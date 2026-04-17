¡Escándalo en la NFL!

Polémica investigación del Gobierno de Estados Unidos * El Departamento de Justicia analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en EU

ERIC GARCÍA

Se destapa una gran olla en la NFL con la que sería, hasta la fecha, el mayor escrutinio de la historia por parte del gobierno federal contra la liga por las decisiones tomadas en cuanto a la transmisión de partidos vía streaming, ante la sospecha de incurrir en prácticas anticompetitivas.

Según información revelada por The Wall Street Journal el pasado jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación en contra de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) con relación a la migración de la transmisión de partidos de la TV convencional a las plataformas de streaming.

Fue en el mes de febrero que la Comisión ‌Federal de Comunicaciones (FCC) reveló que se revisaba minuciosamente el desplazamiento de la transmisión de partidos del futbol americano a plataformas digitales.

La liga, por su parte, asegura que el 87% de sus partidos se transmite vía cadenas televisivas.

¿PROBLEMA PARA LA NFL?

Resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en Estados Unidos.

La FCC indica que los partidos de 2025 se transmitieron vía 10 plataformas diferentes, lo que crearía un perjuicio a los usuarios de unos 1,500 dólares por ver todos los partidos.

Es importante resaltar que las autoridades no sólo investigan a la NFL, sino que también han pedido informes a otras ligas deportivas estadounidenses como la NBA, la NHL y la MLB, pero el foco se centra en el futbol americano, ya que es la liga con mayor audiencia a nivel nacional.

A LA ESPERA DE LA INVESTIGACIÓN

De momento, esto no es más que la apertura de una investigación sobre un caso realmente complejo, por lo que no hay alguna determinación sobre si hay o no una infracción de las leyes antimonipolio y de radiodifusión de los eventos deportivos… pero de entrada sí hay escándalo deportivo.