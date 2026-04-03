¡Todo listo para el Mundial de Futbol 2026!

Definidos todos los grupos * Tras los juegos del repechaje, seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak

ERIC GARCÍA

Se definieron los últimos clasificados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la disputa de los repechajes de Europa e intercontinentales y seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak.

El seleccionado sueco se metió en la Copa del Mundo tras derrotar por 3 a 2 a Polonia en el estadio Friends Arena de Solna, Suecia. Los goles fueron convertidos por Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres, mientras que para las Águilas Blancas anotaron Nicola Zalewski y Karol Świderski. Estará en el Grupo F del certamen ecuménico junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía fue más que Kosovo y se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitantes, en un encuentro disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, por un tanto de Kerem Aktürkoglu. Así, jugará un Mundial después de 24 años e integrará la zona D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.

El equipo checo logró clasificarse por penales tras empatar 2 a 2 con Dinamarca en tiempo reglamentario. Los goles de los daneses los anotaron Joachim Andersen y Kasper Høgh, mientras que para los checos convirtieron Pavel Sulc y Ladislav Krejci. De esta manera, sueña con superar la etapa de grupos en la Copa del Mundo, donde estará en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El seleccionado bosnio sufrió en demasía, pero finalmente dejó en el camino a Italia desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en el estadio Bilino Polje de Zenica. Gracias a esto, Bosnia y Herzegovina volverá a participar del torneo más importantes del mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones (su última participación había sido en Brasil 2014, cuando se quedó afuera en la primera ronda). Quedó emparejada en la zona B con Canadá, Qatar y Suiza.

En México, los boletos fueron para congoleños e iraquíes. Los primeros se impusieron a Jamaica 1 a 0 con tanto de Axel Tuanzebe mientras que los asiáticos lo hicieron 2 a 1 sobre Bolivia con anotaciones de Ali Al Hamadi de cabeza y de Aymen Hussein. Moisés Paniagua igualó transitoriamente para los sudamericanos.

De esta forma ya están definidos los grupos y todo está listo para el inicio del Mundial de Futbol 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.