En el horizonte de Enrique Vargas también está el 2029

El senador panista de logros y resultados no tiene límites en su futuro político * Por lo pronto, en el corto plazo, buscará regresar en el 2027 a su casa, a su tierra, Huixquilucan, Estado de México

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, es un personaje de retos y su futuro político no tiene límites.

Por lo pronto tiene en el horizonte el 2027 y el 2029, y ya se prepara para el próximo año volver a casa, a su tierra, Huixquilucan, Estado de México, el municipio que sigue siendo un referente a nivel nacional gracias al trabajo de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Ya muchos aspirantes a la gubernatura mexiquense mueven su colita y empiezan a surgir nombres, pero en el caso concreto del Partido Acción Nacional hay un personaje que goza de la preferencia ciudadana: Vargas del Villar.

Claramente va perfilado el senador Enrique Vargas, pues no hay alguien que se le ponga enfrente.

El Ejecutivo mexiquense será su reto en el 2029, pero por lo pronto, en el 2027, el senador panista buscará regresar a la presidencia municipal de Huixquilucan.

Vargas ya tomó la decisión y buscará dar continuidad al modelo de gobierno que Acción Nacional mantiene en el municipio desde 2016.

Vargas del Villar asegura que su intención es mantener un esquema administrativo que, según sus datos, ha permitido mejorar la calificación financiera de la demarcación y ampliar servicios en seguridad, salud y obra pública.

“Ya es un hecho y vamos con todo”, advierte Enrique Vargas al ser cuestionado sobre su eventual candidatura en un municipio que actualmente es gobernado por el PAN, bajo la gestión de Romina Contreras.

La confianza de Vargas también radica en que mediciones internas le otorgan entre 53 y 57% de las preferencias electorales, por lo que tiene la plena seguridad de mantener el respaldo ciudadano.

El legislador panista resalta que Huixquilucan es actualmente el municipio con mayores ingresos del Estado de México, pese a no ser el más poblado, logro que atribuyó al manejo financiero implementado en los últimos diez años.

“Desde 2016 le hemos cambiado el rostro financiero al municipio y eso se traduce en servicios, policías, patrullas, calles y drenaje”, añade.

Afirma que actualmente el municipio cuenta con uno de los sistemas de atención médica más amplios a nivel local, además de programas deportivos y sociales, dirigidos a distintos sectores de la población.

Enrique Vargas también habla de sus propuestas en la Cámara Alta, entre ellas una iniciativa para facilitar créditos bancarios a micro y pequeños empresarios, así como la regulación de cobros en estacionamientos de plazas comerciales.

Señala que la propuesta busca generar mayores condiciones de inversión y liquidez para pequeños negocios, al considerar que el crecimiento económico depende de la generación de empleo.

Sobre los estacionamientos en plazas comerciales, reconoce que representan una fuente importante de ingresos para los complejos comerciales, aunque considera tener un equilibrio que no afecte la economía familiar.

Ante lo antes expuesto, no hay duda que Vargas VACOn todo por la presidencia municipal de Huixquilucan y luego por la gubernatura mexiquense.