DEPORTES
Katia Itzel García hace historia en la Copa del Mundo 2026
La estadounidense Tori Penso también será árbitra central * La FIFA anuncia que se seleccionaron a tres mujeres como árbitras asistentes y a una como oficial de videoarbitraje * En total 52 árbitros para el Mundial de Futbol
ERIC GARCÍA
Dos mujeres estarán entre los 52 árbitros, una cifra récord, que dirigirán partidos en el Mundial que comienza dentro de dos meses.
La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia Itzel García figuran en la lista de árbitros que anunció la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
También se seleccionaron a tres mujeres como árbitras asistentes y a una como oficial de videoarbitraje.
Es la segunda vez que árbitras participan en un Mundial masculino: en Qatar, hace cuatro años, hubo tres árbitras y tres árbitras asistentes.
Penso fue la árbitra en la final del Mundial femenino en 2023.
La FIFA indicó que las designaciones se hicieron conforme a su principio “de priorizar la calidad por encima de todo”.
“El hecho de que se haya seleccionado a seis oficiales de partido mujeres continúa una tendencia que comenzó hace cuatro años en Qatar, mientras buscamos seguir desarrollando el arbitraje femenino”, manifestó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.
El ente rector indicó que 170 oficiales de partido -52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje- participarán en el torneo. Es un aumento respecto de los 139 oficiales de partido en 2022.
El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, y el primero organizado de manera conjunta por tres países.
Varios árbitros que participaron en el torneo de 2022 volverán a este Mundial, incluido el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final hace cuatro años, en la que Argentina derrotó a Francia en una tanda de penales.
En la lista no apareció el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala, quien estuvo a cargo de la caótica final de la Copa Africana de Naciones en enero, cuando Senegal venció a Marruecos en tiempo extra.
El mes pasado, el resultado fue revocado de manera sorprendente por el organismo rector del fútbol africano y se le otorgó el título a Marruecos.
Senegal apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, y ambos países afirman ser campeones de África a la espera del resultado.
Argentina y Brasil aportarán la mayor cantidad de árbitros procedentes de Sudamérica: tres cada uno. Los argentinos son Yael Falcón, Darío Herrera y Facundo Tello, mientras que los brasileños son Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio,.
Los otros sudamericanos son el chileno Cristian Garay, el colombiano Andrés Rojas, el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el peruano Kevin Ortega, el uruguayo Gustavo Tejera y el venezolano Jesús Valenzuela.
Aparte de García, México tendrá al árbitro César Ramos. También van dos centroamericanos: el costarricense Juan Calderón y el hondureño Héctor Martínez.
Definitivamente el arbitraje mexicano femenino se consolida y va en alza. ¡Bien por ellas!
DEPORTES
¡Todo listo para el Mundial de Futbol 2026!
Definidos todos los grupos * Tras los juegos del repechaje, seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak
ERIC GARCÍA
Se definieron los últimos clasificados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la disputa de los repechajes de Europa e intercontinentales y seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak.
El seleccionado sueco se metió en la Copa del Mundo tras derrotar por 3 a 2 a Polonia en el estadio Friends Arena de Solna, Suecia. Los goles fueron convertidos por Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres, mientras que para las Águilas Blancas anotaron Nicola Zalewski y Karol Świderski. Estará en el Grupo F del certamen ecuménico junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía fue más que Kosovo y se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitantes, en un encuentro disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, por un tanto de Kerem Aktürkoglu. Así, jugará un Mundial después de 24 años e integrará la zona D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.
El equipo checo logró clasificarse por penales tras empatar 2 a 2 con Dinamarca en tiempo reglamentario. Los goles de los daneses los anotaron Joachim Andersen y Kasper Høgh, mientras que para los checos convirtieron Pavel Sulc y Ladislav Krejci. De esta manera, sueña con superar la etapa de grupos en la Copa del Mundo, donde estará en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
El seleccionado bosnio sufrió en demasía, pero finalmente dejó en el camino a Italia desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en el estadio Bilino Polje de Zenica. Gracias a esto, Bosnia y Herzegovina volverá a participar del torneo más importantes del mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones (su última participación había sido en Brasil 2014, cuando se quedó afuera en la primera ronda). Quedó emparejada en la zona B con Canadá, Qatar y Suiza.
En México, los boletos fueron para congoleños e iraquíes. Los primeros se impusieron a Jamaica 1 a 0 con tanto de Axel Tuanzebe mientras que los asiáticos lo hicieron 2 a 1 sobre Bolivia con anotaciones de Ali Al Hamadi de cabeza y de Aymen Hussein. Moisés Paniagua igualó transitoriamente para los sudamericanos.
De esta forma ya están definidos los grupos y todo está listo para el inicio del Mundial de Futbol 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.
DEPORTES
¡Siguen las “cruzazuleadas” de Anselmi!
La maldición celeste lo persigue desde que dejó la Noria * Ahora el técnico argentino es despedido del Botafogo de Brasil, sólo duró tres meses en el cargo, y anteriormente del Porto de Portugal, en donde estuvo únicamente medio año
ERIC GARCÍA
El karma existe y queda comprobado con lo que le está pasando al técnico argentino Martín Anselmi.
No la ve llegar desde que dejó al equipo de la Noria para cumplir su sueño de dirigir en Europa… un sueño que se convirtió en pesadilla.
Todo era miel sobre hojuelas con la conexión entre la afición celeste y el estratega argentino, la directiva lo apapachó y le cumplió sus peticiones, una de ellas jugar en CU.
Pero todo eso le valió máiz, dejo el proyecto inconcluso y se fue a Portugal para dirigir al Porto, en donde sólo duró seis meses en el cargo.
Para muchos lo persiguió la maldición celeste.
Posteriormente fue contratado hace tres meses por el Botafogo de Brasil, quien este domingo 22 de marzo de 2026 lo despidió.
Como quien dice, le salió caro dejar al equipo celeste y de ahí que tenga cruzazuleada tras cruzazuleada.
LA HISTORIA
Desde que salió de forma intempestiva y polémica de La Máquina en enero de 2025, Anselmi ha ido de fracaso en fracaso.
El Porto lo despidió seis meses más tarde cuando no lograron trascender en el Mundial de Clubes con dos empates y una derrota, además de que en la Liga portuguesa acabaron en tercer puesto.
Ahora la historia no fue diferente. La dirección del Botafogo afirmó en un comunicado que no vio “la evolución, el progreso y los resultados” que esperaba y apuntó que un cambio era “necesario” para alcanzar los objetivos de esta temporada.
Al mismo tiempo, expresó su agradecimiento por la “dedicación” y la “ética de trabajo” de Anselmi y de la comisión técnica que llegó con él a finales de diciembre pasado.
La pregunta que surge es cuál será la próxima cruzazuleada de Martín Anselmi, quien piensa que todo se arregla con tomar un cafecito.
DEPORTES
Real Madrid, la “Bestia Negra” de Pep Guardiola
Un dominio abrumador de otra dimensión * El técnico del Manchester City ha conocido cinco veces la eliminación frente al muro insalvable del cuadro Merengue * En concreto: Pep tiene el balón, pero el Madrid tiene la llave de su jardín
ERIC GARCÍA
Los números no mienten y por quinta vez los Merengues del Real Madrid eliminan al Manchester City de Inglaterra en la Champions League.
De esta forma el Real Madrid confirma su condición de única ‘Bestia Negra’ de Pep Guardiola.
En el olimpo del fútbol europeo, hay estadísticas que rozan lo inverosímil.
Guardiola, considerado por muchos el arquitecto del fútbol moderno, ha encontrado en su carrera un muro insalvable que no entiende de esquemas ni de posesiones infinitas: el Real Madrid.
La comparativa es demoledora y deja claro que, cuando suena el himno de la Champions League, el Real Madrid juega en una dimensión distinta al resto de los mortales.
Los clubes que han eliminado a Guardiola por una vez son: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Inter de Milán, Liverpool, Lyon, Mónaco y Tottenham.
Pero el cuadro Merengue ha sido un hueso duro de roer para Pep Guardiola, quien ha visto la derrota por cinco veces.
El club de Chamartín ha mandado a casa a los equipos de Pep en cinco ocasiones distintas, destrozando cualquier narrativa táctica a base de mística y pegada.
Lo que para el resto de grandes de Europa es una hazaña generacional, para el Real Madrid es una constante.
Los datos no mienten, no hay antídoto contra el gen ganador del Rey de Europa.
En concreto: Pep tiene el balón, pero el Real Madrid tiene la llave de su jardín.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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