presencia humana. Mientras tanto, en México estamos en pañales”, lamenta.

Vargas del Villar afirma que seguirá informando sobre este tema, pues considera que el país enfrenta una recesión económica fuerte y, sin preparación, la pérdida de empleos será aún más grave.

“Estoy muy preocupado y alarmado por lo que se viene en los próximos años. Tenemos que estar listos”, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas.