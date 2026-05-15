PULPO POLÍTICO
La educación se rompe por lo más Delgado
Con sus justificaciones el titular de la SEP enseña el cobre y la Primera Mandataria le endereza la plana * El calendario escolar oficial se mantiene sin cambios y las clases continuarán de manera normal en México hasta nuevo aviso * Nelson Mandela consideraba la educación como “el arma más poderosa para cambiar el mundo”
MARCO ANTONIO FLORES***
Pues finalmente se impone la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y echa abajo la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026.
Sheinbaum da un golpe de autoridad en la educación, que finalmente se rompió por lo más Delgado.
Con sus justificaciones el titular de la SEP enseña el cobre y la Primera Mandataria le endereza la plana, así que el proyecto o “borrador” de recortar el calendario escolar quedó para mejor ocasión.
Se veía venir el fracaso, pues la SEP comenzó a recular en su intención de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026, luego de que la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo desautorizara públicamente el anuncio realizado por el titular de la dependencia, Mario Delgado, por lo que todo quedó en un chasCarrillo.
LA CRÓNICA DE UNA PROPUESTA ANUNCIADA
Tras varios días de polémica, críticas de padres de familia, escuelas privadas, especialistas y gobiernos estatales, el gobierno federal confirmó que el recorte del calendario escolar aún era “una propuesta” y no una decisión definitiva.
La corrección presidencial obligó a la SEP a revisar nuevamente el tema apenas horas después de que Delgado asegurara públicamente que las clases terminarían el 5 de junio por el Mundial 2026 y las altas temperaturas.
De entrada, aquí se aprecia claramente que no hay coordinación entre la titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Educación Pública.
Durante su Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum aclaró que no existe todavía un calendario escolar definitivo y sostuvo que cualquier modificación deberá analizarse nuevamente con autoridades estatales y priorizando el aprendizaje de los estudiantes.
Horas después, Mario Delgado tuvo que salir a matizar sus declaraciones y anunció una nueva reunión con secretarios estatales de Educación para revisar el calendario escolar.
La propuesta original contemplaba terminar el ciclo escolar el 5 de junio, más de un mes antes de lo previsto, mientras el regreso a clases seguiría programado para finales de agosto.
El anuncio detonó una ola de críticas en todo el país.
Organizaciones de padres de familia acusaron que el gobierno estaba priorizando el Mundial de Futbol sobre la educación de millones de estudiantes.
También gobiernos estatales como Jalisco y Guanajuato rechazaron aplicar el ajuste federal y anunciaron que mantendrían sus calendarios escolares normales.
Escuelas privadas incluso advirtieron posibles acciones legales al considerar que reducir más de un mes de clases podría violar los días mínimos establecidos en la Ley General de Educación.
Ante la presión social y política, Delgado reconoció que “faltaron voces” en la discusión y aceptó que la SEP debe abrir un debate más amplio sobre cualquier modificación al calendario escolar.
Pero lo más lamentable fueron las justificaciones que dio para adelantar el fin del ciclo escolar.
La verdad, Delgado Carrillo se quiso dar “baño del pueblo” y quedar bien con todos, padres, maestros y alumnos, porque tendrían más días de vacaciones, pero le salió el tiro por la culata.
Ya salió “quemado”, pero con sus argumentos que expresó públicamente quedó todavía mal parado.
Entre los disparates que dijo Mario Delgado, unas horas antes de la reunión del Consejo con secretarios estatales, fue lo siguiente:
1) Después del 15 de junio ya no se enseña nada en las escuelas. “Después del 15 de junio se cae en un periodo de descarga administrativa… se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”.
2) Del 15 de junio al 15 de julio los papás usan la escuela de guardería. “La escuela no es guardería”.
3) “Los maestros necesitan descanso”.
No se ría, es en serio, todo eso dijo el señor Delgado, y ya muchos futuristas auguran que su cabeza pende de un hilo en la titularidad de la SEP.
Su salida es algo muy difícil, pues tiene el VoBo de Palenque.
‘LA EDUCACIÓN, EL ARMA MÁS PODEROSA PARA CAMBIAR EL MUNDO’
Nelson Mandela consideraba la educación como “el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
En México el gobierno de la Transformación parece no considerar a la educación como una prioridad. Son significativas las señales que el gobierno de la 4T ha mandado para afirmar que el sistema educativo nacional se encuentra en franco deterioro.
El retroceso educativo inició cuando al asumir la Presidencia, en 2018, Andrés Manuel López Obrador destruyó la “reforma educativa” que se había logrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta reforma había establecido, entre otros puntos, contar con educación de calidad, sin embargo, el instituto encargado de la evaluación educativa lo desapareció AMLO en 2019, era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un órgano constitucional autónomo encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, se habían suprimido los privilegios que tenía la CNTE, como la facultad legal para obligar a los maestros a asistir a sus concentraciones políticas, ésta y otras prebendas le fueron devueltas a la CNTE por la “contrarreforma” de la transformación.
Al menos 15 años podría tomar que México recupere los niveles educativos de países similares dentro de la OCDE. Eso si se corrigen las deficiencias tanto en el sistema educativo nacional como en otros rubros que inciden en los educandos.
En 2022 fuimos reprobados en el “Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes”, que es la prueba educativa científica y reconocida más relevante del mundo, creada por la OCDE en 2000.
PISA es un programa de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que agrupa a los 38 países más desarrollados del mundo y a la que pertenece México desde 1994.
El objetivo del programa PISA es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real.
El informe PISA sitúa a México en la posición 51 de 81 países valorados. En las tres materias evaluadas, sólo la mitad de los alumnos pudieron superar la prueba.
Para López Obrador, la prueba PISA era un procedimiento neoliberal, cuando en todo el mundo, incluida China comunista, es una medición plenamente reconocida, ya que permite a los jóvenes conseguir mejores trabajos.
Para medir con objetividad el retroceso educativo de la 4T, deberíamos analizar cuál es el estatus de la educación, no sólo en el nivel básico, sino en el nivel medio superior y superior.
El Estado Mexicano y el gobierno de la Presidenta Sheinbaum debe seguir garantizando el “derecho a una educación de calidad”, alineada con el Artículo Tercero Constitucional. Que así sea por el bien de la educación en México.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Todos los caminos llevan a Palenque
Ante acusaciones de Estados Unidos ¡sálvese quien pueda! * Capacidad tiene la Presidenta Sheinbaum Pardo y debe tomar la mejor decisión para bien del país, pues “la patria es primero”
MARKOFLOS**
“Todos los caminos llevan a Roma” es un proverbio que resalta que, independientemente del camino elegido, el resultado final suele ser el mismo.
En medio del mayúsculo escándalo, que ha provocado la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de fiscal de Nueva York -que también acusó a Nicolás Maduro-, el ambiente se ha tornado agitado contra políticos del partido en el poder.
La periodista Anabel Hernández reveló la “lista negra” de políticos de Morena que estarían en fila para ser imputados por EU.
Entre los políticos señalados se encuentran gobernadores actuales como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo).
También se menciona al “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, misma frase que expresó sobre Rocha Moya.
Asimismo, se menciona a Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila.
Aunque hasta el momento la DEA ni las autoridades mexicanas han confirmado oficialmente la existencia de dicha lista, ni los políticos mencionados han emitido declaraciones al respecto, este tipo de noticias circulan en redes y en diversos medios de difusión de todo el país.
Lo que todo mundo se pregunta es ¿cómo es que México ha llegado a ser considerado un “narcoestado”, incluso por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?, cuando afirma que a México lo dirigen los cárteles, no el partido en el poder, y asegura que le ha preguntado a Sheinbaum sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en suelo azteca y ella ha dicho que “no”.
No olvidar que el gran político Porfirio Muñoz Ledo, antes de su fallecimiento, también puso el dedo en la llaga y expresó que México era un narcogobierno.
Habrá que preguntarse qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la avasalladora presencia de los cárteles en México. Es obvio que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está aliada, los ha combatido como no se hizo antes.
Lo que no sabemos es la información que los americanos (Departamento de Estado, de Justicia, CIA y FBI) y los testigos protegidos tengan respecto al sexenio de López Obrador con la aplicación de la consigna “abrazos y no balazos”.
El caso del gobernador Rubén Rocha estaba cantado desde que Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel más poderoso del mundo, había denunciado -en la primera audiencia que tuvo en Nueva York en 2024- mediante una carta dirigida a los fiscales que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo convocó a una reunión que resultó ser una emboscada, en la que Joaquín Guzmán López lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno americano… una reunión en la que también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa.
También es de sobra conocido que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses con el objetivo de reducir sus condenas.
Recuérdese que al inicio de estas negociaciones se dio un hecho inédito, que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos.
Algunos analistas de estos procesos señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden estar haciendo Los Chapitos acerca de políticos vinculados con sus actividades delictivas.
Todo el enjambre de políticos presuntamente vinculados con actividades delictivas es producto de la “herencia maldita” que la Primera Mandataria retomó de su antecesor, por ello se puede afirmar que “todos los caminos llevan a Palenque”.
Todos los oscuros personajes llevan el sello de AMLO y fueron designados e impuestos por él en algunos casos como el de Rubén Rocha, con el comprobado apoyo de la delincuencia organizada.
Algunos antecedentes y referencias al respecto son las siguientes: Cómo explicarse la cercanía del expresidente López Obrador con Adán Augusto López Hernández, su “hermano”, quien en forma prepotente y arrogante aborda los temas y escándalos que lo involucran, desde su cínica afirmación de que no conocía los antecedentes y mañas de su exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena (líder del cártel La Barredora), hasta la forma en que dio a conocer que tan sólo en dos años había obtenido 759 millones de pesos por trabajos profesionales personales, siendo senador de la República.
Otro ejemplo: Félix Salgado Macedonio, cuando fue presidente municipal de Acapulco, entre 2005 y 2008, con el PRD de AMLO, fue del dominio público que durante su gestión la violencia aumentó y la seguridad del principal centro turístico del estado se deterioró de manera brutal.
Desde 2007, diversos medios de comunicación locales y nacionales señalaron que, durante su gestión, se evidenció la presencia del Cártel de Sinaloa.
Arturo Beltrán Leyva, en ese tiempo todavía aliado a ese cártel, habría sido el operador en esa plaza. Alguien podría explicar la razón por la que el expresidente Andrés Manuel lo ha apoyado contra viento y marea en su carrera: ¿Política, méritos o qué compromisos existen con este personaje?
Salgado Macedonio fue designado por AMLO coordinador estatal de Morena en Guerrero durante su campaña presidencial. Como senador fue designado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, como una muestra de “respeto” por las Fuerzas Armadas.
De igual manera todos los personajes de la “lista negra” fueron impulsados e impuestos por el expresidente López Obrador: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo). Como lo dije líneas antes, “todos los caminos llevan a Palenque”.
En junio de 2021 el expresidente realizó una consulta popular -con un costo de 700 mdp- para que el “pueblo” decidiera si se debía juzgar a los últimos expresidentes de México. ¿Esa propuesta podría convertirse en un bumerang? Hay que recordar la frase que dice “Con la vara que midas serás medido”.
Repito, lo dijo un morenista, Muñoz Ledo, semanas antes de perder la vida, acusó a Andrés Manuel de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.
En medio de su gran pugna y en su papel de testigos protegidos del gobierno norteamericano, los líderes del Cártel de Sinaloa pronto darán a conocer declaraciones, acusaciones y hechos contra personajes inesperados.
¿Estamos en la antesala del derrumbe del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Acaso la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo tiene la suficiente altura moral y capacidad política para deslindarse de los personajes del movimiento obradorista que resulten involucrados?
Todo un gran reto para la Primera Mandataria para salir bien librada de este megaescándalo, justo a días del inicio del Mundial de Futbol, y más ahora que se está en el marco de la renovación del T-MEC.
Capacidad tiene la Presidenta Sheinbaum y debe tomar la mejor decisión para bien del país, pues “la patria es primero”.
PULPO POLÍTICO
Frentes y escenarios de Sheinbaum Pardo
El gran reto: revertir el desastre heredado de AMLO * La Primera Presidenta tiene la inteligencia y habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como Mandataria. Que así sea por el bien de todos los mexicanos
MARCO ANTONIO FLORES***
Prever cómo terminará su sexenio la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un verdadero galimatías dada la problemática que enfrenta.
¿Qué cuentas entregará a su pueblo, qué resultados reales, qué avances en lo económico, en salud, en lo social, lo cultural y educativo? ¿Seremos un país más democrático, justo y próspero? ¿Cumplirá la Primera Mandataria con la misión histórica que le corresponde?
Para aproximarnos a los posibles escenarios que tendrá al final de su gobierno, no necesitamos una bola de cristal, mejor podemos hacer un ensayo general, basados en “escenarios”.
No hay la menor duda que la titular del Poder Ejecutivo, al llegar a la máxima responsabilidad política del país con la mayor votación de la historia, se sacó la “rifa del tigre”, término coloquial que describe el enorme reto que enfrenta. Tiene abiertos muchos frentes, con los cuales debe nadar a contracorriente. Una problemática que heredó por los malos resultados de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El menor crecimiento económico en 40 años, la peor crisis de seguridad del país con un crecimiento exponencial del crimen organizado, con al menos la tercera parte del territorio nacional tomada por los cárteles del narcotráfico, según lo afirma el Comando Militar Norte de Estados Unidos.
Un sistema de salud en crisis por el fracasado Insabi, el destrozado Seguro Popular y un IMSS Bienestar que no acaba de nacer, por tanto ni siquiera está en pañales, en medio de una grave falta de medicamentos.
En materia de educación, con los peores resultados de la prueba internacional PISA, reprobados en lectura y matemáticas, con un rezago que ocasionó la contrarreforma educativa de AMLO, que regresó privilegios a la CNTE y que tardará al menos 15 años en revertirse, según los expertos. En el ámbito político, si bien Sheinbaum Pardo y su movimiento alcanzaron un poder casi absoluto, que no tuvo el PRI, ni en sus mejores tiempos, es un poder que resulta ser contrario a los principios básicos democráticos constitucionales, ya que al tener el control de los tres Poderes nulifica de facto la división de Poderes, desaparecen los contrapesos que tenían los organismos autónomos constitucionales y se dio la puntilla con la cooptación de los últimos bastiones democráticos que quedaban, el INE y el TEPJF, todo lo cual trasciende al ámbito económico y al T-MEC , por la incertidumbre y falta de certeza jurídica, así como el riesgo de no contar con elecciones limpias y transparentes.
Por si lo anterior fuera poco, todos somos testigos de la gran problemática que Claudia Sheinbaum enfrenta a diario. Adicionalmente, tenemos como socio y vecino al país más poderoso del mundo, bajo el mando del presidente Donald Trump, que un día y otro también agrede a México y a Sheinbaum con expresiones nada diplomáticas.
Tiene muchos frentes de ataques, el más reciente la inauguración del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA. Y todo porque hace 4 años, en diciembre de 2021, López Obrador inauguró el tren que recorría las instalaciones del AIFA, estando como testigos funcionarios de primer nivel: Secretarios de Marina y de la Defensa, el entonces gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza y la propia Claudia Sheinbaum, en ese entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Las críticas se centran en cómo inaugurar algo ya inaugurado… ¿o fue un montaje del expresidente Andrés Manuel, un tema que le encantaba para lanzar ofensivas contra Carlos Loret de Mola?
POSIBLES ESCENARIOS
La técnica de elaboración de escenarios no es nueva, desde los años noventa tuvimos oportunidad de conocerla gracias a un brillante jefe y amigo, quien en ese entonces era director general del Conacyt.
Motivados por él, tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario sobre el uso y desarrollo de escenarios, en San Francisco, California, en el Global Business Network (GBN). Algunos conceptos generales que podemos citar respecto a esta técnica. Un escenario es una fotografía de futuro, relativa a una condición conectada con el presente, partiendo de decisiones clave y de eventos y consecuencias insertos en la narrativa. Un escenario “constituye la descripción de un futuro posible y de la forma de alcanzarlo”.
En suma, se trata de una “Narrativa de un estado futuro al que un sistema objeto de estudio puede evolucionar y que permite al tomador de decisiones anticipar las implicancias de su configuración”.
Entre los autores de escenarios se destaca el método de Peter Schwartz dada la facilidad para su desarrollo.
El proceso se compone de varias etapas a partir de su “Método de ejes” que consiste en plasmar sobre un esque (matemático) de dos ejes, uno horizontal (X) y uno vertical (Y), que se cruzan y forman cuatro planos con posibles narrativas que establecen el alcance, temporalidad y objetivos del estudio.
Se lleva a cabo un ejercicio de análisis sistémico de variables, entre las que se hallan: Actores, tendencias, hechos y otras circunstancias con el fin de identificar tendencias, megatendencias, eventos, riesgos y oportunidades.
Los ejes de Peter Schwartz de sus escenarios son: 1. (+ , +); 2. (+ , -); 3. (- , -), 4. (- , +).
A efecto de hacer un sencillo ensayo de los posibles escenarios del gobierno de la Presidenta, podríamos establecer dos grandes variables, las de mayor relevancia, en cada uno de los ejes. En el vertical la estabilidad económica y en horizontal la estabilidad política. Así el escenario ideal o de mayor éxito (+ , +) sería el que se daría en el cuadro superior derecho en el que convergen los mejores futuros de estabilidad económica y política.
Un segundo escenario (+ , -) , ubicado en el cuadro inferior derecho, sería óptima estabilidad política y pésima estabilidad económica.
Un tercer escenario (- , -) sería el más desastroso, pésima estabilidad económica y pésima estabilidad política… y finalmente en el cuadro superior izquierdo se daría un cuarto escenario, con óptima estabilidad económica, pero con pésima estabilidad política.
Adicionalmente deberán considerarse factores externos que influencien las dos grandes variables que establecimos (aspectos políticos y económicos) como factores culturales, sociales, tecnológicos, legales, ambientales, así como de actitudes, valores y ética, entre otros.
Con los anteriores factores y elementos se caracteriza cada cuadrante, es decir, cada escenario según su naturaleza con narrativas o historias coherentes de la evolución del objeto de estudio hacia el largo plazo. Finalmente se estiman y visualizan las posibles implicancias de los escenarios generados en la matriz.
La técnica de escenarios para el gobierno de la Mandataria (2024-2030) se articula a través de instrumentos de planeación prospectiva como el “Plan México” y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, que incidirían en el eje de “estabilidad económica”.
Esta metodología permitiría al gobierno federal formular hipótesis estratégicas para gestionar riesgos y oportunidades en un entorno de incertidumbre, como la revisión del T-MEC o la transición energética.
En el ámbito económico, el gobierno podría utilizar la técnica de escenarios para definir una “hoja de ruta” que alinee la inversión pública y privada con metas a largo plazo. Esto implicaría la Identificación de Variables Críticas: Factores como la incertidumbre jurídica que genera la “reforma judicial”; la relocalización de empresas (nearshoring), la soberanía energética y la seguridad nacional.
A partir de ello, habrá que hacer la “Construcción de Narrativas”: Se fundamenta en los “100 Compromisos” y las “Catorce Repúblicas”, que sirven como el escenario base o deseado para el sexenio.
Vale la pena ensayar la Simulación de Resultados: El “Plan México” establece metas específicas (cómo convertir a México en la 10a. economía mundial para 2030) para evaluar el progreso frente a diferentes contextos internacionales.
Los Escenarios Estratégicos por Ejes de Gobierno incluyen en el eje de la estabilidad económica. Economía y Desarrollo (“Plan México”) con la meta de elevar la inversión al 25% del PIB y generar 1.5 millones de empleos adicionales, así como la ejecución de 2,000 proyectos estratégicos y la creación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en diversos estados.
En el mismo eje económico el factor Seguridad Nacional será determinante con una Estrategia: Basada en cuatro ejes (Atención a las causas, Guardia Nacional, Inteligencia y Coordinación) y un Escenario de Inteligencia: Creación del Sistema Nacional de Inteligencia para reducir delitos de alto impacto, como la extorsión y el homicidio.
Otro factor determinante será la Soberanía Tecnológica y Energética, que incluye Innovación: Desarrollo de tecnología propia, como el auto eléctrico “Olinia” y drones de alta eficiencia; Energía: Análisis de nuevas técnicas para exploración de gas (fracking de bajo impacto) y consolidación de la CFE. En este renglón hay muy buenas noticias con el anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo de dar un giro a la política energética que impuso su antecesor.
En la narrativa de los dos ejes, económico y político deberán considerarse la Gestión de Incertidumbre y Riesgos Externos, como la Revisión del T-MEC (2026): El gobierno ha integrado un equipo económico especializado para fortalecer su postura ante las presiones de socios comerciales, especialmente de Estados Unidos. De la misma manera, las Relaciones Internacionales: Colaboración estratégica con la ONU en materia de derechos humanos para mitigar críticas internacionales y fortalecer la legitimidad institucional.
Todos los mexicanos esperaríamos que al final de su sexenio Sheinbaum Pardo lleve a México al mejor cuadrante de escenarios en el que el eje de la estabilidad económica y el de la política están en el punto óptimo.
Para ello, la toma de decisiones políticas oportunas es determinante. Ejemplos: lo que ya se hizo en materia energética. Pendientes, revertir las regresivas reformas judicial y educativa, así como el respeto al régimen democrático constitucional.
Claudia Sheinbaum tiene la inteligencia y la habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como nuestra primera mujer presidenta. Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¿Ignorancia o complicidad?
Finalmente el gobierno acepta la fuga de petróleo en el Golfo de México tras meses de negación * Si no lo sabían, grave, eso indica incapacidad… y si lo sabían muy grave todavía porque eso indica que se hicieron de la “vista gorda” * La pregunta que surge: ¿Habrá sanción contra los responsables?
MARCO ANTONIO FLORES***
Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente admitió una fuga de combustible en el Golfo de México -originada en un ducto del complejo Abkatún-Cantarell- tras meses de negarlo.
La falla, detectada desde febrero de 2026, provocó contaminación en más de 600 km de costa.
En medio de esta desafortunada fuga, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un inédito anuncio en la política energética nacional: Se aceptarán alianzas con inversionista privados y extranjeros en la exploración de petróleo, generación de electricidad, así como el fracking en la exploración de gas.
No sabemos si se debe a las presiones de nuestro socio y vecino del norte por la inminente negociación del T-MEC, si influyó lo que ocurrió en Venezuela o si se debe a nuestra enorme dependencia por importar 70% de gas que consumimos y el 60% de la gasolina que ocupamos.
O sí por fin le abrió los ojos al gobierno mexicano la desastrosa crisis financiera de Pemex que lo tiene al borde del colapso total.
México en la década de los 80s se posicionó como el cuarto país con mayor producción de crudo a nivel mundial, con una producción de entre 2,553 a 3,001 miles de barriles diarios (mbd), equivalente al 5% de la producción mundial anual de la época.
Desde 2019 a 2020 ocupó el lugar número 12 a nivel mundial, con 1,928 mbd, equivalentes al 2.1% de la producción mundial.
A finales de 2025 la producción de petróleo crudo de Pemex cayó por debajo de 1,300 mbd.
En la era neoliberal desfilaron al frente de Pemex personajes como Jesús Reyes Heroles, Antonio Dovalí Jaime, Jorge Díaz Serrano y Francisco Rojas Gutiérrez.
En 2018, AMLO nombró director general de Pemex al agrónomo Octavio Romero, su eterno operador financiero (personal), quien dio la puntilla a la paraestatal y la dejó en la peor ruina de su historia.
La crisis financiera existencial de Pemex obedece a la esencia de su origen, En 1938 Lázaro Cárdenas decidió nacionalizar la industria que estaba en manos de empresas extranjeras, para ser administrada por el gobierno y así garantizar que el “pueblo” de México dispondría de manera soberana de su tesoro más valioso, el petróleo. Esto ocurrió hace casi un siglo.
En México se volvió un mito permitir que empresas extranjeras coadyuvaran con Pemex en la exploración y explotación del petróleo; la “izquierda” política de México se quedó estacionada en los 70s, no se enteró que la guerra fría había terminado, que el comunismo había fracasado y había sido sepultado en 1989 con la caída del Muro de Berlín.
Con esa retrógrada tesis la “izquierda” obstruyó el desarrollo y crecimiento de Pemex durante todos los gobiernos “neoliberales”, desde 1982 con Miguel de la Madrid hasta 2018 con Enrique Peña Nieto, quien había logrado, por fin, consensos en el Poder Legislativo, para mediante reformas constitucionales alcanzar la indispensable Reforma Energética.
En 2018 llegó al poder la izquierda en la persona de Andrés Manuel López Obrador para echar bajo esa reforma y retomar las obsoletas y gastadas tesis de que, en aras de la soberanía, nuestro petróleo es intocable y pertenece al “pueblo”.
PAÍSES CON INVERSIONES EXTRANJERAS
Tan sólo en América Latina los países con inversiones de empresas extranjeras son:
BRASIL: Permite la entrada de capital privado y empresas extranjeras, tanto en licitaciones de la ANP como en asociación con la empresa estatal Petrobras (o sin ella).
COLOMBIA: Más del 90% del crudo es extraído por Ecopetrol y un conjunto de empresas privadas extranjeras.
ECUADOR: Empresas privadas operan gran parte de la infraestructura petrolera y extraen crudo en asociación con la estatal.
VENEZUELA: Pese a tener grandes reservas estatales (PDVSA), permite la participación de empresas privadas (Chevron, Repsol, Eni, Shell) bajo licencias específicas y, a partir de 2026, con mayor autonomía y nuevas reformas para atraer inversión extranjera.
ARGENTINA: Participación privada activa, especialmente en el desarrollo de recursos no convencionales (Vaca Muerta).
De igual manera China permite que empresas extranjeras participen en la exploración y producción de petróleo y gas.
La falta de nueva tecnología de nivel mundial en la explotación y mantenimiento de Pemex es factor para accidentes como el que acaba de ocurrir.
El pasado jueves 16 de abril, el Gobierno de México -a través del grupo interinstitucional- informa que el derrame de petróleo iniciado hace más de dos meses en el Golfo de México se debió a una fuga en las instalaciones de Pemex.
Autoridades mexicanas pusieron “oídos sordos” cuando ya organizaciones ambientalistas, como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ya lo habían revelado.
“Lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi dos meses después, cuando el derrame llegó a las costas, y se escudaron en un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esa versión”, expresaron las organizaciones ambientalistas.
La versión de un barco desconocido fue difundida por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nalhe, y por la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y parte del grupo interinstitucional, dice que -tras el análisis de más de 70 imágenes satelitales desde el norte de Veracruz hasta Campeche y diversos tipos de datos (como simulaciones computacionales)- se llegó a la siguiente conclusión: “Existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, en el complejo de Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e interperizado. No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto.
“Con el análisis de las imágenes satelitales, se demostró la presencia de hidrocarburo en la zona de Abkatún desde el 4 de febrero, cuando la mancha de petróleo era de unos 18 kilómetros. El 7 de febrero, en sólo 3 días, la mancha ya era de 47 km. Y hasta de 75 km el 15 de febrero”, agrega la secretaria Ruiz Gutiérrez.
CHIVOS EXPIATORIOS
Está bien aceptar la fuga de petróleo en el Golfo de México, pero ¿habrá castigo para los responsables? Ojo, digo responsables, porque los culpables siempre son los de menor cargo, los que comúnmente conocemos como “chivos expiatorios”, pero, como en todo trabajo, alguien tiene la responsabilidad final del buen funcionamiento en Pemex. ¿O van a salir como lo dijo Florencia Serranía, que ella era nada más la directora del Metro?
Organizaciones ambientalistas señalan que el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, debió estar enterado desde el principio del derrame, en virtud de que Pemex cuenta con un equipo satelital que monitorea diariamente este tipo de fugas en las costas cercanas a ductos y pozos, e informa en tiempo real a los directivos de la empresa empezando por el propio director general.
Para las ONGs, la separación del cargo de tres funcionarios de Pemex no es suficiente debido a la falta de transparencia, opacidad y descalificaciones que se hicieron durante más de dos meses frente a ese desastre ambiental, que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.
El colectivo conformado por 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Carto Crítica A. C., Conexiones Climáticas y Geo Comunes, destacan que con esta acción se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.
Las conclusiones que flotan en el ambiente ponen en evidencia el actuar de los funcionarios de Pemex.
Si no lo sabían, grave, pues eso indica incapacidad y para otros es ignorancia, pero recordemos que para Morena con tener el 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad es más que suficiente.
Ahora, si lo sabían, pues es todavía más grave… y eso indica complicidad… y la pregunta que surge es: ¿Habrá sanción para los responsables?
Pese a la gravedad del caso, el propio gobierno no tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto del derrame, lo que representa una omisión muy grave, porque “sin un dato oficial no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación ni establecer una reparación proporcional”.
El principio de ‘el que contamina paga’ sigue sin traducirse en hechos. El país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál fue la magnitud de las afectaciones, ni cuánto costó la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura.
No sabemos si la responsabilidad del derrame en el Golfo de México amerite otras renuncias, incluida la del actual director general de Pemex. ¿O será que desde Palenque se quiera aprovechar para sustituirlo por el actual director del Infonavit? Lo comento por el giro que está dando la política energética de la Primera Presidenta, que difiere radicalmente del esquema estatista y obsoleto que implantó Andrés Manuel López Obrador a raíz de su regresiva contrarreforma energética.
Millones de mexicanos apoyamos la corrección de rumbo que haga la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a erróneas y desastrosas políticas públicas de su antecesor. Los ejemplos ya están a la vista. En materia de seguridad se dejó atrás la consigna de “abrazos y no balazos”; en diplomacia con el reciente acercamiento a España, y ahora en materia energética, al formar un Comité Técnico, integrado por rectores, académicos y técnicos de las más prestigiadas instituciones educativas del país, para que ese comité formule y avale las propuestas más convenientes en materia energética.
Los dictámenes que emita ese comité servirán para abrir el debate o bien un trámite para respaldar una decisión ya tomada.
Estamos ciertos que la Primera Mandataria no se distanciara de su antecesor. Sin embargo, romper con dogmas y ataduras del pasado, es el único camino para aspirar a colocar a México entre a las diez principales economías del mundo.
Con ello la doctora Sheinbaum cumplirá su misión histórica. La patria es primero.
***Académico y consultor.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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