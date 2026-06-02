NACIONAL
Cae familiar de exfuncionarios del gobierno de Fernando Vilchis
¡Qué bonita familia la de Fragoso!
ALFREDO IBÁÑEZ
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y la Policía Metropolitana detienen a Misael “N”, alias “Borregas”, quien es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros.
La captura se realizó en el marco de la “Operación Restitución”.
¡QUÉ BONITA FAMILIA!
El detenido es hijo de Guillermo Fragoso Estévez, quien fuera director de Seguridad Pública y Tránsito en la administración del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras.
Asimismo, es hermano de Guillermo Fragoso, en contra de quien un juez federal, con sede en Nezahualcóyotl, giró una orden de aprehensión por su presunta relación con el grupo criminal La Chokiza. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Guillermo Fragoso, alias “El Memo”, compadre de Vilchis Contreras, fue su brazo derecho durante su administración, luego de financiar su campaña y desempeñarse como regidor durante la administración 2019-2021.
También asumió el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo y secretario general de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), este último grupo es señalado por actividades delictivas en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informa que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Misael “N”, alias “Borregas”, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec.
Misael “N” es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México”.
Fue ingresado al penal de Chiconautla, a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
NACIONAL
Hay que sacar adelante al barrio: Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc entrega mejoras en el mercado de Tepito * Después de más de 30 años, fue rehabilitada una techumbre en el Mercado 36 Unidad Varios * Los trabajos consistieron en la instalación de nuevas láminas, luminarias y mejoras al entorno para locatarios y familias de la zona
EL TOPO
“Hay que sacar adelante al barrio”, expresa la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la entrega de trabajos de rehabilitación en el Mercado 36 Unidad Varios, en Tepito, donde locatarias y locatarios le señalaron que una techumbre en el lugar llevaba más de 30 años deteriorada, con goteras y condiciones que afectaban diariamente a quienes trabajan y realizan compras en la zona.
Acompañada por comerciantes, vecinas y vecinos del llamado barrio bravo -y portando una playera con la leyenda “Tepito es chido”-, la alcaldesa recorre el mercado, convive con familias de la zona y escucha testimonios de personas que durante años solicitaron la rehabilitación de este espacio sin obtener respuesta.
Estos trabajos incluyeron la instalación de más de 80 láminas de plastiteja en una superficie superior a 200 metros cuadrados, además de 30 nuevas luminarias para mejorar las condiciones del mercado y brindar mayor seguridad a quienes diariamente acuden a este punto de encuentro comercial.
Durante su mensaje, Ale Rojo de la Vega señala que una de las prioridades de su gobierno ha sido recuperar espacios públicos abandonados y dignificar lugares donde miles de personas trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias.
“Es impensable no poder dignificar el espacio donde uno pasa la mayor parte de sus días”, añade.
La alcaldesa destaca que muchas de las acciones impulsadas por la demarcación han sido posibles gracias al trabajo coordinado con vecinas, vecinos y alianzas con sociedad civil e iniciativa privada, ante las limitaciones presupuestales que enfrentan las alcaldías.
Desde el arranque de la administración, la alcaldía Cuauhtémoc ha intervenido 68 espacios públicos a través del programa Renace Cuauhtémoc, entre parques, plazas, deportivos, calles, banquetas y mercados públicos en las 33 colonias de la demarcación.
Locatarias y locatarios agradecieron la rehabilitación del mercado y reconocieron que durante décadas el espacio permaneció en malas condiciones, especialmente en temporada de lluvias y calor.
Rojo de la Vega reitera que continuará realizando intervenciones para mejorar mercados, espacios públicos y entornos comunitarios en distintas zonas de la demarcación.
NACIONAL
Raciel Pérez, con mano firme para combatir la escasez de agua
El alcalde da continuidad a la entrega de tinacos y cisternas en Los Reyes Iztacala en beneficio de mil 500 personas * En Tlalnepantla se lleva a cabo la quinta entrega de apoyos para el almacenamiento de agua potable, en el marco de una estrategia integral que combina medidas preventivas inmediatas con inversión hidráulica a largo plazo
EL TOPO
Con el objetivo firme de combatir la escasez de agua, el presidente Raciel Pérez Cruz encabeza la quinta entrega de tinacos y cisternas en el fraccionamiento Los Reyes Iztacala.
Este programa de apoyo social busca dotar a las familias de la infraestructura necesaria para asegurar el almacenamiento del vital líquido en los hogares y así garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos de esta comunidad.
Durante el evento, el alcalde destaca que la entrega de estos contenedores forma parte de una política integral enfocada en la cultura de la prevención del agua.
Esta acción representa una medida inmediata y emergente para que la población no carezca del recurso en su día a día, permitiendo mitigar el impacto de las temporadas de estiaje y los recortes en el suministro general que padece la región.
Asimismo, enfatiza que este esfuerzo preventivo no es una acción aislada, sino que se complementa de manera estratégica con una importante inversión en infraestructura hidráulica en todo Tlalnepantla.
El gobierno local mantiene un plan de trabajo permanente que incluye la perforación y equipamiento de nuevos pozos, así como la rehabilitación de la red de distribución y garantiza soluciones de fondo para el abasto del municipio.
Las autoridades municipales reiteran su compromiso con la ciudadanía de seguir implementando programas que atiendan de manera prioritaria las necesidades más urgentes de la población, haciendo un llamado conjunto a la comunidad para hacer un uso responsable y eficiente del agua almacenada.
NACIONAL
Con la Caravana del Impulso Económico y Empleo, acercamos servicios a la gente: Isaac Montoya
El alcalde Isaac destaca el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez y de la secretaria Laura González * Agradece el presidente municipal porque esta Caravana trae muchos beneficios a productores y a la comunidad en Naucalpan, Estado de México
EL TOPO
El alcalde Isaac Montoya Márquez destaca el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, por colocar al Estado de México como la entidad que más impulsa el empleo y que mayor atracción de inversiones ha captado, durante una de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo que se llevó a cabo en beneficio de naucalpenses.
Con el objetivo de articular esfuerzos interinstitucionales entre dependencias, estatales y federales, instituciones financieras, académicas y fundaciones, se llevó a cabo una de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, a las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Los Remedios.
En el evento organizado por dependencias estatales y municipales, como las Secretarías de Desarrollo Económico, del Trabajo, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y la Oficina Regional de Empleo Naucalpan, ante beneficiarios destaca esta gran iniciativa, es alentadora, sin duda trae muchos beneficios a los productores y también a la comunidad.
“Con la Caravana del Impulso Económico y Empleo, el que se nos tome en cuenta como municipio, significa acercar estos servicios a la gente que regularmente no tendría posibilidad de llegar a ellos y la posibilidad de implementar estas ideas del emprendimiento, que se salga de la lógica burocrática y que se meta a una lógica en la realidad cotidiana en las comunidades”, asevera Montoya Márquez.
En presencia del director general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro E. Razo Delgado, y del rector de la Basílica de los Remedios, monseñor José Martín Méndez Padrón, remarca que hablar de los pequeños negocios no es un tema menor porque las micro pequeñas y medianas empresas son las que generan alrededor del 72% del empleo en nuestro país y que aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto.
Isaac Montoya enfatiza: “Quiero felicitar la labor de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque somos el estado, y por mucho, que más inversión extranjera directa está teniendo y eso se traduce en un trabajo que ya se ha tenido con la sensibilidad de nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez”.
Abunda que estas caravanas están pensadas no sólo para quienes ya tienen una empresa consolidada, sino también para aquellos jóvenes que quieren iniciar un negocio, para la mujer que busca independencia económica, para el comerciante que necesita exponer sus productos y poder avanzar en la formalización. También, para el artesano que quiere encontrar nuevos espacios, nuevos horizontes de comercialización, para el adulto mayor, que todavía quiere seguir adelante en un sentido de productividad y para miles de personas que han quedado fuera de las oportunidades.
La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resalta que el Edomex es un estado líder en materia económica, uno de los motores y fortalezas del país, que cuenta con el mayor número de empresas y mayor actividad económica junto con la Ciudad de México.
“Tenemos mucha y muy buena mano de obra, y por eso es que la inversión está llegando porque la gobernadora se encargó de recobrar la confianza que se había perdido en este estado. Todavía la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de nuevas inversiones que va a haber en el sector farmacéutico, de que, por cierto, Naucalpan es líder a nivel estatal, y eso nos va a ayudar a que nuestra población tenga empleo aquí, que logremos disminuir el número de personas que se trasladan hasta la Ciudad de México”, añade.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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