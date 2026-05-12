NACIONAL
Empresarios denuncian extorsión desde estructuras ambientales
Describen una red de cobros ilegales en el Estado de México
ILDEFONSO GARCÍA
Una presunta red de cobros ilegales a empresarios, que operaría desde áreas vinculadas a la regulación ambiental en el Estado de México, ha comenzado a perfilarse como uno de los esquemas de presión económica más extendidos en la entidad, de acuerdo con testimonios directos de afectados.
La mecánica, descrita por múltiples fuentes consultadas bajo condición de anonimato, es constante: pagos mensuales obligatorios a cambio de evitar inspecciones (bajo normas caducas, ambiguas y a criterio particular), sanciones administrativas, multas o clausuras, con montos de los 65 mil a los 100 mil pesos por unidad económica, aunque en casos específicos pueden escalar hasta los 500 mil y 2.5 millones de pesos.
Los giros alcanzados son diversos: gasolineras, empresas gaseras, centros de verificación vehicular, constructoras, laboratorios, proveedores, minas, tiraderos e incluso pequeños negocios del sector alimenticio. como son tortillerías.
“Si no pagas, te realizan inspecciones mal fundamentadas y que no puedes pelear en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) o no te dan licencias o autorizaciones no obstante haber cumplido con todo. Y si te inspeccionan y te encuentran algo, de todas formas terminas pagando aún más por procedimientos administrativos que nunca ganas”, resume uno de los empresarios consultados.
EL TAMAÑO DEL ESQUEMA
Como ejemplo, los cobros que se pagan en promedio son 100 mil pesos mensuales como cuota obligatoria. Bajo los montos señalados, los propios empresarios estiman que los cobros podrían alcanzar mínimo a 17 millones de pesos mensuales por sector industrial.
En un periodo de dos años, la cifra acumulada superaría los 400 millones de pesos por cada tipo de empresa, pero que ya en conjunto podría superar los 4,500 millones de pesos.
Se trata de recursos que, por su naturaleza, no siguen canales institucionales ni dejan rastro contable.
ESTRUCTURA SEÑALADA
Los testimonios recabados coinciden en señalar que los cobros no son aislados, sino parte de una estructura organizada que involucraría tanto a funcionarios como a operadores externos.
Entre los nombres mencionados por los denunciantes aparece como orquestador José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el territorio mexiquense y aspirante a la gubernatura.
Asimismo, refieren a Raúl Piña Horta, adscrito a la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas, y al director de Emisiones de la Atmósfera, Carlos Solares, área clave en los procesos de supervisión ambiental.
De acuerdo con las versiones, también existirían intermediarios encargados de coordinar los cobros y transmitir instrucciones a los empresarios.
Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones.
PRESIÓN INSTITUCIONAL Y RIESGO EMPRESARIAL
Para los afectados, el problema no es únicamente económico. La incertidumbre operativa de las empresas se ha convertido en una constante.
Empresas que cumplen con requisitos legales aseguran verse obligadas a destinar recursos adicionales para evitar sanciones que consideran discrecionales.
Esto, advierten, reduce márgenes, frena inversiones y coloca a varios negocios al borde de la inviabilidad.
El patrón descrito es equiparado por algunos empresarios con esquemas de extorsión del crimen organizado, aunque en este caso, señalan, la presión provendría desde instancias formales.
TRASFONDO POLÍTICO
Las denuncias emergen en un momento clave: la antesala de un nuevo proceso electoral en la entidad.
Algunos de los empresarios consultados consideran que el flujo de recursos podría estar vinculado a la creación de mecanismos de financiamientos paralelos del Partido Verde. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por autoridades ni respaldada por investigaciones oficiales.
El contexto se vuelve más relevante ante los recientes movimientos políticos y la reconfiguración de alianzas entre partidos.
SILENCIO INSTITUCIONAL
Hasta ahora, el gobierno encabezado por la morenista Delfina Gómez no ha fijado una postura pública frente a esta situación, argumentando que no hay denuncias ante la fiscalía, sin embargo, afectados señalan que alistan denuncias formales, pero temen ser objeto de represalias ante la participación de instituciones de gobierno del estado en dicho esquema de corrupción.
Especialistas en temas de transparencia y combate a la corrupción advierten que, de confirmarse estos hechos, se trataría de un esquema de muy alto impacto que comprometería no solo la actividad económica, sino también la confianza en las instituciones regulatorias.
NACIONAL
¡Un festival a toda madre en la Cuauhtémoc!
El dolor de las madres buscadoras también nos duele, expresa Ale Rojo * Seis mil personas asistieron al festejo musical, en donde más de 10 artistas pusieron a bailar a las mamás de la alcaldía ubicada en el “corazón de la Ciudad de México”
EL TOPO
La explanada de la alcaldía Cuauhtémoc se llenó de energía este fin de semana con más de 6 mil personas que acudieron al evento “A Toda Madre Fest”, el festejo organizado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo para celebrar el Día de las Madres con música sonidera y baile.
Desde temprano comenzaron a llegar familias completas, principalmente madres acompañadas de hijas, hijos y amigas, quienes abarrotaron la explanada para disfrutar de una noche que se extendió hasta la madrugada.
En un escenario 360° se presentaron agrupaciones y sonideros como Los Juniors, Siboney, Berraco, Silver Sound, Latin Sound, Los Yes-Yes, Los Telez, Grupo Fragancia y Los Mondragón, que pusieron a bailar a cientos de personas durante varias horas.
ALE ROJO, SOLIDARIA CON LAS MADRES BUSCADORAS
En medio del evento, Rojo de la Vega Piccolo tomó el micrófono para dedicar un mensaje a las madres buscadoras del país.
“Ninguna mamá debería sentirse sola, porque su dolor también nos duele. Y mientras haya una madre buscando a su hijo, este país no puede acostumbrarse”, expresa la alcaldesa ante los asistentes.
Durante la noche también pidió a las y los jóvenes valorar el tiempo con sus madres y no dejar pasar la oportunidad de abrazarlas y acompañarlas.
El festival formó parte de las actividades organizadas por la alcaldía para llevar eventos gratuitos a las colonias y recuperar espacios públicos como puntos de convivencia para las familias de Cuauhtémoc.
NACIONAL
La seguridad alimentaria es el sustento de la paz social: Raciel Pérez
El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, inaugura nueva Cocina del Bienestar en el oriente para fortalecer la alimentación de las familias * El programa busca proteger la economía de las familias vulnerables * Las instalaciones fortalecen la infraestructura social del municipio, garantizando transparencia en el uso de los recursos públicos
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, encabeza la puesta en marcha de una nueva Cocina del Bienestar en el Oriente del municipio, reafirmando el compromiso de su administración de combatir la inseguridad alimentaria mediante acciones directas que beneficien el bolsillo de las familias.
Pérez Cruz menciona que “la Cocina del Bienestar en esta zona no es una concesión, sino el cumplimiento de un derecho humano. Hoy se tiene un gobierno que entiende que la seguridad alimentaria es la base de la paz social”.
Este nuevo espacio se integra a la red de comedores municipales que ofrecen raciones de comida balanceada bajo altos estándares de calidad, convirtiéndose en un apoyo fundamental para sectores prioritarios como adultas y adultos mayores, niñas, niños y personas que han visto afectados sus ingresos por la situación económica actual.
Durante el evento inaugural, el alcalde puntualiza que la ubicación estratégica de esta cocina en el Oriente responde a la necesidad de descentralizar los servicios y llevar el bienestar social a donde más se requiere.
El presidente enfatiza que su gestión no descansará en la tarea de dignificar la vida de las familias de Tlalnepantla.
Afirma Raciel Pérez que cada peso del presupuesto municipal es invertido en programas que generan un impacto real y positivo en la mesa de los hogares, lo que consolida un gobierno cercano, transparente y con un profundo sentido de responsabilidad humana.
NACIONAL
Audios ponen en evidencia posibles delitos
Abogada Ana Katiria Suárez Castro, en el centro de una controversia que crece sin una sola confirmación
ILDEFONSO LÓPEZ
Una serie de audios filtrados colocó a la abogada Ana Katiria Suárez Castro en el centro de una controversia que crece sin una sola confirmación.
Las grabaciones comenzaron a circular en entornos digitales y exhiben conversaciones en las que presuntas víctimas describen un posible esquema de actuación en procesos legales relacionados con denuncias contra exparejas.
El caso surge en un sistema que ya enfrenta presión estructural. En México se registraron más de 2.2 millones de delitos del fuero común en 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este volumen no sólo evidencia la carga institucional, sino también el terreno donde disputas legales complejas pueden escalar sin resolución inmediata.
Las grabaciones, atribuidas a mujeres que habrían sido asesoradas por la litigante, incluyen conversaciones donde describen orientaciones para iniciar denuncias. Ninguna autoridad ha validado la autenticidad de estos materiales.
Una de las participantes reunió audios y testimonios y los habría entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta ahora, la institución no ha emitido postura.
En estos materiales, una mujer asegura que alguien la indujo a presentar acusaciones que posteriormente calificó como no verídicas. Estas declaraciones permanecen sin corroboración oficial.
Dentro de este contexto, los audios mencionan a Ana Katiria Suárez Castro como la profesional vinculada a los casos descritos, sin que exista validación institucional sobre esa relación.
LITIGIOS FAMILIARES BAJO PRESIÓN CONSTANTE
El entorno legal donde surge esta controversia no es menor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los conflictos familiares representan una proporción significativa de los asuntos en juzgados locales, especialmente en temas de custodia, pensión alimenticia y violencia intrafamiliar.
En este contexto, la combinación de alta demanda, procesos prolongados y disputas personales complejas incrementa el margen para controversias que trascienden el ámbito judicial y se trasladan al espacio público.
SEÑALAMIENTOS QUE CONTRASTAN CON TRAYECTORIA PÚBLICA
La abogada señalada ha construido su perfil en la defensa de víctimas y en litigios relacionados con derechos humanos.
Ese posicionamiento contrasta con las versiones difundidas en los audios, que hasta ahora no han sido confirmadas por alguna autoridad.
Las personas involucradas anticipan la posible difusión completa de los materiales, mientras circulan versiones sobre la ubicación de la abogada fuera del país, sin confirmación oficial.
El caso se mantiene abierto en el espacio público y se inserta en un sistema que procesa millones de denuncias al año sin capacidad inmediata de resolución.
En México, sólo el 1.3% de los delitos se resuelven, según estimaciones de México Evalúa, lo que dimensiona el nivel de incertidumbre en procesos que dependen de pruebas, tiempos y validación institucional.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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