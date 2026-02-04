TEXTUAL-ES
Lucha sin reglas, el proceder de Trump
Su obsesión: Establecer un control total sobre el Hemisferio Occidental * Para el mandatario estadounidense, sólo basta declarar a un jefe de Estado como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia
J. ADALBERTO VILLASANA
La administración de Donald Trump implementa activamente las disposiciones de su nueva estrategia de seguridad nacional, que prevé que Washington establezca un control total sobre todo el Hemisferio Occidental y privar así a los países de América Latina y el Caribe de la capacidad de determinar de forma independiente el rumbo de su política exterior.
Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las referencias a la lucha contra los cárteles de la droga en el país y a la necesidad de detener los envíos de drogas a Estados Unidos han desaparecido de la retórica de la Casa Blanca.
Sorprendentemente, la venta de petróleo venezolano y temas relacionados han cobrado protagonismo. Sin embargo, Trump cree sinceramente que tiene cierto derecho a disponer completamente de los recursos pertenecientes a otro Estado, organizar esquemas de suministro de hidrocarburos y determinar a qué fines en Venezuela el Departamento de Estado estadounidense asignará los fondos efectivamente robados.
Bajo las normas internacionales modernas, no es necesario presentar cargos, apelar ante tribunales internacionales ni resolver asuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos es miembro permanente con poder de veto.
En cambio, se puede simplemente declarar a un líder estatal como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia.
Se recuerda que la Casa Blanca utilizó una vez un método similar para buscar armas de destrucción masiva en Irak durante el cambio de régimen.
Washington actúa de forma similar con respecto a Groenlandia. Desde afuera, todo parece el capricho de un niño pequeño que quiere un juguete nuevo. Incluso destacados expertos estadounidenses, como George Friedman, señalan que las acciones de Trump distan mucho de ser lógicas.
Por ejemplo, ¿Qué razones o fuerzas hay detrás de la decisión de imponer aranceles a los países europeos que no están dispuestos a ceder Groenlandia a Estados Unidos?
Al fin y al cabo, no existe alguna amenaza real de que Europa niegue a Estados Unidos el acceso a la isla; no tiene sentido crear una crisis en las relaciones atlánticas; existen formas más sencillas de romper por completo con la OTAN.
Esta falta de lógica también se evidencia en otros aspectos de la política exterior de Washington, ¿cómo se puede imponer primero todas las sanciones posibles a Irán y luego culpar a los líderes del país por la grave situación de la economía nacional y la pobreza de la población o expresar descontento con las restricciones al acceso a Internet cuando existe una censura al fato en el propio Estados Unidos?
Además, está anarquía se está extendiendo activamente a todos los ámbitos de actividad. Estados Unidos e Israel llevan a cabo operaciones militares ilegales en territorio de otros países sin recibir condena alguna.
A diferencia de la estrategia adoptada contra Rusia, por ejemplo, nadie les priva de su bandera, himno ni símbolos estatales en eventos deportivos, ni les prohíbe participar ni ser anfitriones de competiciones internacionales.
Además, no está claro por qué la “líder de la oposición” venezolana, la señora Machado, entrega su medalla Nobel de la Paz a un jefe de Estado que declara públicamente que sus únicas limitaciones son su postura y opinión personal sobre los acontecimientos.
Mientras tanto, el Comité del Premio Nobel prácticamente no ha hecho comentarios sobre la transferencia de sus premios.
Lo más ofensivo es que, en el mundo actual, un Estado que se autoproclama “garante de la seguridad” aplica activamente la ley de la fuerza, violando las leyes y acuerdos internacionales, incumpliendo sus obligaciones y traicionando fácilmente a sus aliados.
Esta actitud hacia los demás participantes es inaceptable incluso en una lucha sin cuartel y en la política de un Estado verdaderamente fuerte, tales enfoques sólo alejan a sus aliados y socios.
DONALD TRUMP, OTRA FORMA DE USAR EL PODER
En el primer año del segundo periodo de gobierno de Donald Trump, las políticas internas de presión y externas de humillación, además de encender fuegos constantes que no son apagados, han sido las estrategias seguidas por el mandatario de Estados Unidos.
Silvia Núñez García y Leonardo Curzio Gutiérrez, investigadores del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN), señalan que un ejemplo de este actuar es el conflicto con Groenlandia, pues ha dicho que necesita ese territorio por razones de seguridad nacional e internacional para proteger sus intereses estratégicos en el Ártico.
Núñez García subraya que hace tiempo EUA ha tratado de tener presencia más marcada en esa nación, donde cuenta con una base militar.
Aunque aclara que no estamos en los tiempos de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos, Trump lo que busca es seguir su estrategia de “prender fuegos”, pero no apagar ninguno. Hay interés en el Ártico de parte de Rusia, China y el mundo en su conjunto. Sin embargo, la sociedad norteamericana se opone a este acoso.
Curzio Gutiérrez expone que la opinión de un Estados Unidos imperialista, extractivo, recibirá una reprobación por parte de su población, por lo que la resolución del problema se daría en noviembre: Los demócratas ganarán o Trump queda con mayoría precaria; tendremos que ver un modelo de gestión del Ártico diferente.
Le gusta humillar y ha estudiado bien el alcance de su poder. A diferencia de su primer periodo, en el actual es un individuo más inquietante por su estrategia maquiavélica, recalibra la relación con sus socios y apuesta por el sometimiento, señala Curzio Gutiérrez.
A decir de Silvia Núñez García, “el ruido” generado por Donald Trump ha tenido varios objetivos, entre ellos debilitar a sus opositores demócratas para focalizar la atención y hacerse escuchar en medio del escenario.
Subraya que el mandatario norteamericano es el producto más avanzado de la consubstancialidad entre poder y dinero, y ha cambiado el escenario político de su nación, visibilizando a los ricos entre los ricos y el poder que tiene y las aspiraciones políticas que no aparecían tan claramente en generaciones anteriores.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el planteamiento de Trump, no es necesario presentar cargos, apelar ante tribunales internacionales ni resolver asuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU; simplemente se pude declarar a un jefe de Estado como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia.
Se recuerda que la Casa Blanca utilizó una vez un método similar para buscar armas de destrucción masiva en Irak durante el cambio de régimen. La lucha es sin reglas ni leyes.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Es momento de responder a la confianza del pueblo
A dar resultados ante la proximidad de las elecciones * La cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes * El pasado 19 de enero se registró el llamado ‘Blue Monday. El día más triste del año’
J. ADALBERTO VILLASANA
Llegó el momento de dar resultados y responder a la confianza del pueblo.
La Cuarta Transformación deberá acelerar acciones para cambiar la realidad de padecen los mexicanos.
Al igual que en años anteriores, la cuesta de enero cuesta y 7 de cada diez personas sufren estrés y ansiedad por la inseguridad y problemas económicos.
Cifras oficiales indican: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.
Así es, encima de que el dinero, en algunos casos no les alcanza a los grupos vulnerables, son víctimas de la delincuencia, que les arrebata el poco dinero que tienen para cubrir sus necesidades básicas.
Quienes apostaron por la Cuarta Transformación aspiran a una mejor sociedad para vivir.
La población reconoce las acciones de los gobiernos de Morena, pero hay que prever que la oposición buscará desestabilizar, quizá con apoyo extranjero.
La encuesta Estrés, causas y consecuencias en la salud, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP-UVM) revela que, la inseguridad en México, ha provocado estrés en 73% de la población y, en general, 74% afirma haberse sentido estresado por diversas causas: Inseguridad, laboral, económica, salud y familiar. En tanto el 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad.
A pesar de que uno de los objetivos prioritarios de la 4T es el combate a la corrupción, aún afecta a una parte de la población.
La encuesta indica que diversos son los factores que ocasionan este estado de ánimo y al abordar las consecuencias de la inseguridad como una de ellas, encontramos que 73% ha sentido estrés, en distinto nivel de frecuencia, a causa de la inseguridad (40% se siente estresado siempre o casi siempre).
Esta sensación disminuye cuando las personas se encuentran en ambientes que son cotidianos y le son familiares ya que cuando están en su colonia, únicamente 29% afirma sentirse estresado siempre o casi siempre, a causa de la inseguridad. 37% siente estrés siempre o casi siempre al caminar solo por la noche y 24% lo experimenta algunas veces.
“La política y la situación económica también estresan a los mexicanos. El 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad; en menor porcentaje, el clima político que se vive actualmente (55%) y las políticas de Estados Unidos hacia México (50%)”.
Por lo que respecta a la economía, al 28% le estresa la situación económica del país y, sin duda la economía personal y la necesidad de cubrir los gastos es una situación que estresa a un mayor porcentaje (43%).
Continuando en este ámbito, 44% señala que solventar los gastos escolares frecuentemente causa estrés, lo mismo que tener capital suficiente para llegar a fin de mes o de quincena (41%).
Pagar deudas estresa siempre o casi siempre a 40%; 33% experimenta esta sensación ante el aumento de precios en el gas, luz o alimentos y, únicamente 26%, por el aumento de la inflación.
Por otra parte, un porcentaje mayoritario afirma que pocas veces o nunca se siente estresado a causa de su salud (38%), de los gastos asociados a una enfermedad (47%) o de los problemas al interior de su familia (39%).
En materia laboral, en México se aprobó recientemente la Norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se expresa la necesidad de prevenir factores de riesgo psicosocial y de promover un entorno favorable en los centros de trabajo.
Es así que 42% señala que la posibilidad de perder su principal fuente de empleo es causa constante de estrés. Para 37% la carga de trabajo es siempre un factor estresante y para 33% lo es algunas veces.
El 21% manifestó que la relación con su jefe lo estresa siempre y 26% algunas veces.
Así la cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes.
EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO EN ENERO
El pasado 19 de enero se registró el llamado Blue Monday. El día más triste del año.
Parecería un mito, pero la depresión es una realidad clínica. Y para el 26% de los mexicanos los conflictos familiares les impacta en su estado de ánimo; el 22 % dijo sentir infelicidad y el 15% aislamiento social.
En esta cuesta de enero, la cual enmarcó El Día más Triste, casi 70 % de los mexicanos conoce a alguien que ha padecido ansiedad o depresión.
Casi la mitad de los participantes en la más reciente encuesta del COP-UVM manifiesta que se sentirían incómodos conviviendo con una persona con ansiedad y depresión.
El 63% piensa que la depresión se puede curar y para el 55% es algo pasajero.
En este marco el 69% de los mexicanos reconoce que tiene un familiar, amigo o conocido que ha padecido ansiedad o depresión, de acuerdo con el más reciente estudio del COP en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Las elecciones intermedias del 2027 empiezan este año.
La Cuarta Transformación tendrá un parámetro al ser calificada en las urnas.
Hay que cambiar esa realidad adversa que lleva a la mayoría de los mexicanos a sentirse inseguro, estresado y con ansiedad.
Acabar con la cuesta de enero y el mito del día más triste del año.
El bienestar del pueblo debe dejar de verse como una utopía, para ser una realidad en los hogares.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes.
Y como @villasana108 en Tik-Tok.
En Instagram: @villasana10.
TEXTUAL-ES
Trump pone en riesgo la economía regional
Los mercados de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados * No hay que buscarle tres pies al gato: Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que destacar la interdependencia de las economías de América del Norte, luego de tres décadas de acuerdos, los mercados y financias de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados y lo que sucede en una afecta a las otras, por lo que las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump ponen en riesgo la economía regional.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imcio) apunta: Crecer la manufactura en EUA es inviable sin los insumos de México y Canadá.
En 2024, 38% de las importaciones desde México fueron bienes intermedios. Atención con esto, la producción de la Unión Americana depende de sus socios comerciales.
Sin embargo, ante las amenazas de Trump, Canadá volteó la mirada a la Cuenca del Pacífico y su primer ministro, Mark Carney, fue a abrir el mercado con China.
Así que anunció reducción al arancel del 100% que Canadá aplica a los vehículos eléctricos chinos y ahora se importarán hasta 49 mil coches eléctricos chinos con un arancel de solo el 6,1%. A cambio, China acordó reducir los aranceles a las importaciones de canola del 84% al 15% antes del 1 de marzo.
Sobre la situación, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defiende al T-MEC: Si EU quiere competir con China, es mejor hacerlo en conjunto con México.
Y, respecto a los dichos de Donald Trump, sobre que el T-MEC es intrascendente, la Primera Mandataria respondió: “No voy a debatir en particular sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación integral con Estados Unidos”.
Recordó que es muy difícil romper la integración comercial, mediante el T-MEC, entre México y Estados Unidos.
“La mano de obra mexicana es extraordinaria” y un ejemplo es que las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas por la mano de obra, pero no por barata, afirmó, sino “por la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, campo y servicios”, lo cual, asegura, tiene que ver con el amor de los mexicanos al trabajo.
“Nuestras economías están muy interrelacionadas (…) Entonces no… estoy convencida que va a segur la relación comercial con Estados Unidos”, en todos los sectores, no únicamente en lo referente a autos.
En cuanto a la revisión que se hará en los próximos meses, la Primera Mandataria dijo que si se debe hacer modificaciones, que se hagan.
En torno a las declaraciones que hace Donald Trump en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, la titular del Poder Ejecutivo señala que “la paz tiene que ser la guía (…) Necesitamos todos los países defender la soberanía y la paz”.
Para el IMCO, a pesar de la incertidumbre comercial y arancelaria, México fortalece su presencia en EUA.
Apunta que, en un año, México incrementó su participación de mercado en las importaciones estadounidenses en un punto porcentual, al pasar de 14.5% en julio de 2024 a 15.5% el mismo mes de 2025.
El acceso preferencial del T-MEC le ha permitido a México ganar terreno en sectores clave entre enero-julio de 2025, en exportaciones automotrices, de maquinaria industrial, de equipo médico y de bebidas.
En el contexto de los cambios que ha experimentado el comercio global en 2025, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analiza el impacto de estas medidas en las exportaciones mexicanas y compara su desempeño con el de otros socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido y Japón.
Además, México ha logrado mantener un acceso mayor en términos relativos comparado con el resto del mundo al mercado estadounidense, a pesar de los aranceles de 50% sobre productos de acero, aluminio y cobre, y de 25% en automóviles y productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.
Sin embargo, la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles, como los anunciados sobre productos farmacéuticos y camiones pesados, genera un panorama complejo para la inversión.
En julio de 2025, las importaciones estadounidenses desde México alcanzaron 32.2 mmdd, un incremento de 8 por ciento comparado con el mismo periodo de 2024.
En contraste, durante el mismo periodo las participaciones de otros socios como China, la Unión Europea y Canadá disminuyeron 5.2%, 2.2% y 1.5%, respectivamente.
Las exportaciones mexicanas se concentran en sectores como vehículos terrestres y autopartes, maquinaria industrial, instrumentos ópticos y médicos, muebles, y bebidas, licores y vinagre, mostrando incrementos significativos en su participación respecto al promedio 2019-2024.
Considera el Imco que México debe aprovechar el proceso de consultas para promover la integración regional de América del Norte.
Recordemos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá su primera revisión sexenal en julio de 2026 de acuerdo con los términos establecidos en su artículo 34.7.
De cara a este proceso, en septiembre de 2025 Estados Unidos y México iniciaron procesos de consultas públicas para recopilar comentarios.
Por su parte Canadá iniciará su proceso de consultas en los próximos días. Ante el entorno geoeconómico actual, el Imco analiza los procesos de consultas en cada país, así como los requisitos adicionales si la revisión se convirtiera en una renegociación del Tratado que implique modificaciones sustanciales a su contenido.
En Estados Unidos, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) abrió el proceso de consulta pública el 17 de septiembre de 2025 para reunir opiniones sobre la operación y posibles áreas de mejora del Tratado, en los términos exigidos por la Ley para la Implementación del T-MEC de ese país.
Tomando estos insumos en consideración, USTR definirá la posición negociadora estadounidense rumbo a la revisión conjunta que iniciará el 1 de julio de 2026.
“En caso de que la revisión del T-MEC se vuelva una renegociación que implique abrir los capítulos del Tratado, será necesario que la administración Trump obtenga una nueva autorización para iniciar pláticas formales. Esto es relevante en la medida que los intereses de congresistas clave en los comités relevantes (Medios y Arbitrios en la Cámara de Representantes y Finanzas en el Senado) no son necesariamente los mismos que los de la Casa Blanca al buscar responder a su base electoral, no únicamente a los liderazgos nacionales”.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Luego de más de tres décadas de acuerdos comerciales, las economías de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionadas y Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik-Tok.
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Combate total de México a las drogas
Su consumo es un tema de salud pública * Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes
J. ADALBERTO VILLASANA
El consumo de drogas es un tema de salud pública, más allá del tema policiaco y bélico que pretende imponer Donald Trump por intereses económicos.
Se trata de un tema de descomposición social y se debe atender como tal, en este momento tiene México un combate total a las drogas.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 son una muestra de ello.
Tenemos ante nosotros la hipótesis de que sin mercado no hay producción. De manera tal que los resultados de la Encodat 2025 demuestran que funciona la campaña ‘Aléjate de las drogas’ y ‘El fentanilo te mata’, al registrarse en México reducción en el uso de sustancias prohibidas.
El consumo no médico del fentanilo se redujo del 0.2 al 0.1 por ciento, mientras que en los adolescentes el uso de drogas ilegales disminuyó del 6.2% en 2016 al 4.1% en 2025, informó el pasado 23 de diciembre la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En ese mismo momento, la Primera Mandataria anunció que la siguiente campaña preventiva sobre el consumo de drogas estará enfocada en metanfetaminas.
Al otro lado de la frontera norte, en 2022, más de 49 millones de personas en Estados Unidos padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés).
De no ser atendidos ¿qué pasaría si algunos de esos millones de enfermos no tuvieran sus dosis?, recordemos que tienen libre acceso a las armas de fuego.
Habrá que ver cuánto costó la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, la cual fortaleció al crimen organizado e incrementó el número de consumidores.
Mientras que, ahora en México, sobre la salud mental en adolescentes, Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes.
El mes pasado, Sheinbaum Pardo resaltó que los resultados de la Encodat 2025, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, demuestran que es exitosa la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, ya que el consumo no médico de este opioide disminuyó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes se redujo del 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.
Los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y este año la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.
“La Encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena: consumo no médico disminuye de 0.2 a 0.1, esto habla de que funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas.
“Entonces en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo”, resalta.
Sobre el consumo de opioides, detalla que el aumento de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es muy probable que esté asociado al uso del medicamento tramadol, analgésico que alivia el dolor y cuya compra podía realizarse sin receta médica, por lo que ya fue regulado. Además de que se revisará el consumo de alucinógenos.
Respecto a la salud mental, la titular del Poder Ejecutivo señala que es vital realizar una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas para poder dar orientación y alternativas de vida de felicidad a las y los jóvenes.
TENDENCIA A LA BAJA EN ADOLESCENTES
En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalla que la Encodat 2025 tuvo una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 a 65 años divididas en grupos clave: 3 mil 847 adolescentes de 12 a 17 años y 15 mil 353 adultos de 18 a 65 años.
Resalta que se identificó que el consumo de drogas ilegales de forma experimental entre adultos incrementó del 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025, desde cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos.
Señala que en los adolescentes la tendencia a la baja se muestra en todo tipo de drogas: en cannabis del 5.3 al 3.7 por ciento y de estimulantes anfetamínicos de 0.6 al 0.5 por ciento, así como un incremento en alucinógenos de 0.3 al 0.4 por ciento.
Agrega que el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, ante esto se está monitoreando la evolución del consumo de opioides.
Respecto al consumo de alcohol en adolescentes en el “último año”, también presentó una reducción del 28 por ciento al 17.8 por ciento.
Sobre el tabaco y la nicotina, aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025 en consumo de cigarros electrónicos y disminuyó de 17.6 por ciento en 2016 a 15.1 por ciento en 2025 el consumo de tabaco fumado.
Por ello se atiende -a través de las nuevas regulaciones y campañas educativas- y se insiste sobre los riesgos a la salud que representa el consumo del cigarro electrónico.
Acerca de la salud mental, los adolescentes entre 12 a 17 años mostraron mayores niveles de vulnerabilidades como malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos.
Por ello las estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo etario específico.
De tal manera que México marca una ruta más allá de la pólvora y la sangre en el combate a la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El uso y abuso de drogas ilícitas es un padecimiento que debe ser atendido desde el aspecto clínico y social, para cerrar la pinza con el combate a la producción y distribución ilícita de sustancias prohibidas.
Al no tener mercado se reducirá la producción, a la falta de consumidores se acabará el negocio, esa es la hipótesis y la apuesta gubernamental.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok.
En Instagram: @villasana10
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¿Quién es quién en las mentiras?
Isaac Montoya fortalece la recuperación de vialidades y espacios públicos
Hipocresía y cinismo, estandartes de moda
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
EL ÁGORAHace 7 días
La invasión terrestre ya empezó
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 7 días
Vargas del Villar, el senador más productivo de la bancada panista
-
SILENCIO ROTOHace 7 días
Avión Hercules provoca silencio de los voceros oficiales
-
PULPO POLÍTICOHace 7 días
¿En la mesa o en el menú?
-
TEXTUAL-ESHace 7 días
Es momento de responder a la confianza del pueblo
-
LOS MALOSOSHace 7 días
La Austeridad Republicana es sólo un discurso a la mexicana
-
NACIONALHace 6 días
Ale Rojo y Pablo Vázquez, unidos por la seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc
-
NACIONALHace 5 días
Crecimiento empresarial debe ir de la mano con la responsabilidad social: Molina Galeana