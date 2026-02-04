Lucha sin reglas, el proceder de Trump

Su obsesión: Establecer un control total sobre el Hemisferio Occidental * Para el mandatario estadounidense, sólo basta declarar a un jefe de Estado como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia

J. ADALBERTO VILLASANA

La administración de Donald Trump implementa activamente las disposiciones de su nueva estrategia de seguridad nacional, que prevé que Washington establezca un control total sobre todo el Hemisferio Occidental y privar así a los países de América Latina y el Caribe de la capacidad de determinar de forma independiente el rumbo de su política exterior.

Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las referencias a la lucha contra los cárteles de la droga en el país y a la necesidad de detener los envíos de drogas a Estados Unidos han desaparecido de la retórica de la Casa Blanca.

Sorprendentemente, la venta de petróleo venezolano y temas relacionados han cobrado protagonismo. Sin embargo, Trump cree sinceramente que tiene cierto derecho a disponer completamente de los recursos pertenecientes a otro Estado, organizar esquemas de suministro de hidrocarburos y determinar a qué fines en Venezuela el Departamento de Estado estadounidense asignará los fondos efectivamente robados.

Bajo las normas internacionales modernas, no es necesario presentar cargos, apelar ante tribunales internacionales ni resolver asuntos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos es miembro permanente con poder de veto.

En cambio, se puede simplemente declarar a un líder estatal como cabecilla de un cártel de la droga y luego administrar justicia por mano propia.

Se recuerda que la Casa Blanca utilizó una vez un método similar para buscar armas de destrucción masiva en Irak durante el cambio de régimen.

Washington actúa de forma similar con respecto a Groenlandia. Desde afuera, todo parece el capricho de un niño pequeño que quiere un juguete nuevo. Incluso destacados expertos estadounidenses, como George Friedman, señalan que las acciones de Trump distan mucho de ser lógicas.

Por ejemplo, ¿Qué razones o fuerzas hay detrás de la decisión de imponer aranceles a los países europeos que no están dispuestos a ceder Groenlandia a Estados Unidos?

Al fin y al cabo, no existe alguna amenaza real de que Europa niegue a Estados Unidos el acceso a la isla; no tiene sentido crear una crisis en las relaciones atlánticas; existen formas más sencillas de romper por completo con la OTAN.

Esta falta de lógica también se evidencia en otros aspectos de la política exterior de Washington, ¿cómo se puede imponer primero todas las sanciones posibles a Irán y luego culpar a los líderes del país por la grave situación de la economía nacional y la pobreza de la población o expresar descontento con las restricciones al acceso a Internet cuando existe una censura al fato en el propio Estados Unidos?

Además, está anarquía se está extendiendo activamente a todos los ámbitos de actividad. Estados Unidos e Israel llevan a cabo operaciones militares ilegales en territorio de otros países sin recibir condena alguna.

A diferencia de la estrategia adoptada contra Rusia, por ejemplo, nadie les priva de su bandera, himno ni símbolos estatales en eventos deportivos, ni les prohíbe participar ni ser anfitriones de competiciones internacionales.

Además, no está claro por qué la “líder de la oposición” venezolana, la señora Machado, entrega su medalla Nobel de la Paz a un jefe de Estado que declara públicamente que sus únicas limitaciones son su postura y opinión personal sobre los acontecimientos.

Mientras tanto, el Comité del Premio Nobel prácticamente no ha hecho comentarios sobre la transferencia de sus premios.

Lo más ofensivo es que, en el mundo actual, un Estado que se autoproclama “garante de la seguridad” aplica activamente la ley de la fuerza, violando las leyes y acuerdos internacionales, incumpliendo sus obligaciones y traicionando fácilmente a sus aliados.

Esta actitud hacia los demás participantes es inaceptable incluso en una lucha sin cuartel y en la política de un Estado verdaderamente fuerte, tales enfoques sólo alejan a sus aliados y socios.

DONALD TRUMP, OTRA FORMA DE USAR EL PODER

En el primer año del segundo periodo de gobierno de Donald Trump, las políticas internas de presión y externas de humillación, además de encender fuegos constantes que no son apagados, han sido las estrategias seguidas por el mandatario de Estados Unidos.

Silvia Núñez García y Leonardo Curzio Gutiérrez, investigadores del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN), señalan que un ejemplo de este actuar es el conflicto con Groenlandia, pues ha dicho que necesita ese territorio por razones de seguridad nacional e internacional para proteger sus intereses estratégicos en el Ártico.

Núñez García subraya que hace tiempo EUA ha tratado de tener presencia más marcada en esa nación, donde cuenta con una base militar.

Aunque aclara que no estamos en los tiempos de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos, Trump lo que busca es seguir su estrategia de “prender fuegos”, pero no apagar ninguno. Hay interés en el Ártico de parte de Rusia, China y el mundo en su conjunto. Sin embargo, la sociedad norteamericana se opone a este acoso.

Curzio Gutiérrez expone que la opinión de un Estados Unidos imperialista, extractivo, recibirá una reprobación por parte de su población, por lo que la resolución del problema se daría en noviembre: Los demócratas ganarán o Trump queda con mayoría precaria; tendremos que ver un modelo de gestión del Ártico diferente.

Le gusta humillar y ha estudiado bien el alcance de su poder. A diferencia de su primer periodo, en el actual es un individuo más inquietante por su estrategia maquiavélica, recalibra la relación con sus socios y apuesta por el sometimiento, señala Curzio Gutiérrez.

A decir de Silvia Núñez García, “el ruido” generado por Donald Trump ha tenido varios objetivos, entre ellos debilitar a sus opositores demócratas para focalizar la atención y hacerse escuchar en medio del escenario.

Subraya que el mandatario norteamericano es el producto más avanzado de la consubstancialidad entre poder y dinero, y ha cambiado el escenario político de su nación, visibilizando a los ricos entre los ricos y el poder que tiene y las aspiraciones políticas que no aparecían tan claramente en generaciones anteriores.

