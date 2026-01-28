TEXTUAL-ES
Es momento de responder a la confianza del pueblo
A dar resultados ante la proximidad de las elecciones * La cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes * El pasado 19 de enero se registró el llamado ‘Blue Monday. El día más triste del año’
J. ADALBERTO VILLASANA
Llegó el momento de dar resultados y responder a la confianza del pueblo.
La Cuarta Transformación deberá acelerar acciones para cambiar la realidad de padecen los mexicanos.
Al igual que en años anteriores, la cuesta de enero cuesta y 7 de cada diez personas sufren estrés y ansiedad por la inseguridad y problemas económicos.
Cifras oficiales indican: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.
Así es, encima de que el dinero, en algunos casos no les alcanza a los grupos vulnerables, son víctimas de la delincuencia, que les arrebata el poco dinero que tienen para cubrir sus necesidades básicas.
Quienes apostaron por la Cuarta Transformación aspiran a una mejor sociedad para vivir.
La población reconoce las acciones de los gobiernos de Morena, pero hay que prever que la oposición buscará desestabilizar, quizá con apoyo extranjero.
La encuesta Estrés, causas y consecuencias en la salud, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP-UVM) revela que, la inseguridad en México, ha provocado estrés en 73% de la población y, en general, 74% afirma haberse sentido estresado por diversas causas: Inseguridad, laboral, económica, salud y familiar. En tanto el 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad.
A pesar de que uno de los objetivos prioritarios de la 4T es el combate a la corrupción, aún afecta a una parte de la población.
La encuesta indica que diversos son los factores que ocasionan este estado de ánimo y al abordar las consecuencias de la inseguridad como una de ellas, encontramos que 73% ha sentido estrés, en distinto nivel de frecuencia, a causa de la inseguridad (40% se siente estresado siempre o casi siempre).
Esta sensación disminuye cuando las personas se encuentran en ambientes que son cotidianos y le son familiares ya que cuando están en su colonia, únicamente 29% afirma sentirse estresado siempre o casi siempre, a causa de la inseguridad. 37% siente estrés siempre o casi siempre al caminar solo por la noche y 24% lo experimenta algunas veces.
“La política y la situación económica también estresan a los mexicanos. El 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad; en menor porcentaje, el clima político que se vive actualmente (55%) y las políticas de Estados Unidos hacia México (50%)”.
Por lo que respecta a la economía, al 28% le estresa la situación económica del país y, sin duda la economía personal y la necesidad de cubrir los gastos es una situación que estresa a un mayor porcentaje (43%).
Continuando en este ámbito, 44% señala que solventar los gastos escolares frecuentemente causa estrés, lo mismo que tener capital suficiente para llegar a fin de mes o de quincena (41%).
Pagar deudas estresa siempre o casi siempre a 40%; 33% experimenta esta sensación ante el aumento de precios en el gas, luz o alimentos y, únicamente 26%, por el aumento de la inflación.
Por otra parte, un porcentaje mayoritario afirma que pocas veces o nunca se siente estresado a causa de su salud (38%), de los gastos asociados a una enfermedad (47%) o de los problemas al interior de su familia (39%).
En materia laboral, en México se aprobó recientemente la Norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se expresa la necesidad de prevenir factores de riesgo psicosocial y de promover un entorno favorable en los centros de trabajo.
Es así que 42% señala que la posibilidad de perder su principal fuente de empleo es causa constante de estrés. Para 37% la carga de trabajo es siempre un factor estresante y para 33% lo es algunas veces.
El 21% manifestó que la relación con su jefe lo estresa siempre y 26% algunas veces.
Así la cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes.
EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO EN ENERO
El pasado 19 de enero se registró el llamado Blue Monday. El día más triste del año.
Parecería un mito, pero la depresión es una realidad clínica. Y para el 26% de los mexicanos los conflictos familiares les impacta en su estado de ánimo; el 22 % dijo sentir infelicidad y el 15% aislamiento social.
En esta cuesta de enero, la cual enmarcó El Día más Triste, casi 70 % de los mexicanos conoce a alguien que ha padecido ansiedad o depresión.
Casi la mitad de los participantes en la más reciente encuesta del COP-UVM manifiesta que se sentirían incómodos conviviendo con una persona con ansiedad y depresión.
El 63% piensa que la depresión se puede curar y para el 55% es algo pasajero.
En este marco el 69% de los mexicanos reconoce que tiene un familiar, amigo o conocido que ha padecido ansiedad o depresión, de acuerdo con el más reciente estudio del COP en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM.
Las elecciones intermedias del 2027 empiezan este año.
La Cuarta Transformación tendrá un parámetro al ser calificada en las urnas.
Hay que cambiar esa realidad adversa que lleva a la mayoría de los mexicanos a sentirse inseguro, estresado y con ansiedad.
Acabar con la cuesta de enero y el mito del día más triste del año.
El bienestar del pueblo debe dejar de verse como una utopía, para ser una realidad en los hogares.
Trump pone en riesgo la economía regional
Los mercados de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados * No hay que buscarle tres pies al gato: Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que destacar la interdependencia de las economías de América del Norte, luego de tres décadas de acuerdos, los mercados y financias de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados y lo que sucede en una afecta a las otras, por lo que las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump ponen en riesgo la economía regional.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imcio) apunta: Crecer la manufactura en EUA es inviable sin los insumos de México y Canadá.
En 2024, 38% de las importaciones desde México fueron bienes intermedios. Atención con esto, la producción de la Unión Americana depende de sus socios comerciales.
Sin embargo, ante las amenazas de Trump, Canadá volteó la mirada a la Cuenca del Pacífico y su primer ministro, Mark Carney, fue a abrir el mercado con China.
Así que anunció reducción al arancel del 100% que Canadá aplica a los vehículos eléctricos chinos y ahora se importarán hasta 49 mil coches eléctricos chinos con un arancel de solo el 6,1%. A cambio, China acordó reducir los aranceles a las importaciones de canola del 84% al 15% antes del 1 de marzo.
Sobre la situación, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defiende al T-MEC: Si EU quiere competir con China, es mejor hacerlo en conjunto con México.
Y, respecto a los dichos de Donald Trump, sobre que el T-MEC es intrascendente, la Primera Mandataria respondió: “No voy a debatir en particular sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación integral con Estados Unidos”.
Recordó que es muy difícil romper la integración comercial, mediante el T-MEC, entre México y Estados Unidos.
“La mano de obra mexicana es extraordinaria” y un ejemplo es que las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas por la mano de obra, pero no por barata, afirmó, sino “por la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, campo y servicios”, lo cual, asegura, tiene que ver con el amor de los mexicanos al trabajo.
“Nuestras economías están muy interrelacionadas (…) Entonces no… estoy convencida que va a segur la relación comercial con Estados Unidos”, en todos los sectores, no únicamente en lo referente a autos.
En cuanto a la revisión que se hará en los próximos meses, la Primera Mandataria dijo que si se debe hacer modificaciones, que se hagan.
En torno a las declaraciones que hace Donald Trump en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, la titular del Poder Ejecutivo señala que “la paz tiene que ser la guía (…) Necesitamos todos los países defender la soberanía y la paz”.
Para el IMCO, a pesar de la incertidumbre comercial y arancelaria, México fortalece su presencia en EUA.
Apunta que, en un año, México incrementó su participación de mercado en las importaciones estadounidenses en un punto porcentual, al pasar de 14.5% en julio de 2024 a 15.5% el mismo mes de 2025.
El acceso preferencial del T-MEC le ha permitido a México ganar terreno en sectores clave entre enero-julio de 2025, en exportaciones automotrices, de maquinaria industrial, de equipo médico y de bebidas.
En el contexto de los cambios que ha experimentado el comercio global en 2025, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analiza el impacto de estas medidas en las exportaciones mexicanas y compara su desempeño con el de otros socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido y Japón.
Además, México ha logrado mantener un acceso mayor en términos relativos comparado con el resto del mundo al mercado estadounidense, a pesar de los aranceles de 50% sobre productos de acero, aluminio y cobre, y de 25% en automóviles y productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.
Sin embargo, la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles, como los anunciados sobre productos farmacéuticos y camiones pesados, genera un panorama complejo para la inversión.
En julio de 2025, las importaciones estadounidenses desde México alcanzaron 32.2 mmdd, un incremento de 8 por ciento comparado con el mismo periodo de 2024.
En contraste, durante el mismo periodo las participaciones de otros socios como China, la Unión Europea y Canadá disminuyeron 5.2%, 2.2% y 1.5%, respectivamente.
Las exportaciones mexicanas se concentran en sectores como vehículos terrestres y autopartes, maquinaria industrial, instrumentos ópticos y médicos, muebles, y bebidas, licores y vinagre, mostrando incrementos significativos en su participación respecto al promedio 2019-2024.
Considera el Imco que México debe aprovechar el proceso de consultas para promover la integración regional de América del Norte.
Recordemos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá su primera revisión sexenal en julio de 2026 de acuerdo con los términos establecidos en su artículo 34.7.
De cara a este proceso, en septiembre de 2025 Estados Unidos y México iniciaron procesos de consultas públicas para recopilar comentarios.
Por su parte Canadá iniciará su proceso de consultas en los próximos días. Ante el entorno geoeconómico actual, el Imco analiza los procesos de consultas en cada país, así como los requisitos adicionales si la revisión se convirtiera en una renegociación del Tratado que implique modificaciones sustanciales a su contenido.
En Estados Unidos, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) abrió el proceso de consulta pública el 17 de septiembre de 2025 para reunir opiniones sobre la operación y posibles áreas de mejora del Tratado, en los términos exigidos por la Ley para la Implementación del T-MEC de ese país.
Tomando estos insumos en consideración, USTR definirá la posición negociadora estadounidense rumbo a la revisión conjunta que iniciará el 1 de julio de 2026.
“En caso de que la revisión del T-MEC se vuelva una renegociación que implique abrir los capítulos del Tratado, será necesario que la administración Trump obtenga una nueva autorización para iniciar pláticas formales. Esto es relevante en la medida que los intereses de congresistas clave en los comités relevantes (Medios y Arbitrios en la Cámara de Representantes y Finanzas en el Senado) no son necesariamente los mismos que los de la Casa Blanca al buscar responder a su base electoral, no únicamente a los liderazgos nacionales”.
Luego de más de tres décadas de acuerdos comerciales, las economías de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionadas y Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo.
Combate total de México a las drogas
Su consumo es un tema de salud pública * Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes
J. ADALBERTO VILLASANA
El consumo de drogas es un tema de salud pública, más allá del tema policiaco y bélico que pretende imponer Donald Trump por intereses económicos.
Se trata de un tema de descomposición social y se debe atender como tal, en este momento tiene México un combate total a las drogas.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 son una muestra de ello.
Tenemos ante nosotros la hipótesis de que sin mercado no hay producción. De manera tal que los resultados de la Encodat 2025 demuestran que funciona la campaña ‘Aléjate de las drogas’ y ‘El fentanilo te mata’, al registrarse en México reducción en el uso de sustancias prohibidas.
El consumo no médico del fentanilo se redujo del 0.2 al 0.1 por ciento, mientras que en los adolescentes el uso de drogas ilegales disminuyó del 6.2% en 2016 al 4.1% en 2025, informó el pasado 23 de diciembre la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En ese mismo momento, la Primera Mandataria anunció que la siguiente campaña preventiva sobre el consumo de drogas estará enfocada en metanfetaminas.
Al otro lado de la frontera norte, en 2022, más de 49 millones de personas en Estados Unidos padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés).
De no ser atendidos ¿qué pasaría si algunos de esos millones de enfermos no tuvieran sus dosis?, recordemos que tienen libre acceso a las armas de fuego.
Habrá que ver cuánto costó la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, la cual fortaleció al crimen organizado e incrementó el número de consumidores.
Mientras que, ahora en México, sobre la salud mental en adolescentes, Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes.
El mes pasado, Sheinbaum Pardo resaltó que los resultados de la Encodat 2025, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, demuestran que es exitosa la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, ya que el consumo no médico de este opioide disminuyó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes se redujo del 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.
Los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y este año la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.
“La Encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena: consumo no médico disminuye de 0.2 a 0.1, esto habla de que funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas.
“Entonces en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo”, resalta.
Sobre el consumo de opioides, detalla que el aumento de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es muy probable que esté asociado al uso del medicamento tramadol, analgésico que alivia el dolor y cuya compra podía realizarse sin receta médica, por lo que ya fue regulado. Además de que se revisará el consumo de alucinógenos.
Respecto a la salud mental, la titular del Poder Ejecutivo señala que es vital realizar una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas para poder dar orientación y alternativas de vida de felicidad a las y los jóvenes.
TENDENCIA A LA BAJA EN ADOLESCENTES
En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalla que la Encodat 2025 tuvo una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 a 65 años divididas en grupos clave: 3 mil 847 adolescentes de 12 a 17 años y 15 mil 353 adultos de 18 a 65 años.
Resalta que se identificó que el consumo de drogas ilegales de forma experimental entre adultos incrementó del 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025, desde cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos.
Señala que en los adolescentes la tendencia a la baja se muestra en todo tipo de drogas: en cannabis del 5.3 al 3.7 por ciento y de estimulantes anfetamínicos de 0.6 al 0.5 por ciento, así como un incremento en alucinógenos de 0.3 al 0.4 por ciento.
Agrega que el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, ante esto se está monitoreando la evolución del consumo de opioides.
Respecto al consumo de alcohol en adolescentes en el “último año”, también presentó una reducción del 28 por ciento al 17.8 por ciento.
Sobre el tabaco y la nicotina, aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025 en consumo de cigarros electrónicos y disminuyó de 17.6 por ciento en 2016 a 15.1 por ciento en 2025 el consumo de tabaco fumado.
Por ello se atiende -a través de las nuevas regulaciones y campañas educativas- y se insiste sobre los riesgos a la salud que representa el consumo del cigarro electrónico.
Acerca de la salud mental, los adolescentes entre 12 a 17 años mostraron mayores niveles de vulnerabilidades como malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos.
Por ello las estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo etario específico.
De tal manera que México marca una ruta más allá de la pólvora y la sangre en el combate a la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas.
El uso y abuso de drogas ilícitas es un padecimiento que debe ser atendido desde el aspecto clínico y social, para cerrar la pinza con el combate a la producción y distribución ilícita de sustancias prohibidas.
Al no tener mercado se reducirá la producción, a la falta de consumidores se acabará el negocio, esa es la hipótesis y la apuesta gubernamental.
La Doctrina Donroe
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump * Todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso
J. ALBERTO VILLASANA
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, publicada a principios de diciembre del año pasado, representa una reafirmación enérgica de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, inspirado en una versión modernizada de la Doctrina Monroe, ahora conocida como “Corolario Trump” o “Doctrina Donroe”. La estrategia dedica un espacio inusualmente amplio a Latinoamérica, el Caribe y otros vecinos de Estados Unidos.
La política de Trump prevé un aumento significativo y continuo del poder militar en el hemisferio occidental.
Este enfoque aparentemente incluye controvertidos ataques militares contra buques en aguas internacionales, el bloqueo de las rutas marítimas de Estados indeseables y la determinación de quién puede y no puede hacer qué.
El documento exige explícitamente una mayor presencia militar de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos para controlar las rutinas marítimas, prevenir la migración no deseada y monitorear las rutas de tránsito clave en medio de la crisis instigada por Washington en la Cuenca del Caribe.
A pesar de esto, Estados Unidos incluso pretende fortalecer las relaciones con los gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la Casa Blanca, dicha cooperación implica la identificación conjunta de recursos estratégicos, pero no en territorio estadounidense.
Es necesaria únicamente para “adquisiciones estratégicas y oportunidades de inversión para las corporaciones estadounidenses en la región”.
Por supuesto, las promesas de Trump de apoyar a Latinoamérica deberían complacer a los gobiernos y empresas regionales, pero no está claro cómo esto encaja con su insistencia en imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.
La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan un arancel básico del 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos, con raras excepciones: Nicaragua (18%) y Venezuela (15%).
Este enfoque genera una importante incertidumbre económica y conduce a la búsqueda de socios comerciales alternativos (por ejemplo, China o Europa). Esto parece obvio, pero Trump fue más allá.
Estados Unidos impedirá que los “competidores externos” (Rusia y China) desplieguen fuerzas o posean activos estratégicos, como puertos, redes eléctricas y tierras raras.
Washington está, en realidad, declarando que todos nosotros, nuestras tierras y nuestros recursos naturales son de su propiedad, y que sólo el Presidente de Estados Unidos puede disponer de ellos.
Sin embargo, se pueden encontrar varios puntos interesantes entre líneas. Por ejemplo, Estados Unidos recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que compartan los principios y la estrategia estadounidenses.
Entonces, ¿deberíamos olvidarnos de la “democracia” tal como la entendemos? Quienes coinciden con Trump pueden trabajar para el beneficio de Washington, mientras que quienes tienen opiniones propias pueden esperar una mayor presencia militar, la lucha contra los cárteles de la droga en su territorio, el aislamiento del mundo exterior y otros atractivos de los valores tradicionales estadounidenses.
Parece que la administración Trump, al preparar el texto de su estrategia nacional, olvidó informar a su líder sobre las fronteras del Estado norteamericano, así como sobre el hecho de que los países de América Latina y el Caribe son independientes y tienen derecho a decidir por sí mismos con quién mantener relaciones comerciales, con quién implementar proyectos de infraestructura y a quién vender recursos naturales.
Por supuesto, cabría esperar que la Doctrina Donroe, en lo que respecta a agresividad de Washington, se mantenga sólo como un documento doctrinal y no como una “hoja de ruta” para las acciones militares estadounidenses en el hemisferio occidental.
Al fin y al cabo, todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso.
Recordemos que la Doctrina Monroe proclamada en 1823 por el, en ese momento, presidente de los Estados Unidos, James Monroe, es una política exterior que establece la no colonización europea en América y la separación de esferas de influencia, considerando cualquier intervención europea como una agresión.
Inicialmente una advertencia contra el colonialismo, con el tiempo se interpretó como una justificación para la expansión e intervención unilateral de EU en Latinoamérica, especialmente tras el Corolario Roosevelt de 1904 que permitía intervenir para “reordenar” países con intereses estadounidenses.
A principios del año pasado, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Ana Esther Ceceña, consideró: En los últimos días hemos observado cómo el Occidente colectivo conformado por Estados Unidos, Europa y el conjunto OTAN, que funcionaba como una sola pieza, hoy se desmorona como consecuencia de las “institucionalidades” a las que golpea el presidente Donald Trump.
En el Seminario Internacional “Los afanes imperialistas de Trump” dijo que el mandatario estadounidense pega a sus propias coaliciones y también analiza la formación de otras.
La especialista señaló que hace tiempo la nación norteamericana tiene ubicado como sus retos lo que el Pentágono denominó el “4+1” y que son: China, Rusia, Corea del Norte, Irán y las organizaciones violentas no estatales como Al-Qaeda, los cárteles de la droga y todo aquello que puede ser calificado como grupo terrorista.
En tanto, el director del Centro de Investigación de Estudios Latinos y Latinoamericanos, de la Universidad de California Riverside, Alfonso González Toribio, alertó que está regresando la idea de que la conquista y la fuerza imperial son legítimas para acumular tierra, recursos.
Incluso, en el día en que tomó posesión de su cargo Donald Trump hizo referencia a un destino marcado por Dios que indica retomar el mundo.
El Trumpismo, agregó, es la personificación de un capital anglosajón desesperado por mantener la hegemonía en el orbe, acompañado por grandes multinacionales, en especial las relacionadas con las redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter o X- y que se utilizan para promover determinada propaganda, una agenda, tal como lo hizo en su momento el fascismo.
En este momento el gobierno que encabeza Donald Trump levanta la bandera de la Doctrina Monroe, que pretendía “reordenar” países con intereses estadounidenses.
