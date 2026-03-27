DEPORTES
¡Siguen las “cruzazuleadas” de Anselmi!
La maldición celeste lo persigue desde que dejó la Noria * Ahora el técnico argentino es despedido del Botafogo de Brasil, sólo duró tres meses en el cargo, y anteriormente del Porto de Portugal, en donde estuvo únicamente medio año
ERIC GARCÍA
El karma existe y queda comprobado con lo que le está pasando al técnico argentino Martín Anselmi.
No la ve llegar desde que dejó al equipo de la Noria para cumplir su sueño de dirigir en Europa… un sueño que se convirtió en pesadilla.
Todo era miel sobre hojuelas con la conexión entre la afición celeste y el estratega argentino, la directiva lo apapachó y le cumplió sus peticiones, una de ellas jugar en CU.
Pero todo eso le valió máiz, dejo el proyecto inconcluso y se fue a Portugal para dirigir al Porto, en donde sólo duró seis meses en el cargo.
Para muchos lo persiguió la maldición celeste.
Posteriormente fue contratado hace tres meses por el Botafogo de Brasil, quien este domingo 22 de marzo de 2026 lo despidió.
Como quien dice, le salió caro dejar al equipo celeste y de ahí que tenga cruzazuleada tras cruzazuleada.
LA HISTORIA
Desde que salió de forma intempestiva y polémica de La Máquina en enero de 2025, Anselmi ha ido de fracaso en fracaso.
El Porto lo despidió seis meses más tarde cuando no lograron trascender en el Mundial de Clubes con dos empates y una derrota, además de que en la Liga portuguesa acabaron en tercer puesto.
Ahora la historia no fue diferente. La dirección del Botafogo afirmó en un comunicado que no vio “la evolución, el progreso y los resultados” que esperaba y apuntó que un cambio era “necesario” para alcanzar los objetivos de esta temporada.
Al mismo tiempo, expresó su agradecimiento por la “dedicación” y la “ética de trabajo” de Anselmi y de la comisión técnica que llegó con él a finales de diciembre pasado.
La pregunta que surge es cuál será la próxima cruzazuleada de Martín Anselmi, quien piensa que todo se arregla con tomar un cafecito.
DEPORTES
Real Madrid, la “Bestia Negra” de Pep Guardiola
Un dominio abrumador de otra dimensión * El técnico del Manchester City ha conocido cinco veces la eliminación frente al muro insalvable del cuadro Merengue * En concreto: Pep tiene el balón, pero el Madrid tiene la llave de su jardín
ERIC GARCÍA
Los números no mienten y por quinta vez los Merengues del Real Madrid eliminan al Manchester City de Inglaterra en la Champions League.
De esta forma el Real Madrid confirma su condición de única ‘Bestia Negra’ de Pep Guardiola.
En el olimpo del fútbol europeo, hay estadísticas que rozan lo inverosímil.
Guardiola, considerado por muchos el arquitecto del fútbol moderno, ha encontrado en su carrera un muro insalvable que no entiende de esquemas ni de posesiones infinitas: el Real Madrid.
La comparativa es demoledora y deja claro que, cuando suena el himno de la Champions League, el Real Madrid juega en una dimensión distinta al resto de los mortales.
Los clubes que han eliminado a Guardiola por una vez son: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Inter de Milán, Liverpool, Lyon, Mónaco y Tottenham.
Pero el cuadro Merengue ha sido un hueso duro de roer para Pep Guardiola, quien ha visto la derrota por cinco veces.
El club de Chamartín ha mandado a casa a los equipos de Pep en cinco ocasiones distintas, destrozando cualquier narrativa táctica a base de mística y pegada.
Lo que para el resto de grandes de Europa es una hazaña generacional, para el Real Madrid es una constante.
Los datos no mienten, no hay antídoto contra el gen ganador del Rey de Europa.
En concreto: Pep tiene el balón, pero el Real Madrid tiene la llave de su jardín.
DEPORTES
Adame-Trejo, de la rivalidad mediática al ring
Lo voy a mandar a terapia intensiva, advierte “El Cazafantasmas” * La gente está conmigo, está con el Golden Boy, expresa el famoso actor y conductor
ERIC GARCÍA
La primera edición de Ring Royale promete una combinación de deporte y espectáculo, pero uno de los enfrentamientos que más expectativa ha generado es el que protagonizarán Alfredo Adame y Carlos Trejo, dos figuras que durante años han mantenido una rivalidad mediática que ahora llegará al ring.
Previo a la pelea, que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, muchos seguidores del evento se preguntan cuáles son las características físicas de ambos rivales, desde su edad hasta su estatura y peso, datos que pueden influir en el combate.
La expectativa alrededor del enfrentamiento también creció luego de que en febrero de 2026, al sur de la Ciudad de México, se realizara la alfombra roja y la presentación oficial de los peleadores que participarán en la función inaugural de Ring Royale.
El evento incluirá seis combates de boxeo, algunos de ellos disputados con careta y otros sin ella, además del uso de guantes de 14 onzas, en una velada pensada para mezclar entretenimiento con deporte.
Entre todos los enfrentamientos programados, el choque entre el actor y conductor Alfredo Adame y el llamado “Cazafantasmas” Carlos Trejo se perfila como uno de los más mediáticos.
Durante la presentación del evento, Trejo lanzó fuertes declaraciones contra su rival, elevando aún más la tensión alrededor de la pelea.
“Quería que fuera una pelea de MMA, pero no quisieron. En el ring somos dos y lo voy a desmembrar. Lo voy a mandar a terapia intensiva. La placa que trae voy a hacer que le parta el cerebro”, enfatizó Trejo.
Ante estas palabras, Adame respondió defendiendo su trayectoria y asegurando que cuenta con el respaldo del público.
“No creo eso de que está muy dividido. No, la gente está conmigo, está con el Golden Boy. Y por algo, porque yo me lo he ganado con 38 años de trayectoria limpia, con todas las de la ley, con talento y excelencia, dando siempre lo mejor de mí. Este (Carlos Trejo), ‘¿Qué ha hecho?’”, añade.
DATOS PARA TOMAR EN CUENTA
Alfredo Adame nació el 10 de junio de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años.
El actor y conductor tiene una estatura reportada de entre 1.80 y 1.82 metros, además de un peso aproximado de 85 kilogramos, de acuerdo con distintos reportes públicos.
Estas características lo colocan como un rival de complexión similar a la de Trejo dentro del ring.
Carlos Trejo nació el 21 de julio de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.
El escritor e investigador paranormal tiene una estatura aproximada de 1.81 metros, prácticamente la misma altura que su oponente.
En redes sociales se especula que pesa 81 kilogramos.
¿DUELO ESPECTACULAR?
La rivalidad entre Adame y Trejo ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo mexicano, con enfrentamientos verbales que se han extendido durante años.
Por ello, su combate en Ring Royale se perfila como uno de los momentos más esperados de la función que se realizará en Monterrey, donde ambos finalmente se enfrentarán dentro del ring frente al público. ¡Hagan sus apuestas, señoras y señores!
DEPORTES
Tlalnepantla, un referente en la formación de futuros campeones
El alcalde Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social * Jesús Ramírez, campeón mundial Sub-17, imparte la conferencia magistral “Límites y desafíos” * El edil Pérez Cruz acerca a la juventud del municipio la experiencia del técnico monarca en Perú 2005 * El gobierno municipal garantiza espacios formativos en el Teatro Centenario para dotar de mentalidad ganadora a las infancias rumbo al Mundial de Futbol
EL TOPO
El campeón mundial Sub-17, Jesús “Chucho” Ramírez, visita el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
En el Teatro Centenario ofreció la conferencia “Límites y desafíos”, como parte de las acciones que el gobierno que encabeza Raciel Pérez Cruz emprende para acercar el deporte a las juventudes.
Este encuentro formativo, impulsado por el alcalde en el marco del próximo Mundial 2026, tiene como objetivo fortalecer la mentalidad, el carácter y la disciplina de nuestras infancias y juventudes mediante procesos estructurados y de largo plazo para alcanzar el éxito internacional.
Durante la ponencia, Chucho Ramírez compartió la metodología que llevó a México al campeonato mundial Sub-17.
Subraya el técnico campeón que el triunfo es resultado de la planeación y no de la improvisación.
Con esta iniciativa, el gobierno municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, para generar espacios de aprendizaje que inspiren a las nuevas generaciones.
Es así como Tlalnepantla, Estado de México, se consolida como un referente en la formación de futuros campeones, de cara al próximo Mundial de Futbol.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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