PUNTO… Y SEGUIMOS
Nava Genera violencia en fiesta sindical de la FGR
Tremenda golpiza le propinó a su pareja sentimental * Con más de veinte años en el trono sindical y tras las rejas, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores exigió su destitución, así como la intervención de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que inicie las investigaciones correspondientes y tome cartas en el asunto
ALFREDO IBAÑEZ
Lo que inició como una fiesta en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) terminó en una golpiza contra una de sus agremiadas y con la detención, por parte de la policía, del eterno líder de esa organización, Humberto Nava Genera.
Pero no todo quedó en el escándalo, lo que vino después puso en evidencia la forma gansteril como han operado dentro de esa organización y la complicidad de las diversas administraciones de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR.
Tras la golpiza que Humberto Nava Genera proporcionara a su pareja sentimental, y quien hasta antes de ese momento se perfilaba para heredar el cargo, trabajadores sindicalizados denunciaron que a cambio de privilegios económicos que le proporciona la FGR ha impedido toda clase de mejoras laborales para los agremiados.
Para muchos trabajadores, es una clara señal de que se vende a cambio de someter al personal y evitar reclamos legales a la dependencia.
Con más de veinte años en el trono sindical y tras las rejas, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores exigió su destitución, así como la intervención de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que inicie las investigaciones correspondientes y tome cartas en el asunto.
Le recordaron que el buen juez por su casa empieza y en esa dependencia los tres sindicatos se manejan en la ilegalidad.
Y es que de entrada no transparentan el dinero que reciben, además de ser negocio de familias, amigos y parejas sentimentales.
Francisco Javier Hernández Martínez, dirigente del sindicato independiente, es una copia.
Martín Alberto Santana, líder del tercer sindicato de la FGR, opera de la misma forma.
Bastaría una revisión del padrón de afiliados para comprobar que las plazas las tienen familiares e incondicionales, además centran su estrategia en el reparto esporádico de regalos de baja calidad, a fin de comprobar el dinero que le asigna la dependencia, pero jamás rinde un informe a sus agremiados.
Pero lo más grave: han socavado los derechos laborales y las prestaciones de la clase trabajadora.
Pero retomando el caso de Humberto Nava Genera, tenemos que fue encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
El motivo fue por agresiones a su pareja sentimental, Rebeca Gamboa Aquino. Los hechos quedaron registrados en la alcaldía Coyoacán, en las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, el pasado jueves 07 de mayo.
Durante su trayectoria como líder sindical, Nava Genera ha incurrido en una serie de anomalías, como impedir que las Condiciones Generales de Trabajo se actualicen, pues desde el año 2008 son las mismas.
Cabe señalar que en 2024 Nava Genera fue denunciado por el personal sindicalizado ante el Órgano Interno de Control de la dependencia por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, durante los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
La Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) le proporcionó una partida presupuestal para el pago de festejos como el Día de la Madre, día del trabajador y la fiesta de fin de año, así como excursiones y curso de verano.
Asimismo, para la celebración de torneos deportivos y para realizar el Consejo y Congreso.
Hay un hecho que llama mucho la atención y se presta a pensar que hubo un presunto desvío de recursos públicos.
Resulta que, en esos años, el mundo se paralizó por la pandemia del Covid-19, por lo cual todos esos eventos no fueron realizados, aunque el dinero sí fue recibido por el líder sindical.
Cabe resaltar que el añejo dirigente sindical tiene un solo proveedor para la compra de regalos para los trabajadores, es decir, nunca ha recurrido a una licitación, por lo que ha optado por la opacidad.
Nava Genera no sólo ha tenido esta denuncia, sino muchas más: En el 2009 por discriminación, 2010 por falsedad ante autoridades, 2012 por discriminación, y la más reciente por golpear a su pareja sentimental, Rebeca Gamboa, quien hasta ese momento había participado en el SNTFGR, ya que horas antes habían llevado a cabo la celebración del Día de la Madre en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan, colonia Churubusco; la misma que en años anteriores no se presentaba a laborar, pero sí cobraba quincenalmente y puntualmente su pago.
Cabe mencionar que, al amparo del líder sindical, algunos de sus integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, como Adriana Trujano Torres, quien se fue de liquidación en el 2024, sigue fungiendo como coordinadora administrativa, usurpando un lugar, así como en su momento Raúl Villegas Moreno, quien defraudó a los trabajadores de la institución, prometiendo la venta de casas; igualmente Rubén Manríquez Pérez.
Claro que Nava, con el poder que da el cargo, destituyó a los delegados que no simpatizan con sus malos manejos e impuso a sus incondicionales, como a su hijo Julio Nava, a su cuñado Raúl Gutiérrez, sin llevar a cabo los cambios correspondientes como lo marcan los estatutos.
Ante toda esta trayectoria turbia y corrupta del líder sindical Nava Genera, la fiscal Godoy Ramos debe solicitar una auditoría para investigar a dónde han ido a parar las cuotas sindicales de los cientos de trabajadores, que han tenido la esperanza de que su dirigente los apoye para mejorar sus derechos laborales y prestaciones.
Además, ya entrados en materia, sería interesante saber por qué las autoridades correspondientes han hecho caso omiso de las denuncias y demandas que han realizado algunos integrantes de su comité ante instituciones como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien le ha permitido pasar por alto no sólo realizar cada año el Congreso o Consejo, sino hasta modificaciones a los estatutos, sin tomar en cuenta al CEN.
Es hora de hacer una limpieza en los sindicatos de la Fiscalía General de la República.
Humberto Nava Genera, Francisco Javier Hernández y Martín Alberto Santana han vendido a la clase trabajadora para engordar sus bolsillos con dinero público.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Una tras otra!
Los nexos de morenistas con el crimen organizado surgen como fuentes brotantes * Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia * El director de Servicios Públicos de Huixquilucan, Edomex, Julio César Zepeda Montoya, toma sus vacaciones y deja sin el servicio de recolección de basura a colonos y vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de México y Morena atraviesan por uno de sus peores momentos, las evidencias y señalamientos directos de sus nexos con el crimen organizado son cada vez mayores.
Los casos en los que políticos o funcionarios están al servicio de organizaciones criminales salen a la luz pública todos los días.
Lo más reciente es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al que le imputa delitos relacionados con armas y narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del “hermano” cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la ira del gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como es su costumbre, la Mandataria recurrió al sentimiento nacionalista y sostuvo que la detención provisional con fines de extradición emitida por ese país viola la soberanía porque se carece de pruebas.
A partir de ahí el discurso de las demás instancias y personajes políticos ha sido el mismo. Se han metido al terreno legaloide, donde argumentan -una y otra vez- que no está fundamentada la petición y que la soberanía no se negocia.
Más que defender la soberanía nacional, lo que hacen es proteger a presuntos delincuentes, han ignorado las acusaciones directas contra Rocha Moya, lo mismo de jefes del narcotráfico, de organizaciones de abogados y de políticos opositores respecto a que tiene vínculos con organizaciones criminales.
Además, el gobernador con licencia es una persona con derechos y obligaciones como cualquier mexicano, porque ya hasta el fuero perdió, pero de ninguna manera es el pueblo como para gritar a los cuatro vientos que su extradición sería violar la soberanía nacional.
No nos hagamos bolas, lo que les duele es que son exhibidos como un gobierno y un partido proclive a encubrir a presuntos narcotraficantes.
Son diversas las acusaciones que pesan contra Rocha Moya en el sentido de que tiene nexos con el narcotráfico, de haber recibido cantidades millonarias del crimen organizado para financiar su campaña, por lo que la FGR, en lugar de fungir como su tapadera, debería desquitar el millonario presupuesto que tiene, ponerse a trabajar e iniciar una investigación alterna a la de Estados Unidos y llevarlo ante la justicia.
Ciertamente es mucho pedir, porque la fiscal Ernestina Godoy Ramos hace lo que le dictan desde Palacio Nacional y en estos momentos la consigna es gritar pruebas, pruebas, para proteger con el manto de la impunidad a Rubén Rocha.
Conocida la tenacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emplea la presión comercial contra el gobierno de México para generar cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que Rocha sea finalmente encarcelado.
Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia.
El panorama es sombrío para los narcopolíticos, la presión externa apenas empieza y -como puede advertirse- va en ascenso.
PRESIÓN DE LA CASA BLANCA
Recientemente la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el cual establece que la administración de Trump priorizará acciones bilaterales para obligar a sus países socios a incautar precursores y frenar la producción.
Asimismo, exige a México mejores resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Expuso que buscará que las autoridades mexicanas lleven a cabo más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas para acabar con la capacidad de los cárteles del narcotráfico porque representan una amenaza para el territorio estadounidense.
Añadió que aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas como China, India y Canadá, además de Colombia y México, adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
La estrategia estadounidense indica que el gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control, y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo.
Estados Unidos sigue firme en su objetivo de combatir el narcotráfico, para ello sostuvo que usará todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos destinados a Estados Unidos.
JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA DEJA MAL PARADO AL GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN
Avisos parroquiales. En Huixquilucan, Edomex, se le está haciendo costumbre al director de Servicios Públicos, Julio César Zepeda Montoya, tomarse sus vacaciones y dejar sin el servicio de recolección de basura a los habitantes de las colonias populares y las zonas tradicionales.
La falta de atención a sus labores, que no de su quincena, deja mal parado al gobierno que representa, y por lo visto no le importa para nada el compromiso de trabajar 24/7 como lo hace la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, quien gracias a su trabajo y resultados coloca a su municipio como un referente a nivel nacional.
No es la primera vez que Zepeda Montoya, sin aviso alguno, suspende el servicio, por lo que colonos y vecinos exhortan a la alcaldesa Contreras Carrasco tomar cartas en el asunto.
PUNTO… Y SEGUIMOS
La Luz del Mundo “iluminó” a la FGR
El líder espiritual Naasón Joaquín García, exonerado de toda culpa * Vargas del Villar, con alta aprobación ciudadana * Tres mujeres, un camino… en Ecatepec, Edomex
ALFREDO IBÁÑEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) se colocó del lado del líder espiritual mundial de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien pese a ser señalado desde 2019 de abuso sexual infantil y de enriquecimiento ilícito, lo exoneró de toda culpa al pronunciarse por no ejercer la acción penal.
Hoy esa dependencia, que una y otra vez insistió en protegerlo y por cerrar el caso tendrá que reabrir la investigación, así se lo ordenó un juez federal de Jalisco.
Cabe recordar que Naasón Joaquín García, junto con sus familiares y amigos cercanos, la élite de esa organización, son señalados de establecer una compleja red de abuso sexual infantil.
Pese a la serie de acusaciones en su contra, por muchos años libraron la acción de la justicia debido a los nexos que tienen con políticos de alto nivel del país.
Su red de influencia llegó hasta la FGR, la cual mostró un interés obscuro y de manera inexplicable el año pasado decidió no ejercer la acción penal.
El nivel de corrupción gubernamental y la inclinación por hacer trato con los delincuentes es cada vez más manifiesta. Los titulares de esa dependencia, encargadas de investigar los delitos y procurar justicia de manera eficaz, hacen lo contrario, protegen a los delincuentes e ignoran los hechos, e incluso persiguen a las víctimas.
Como contraste de la turbia actuación de la FGR, están las acciones emprendidas por las autoridades de Estados Unidos, las cuales -con cargos similares a las que se le señalan en México- de entrada le dieron a Naasón Joaquín García 17 años de cárcel, pero además lo tienen acorralado con otras acusaciones que pudieran llevarlo a permanecer de por vida tras las rejas.
En México, como ya sabemos, lo perdonaron, lo exoneraron. Pues bien, recientemente un juez federal ordenó poner fin al “carpetazo”, por lo que la fiscal Ernestina Godoy Ramos tiene otro caso que resolver, los expedientes sobre su escritorio se acumulan y hasta ahora toda queda en declaraciones.
Como dijera mi abuelita, “queremos hechos, no palabras”.
ENRIQUE VARGAS, CON ACEPTACIÓN DEL ELECTORADO
En el Estado de México las precampañas de cara a las elecciones del 2027 están en marcha.
Como ya es costumbre, para evadir un posible llamado de atención de las autoridades electorales, los diferentes partidos políticos se las ingenian para hacer labor proselitista sin caer en delitos electorales.
En Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ha incrementado notablemente sus actividades, pese a que su trabajo es permanente y de muchos años, lo que le ha valido la aceptación del electorado.
En estos momentos no hay quién le haga sombra, literalmente va solo, en caballo de hacienda, para ocupar una vez más la alcaldía de ese municipio por tercera ocasión.
Es innegable su trabajo, su liderazgo, sólo que hay varios factores a considerar, uno de ellos es el papel que quiera jugar Morena en ese municipio.
Por lo visto, y ante los hechos, el partido guinda ve con desdén a la población de esa localidad.
No se puede soslayar el poder electoral, político y económico de ese partido; está más que mostrado y demostrado que es una auténtica máquina para ganar elecciones, pues tiene la Presidencia de la República, 24 gubernaturas, la mayoría en ambas Cámaras, y por si lo anterior fuera poco, también tienen al INE y al TEPJF, máximas instancias para validar los ganadores de las elecciones.
Es la principal fuerza política en el país, lo mismo le ha arrebatado gobiernos municipales y estatales al PRI que al PAN, de manera que tiene con qué para hacer un mejor papel. De ellos depende.
POR SUS RESULTADOS AZUCENA CISNEROS PUEDE REPETIR EN ECATEPEC
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, en poco tiempo ha logrado transformar a ese municipio, de manera paulatina se reduce la grave marginación e inseguridad que por años prevaleció bajo administraciones pasadas.
Su trabajo es la carta de presentación para buscar, si es que ella quiere, la reelección al cargo; el apoyo del electorado es manifiesto, sólo que hay una o dos piedras en el camino a las que tendrá que prestarles atención.
La alcaldesa por Morena tiene diversos rivales políticos, lo mismo del PAN que del PRI, los cuales prácticamente están en extinción en esa localidad, por lo que no representan ningún riesgo, pero las que podrían quitarle el sueño son sus propias compañeras de partido.
La dirigente del partido guinda en el Estado de México, Luz María Hernández, no quita el dedo del renglón, está en la pelea por la presidencia municipal, goza del respaldo de importantes sectores de la población.
El otro frente es la diputada local Zaira Cedillo Silva, quien tiene apoyo manifiesto del palacio de gobierno estatal.
Azucena Cisneros, como públicamente se pudo constatar, juega en el equipo del senador Higinio Martínez Miranda, el cual de manera reiterada se confronta con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Esa cercanía con Martínez Miranda en su momento le facilitó su ascenso a la presidencia municipal, pero ahora que están en pleito ambos bandos podría restarle fuerza y contrariar sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.
El poder cambió de manos y Zaira Cedillo está del lado de quien toma las decisiones.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Inseguridad brilla más en México que el propio Mundial de Futbol 2026
La muerte de dos presuntos oficiales instructores de EU y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la balacera en Teotihuacán prenden la alerta * Horacio Duarte e Higinio Martínez calientan la plaza del Estado de México al tener la disputa cantada con el apoyo de sus corrientes: el secretario de Gobierno con la cargada oficial y el senador morenista con sus Mexiquenses de Corazón
ALFREDO IBÁÑEZ
Faltan menos de dos meses para el arranque del Mundial y la inseguridad en México es preocupante.
Pese al esfuerzo del gobierno federal por revertir esa situación, las organizaciones criminales y los homicidios dolosos ganan terreno.
Los ojos del mundo están puestos en el país, saben de la existencia y operación del narcotráfico, de la guerra entre los grupos rivales, por lo que están pendientes de lo que ocurre.
La incertidumbre está presente, los elevados niveles de criminalidad son una pésima carta de recomendación.
México, una y otra vez, es noticia. Hace uno días volvió a ocupar importante espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la muerte de dos presuntos oficiales instructores de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Pasaron muchas horas para que las autoridades responsables, como la gobernadora panista Maru Campos, señalara que se trató de un accidente.
Presuntamente la unidad en la que viajaban derrapó y se precipitó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura de la comunidad de Polanco Morelos.
Según reportes, tres de los ocupantes salieron disparados y el cuarto perdió la vida calcinado.
Generalmente este tipo de percances se difunde de manera amplia, sobre todo porque se trató de dos ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuya estancia en el país no está claro; sin embargo, esta vez dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) guardaron silencio.
Minimizaron el hecho e incluso no se mencionó el nombre de las víctimas de Estados Unidos, no obstante, la noticia trascendió.
El discurso inmediato de parte del fiscal de Justicia de Chihuahua fue que los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”.
Hayan participado o no en el operativo, eran agentes o instructores, lo cierto es que el deceso de los cuatro tripulantes de la unidad se dio en el marco de la destrucción de seis laboratorios clandestinos diseminados en un predio de más de 100 hectáreas que se le atribuye al Cártel de Sinaloa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del caso al argumentar que no tenía conocimiento ni había otorgado autorización para los trabajos de entrenamiento conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense.
Culpó a la gobernadora panista Maru Campos de falta de comunicación y recordó que “la relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.
Todavía no se digería la noticia de los cuatro muertos, cuando una más impactó a la opinión pública: un sujeto armado atacó a balazos a los visitantes de las Pirámides de Teotihuacán.
Disparó indiscriminadamente desde la Pirámide de la Luna y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense, además de lesionar a seis turistas.
El agresor, tras atacar a los visitantes de la zona arqueológica, se quitó la vida. Entre los heridos están dos colombianos, una mujer de nacionalidad rusa y otra canadiense. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.
Con esas cartas de presentación, aunado a los 331 homicidios dolosos que se perpetraron el fin de semana que comprende del 17 al 19 de este mes, definitivamente la imagen del país no es nada halagadora.
EL DUELO DE LA DOBLE H
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ya tiene contendiente para las elecciones a la gubernatura del 2029.
Aunque todavía falta mucho tiempo, el senador Higinio Martínez se apuntó para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo estatal de Mexiquenses de Corazón, agrupación que encabeza y que está conformada por legisladores locales y federales, alcaldes y líderes sociales.
Ahí fue ovacionado por sus seguidores, quienes durante su discurso no se cansaron de gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”.
No sólo se dejó querer, sino que además soltó varias consignas con destino claro a Palacio de Gobierno de Plaza de Los Mártires, una de ellas fue: “Nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un Estado de México justo, libre, democrático, no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.
Con amplia trayectoria en la política y conocedor de las debilidades de sus alumnos, la gobernadora y el secretario de Gobierno, sentenció: “Nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos”.
“Si no pudieron, no podrán el día de hoy hacerlo”, enfatiza el líder de la corriente morenista Mexiquenses de Corazón.
Higinio Martínez y su grupo van por la gubernatura y por el presupuesto millonario de 410,341 millones 615 mil 262 pesos. La disputa entre morenistas está cantada. ¡Hagan sus apuestas y cierren las puertas señores!
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
La educación se rompe por lo más Delgado
Nava Genera violencia en fiesta sindical de la FGR
Denuncian blindaje en favor de María Elena Ríos
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Audios ponen en evidencia posibles delitos
-
LOS MALOSOSHace 7 días
César Cravioto y Germán Cravioto… ¡qué bonita familia!
-
LA FERIAHace 7 días
Solicitar la detención provisional con fines de extradición no viola la soberanía
-
ESPECTÁCULOSHace 7 días
Shakira, histórica y legendaria
-
EL ÁGORAHace 7 días
Nada detiene al nuevo imperialismo
-
PULPO POLÍTICOHace 7 días
Todos los caminos llevan a Palenque
-
IMPACTUSHace 3 días
Montoya Márquez, de los mejores alcaldes a nivel nacional
-
NACIONALHace 3 días
Empresarios denuncian extorsión desde estructuras ambientales