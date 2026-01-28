Es momento de responder a la confianza del pueblo

A dar resultados ante la proximidad de las elecciones * La cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes * El pasado 19 de enero se registró el llamado ‘Blue Monday. El día más triste del año’

J. ADALBERTO VILLASANA

Llegó el momento de dar resultados y responder a la confianza del pueblo.

La Cuarta Transformación deberá acelerar acciones para cambiar la realidad de padecen los mexicanos.

Al igual que en años anteriores, la cuesta de enero cuesta y 7 de cada diez personas sufren estrés y ansiedad por la inseguridad y problemas económicos.

Cifras oficiales indican: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

Así es, encima de que el dinero, en algunos casos no les alcanza a los grupos vulnerables, son víctimas de la delincuencia, que les arrebata el poco dinero que tienen para cubrir sus necesidades básicas.

Quienes apostaron por la Cuarta Transformación aspiran a una mejor sociedad para vivir.

La población reconoce las acciones de los gobiernos de Morena, pero hay que prever que la oposición buscará desestabilizar, quizá con apoyo extranjero.

La encuesta Estrés, causas y consecuencias en la salud, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP-UVM) revela que, la inseguridad en México, ha provocado estrés en 73% de la población y, en general, 74% afirma haberse sentido estresado por diversas causas: Inseguridad, laboral, económica, salud y familiar. En tanto el 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad.

A pesar de que uno de los objetivos prioritarios de la 4T es el combate a la corrupción, aún afecta a una parte de la población.

La encuesta indica que diversos son los factores que ocasionan este estado de ánimo y al abordar las consecuencias de la inseguridad como una de ellas, encontramos que 73% ha sentido estrés, en distinto nivel de frecuencia, a causa de la inseguridad (40% se siente estresado siempre o casi siempre).

Esta sensación disminuye cuando las personas se encuentran en ambientes que son cotidianos y le son familiares ya que cuando están en su colonia, únicamente 29% afirma sentirse estresado siempre o casi siempre, a causa de la inseguridad. 37% siente estrés siempre o casi siempre al caminar solo por la noche y 24% lo experimenta algunas veces.

“La política y la situación económica también estresan a los mexicanos. El 65% experimenta esta sensación por la corrupción en el gobierno y la sociedad; en menor porcentaje, el clima político que se vive actualmente (55%) y las políticas de Estados Unidos hacia México (50%)”.

Por lo que respecta a la economía, al 28% le estresa la situación económica del país y, sin duda la economía personal y la necesidad de cubrir los gastos es una situación que estresa a un mayor porcentaje (43%).

Continuando en este ámbito, 44% señala que solventar los gastos escolares frecuentemente causa estrés, lo mismo que tener capital suficiente para llegar a fin de mes o de quincena (41%).

Pagar deudas estresa siempre o casi siempre a 40%; 33% experimenta esta sensación ante el aumento de precios en el gas, luz o alimentos y, únicamente 26%, por el aumento de la inflación.

Por otra parte, un porcentaje mayoritario afirma que pocas veces o nunca se siente estresado a causa de su salud (38%), de los gastos asociados a una enfermedad (47%) o de los problemas al interior de su familia (39%).

En materia laboral, en México se aprobó recientemente la Norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se expresa la necesidad de prevenir factores de riesgo psicosocial y de promover un entorno favorable en los centros de trabajo.

Es así que 42% señala que la posibilidad de perder su principal fuente de empleo es causa constante de estrés. Para 37% la carga de trabajo es siempre un factor estresante y para 33% lo es algunas veces.

El 21% manifestó que la relación con su jefe lo estresa siempre y 26% algunas veces.

Así la cuesta de enero y su alto costo provoca estrés y desencanto en la población que no ve llegar el final del mes.

EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO EN ENERO

El pasado 19 de enero se registró el llamado Blue Monday. El día más triste del año.

Parecería un mito, pero la depresión es una realidad clínica. Y para el 26% de los mexicanos los conflictos familiares les impacta en su estado de ánimo; el 22 % dijo sentir infelicidad y el 15% aislamiento social.

En esta cuesta de enero, la cual enmarcó El Día más Triste, casi 70 % de los mexicanos conoce a alguien que ha padecido ansiedad o depresión.

Casi la mitad de los participantes en la más reciente encuesta del COP-UVM manifiesta que se sentirían incómodos conviviendo con una persona con ansiedad y depresión.

El 63% piensa que la depresión se puede curar y para el 55% es algo pasajero.

En este marco el 69% de los mexicanos reconoce que tiene un familiar, amigo o conocido que ha padecido ansiedad o depresión, de acuerdo con el más reciente estudio del COP en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Las elecciones intermedias del 2027 empiezan este año.

La Cuarta Transformación tendrá un parámetro al ser calificada en las urnas.

Hay que cambiar esa realidad adversa que lleva a la mayoría de los mexicanos a sentirse inseguro, estresado y con ansiedad.

Acabar con la cuesta de enero y el mito del día más triste del año.

El bienestar del pueblo debe dejar de verse como una utopía, para ser una realidad en los hogares.

