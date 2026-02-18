En peligro las válvulas de escape

Viene la hora de la verdad para el proyecto de la Cuarta Transformación ante las acciones restrictivas de Donald Trump * La reducción de remesas y el incremento del empleo informal ‘ensombrecen’ el bienestar de las familias mexicanas

Habrá que reconocer que no todo es miel sobre hojuelas y acelerar el proceso de la transformación, toda vez que la transición puede ser dolorosa por variables económicas externas e internas, como lo son las políticas proteccionistas de Donald Trump que reduce las remesas, y dentro del territorio el incremento del empleo informal y el costo de los productos básicos.

Cifras del INEGI revelan que, en enero de 2026, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.8% en el ámbito rural y de 5.1% en el urbano.

En tanto que los cambios porcentuales mensuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 0.5% en el ámbito rural y de 0.8% en el urbano.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, de bistec de res (de cualquier parte que se saque) y de leche pasteurizada de vaca fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en ambos ámbitos.

El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar presentó mayor incidencia en el ámbito urbano, mientras que el de bistec de res (de cualquier parte que se saque) presentó mayor incidencia en el rural.

Tanto en el ámbito rural como en el urbano, la leche pasteurizada de vaca fue el tercer rubro que contribuyó al aumento de la canasta alimentaria.

En pesos y centavos la organización México, ¿cómo vamos? apuntó: “La línea de pobreza extrema (valor de la canasta alimentaria) en enero de 2026 se ubicó en 2,486.40 pesos al mes en zonas urbanas y de 1,863.17 pesos en zonas rurales”.

Agrega que, actualmente, 55.4% de las personas ocupadas en México trabajan en la informalidad. Eso quiere decir que más de la mitad del trabajo no está plenamente reconocido por la ley. Son 55.9% de las mujeres y 55% de los hombres que están en informalidad.

Trabajar en informalidad suele significar no tener acceso garantizado a seguridad social, servicios de salud, derechos laborales básicos y ahorro para el retiro.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la ocupación informal creó en 2025 un millón 161 mil 926 puestos de trabajo, para sumar 32.98 millones de personas en esa condición al cierre de diciembre pasado, su nivel más alto para un cierre de año desde que se tiene registro. En julio se alcanzó un récord de 34.12 millones de personas en la ocupación informal.

Por otra parte, las remesas en México registraron una caída del 4.6% en 2025, sumando 61,791 millones de dólares (USD), rompiendo una racha de 11 años de crecimiento.

Esta disminución se atribuye a políticas migratorias estrictas en Estados Unidos y cambios demográficos. Michoacán, Jalisco y Guanajuato siguen siendo los principales receptores.

Hay que apuntar que, en 2025, familias de 23 entidades -más de dos tercios del país- sufrieron una reducción de sus ingresos por remesas como consecuencia de las duras políticas antimigrantes impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las entidades más afectadas son el Estado de México y la Ciudad de México, que concentran la mayor población.

De acuerdo con el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 4.5 millones de hogares mexicanos reciben remesas, principalmente de Estados Unidos.

Estas transferencias cayeron 4.5 por ciento el año pasado, al cerrar en 61 mil 791 millones de dólares, por debajo de los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024.

En el Estado de México los envíos se desplomaron 20.3 por ciento, de 4 mil 601 millones de dólares en 2024 a 3 mil 664 millones en 2025.

Le siguió la Ciudad de México, con una caída de 17 por ciento, de 4 mil 684 millones de dólares a 3 mil 887 millones de dólares.

CRECIMIENTO MARGINAL DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO

La economía mexicana creció 0.7% en 2025 y a pesar de que superó el consenso de los analistas (0.4%) es el menor crecimiento para un año desde 2020.

En su comparación trimestral, el PIB en el cuarto trimestre de 2025 (4T2025) aumentó 0.8%.

En el cuarto trimestre de 2025 (4T2025), el Semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.

La economía mexicana creció 0.8% real respecto al tercer trimestre de 2025 y 0.7% frente a 2024, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB (INEGI).

El 23 de febrero de 2026, el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 4T2025, la economía mexicana habría registrado su mayor crecimiento trimestral desde el 3T2024, aunque con el menor crecimiento de todo el año desde 2020.

El crecimiento reciente del PIB es insuficiente para cumplir la meta de crecimiento de 4.5% anual de forma sostenida. Esto refleja, en particular, la debilidad de las actividades secundarias, las cuales se contrajeron (-)1.1% frente a 2024 y solo crecieron 0.3% frente al 4T2024. En estas se encuentran las industrias manufactureras, sector más grande de la economía mexicana (21.5% del PIB).

En 2025, marcado por la incertidumbre tanto nacional como internacional, los datos de cierre del año superaron las expectativas del mercado, aunque el panorama sigue siendo poco alentador.

La creciente aversión al riesgo por parte de inversionistas podría profundizar la contracción de la inversión, que acumula 14 contracciones anuales consecutivas.

La inversión es el principal motor de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, lo que se refleja en el color rojo de ambos semáforos económicos.

En el plano internacional, una revisión exitosa del T-MEC es crucial para el dinamismo de la economía mexicana integrada a las cadenas de valor de Norteamérica.

¿Cómo vamos con la Meta 1 del Plan México, estar entre las 10 economías más grandes del mundo? De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en 2024 México ocupaba la posición 13 a nivel global. Para avanzar en el ranking, el país necesita crecer más rápido.

El crecimiento de únicamente 0.7% en 2025 -el más bajo desde 2020- nos aleja del objetivo. Hacia 2026, el BM estima que Brasil (posición 10) crecerá 2.0%, frente a 1.3% de México.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La reactivación económica llevará al crecimiento, las condiciones geopolíticas derivadas del proteccionismo implementado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se refleja en la reducción de remesas y se incrementa el empleo informal, las dos válvulas de escape para el bienestar de las familias mexicanas.

