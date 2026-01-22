Trump pone en riesgo la economía regional

Los mercados de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados * No hay que buscarle tres pies al gato: Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo

J. ADALBERTO VILLASANA

Hay que destacar la interdependencia de las economías de América del Norte, luego de tres décadas de acuerdos, los mercados y financias de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionados y lo que sucede en una afecta a las otras, por lo que las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump ponen en riesgo la economía regional.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imcio) apunta: Crecer la manufactura en EUA es inviable sin los insumos de México y Canadá.

En 2024, 38% de las importaciones desde México fueron bienes intermedios. Atención con esto, la producción de la Unión Americana depende de sus socios comerciales.

Sin embargo, ante las amenazas de Trump, Canadá volteó la mirada a la Cuenca del Pacífico y su primer ministro, Mark Carney, fue a abrir el mercado con China.

Así que anunció reducción al arancel del 100% que Canadá aplica a los vehículos eléctricos chinos y ahora se importarán hasta 49 mil coches eléctricos chinos con un arancel de solo el 6,1%. A cambio, China acordó reducir los aranceles a las importaciones de canola del 84% al 15% antes del 1 de marzo.

Sobre la situación, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defiende al T-MEC: Si EU quiere competir con China, es mejor hacerlo en conjunto con México.

Y, respecto a los dichos de Donald Trump, sobre que el T-MEC es intrascendente, la Primera Mandataria respondió: “No voy a debatir en particular sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación integral con Estados Unidos”.

Recordó que es muy difícil romper la integración comercial, mediante el T-MEC, entre México y Estados Unidos.

“La mano de obra mexicana es extraordinaria” y un ejemplo es que las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas por la mano de obra, pero no por barata, afirmó, sino “por la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, campo y servicios”, lo cual, asegura, tiene que ver con el amor de los mexicanos al trabajo.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas (…) Entonces no… estoy convencida que va a segur la relación comercial con Estados Unidos”, en todos los sectores, no únicamente en lo referente a autos.

En cuanto a la revisión que se hará en los próximos meses, la Primera Mandataria dijo que si se debe hacer modificaciones, que se hagan.

En torno a las declaraciones que hace Donald Trump en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, la titular del Poder Ejecutivo señala que “la paz tiene que ser la guía (…) Necesitamos todos los países defender la soberanía y la paz”.

Para el IMCO, a pesar de la incertidumbre comercial y arancelaria, México fortalece su presencia en EUA.

Apunta que, en un año, México incrementó su participación de mercado en las importaciones estadounidenses en un punto porcentual, al pasar de 14.5% en julio de 2024 a 15.5% el mismo mes de 2025.

El acceso preferencial del T-MEC le ha permitido a México ganar terreno en sectores clave entre enero-julio de 2025, en exportaciones automotrices, de maquinaria industrial, de equipo médico y de bebidas.

En el contexto de los cambios que ha experimentado el comercio global en 2025, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analiza el impacto de estas medidas en las exportaciones mexicanas y compara su desempeño con el de otros socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido y Japón.

Además, México ha logrado mantener un acceso mayor en términos relativos comparado con el resto del mundo al mercado estadounidense, a pesar de los aranceles de 50% sobre productos de acero, aluminio y cobre, y de 25% en automóviles y productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

Sin embargo, la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles, como los anunciados sobre productos farmacéuticos y camiones pesados, genera un panorama complejo para la inversión.

En julio de 2025, las importaciones estadounidenses desde México alcanzaron 32.2 mmdd, un incremento de 8 por ciento comparado con el mismo periodo de 2024.

En contraste, durante el mismo periodo las participaciones de otros socios como China, la Unión Europea y Canadá disminuyeron 5.2%, 2.2% y 1.5%, respectivamente.

Las exportaciones mexicanas se concentran en sectores como vehículos terrestres y autopartes, maquinaria industrial, instrumentos ópticos y médicos, muebles, y bebidas, licores y vinagre, mostrando incrementos significativos en su participación respecto al promedio 2019-2024.

Considera el Imco que México debe aprovechar el proceso de consultas para promover la integración regional de América del Norte.

Recordemos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá su primera revisión sexenal en julio de 2026 de acuerdo con los términos establecidos en su artículo 34.7.

De cara a este proceso, en septiembre de 2025 Estados Unidos y México iniciaron procesos de consultas públicas para recopilar comentarios.

Por su parte Canadá iniciará su proceso de consultas en los próximos días. Ante el entorno geoeconómico actual, el Imco analiza los procesos de consultas en cada país, así como los requisitos adicionales si la revisión se convirtiera en una renegociación del Tratado que implique modificaciones sustanciales a su contenido.

En Estados Unidos, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) abrió el proceso de consulta pública el 17 de septiembre de 2025 para reunir opiniones sobre la operación y posibles áreas de mejora del Tratado, en los términos exigidos por la Ley para la Implementación del T-MEC de ese país.

Tomando estos insumos en consideración, USTR definirá la posición negociadora estadounidense rumbo a la revisión conjunta que iniciará el 1 de julio de 2026.

“En caso de que la revisión del T-MEC se vuelva una renegociación que implique abrir los capítulos del Tratado, será necesario que la administración Trump obtenga una nueva autorización para iniciar pláticas formales. Esto es relevante en la medida que los intereses de congresistas clave en los comités relevantes (Medios y Arbitrios en la Cámara de Representantes y Finanzas en el Senado) no son necesariamente los mismos que los de la Casa Blanca al buscar responder a su base electoral, no únicamente a los liderazgos nacionales”.

Luego de más de tres décadas de acuerdos comerciales, las economías de Canadá, Estados Unidos y México están profundamente relacionadas y Donald Trump requiere de sus socios para competir con China en los mercados del mundo.

