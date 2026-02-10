Se enciende la Guerra Fría

Tensión mundial por la constante amenaza de intervención militar * La negociación para el control de armas nucleares debe darse entre iguales, por lo que se debe avanzar en los puntos donde hay concordancia

J. ADALBERTO VILLASANA

Está el mundo en el umbral de la reactivación de la Guerra Fría, ante la tensión generada por la política del presidente estadounidense, Donald Trump, que un día sí y el otro también amaga al país que se le ocurre con medidas de fuerza.

Por cierto, empezaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con la participación de Israel, a pesar del conflicto en Gaza, lo cual está en contra de los principios deportivos.

Ahora con el fin del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), o New Start, se incrementa la tensión, más aun cuando la sombra de la guerra cubre parte del orbe.

Se registran, actualmente, en el mundo hasta 130 conflictos armados activos, lo que deja una etapa de alta inestabilidad política y auge de la industria armamentista.

Las guerras son complejas y en varios casos ignoradas por los medios de comunicación y afectan gravemente a la población civil en distintas regiones.

Son ocho grandes guerras activas: Las mayores crisis humanitarias están en Ucrania, Gaza (Israel/Palestina), Sudán, Siria, Yemen, Myanmar, Somalia y la región del Sahel (Burkina Faso, Nigeria).

En ese contexto llegó a su fin el tratado nuclear; de entrada, Estados Unidos propone diálogo con Rusia y China para limitar armas atómicas, pero con ventajas a Occidente, lo cual complica el diálogo.

Estados Unidos propone un diálogo tripartito con Rusia y China, pero Moscú pide la participación de Francia y Reino Unido.

RENEGOCIAR ACUERDO NUCLEAR, LUEGO DEL FIN DEL NUEVO START

En la Conferencia de Desarme en Ginebra, el subsecretario de Estado para el control de armas, Thomas DiNanno, subrayó que el escenario actual exige un nuevo marco de negociación.

“Aseguró que las violaciones de Rusia, el aumento de arsenales nucleares, las fallas en el diseño y la aplicación del tratado Nuevo START obligan a Estados Unidos a buscar una nueva arquitectura frente a amenazas actuales”, de acuerdo con agencias internacionales.

El New Start, que limita a mil 550 las ojivas estratégicas desplegadas por las partes, expiró sin que haya negociaciones a la vista.

Washington quiere que China también se comprometa a una reducción, pero Pekín lo rechaza.

TRANSITA EL MUNDO A UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL: POLITÓLOGOS

Vamos del auge del neoliberalismo económico al regreso del proteccionismo, aseguró Alejandro Chanona Burguete, en el conversatorio “Por unas ciencias sociales del siglo XXI, a 25 años del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales” de la UNAM, realizado el año pasado.

El primer cuarto de siglo se ha caracterizado por cambios vertiginosos, de incertidumbre, reconfiguración del orden internacional, convergencia de múltiples crisis, multiplicidad de conflictos armados, y el ascenso en amenazas no convencionales generan escenarios que ponen en riesgo a la humanidad.

“La sociedad internacional enfrenta momentos críticos y contradictorios, ahí tenemos a Trump o a Milei. Todo indica que desde el fin de la Guerra Fría estamos ante una transición de un viejo orden internacional a uno nuevo; sin embargo, podemos ver que el pasado no termina de desaparecer y el nuevo no termina de estar”.

Chanona Burguete agregó que en esta trayectoria destaca el ascenso de China en materia económica, tecnológica y militar, potencia que despliega sus estrategias para hacerse presente.

El gigante asiático, identificado por Estados Unidos como su principal competidor estratégico, avanza de manera decidida promoviendo alianzas.

Ante ello cabe preguntarnos si estamos en la antesala de una nueva bipolaridad, resaltó.

Hoy estamos frente a un nuevo momento crítico de la guerra a partir de la posición y construcción del gobierno de Trump.

De tal manera que, en este momento, Estados Unidos acusa a China de acumular ‘masivamente’ armas nucleares: ‘Tendrá más de 2 mil ojivas en 2030’, asegura, al considerar que el objetivo del gigante de Asia es tener un arsenal de armas similar al suyo o al de Rusia.

“Este aumento es opaco y no está sujeto a ninguna limitación en materia de control de armamento, lo que simboliza el cambio que se ha producido en el entorno estratégico (nuclear) mundial en los últimos 15 años”, dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno, en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, la única instancia que existe a nivel mundial que reúne a los países en torno a este objetivo.

La reanudación de las sesiones de este órgano coincide con una situación jamás vista desde inicios de los años noventa, en la que el mundo carece de un tratado entre las dos mayores potencias nucleares para reducir sus arsenales nucleares y mantener un control de estos, tras la expiración anoche del START III.

LA GUERRA FRÍA ¿SE REACTIVA?

Recordemos que el periodo denominado La Guerra Fría se refiere a la etapa de tensión geopolítica, ideológica y económica que dividió al mundo entre el bloque occidental capitalista (liderado por Estados Unidos) y el bloque oriental comunista (liderado por la URSS) aproximadamente entre 1947 y 1991.

Se caracteriza por la ausencia de conflicto militar directo (“caliente”) entre las superpotencias, sustituido por carreras armamentistas, espionaje y conflictos subsidiarios.

PERIODO: Inicia tras la Segunda Guerra Mundial (con el anuncio del “telón de acero” en 1946 y la Doctrina Truman en 1947) y finaliza con la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

CONTEXTO: Un mundo bipolar donde ambos bandos competían por influencia global, evitando una guerra nuclear directa debido a la teoría de la “destrucción mutua asegurada”.

NATURALEZA: Fue una guerra “fría” porque las potencias principales nunca se enfrentaron militarmente de forma directa, pero sí apoyaron conflictos locales en terceros países (guerras por poderes).

PRINCIPALES ETAPAS:

Máxima tensión (1947-1953): Bloqueo de Berlín, Guerra de Corea.

Coexistencia pacífica y crisis (1953-1962): Crisis de los misiles en Cuba.

La Détente (1962-1979): Fase de distensión y acuerdos de limitación de armas.

Nueva Guerra Fría y final (1979-1991): Invasión soviética de Afganistán, caída del muro de Berlín (1989) y disolución de la URSS.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La negociación para el control de armas nucleares debe darse entre iguales, por lo que se debe avanzar en los puntos donde hay concordancia.

De momento en medio de ocho conflictos armados de gran magnitud, y la pretensión de imponer condiciones, se enciende la Guerra Fría, por la tensión generada por la constante amenaza de intervención militar.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10.