Alessandra Rojo presenta plan mundialista * “La Copa del Mundo 2026 no puede ser sólo para los turistas, el Mundial de Futbol también es para México, para nuestra gente”, expresa la alcaldesa del “corazón de la Ciudad de México”

EL TOPO

Se estima que la Ciudad de México podría recibir hasta 26 mil millones de pesos durante el Mundial de Futbol, por ello la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo presentó “De la Cuauhtémoc pa’l mundo entero”, plan con el que se prepara la demarcación para recibir la justa deportiva.

Según estimaciones de cámaras empresariales, entre 10 y 12 mil millones impactarían directamente en la Cuauhtémoc, sumado a una bolsa de trabajo mundialista que podría superar las mil 200 vacantes.

Rojo de la Vega Piccolo sostiene que el “objetivo es que la riqueza que llegue se quede en la gente y se convierta en oportunidades reales (…), el Mundial no puede ser sólo para los turistas, el Mundial también es para México, para nuestra gente”.

Como parte de esta estrategia, se lanzó el “Pasaporte Cuauhtémoc”, una red que ya suma más de 315 comercios locales que ofrecerán descuentos a residentes, con el objetivo de incentivar el consumo interno y fortalecer la economía del barrio.

También se busca distribuir a los visitantes en las 33 colonias de la alcaldía, por ello se crearon la Ruta de la Amistad Mundialista y la Ruta de la Memoria. Ambas se conectarán por cuatro rutas de tranvía turístico: Reforma-Alameda, Tepitur, Roma-Condesa y Santa María la Ribera.

Para ayudar en esta tarea se pondrá en marcha la herramienta “Amazónica IA”, que ayudará orientando a visitantes y conectándoles con mercados, comercios, espacios culturales y servicios, además de brindar información útil en caso de emergencia, estará disponible 24/7 en al menos cinco idiomas.

En materia de seguridad, Alessandra Rojo de la Vega informa que la meta es alcanzar 500 Puntos Violeta antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, además se mantendrán operativos permanentes de verificación, prevención de delitos y atención a reportes ciudadanos.

Menciona que también trabaja con organismos internacionales como la UNICEF para capacitar a personal de hoteles, organización de actividades comunitarias y deportivas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Ante dichas medidas, Alessandra Rojo puntualiza que “No vamos a romantizar el Mundial. Sabemos que donde hay más gente hay más riesgos, pero también sabemos cómo actuar”.

La también activista y feminista señala que “El Mundial es una oportunidad única, pero también una prueba de si podemos hacer las cosas distinto. No se trata de que el mundo nos vea bien, sino de que nuestra gente viva mejor (…) El Mundial se juega en el estadio, pero en la Cuauhtémoc se convierte en oportunidades para la gente”.

No cabe duda que Ale Rojo está preparada para la justa mundialista.