¡Siguen las “cruzazuleadas” de Anselmi!

La maldición celeste lo persigue desde que dejó la Noria * Ahora el técnico argentino es despedido del Botafogo de Brasil, sólo duró tres meses en el cargo, y anteriormente del Porto de Portugal, en donde estuvo únicamente medio año

ERIC GARCÍA

El karma existe y queda comprobado con lo que le está pasando al técnico argentino Martín Anselmi.

No la ve llegar desde que dejó al equipo de la Noria para cumplir su sueño de dirigir en Europa… un sueño que se convirtió en pesadilla.

Todo era miel sobre hojuelas con la conexión entre la afición celeste y el estratega argentino, la directiva lo apapachó y le cumplió sus peticiones, una de ellas jugar en CU.

Pero todo eso le valió máiz, dejo el proyecto inconcluso y se fue a Portugal para dirigir al Porto, en donde sólo duró seis meses en el cargo.

Para muchos lo persiguió la maldición celeste.

Posteriormente fue contratado hace tres meses por el Botafogo de Brasil, quien este domingo 22 de marzo de 2026 lo despidió.

Como quien dice, le salió caro dejar al equipo celeste y de ahí que tenga cruzazuleada tras cruzazuleada.

LA HISTORIA

Desde que salió de forma intempestiva y polémica de La Máquina en enero de 2025, Anselmi ha ido de fracaso en fracaso.

El Porto lo despidió seis meses más tarde cuando no lograron trascender en el Mundial de Clubes con dos empates y una derrota, además de que en la Liga portuguesa acabaron en tercer puesto.

Ahora la historia no fue diferente. La dirección del Botafogo afirmó en un comunicado que no vio “la evolución, el progreso y los resultados” que esperaba y apuntó que un cambio era “necesario” para alcanzar los objetivos de esta temporada.

Al mismo tiempo, expresó su agradecimiento por la “dedicación” y la “ética de trabajo” de Anselmi y de la comisión técnica que llegó con él a finales de diciembre pasado.

La pregunta que surge es cuál será la próxima cruzazuleada de Martín Anselmi, quien piensa que todo se arregla con tomar un cafecito.