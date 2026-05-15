Nava Genera violencia en fiesta sindical de la FGR

Tremenda golpiza le propinó a su pareja sentimental * Con más de veinte años en el trono sindical y tras las rejas, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores exigió su destitución, así como la intervención de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que inicie las investigaciones correspondientes y tome cartas en el asunto

ALFREDO IBAÑEZ

Lo que inició como una fiesta en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) terminó en una golpiza contra una de sus agremiadas y con la detención, por parte de la policía, del eterno líder de esa organización, Humberto Nava Genera.

Pero no todo quedó en el escándalo, lo que vino después puso en evidencia la forma gansteril como han operado dentro de esa organización y la complicidad de las diversas administraciones de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR.

Tras la golpiza que Humberto Nava Genera proporcionara a su pareja sentimental, y quien hasta antes de ese momento se perfilaba para heredar el cargo, trabajadores sindicalizados denunciaron que a cambio de privilegios económicos que le proporciona la FGR ha impedido toda clase de mejoras laborales para los agremiados.

Para muchos trabajadores, es una clara señal de que se vende a cambio de someter al personal y evitar reclamos legales a la dependencia.

Con más de veinte años en el trono sindical y tras las rejas, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores exigió su destitución, así como la intervención de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que inicie las investigaciones correspondientes y tome cartas en el asunto.

Le recordaron que el buen juez por su casa empieza y en esa dependencia los tres sindicatos se manejan en la ilegalidad.

Y es que de entrada no transparentan el dinero que reciben, además de ser negocio de familias, amigos y parejas sentimentales.

Francisco Javier Hernández Martínez, dirigente del sindicato independiente, es una copia.

Martín Alberto Santana, líder del tercer sindicato de la FGR, opera de la misma forma.

Bastaría una revisión del padrón de afiliados para comprobar que las plazas las tienen familiares e incondicionales, además centran su estrategia en el reparto esporádico de regalos de baja calidad, a fin de comprobar el dinero que le asigna la dependencia, pero jamás rinde un informe a sus agremiados.

Pero lo más grave: han socavado los derechos laborales y las prestaciones de la clase trabajadora.

Pero retomando el caso de Humberto Nava Genera, tenemos que fue encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El motivo fue por agresiones a su pareja sentimental, Rebeca Gamboa Aquino. Los hechos quedaron registrados en la alcaldía Coyoacán, en las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, el pasado jueves 07 de mayo.

Durante su trayectoria como líder sindical, Nava Genera ha incurrido en una serie de anomalías, como impedir que las Condiciones Generales de Trabajo se actualicen, pues desde el año 2008 son las mismas.

Cabe señalar que en 2024 Nava Genera fue denunciado por el personal sindicalizado ante el Órgano Interno de Control de la dependencia por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, durante los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

La Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) le proporcionó una partida presupuestal para el pago de festejos como el Día de la Madre, día del trabajador y la fiesta de fin de año, así como excursiones y curso de verano.

Asimismo, para la celebración de torneos deportivos y para realizar el Consejo y Congreso.

Hay un hecho que llama mucho la atención y se presta a pensar que hubo un presunto desvío de recursos públicos.

Resulta que, en esos años, el mundo se paralizó por la pandemia del Covid-19, por lo cual todos esos eventos no fueron realizados, aunque el dinero sí fue recibido por el líder sindical.

Cabe resaltar que el añejo dirigente sindical tiene un solo proveedor para la compra de regalos para los trabajadores, es decir, nunca ha recurrido a una licitación, por lo que ha optado por la opacidad.

Nava Genera no sólo ha tenido esta denuncia, sino muchas más: En el 2009 por discriminación, 2010 por falsedad ante autoridades, 2012 por discriminación, y la más reciente por golpear a su pareja sentimental, Rebeca Gamboa, quien hasta ese momento había participado en el SNTFGR, ya que horas antes habían llevado a cabo la celebración del Día de la Madre en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan, colonia Churubusco; la misma que en años anteriores no se presentaba a laborar, pero sí cobraba quincenalmente y puntualmente su pago.

Cabe mencionar que, al amparo del líder sindical, algunos de sus integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, como Adriana Trujano Torres, quien se fue de liquidación en el 2024, sigue fungiendo como coordinadora administrativa, usurpando un lugar, así como en su momento Raúl Villegas Moreno, quien defraudó a los trabajadores de la institución, prometiendo la venta de casas; igualmente Rubén Manríquez Pérez.

Claro que Nava, con el poder que da el cargo, destituyó a los delegados que no simpatizan con sus malos manejos e impuso a sus incondicionales, como a su hijo Julio Nava, a su cuñado Raúl Gutiérrez, sin llevar a cabo los cambios correspondientes como lo marcan los estatutos.

Ante toda esta trayectoria turbia y corrupta del líder sindical Nava Genera, la fiscal Godoy Ramos debe solicitar una auditoría para investigar a dónde han ido a parar las cuotas sindicales de los cientos de trabajadores, que han tenido la esperanza de que su dirigente los apoye para mejorar sus derechos laborales y prestaciones.

Además, ya entrados en materia, sería interesante saber por qué las autoridades correspondientes han hecho caso omiso de las denuncias y demandas que han realizado algunos integrantes de su comité ante instituciones como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien le ha permitido pasar por alto no sólo realizar cada año el Congreso o Consejo, sino hasta modificaciones a los estatutos, sin tomar en cuenta al CEN.

Es hora de hacer una limpieza en los sindicatos de la Fiscalía General de la República.

Humberto Nava Genera, Francisco Javier Hernández y Martín Alberto Santana han vendido a la clase trabajadora para engordar sus bolsillos con dinero público.