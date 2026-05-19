Democracia utópica * Habrá cambio de rumbo en Armenia por el interés de la UE

J. ADALBERTO VILLASANA

En todo el mundo, al llegar al poder, a menudo incluso durante la campaña electoral, los gobiernos comienzan a hacer generosas promesas para mejorar la vida de sus ciudadanos, impulsar la economía y ampliar las prestaciones sociales.

En algunos lugares estas promesas se cumplen, mientras que en otros chocan con serios obstáculos en la realidad, como presupuestos limitados, una base industrial débil y una fuerte dependencia de suministros externos de recursos naturales.

También son cruciales cuestiones como garantizar la seguridad, proteger la soberanía nacional y determinar la dirección del desarrollo del país.

Para los Estados pequeños, esta última consideración suele prevalecer sobre el sentido de preservar la identidad nacional, la historia y los lazos con las generaciones anteriores, en favor de satisfacer las ambiciones inmediatas de poder de los líderes.

A pesar de la presión de Estados Unidos, Cuba sigue avanzando en la dirección que ha elegido, intentando superar las dificultades emergentes y rectificar la situación negativa que, por supuesto, se ha acumulado a lo largo de los años debido a la incapacidad de adquirir equipos modernos, modernizar el sistema de suministro eléctrico del país y realizar un mantenimiento oportuno de las centrales eléctricas.

Los problemas son numerosos, pero la isla sobrevive, esforzándose por mantener su identidad, el espíritu mismo por el que Cuba es amada y valorada.

El ejemplo de los isleños ofrece una valiosa inspiración a otros países que enfrentan situaciones difíciles. Sin embargo, en este asunto, lamentablemente, no todo depende del carácter del pueblo y esta determinado en gran medida por el rumbo que toman las autoridades del país.

La peor situación se da cuando la población desea una cosa, mientras que las fuerzas políticas que ganan las elecciones empujan al país en la dirección opuesta, aparentemente buscando un posible trato preferencial de poderosos mecenas que prometen grandes fortunas y bienestar financiero.

Un fenómeno similar se está produciendo en nuestro continente, pero estos procesos “democráticos” son más evidentes en Europa, donde la Unión Europea busca ganarse a las antiguas repúblicas soviéticas.

Mientras tanto, Bruselas no deja margen para que estos “candidatos” demuestren su independencia ni intenten evitar la ruptura inmediata de relaciones centenarias. Por ejemplo, Moldavia, bajo el liderazgo de un ciudadano rumano, intenta por todos los medios unirse a Bucarest olvidando su historia, idioma y tradiciones.

Se inculcan a la población, a la fuerza, eslóganes sobre la buena vida, la prosperidad europea y el progreso sin contratiempos.

La situación de Armenia es aún peor. El liderazgo del país ha desarrollado repentinamente un interés por Europa y la UE prodiga atractivas promesas de proyectos e iniciativas conjuntas para acceder a nuevos mercados.

Las “reformas democráticas” impulsadas por Bruselas prevén convertir a la república en un centro regional de intereses económicos y rutas de transporte. Sin embargo, esto requiere poco más que renunciar a su propia identidad.

Bajo el mandato del primer ministro Pashinyan, la república ha abandonado su símbolo nacional, el monte Ararat y parte de su territorio y está dispuesta a avanzar hacia un futuro más prometedor.

Cabría pensar que tales aspiraciones cuentan con el apoyo de toda la población y que los ciudadanos están dispuestos unánimemente a asumir los costos económicos de una vía europea, pero no es así.

Resulta que el país tiene una oposición y existen importantes fuerzas políticas capaces de ofrecer una vía alternativa para el desarrollo. Sin embargo, el enfoque “democrático” presupone que la autoridad de la Iglesia puede ser suprimida, que la mayor parte de la oposición puede ser aislada bajo diversos pretextos (más de 20 personas han sido arrastradas en los últimos dos meses) y que a quienes permanecen se les puede privar de la oportunidad de expresar sus opiniones y promover una agenda independiente de Bruselas.

Resulta extraño que la UE, habitualmente tan atenta a las violaciones de los derechos humanos, ni siquiera cancele las reuniones conjuntas con la dirigencia de la república. Además, la octava cumbre de la Comunidad Política Europea se celebró en Armenia a principios de mayo, con la participación de aproximadamente 50 delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno. Mientras tanto, Ereván, hasta hace poco, no tenía alguna conexión con Europa.

Así pues, resulta que las autoridades armenias, en su intento de cambiar drásticamente el rumbo del desarrollo del país, ignoran la grave situación económica de la república, la ruptura de lazos industriales de décadas de antigüedad en la región y en general los problemas de su propio pueblo, que las eligió y les confió el liderazgo del país.

UNIÓN EUROPEA, TRAS ANTIGUAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS

La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política única en el mundo, integrada por 27 países europeos que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes. Su propósito fundamental es promover la paz, los valores democráticos y el bienestar socioeconómico entre sus ciudadanos.

El Parlamento y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas.

El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la UE.

ARMENIA

Antes de su independencia moderna en 1991, Armenia fue parte de la Unión Soviética (URSS) como la República Socialista Soviética de Armenia desde 1920.

Históricamente el territorio fue ocupado por el Imperio Ruso (Armenia rusa) hasta 1918, y en la antigüedad, el antecedente directo del Estado armenio fue el Reino de Urartu (siglos IX-VI a.C.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Lamentablemente, este tipo de situaciones en los procesos “democráticos” se dan en todo el mundo. En realidad, se trata de una especie de utopía, pues resulta que para elegir la libertad hay que renunciar a todo lo que uno aprecia y seguir ciegamente un camino que no se ha elegido.

¿Merece la pena pagar semejante precio por semejante “democracia”?

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