Educación más allá de ideologías

Debemos poner sobre la mesa que la enseñanza básica está más allá de las ideologías. La formación inicial debe dotar al alumno de compresión lectora, razonamiento matemático y entendimiento de la ciencia para transformar su entorno.

La estridencia de la salida de Marx Arriaga Navarro y el relevo de Nadia López García, en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debe ser tratada con seriedad más allá de la frivolidad con la que se ha visto.

Más allá de la ideología lo que se necesita es que los alumnos entiendan lo que leen, sepan aplicar las matemáticas y la ciencia para transformar su entorno en su bienestar y el de su comunidad.

José Revueltas expresó claramente lo que ahora no se logra plantear. “No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico, que impugna, contradice, controvierte, refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica”.

Ahora, hay que ver dónde estamos y hacia dónde vamos, porque el materialismo histórico no construye castillos en el aire: Parte de una realidad concreta y la transforma.

Pues bien, en este momento 4.2 millones de niñas y niños de 3 a 14 años están fuera de la escuela, 7% más que el año anterior (267 mil niños).

La cobertura en preescolar, primaria y secundaria es menor que hace diez años, apunta un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Considera que “el rezago educativo seguirá aumentando. En México, 18% de las personas de 15 años o más no ha concluido la educación básica obligatoria o nunca asistió a la escuela. En Chiapas, la cifra aumenta a 33%.”

Y cuestiona los programas compensatorios de la Cuarta Transformación: A pesar del contexto, 17% del presupuesto educativo se destina a becas, es decir, casi 1 de cada 5 pesos. La asignación prioriza transferencias directas mientras también persisten déficits estructurales en la calidad del aprendizaje.

Ahora viene lo que importa: Entre quienes sí asisten a la escuela enfrentan un reto adicional, dos de cada tres estudiantes no dominan las operaciones matemáticas básicas. La crisis no es sólo de acceso, también es de aprendizajes básicos.

Y apunta el IMCO: El resultado es una trayectoria educativa frágil, 3 de cada 10 alumnos que ingresan a primaria concluyen una licenciatura. Menos acceso, menor aprendizaje y baja continuidad representan los grandes retos del sistema educativo en México hoy.

Los estudiantes en México presentan rezagos en competencias importantes. En la educación básica, el porcentaje de aciertos en pruebas diagnósticas de matemáticas es de 57% en 2° grado.

En 5° grado, cuando deberían consolidar más habilidades, disminuye a 32%.

En México, la cobertura educativa es alta en primaria y disminuye conforme aumenta la edad.

El mayor quiebre se registra en bachillerato, la asistencia cae entre los 15 y 17 años, pese a ser parte de la educación obligatoria.

Hay que reconocer que no hay dinero que alcance en educación, de tal manera es fundamental cómo se aplica: En 2026 se tiene el mayor presupuesto para la educación básica desde 2015, el monto a preescolar, primaria y secundaria es de alrededor de los 766 mmdp.

La anterior cifra representa un incremento real de 7.3% en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por el aumento de las becas.

“Uno de cada cinco pesos del presupuesto de educación básica es a becas. Por primera vez, la Beca Rita Cetina (antes Benito Juárez) se implementará de manera universal en primaria. La beca pasará de otorgarse a 3.7 millones de familias a cubrir la totalidad de hogares con hijos entre 6 y 14 años inscritos en escuelas públicas. Esto equivale potencialmente a 9.8 millones de familias adicionales que recibirán este apoyo gubernamental”, apunta el IMCO.

En preescolar la caída en la tasa de escolarización dejó a 223 mil niñas y niños fuera del sistema educativo entre 2023 y 2025, esto suma 2.2 millones de niños de 3 a 5 años que no asisten a preescolar.

Aunque la educación inicial es obligatoria en México, el programa responsable de fortalecer esta etapa (Expansión de la Educación Inicial) registró un incremento real de apenas 0.5 por ciento.

En primaria, por segundo año consecutivo, la tasa neta de escolarización cayó a 94.5% en 2025. Esta disminución eleva el total de niños que no asisten a primaria a 709 mil.

En lo referente a la secundaria, la tasa neta de escolarización aumentó de 81.4% a 82.2% entre 2023 y 2025, impulsada por el crecimiento en la matrícula en escuelas privadas (3%).

No obstante, nueve de cada diez alumnos de secundaria estudia en escuelas públicas, donde la matrícula se mantuvo sin cambios.

El principal motivo de abandono escolar en este nivel es la incorporación al mercado laboral.

Aunque la Beca Rita Cetina se otorga de manera universal en secundaria desde 2025, falta evidencia para evaluar su impacto en la permanencia escolar.

La cobertura en educación media superior cayó de 63.3% a 62.7% entre los ciclos escolares 2023-24 y 2024-25, dejando fuera de la escuela a un total de 2.5 millones de jóvenes. Para alcanzar la meta de cobertura de 66% en 2030, será necesario incorporar 200 mil estudiantes adicionales respecto a 2022.

Aunque el trabajo sigue siendo la principal causa de abandono en bachillerato, pareciera que las becas gubernamentales han contribuido a mejorar los resultados en este nivel educativo, ya que la eficiencia terminal -porcentaje de estudiantes que ingresan y logran concluir el nivel educativo- aumentó de 66.7% en 2019 a 76.3% en 2024.

La administración actual busca elevar este indicador a 85% para 2030.

En los conocimientos básicos la ideología está a un costado. La enseñanza básica debe dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan transformarse y cambiar su entorno en beneficio propio y de la colectividad.

De tal manera que la Transformación pasa por contar con una educación de calidad, con alumnos que comprendan lo que leen, cuenten con razonamiento matemático y científico. La ideología viene después.

