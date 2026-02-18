TEXTUAL-ES
En peligro las válvulas de escape
Viene la hora de la verdad para el proyecto de la Cuarta Transformación ante las acciones restrictivas de Donald Trump * La reducción de remesas y el incremento del empleo informal ‘ensombrecen’ el bienestar de las familias mexicanas
J. ADALBERTO VILLASANA
Habrá que reconocer que no todo es miel sobre hojuelas y acelerar el proceso de la transformación, toda vez que la transición puede ser dolorosa por variables económicas externas e internas, como lo son las políticas proteccionistas de Donald Trump que reduce las remesas, y dentro del territorio el incremento del empleo informal y el costo de los productos básicos.
Cifras del INEGI revelan que, en enero de 2026, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.8% en el ámbito rural y de 5.1% en el urbano.
En tanto que los cambios porcentuales mensuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 0.5% en el ámbito rural y de 0.8% en el urbano.
Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, de bistec de res (de cualquier parte que se saque) y de leche pasteurizada de vaca fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en ambos ámbitos.
El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar presentó mayor incidencia en el ámbito urbano, mientras que el de bistec de res (de cualquier parte que se saque) presentó mayor incidencia en el rural.
Tanto en el ámbito rural como en el urbano, la leche pasteurizada de vaca fue el tercer rubro que contribuyó al aumento de la canasta alimentaria.
En pesos y centavos la organización México, ¿cómo vamos? apuntó: “La línea de pobreza extrema (valor de la canasta alimentaria) en enero de 2026 se ubicó en 2,486.40 pesos al mes en zonas urbanas y de 1,863.17 pesos en zonas rurales”.
Agrega que, actualmente, 55.4% de las personas ocupadas en México trabajan en la informalidad. Eso quiere decir que más de la mitad del trabajo no está plenamente reconocido por la ley. Son 55.9% de las mujeres y 55% de los hombres que están en informalidad.
Trabajar en informalidad suele significar no tener acceso garantizado a seguridad social, servicios de salud, derechos laborales básicos y ahorro para el retiro.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la ocupación informal creó en 2025 un millón 161 mil 926 puestos de trabajo, para sumar 32.98 millones de personas en esa condición al cierre de diciembre pasado, su nivel más alto para un cierre de año desde que se tiene registro. En julio se alcanzó un récord de 34.12 millones de personas en la ocupación informal.
Por otra parte, las remesas en México registraron una caída del 4.6% en 2025, sumando 61,791 millones de dólares (USD), rompiendo una racha de 11 años de crecimiento.
Esta disminución se atribuye a políticas migratorias estrictas en Estados Unidos y cambios demográficos. Michoacán, Jalisco y Guanajuato siguen siendo los principales receptores.
Hay que apuntar que, en 2025, familias de 23 entidades -más de dos tercios del país- sufrieron una reducción de sus ingresos por remesas como consecuencia de las duras políticas antimigrantes impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las entidades más afectadas son el Estado de México y la Ciudad de México, que concentran la mayor población.
De acuerdo con el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 4.5 millones de hogares mexicanos reciben remesas, principalmente de Estados Unidos.
Estas transferencias cayeron 4.5 por ciento el año pasado, al cerrar en 61 mil 791 millones de dólares, por debajo de los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024.
En el Estado de México los envíos se desplomaron 20.3 por ciento, de 4 mil 601 millones de dólares en 2024 a 3 mil 664 millones en 2025.
Le siguió la Ciudad de México, con una caída de 17 por ciento, de 4 mil 684 millones de dólares a 3 mil 887 millones de dólares.
CRECIMIENTO MARGINAL DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO
La economía mexicana creció 0.7% en 2025 y a pesar de que superó el consenso de los analistas (0.4%) es el menor crecimiento para un año desde 2020.
En su comparación trimestral, el PIB en el cuarto trimestre de 2025 (4T2025) aumentó 0.8%.
En el cuarto trimestre de 2025 (4T2025), el Semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.
La economía mexicana creció 0.8% real respecto al tercer trimestre de 2025 y 0.7% frente a 2024, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB (INEGI).
El 23 de febrero de 2026, el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 4T2025, la economía mexicana habría registrado su mayor crecimiento trimestral desde el 3T2024, aunque con el menor crecimiento de todo el año desde 2020.
El crecimiento reciente del PIB es insuficiente para cumplir la meta de crecimiento de 4.5% anual de forma sostenida. Esto refleja, en particular, la debilidad de las actividades secundarias, las cuales se contrajeron (-)1.1% frente a 2024 y solo crecieron 0.3% frente al 4T2024. En estas se encuentran las industrias manufactureras, sector más grande de la economía mexicana (21.5% del PIB).
En 2025, marcado por la incertidumbre tanto nacional como internacional, los datos de cierre del año superaron las expectativas del mercado, aunque el panorama sigue siendo poco alentador.
La creciente aversión al riesgo por parte de inversionistas podría profundizar la contracción de la inversión, que acumula 14 contracciones anuales consecutivas.
La inversión es el principal motor de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, lo que se refleja en el color rojo de ambos semáforos económicos.
En el plano internacional, una revisión exitosa del T-MEC es crucial para el dinamismo de la economía mexicana integrada a las cadenas de valor de Norteamérica.
¿Cómo vamos con la Meta 1 del Plan México, estar entre las 10 economías más grandes del mundo? De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en 2024 México ocupaba la posición 13 a nivel global. Para avanzar en el ranking, el país necesita crecer más rápido.
El crecimiento de únicamente 0.7% en 2025 -el más bajo desde 2020- nos aleja del objetivo. Hacia 2026, el BM estima que Brasil (posición 10) crecerá 2.0%, frente a 1.3% de México.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La reactivación económica llevará al crecimiento, las condiciones geopolíticas derivadas del proteccionismo implementado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se refleja en la reducción de remesas y se incrementa el empleo informal, las dos válvulas de escape para el bienestar de las familias mexicanas.
TEXTUAL-ES
Se enciende la Guerra Fría
Tensión mundial por la constante amenaza de intervención militar * La negociación para el control de armas nucleares debe darse entre iguales, por lo que se debe avanzar en los puntos donde hay concordancia
J. ADALBERTO VILLASANA
Está el mundo en el umbral de la reactivación de la Guerra Fría, ante la tensión generada por la política del presidente estadounidense, Donald Trump, que un día sí y el otro también amaga al país que se le ocurre con medidas de fuerza.
Por cierto, empezaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con la participación de Israel, a pesar del conflicto en Gaza, lo cual está en contra de los principios deportivos.
Ahora con el fin del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), o New Start, se incrementa la tensión, más aun cuando la sombra de la guerra cubre parte del orbe.
Se registran, actualmente, en el mundo hasta 130 conflictos armados activos, lo que deja una etapa de alta inestabilidad política y auge de la industria armamentista.
Las guerras son complejas y en varios casos ignoradas por los medios de comunicación y afectan gravemente a la población civil en distintas regiones.
Son ocho grandes guerras activas: Las mayores crisis humanitarias están en Ucrania, Gaza (Israel/Palestina), Sudán, Siria, Yemen, Myanmar, Somalia y la región del Sahel (Burkina Faso, Nigeria).
En ese contexto llegó a su fin el tratado nuclear; de entrada, Estados Unidos propone diálogo con Rusia y China para limitar armas atómicas, pero con ventajas a Occidente, lo cual complica el diálogo.
Estados Unidos propone un diálogo tripartito con Rusia y China, pero Moscú pide la participación de Francia y Reino Unido.
RENEGOCIAR ACUERDO NUCLEAR, LUEGO DEL FIN DEL NUEVO START
En la Conferencia de Desarme en Ginebra, el subsecretario de Estado para el control de armas, Thomas DiNanno, subrayó que el escenario actual exige un nuevo marco de negociación.
“Aseguró que las violaciones de Rusia, el aumento de arsenales nucleares, las fallas en el diseño y la aplicación del tratado Nuevo START obligan a Estados Unidos a buscar una nueva arquitectura frente a amenazas actuales”, de acuerdo con agencias internacionales.
El New Start, que limita a mil 550 las ojivas estratégicas desplegadas por las partes, expiró sin que haya negociaciones a la vista.
Washington quiere que China también se comprometa a una reducción, pero Pekín lo rechaza.
TRANSITA EL MUNDO A UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL: POLITÓLOGOS
Vamos del auge del neoliberalismo económico al regreso del proteccionismo, aseguró Alejandro Chanona Burguete, en el conversatorio “Por unas ciencias sociales del siglo XXI, a 25 años del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales” de la UNAM, realizado el año pasado.
El primer cuarto de siglo se ha caracterizado por cambios vertiginosos, de incertidumbre, reconfiguración del orden internacional, convergencia de múltiples crisis, multiplicidad de conflictos armados, y el ascenso en amenazas no convencionales generan escenarios que ponen en riesgo a la humanidad.
“La sociedad internacional enfrenta momentos críticos y contradictorios, ahí tenemos a Trump o a Milei. Todo indica que desde el fin de la Guerra Fría estamos ante una transición de un viejo orden internacional a uno nuevo; sin embargo, podemos ver que el pasado no termina de desaparecer y el nuevo no termina de estar”.
Chanona Burguete agregó que en esta trayectoria destaca el ascenso de China en materia económica, tecnológica y militar, potencia que despliega sus estrategias para hacerse presente.
El gigante asiático, identificado por Estados Unidos como su principal competidor estratégico, avanza de manera decidida promoviendo alianzas.
Ante ello cabe preguntarnos si estamos en la antesala de una nueva bipolaridad, resaltó.
Hoy estamos frente a un nuevo momento crítico de la guerra a partir de la posición y construcción del gobierno de Trump.
De tal manera que, en este momento, Estados Unidos acusa a China de acumular ‘masivamente’ armas nucleares: ‘Tendrá más de 2 mil ojivas en 2030’, asegura, al considerar que el objetivo del gigante de Asia es tener un arsenal de armas similar al suyo o al de Rusia.
“Este aumento es opaco y no está sujeto a ninguna limitación en materia de control de armamento, lo que simboliza el cambio que se ha producido en el entorno estratégico (nuclear) mundial en los últimos 15 años”, dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno, en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, la única instancia que existe a nivel mundial que reúne a los países en torno a este objetivo.
La reanudación de las sesiones de este órgano coincide con una situación jamás vista desde inicios de los años noventa, en la que el mundo carece de un tratado entre las dos mayores potencias nucleares para reducir sus arsenales nucleares y mantener un control de estos, tras la expiración anoche del START III.
LA GUERRA FRÍA ¿SE REACTIVA?
Recordemos que el periodo denominado La Guerra Fría se refiere a la etapa de tensión geopolítica, ideológica y económica que dividió al mundo entre el bloque occidental capitalista (liderado por Estados Unidos) y el bloque oriental comunista (liderado por la URSS) aproximadamente entre 1947 y 1991.
Se caracteriza por la ausencia de conflicto militar directo (“caliente”) entre las superpotencias, sustituido por carreras armamentistas, espionaje y conflictos subsidiarios.
PERIODO: Inicia tras la Segunda Guerra Mundial (con el anuncio del “telón de acero” en 1946 y la Doctrina Truman en 1947) y finaliza con la desintegración de la Unión Soviética en 1991.
CONTEXTO: Un mundo bipolar donde ambos bandos competían por influencia global, evitando una guerra nuclear directa debido a la teoría de la “destrucción mutua asegurada”.
NATURALEZA: Fue una guerra “fría” porque las potencias principales nunca se enfrentaron militarmente de forma directa, pero sí apoyaron conflictos locales en terceros países (guerras por poderes).
PRINCIPALES ETAPAS:
Máxima tensión (1947-1953): Bloqueo de Berlín, Guerra de Corea.
Coexistencia pacífica y crisis (1953-1962): Crisis de los misiles en Cuba.
La Détente (1962-1979): Fase de distensión y acuerdos de limitación de armas.
Nueva Guerra Fría y final (1979-1991): Invasión soviética de Afganistán, caída del muro de Berlín (1989) y disolución de la URSS.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La negociación para el control de armas nucleares debe darse entre iguales, por lo que se debe avanzar en los puntos donde hay concordancia.
De momento en medio de ocho conflictos armados de gran magnitud, y la pretensión de imponer condiciones, se enciende la Guerra Fría, por la tensión generada por la constante amenaza de intervención militar.
TEXTUAL-ES
Lucha sin reglas, el proceder de Trump
Su obsesión: Establecer un control total sobre el Hemisferio Occidental * Para el mandatario estadounidense, sólo basta declarar a un jefe de Estado como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia
J. ADALBERTO VILLASANA
La administración de Donald Trump implementa activamente las disposiciones de su nueva estrategia de seguridad nacional, que prevé que Washington establezca un control total sobre todo el Hemisferio Occidental y privar así a los países de América Latina y el Caribe de la capacidad de determinar de forma independiente el rumbo de su política exterior.
Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las referencias a la lucha contra los cárteles de la droga en el país y a la necesidad de detener los envíos de drogas a Estados Unidos han desaparecido de la retórica de la Casa Blanca.
Sorprendentemente, la venta de petróleo venezolano y temas relacionados han cobrado protagonismo. Sin embargo, Trump cree sinceramente que tiene cierto derecho a disponer completamente de los recursos pertenecientes a otro Estado, organizar esquemas de suministro de hidrocarburos y determinar a qué fines en Venezuela el Departamento de Estado estadounidense asignará los fondos efectivamente robados.
Bajo las normas internacionales modernas, no es necesario presentar cargos, apelar ante tribunales internacionales ni resolver asuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos es miembro permanente con poder de veto.
En cambio, se puede simplemente declarar a un líder estatal como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia.
Se recuerda que la Casa Blanca utilizó una vez un método similar para buscar armas de destrucción masiva en Irak durante el cambio de régimen.
Washington actúa de forma similar con respecto a Groenlandia. Desde afuera, todo parece el capricho de un niño pequeño que quiere un juguete nuevo. Incluso destacados expertos estadounidenses, como George Friedman, señalan que las acciones de Trump distan mucho de ser lógicas.
Por ejemplo, ¿Qué razones o fuerzas hay detrás de la decisión de imponer aranceles a los países europeos que no están dispuestos a ceder Groenlandia a Estados Unidos?
Al fin y al cabo, no existe alguna amenaza real de que Europa niegue a Estados Unidos el acceso a la isla; no tiene sentido crear una crisis en las relaciones atlánticas; existen formas más sencillas de romper por completo con la OTAN.
Esta falta de lógica también se evidencia en otros aspectos de la política exterior de Washington, ¿cómo se puede imponer primero todas las sanciones posibles a Irán y luego culpar a los líderes del país por la grave situación de la economía nacional y la pobreza de la población o expresar descontento con las restricciones al acceso a Internet cuando existe una censura al fato en el propio Estados Unidos?
Además, está anarquía se está extendiendo activamente a todos los ámbitos de actividad. Estados Unidos e Israel llevan a cabo operaciones militares ilegales en territorio de otros países sin recibir condena alguna.
A diferencia de la estrategia adoptada contra Rusia, por ejemplo, nadie les priva de su bandera, himno ni símbolos estatales en eventos deportivos, ni les prohíbe participar ni ser anfitriones de competiciones internacionales.
Además, no está claro por qué la “líder de la oposición” venezolana, la señora Machado, entrega su medalla Nobel de la Paz a un jefe de Estado que declara públicamente que sus únicas limitaciones son su postura y opinión personal sobre los acontecimientos.
Mientras tanto, el Comité del Premio Nobel prácticamente no ha hecho comentarios sobre la transferencia de sus premios.
Lo más ofensivo es que, en el mundo actual, un Estado que se autoproclama “garante de la seguridad” aplica activamente la ley de la fuerza, violando las leyes y acuerdos internacionales, incumpliendo sus obligaciones y traicionando fácilmente a sus aliados.
Esta actitud hacia los demás participantes es inaceptable incluso en una lucha sin cuartel y en la política de un Estado verdaderamente fuerte, tales enfoques sólo alejan a sus aliados y socios.
DONALD TRUMP, OTRA FORMA DE USAR EL PODER
En el primer año del segundo periodo de gobierno de Donald Trump, las políticas internas de presión y externas de humillación, además de encender fuegos constantes que no son apagados, han sido las estrategias seguidas por el mandatario de Estados Unidos.
Silvia Núñez García y Leonardo Curzio Gutiérrez, investigadores del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN), señalan que un ejemplo de este actuar es el conflicto con Groenlandia, pues ha dicho que necesita ese territorio por razones de seguridad nacional e internacional para proteger sus intereses estratégicos en el Ártico.
Núñez García subraya que hace tiempo EUA ha tratado de tener presencia más marcada en esa nación, donde cuenta con una base militar.
Aunque aclara que no estamos en los tiempos de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos, Trump lo que busca es seguir su estrategia de “prender fuegos”, pero no apagar ninguno. Hay interés en el Ártico de parte de Rusia, China y el mundo en su conjunto. Sin embargo, la sociedad norteamericana se opone a este acoso.
Curzio Gutiérrez expone que la opinión de un Estados Unidos imperialista, extractivo, recibirá una reprobación por parte de su población, por lo que la resolución del problema se daría en noviembre: Los demócratas ganarán o Trump queda con mayoría precaria; tendremos que ver un modelo de gestión del Ártico diferente.
Le gusta humillar y ha estudiado bien el alcance de su poder. A diferencia de su primer periodo, en el actual es un individuo más inquietante por su estrategia maquiavélica, recalibra la relación con sus socios y apuesta por el sometimiento, señala Curzio Gutiérrez.
A decir de Silvia Núñez García, “el ruido” generado por Donald Trump ha tenido varios objetivos, entre ellos debilitar a sus opositores demócratas para focalizar la atención y hacerse escuchar en medio del escenario.
Subraya que el mandatario norteamericano es el producto más avanzado de la consubstancialidad entre poder y dinero, y ha cambiado el escenario político de su nación, visibilizando a los ricos entre los ricos y el poder que tiene y las aspiraciones políticas que no aparecían tan claramente en generaciones anteriores.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el planteamiento de Trump, no es necesario presentar cargos, apelar ante tribunales internacionales ni resolver asuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU; simplemente se pude declarar a un jefe de Estado como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia.
Se recuerda que la Casa Blanca utilizó una vez un método similar para buscar armas de destrucción masiva en Irak durante el cambio de régimen. La lucha es sin reglas ni leyes.
TEXTUAL-ES
Es momento de responder a la confianza del pueblo
A dar resultados ante la proximidad de las elecciones * La cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes * El pasado 19 de enero se registró el llamado ‘Blue Monday. El día más triste del año’
J. ADALBERTO VILLASANA
Llegó el momento de dar resultados y responder a la confianza del pueblo.
La Cuarta Transformación deberá acelerar acciones para cambiar la realidad de padecen los mexicanos.
Al igual que en años anteriores, la cuesta de enero cuesta y 7 de cada diez personas sufren estrés y ansiedad por la inseguridad y problemas económicos.
Cifras oficiales indican: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.
Así es, encima de que el dinero, en algunos casos no les alcanza a los grupos vulnerables, son víctimas de la delincuencia, que les arrebata el poco dinero que tienen para cubrir sus necesidades básicas.
Quienes apostaron por la Cuarta Transformación aspiran a una mejor sociedad para vivir.
La población reconoce las acciones de los gobiernos de Morena, pero hay que prever que la oposición buscará desestabilizar, quizá con apoyo extranjero.
La encuesta Estrés, causas y consecuencias en la salud, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP-UVM) revela que, la inseguridad en México, ha provocado estrés en 73% de la población y, en general, 74% afirma haberse sentido estresado por diversas causas: Inseguridad, laboral, económica, salud y familiar. En tanto el 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad.
A pesar de que uno de los objetivos prioritarios de la 4T es el combate a la corrupción, aún afecta a una parte de la población.
La encuesta indica que diversos son los factores que ocasionan este estado de ánimo y al abordar las consecuencias de la inseguridad como una de ellas, encontramos que 73% ha sentido estrés, en distinto nivel de frecuencia, a causa de la inseguridad (40% se siente estresado siempre o casi siempre).
Esta sensación disminuye cuando las personas se encuentran en ambientes que son cotidianos y le son familiares ya que cuando están en su colonia, únicamente 29% afirma sentirse estresado siempre o casi siempre, a causa de la inseguridad. 37% siente estrés siempre o casi siempre al caminar solo por la noche y 24% lo experimenta algunas veces.
“La política y la situación económica también estresan a los mexicanos. El 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad; en menor porcentaje, el clima político que se vive actualmente (55%) y las políticas de Estados Unidos hacia México (50%)”.
Por lo que respecta a la economía, al 28% le estresa la situación económica del país y, sin duda la economía personal y la necesidad de cubrir los gastos es una situación que estresa a un mayor porcentaje (43%).
Continuando en este ámbito, 44% señala que solventar los gastos escolares frecuentemente causa estrés, lo mismo que tener capital suficiente para llegar a fin de mes o de quincena (41%).
Pagar deudas estresa siempre o casi siempre a 40%; 33% experimenta esta sensación ante el aumento de precios en el gas, luz o alimentos y, únicamente 26%, por el aumento de la inflación.
Por otra parte, un porcentaje mayoritario afirma que pocas veces o nunca se siente estresado a causa de su salud (38%), de los gastos asociados a una enfermedad (47%) o de los problemas al interior de su familia (39%).
En materia laboral, en México se aprobó recientemente la Norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se expresa la necesidad de prevenir factores de riesgo psicosocial y de promover un entorno favorable en los centros de trabajo.
Es así que 42% señala que la posibilidad de perder su principal fuente de empleo es causa constante de estrés. Para 37% la carga de trabajo es siempre un factor estresante y para 33% lo es algunas veces.
El 21% manifestó que la relación con su jefe lo estresa siempre y 26% algunas veces.
Así la cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes.
EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO EN ENERO
El pasado 19 de enero se registró el llamado Blue Monday. El día más triste del año.
Parecería un mito, pero la depresión es una realidad clínica. Y para el 26% de los mexicanos los conflictos familiares les impacta en su estado de ánimo; el 22 % dijo sentir infelicidad y el 15% aislamiento social.
En esta cuesta de enero, la cual enmarcó El Día más Triste, casi 70 % de los mexicanos conoce a alguien que ha padecido ansiedad o depresión.
Casi la mitad de los participantes en la más reciente encuesta del COP-UVM manifiesta que se sentirían incómodos conviviendo con una persona con ansiedad y depresión.
El 63% piensa que la depresión se puede curar y para el 55% es algo pasajero.
En este marco el 69% de los mexicanos reconoce que tiene un familiar, amigo o conocido que ha padecido ansiedad o depresión, de acuerdo con el más reciente estudio del COP en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Las elecciones intermedias del 2027 empiezan este año.
La Cuarta Transformación tendrá un parámetro al ser calificada en las urnas.
Hay que cambiar esa realidad adversa que lleva a la mayoría de los mexicanos a sentirse inseguro, estresado y con ansiedad.
Acabar con la cuesta de enero y el mito del día más triste del año.
El bienestar del pueblo debe dejar de verse como una utopía, para ser una realidad en los hogares.
Las fisuras de Morena por falta de figuras
Humillante y falso redentor
En peligro las válvulas de escape
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
