Los misiles de Trump

Ataques y elogios, su arma de combate como “Chimoltrufio” * En la Cumbre de las Américas fue muy notoria y señalada la ausencia de los países de América Latina con gobiernos de “izquierda”: México, Venezuela, Colombia y Brasil * Es tiempo de focalizar la agenda del gobierno de la “Transformación”, para atender los pendientes en seguridad, educación, salud e infraestructura

.

MARCO ANTONIO FLORES***

Dos días antes de que el presidente Donald Trump ordenara la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el mandatario norteamericano pregonaba que había una buena comunicación entre los dos gobiernos y que estaban en pláticas para llegar a un acuerdo.

Lo mismo ocurrió con Irán; días antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Casa Blanca anunció que las pláticas para llegar a un acuerdo sobre el desarme nuclear de Irán iban por buen camino.

La estrategia “chimoltrufia” del mandatario norteamericano, que como dice una cosa hace otra, la ha repetido.

Parece que sus irónicas declaraciones hay que tomarlas con cautela: “No te creas, te lo digo en serio”.

A una semana de haber lanzado decenas de misiles sobre el territorio iraní, Donald Trump, el presidente de la nación con mayor poderío militar del mundo, amenaza con utilizar sus misiles contra los narcoterroristas de América latina y señaladamente de México.

Durante la cumbre “Escudo de las Américas”, Trump afirma que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y en el estilo ya característico de él, de tender una mano amable, mientras con la otra mano lanza un misil, dijo: “Me agrada mucho la Presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”. Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.

“Tenemos que erradicarlos”, dijo Trump. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros”, insistió el republicano.

El mandatario estadounidense dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa”.

Lo anterior fue expresado en el marco de la Cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada el pasado 7 de marzo de 2026, en Doral, Florida.

La reunión convocada por Donald reunió a doce presidentes latinoamericanos afines al mandatario de EU.

Hicieron acto de presencia figuras como: el presidente de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El Departamento de Estado norteamericano informó: “Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”.

La agenda que estuvo planteada para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticárteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).

Se trata de un acuerdo militar que busca erradicar los cárteles en el hemisferio occidental.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército”, afirma Trump.

El documento final, firmado por el mandatario estadounidense, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, detalla que es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.

Fue muy notoria y señalada la ausencia de los países de América Latina con gobiernos de “izquierda”: México, Venezuela, Colombia y Brasil.

¿Algún mensaje cifrado? “Te lo digo a ti Juan, para que me entiendas Pedro”.

Sin duda la política pública en materia de seguridad ha tenido un cambio radical en el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se quedó atrás la perniciosa consigna de “abrazos y no balazos”, los resultados del Gabinete de Seguridad muestran un panorama muy distinto al del sexenio pasado: Se han decomisado miles de toneladas de droga, capturado y abatido a decenas de cabecillas de cárteles, incluido el más poderoso del mundo, “El Mencho”. Además, se han enviado casi cien peligrosos narcotraficantes mexicanos a las cárceles de Estados Unidos. Sin embargo, los reiterados señalamientos del presidente Trump respecto a que “los carteles están dirigiendo a México”, deben ser una gran alarma y advertencia, sobre lo que el gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo tiene pendiente de hacer en “coordinación” con el gobierno norteamericano para combatir a los cárteles de una manera más radical.

Es tiempo de focalizar la agenda del gobierno de la “Transformación”, para atender los pendientes en seguridad, educación, salud e infraestructura.

No más distractores como la innecesaria y tendenciosa reforma electoral.

Incluso con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, el actual gobierno ha quedado a deber con grupos de mujeres como el de las “madres buscadoras”, con investigaciones de muchos feminicidios, así como con mensajes de tolerancia e impunidad para acosadores y agresores del oficialismo, como los casos de Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TIENE SU ORIGEN EN MOVMIENTOS SOCIALES, LABORALES Y POLÍTICOS

Como cada año, el 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles, para recordar una larga lucha en todo el mundo por los derechos, la igualdad y la justicia para las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en movimientos sociales, laborales y políticos que marcaron la historia durante más de un siglo.

El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en 1911 en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

Entre las principales demandas se encontraban el derecho al voto, la posibilidad de ocupar cargos públicos, acceso al trabajo, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral.

En México, tener a la Primera Presidenta de la República significa un gran salto en materia de discriminación laboral.

Claudia Sheinbaum ha reiterado que no llegó sola como mujer a la Presidencia y que atrás de ella están todas las mujeres de México.

Sin embargo, flota en la opinión pública una gran interrogante sobre su empoderamiento como Primera Presidenta.

Hay quienes se preguntan si atrás de su mandato persiste la “sombra del caudillo”. Esto, debido que no ha dado el golpe de timón para demostrar que el Poder Ejecutivo es unipersonal, indivisible y pleno, pues “el poder no se comparte”.

Y más cuando en sus Mañaneras del Pueblo, siempre lo nombra como “el presidente López Obrador”.

Si bien abonan en favor de las mujeres las reformas legales para la equidad de género, la no discriminación y aumento de penas para los violadores y acosadores, la realidad de las estadísticas deja mucho que desear.

Las estadísticas actuales muestran una realidad crítica sobre la violencia de género, con una persistencia alarmante de feminicidios en México.

FEMINICIDIOS, ASIGNATURA PENDIENTE

A continuación, se presentan las cifras más recientes y relevantes: Situación en México, con cifras oficiales actualizado a marzo 2026.

Feminicidios acumulados: Desde 2015 hasta marzo de 2025, se registraron 8,571 feminicidios en el país. Entre 2019 y enero de 2026, la cifra asciende a 6,440 casos.

Incidencia diaria: En promedio, 10 a 11 mujeres son asesinadas al día en México, aunque sólo cerca del 3% de estos casos se investigan inicialmente como feminicidios.

Prevalencia de la violencia: El 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia (psicológica, económica, física o sexual) a lo largo de su vida.

Tendencias recientes: Aunque se ha reportado una ligera disminución en las carpetas de investigación tras el pico de 2021, la violencia feminicida sigue mostrando retrocesos en su prevención y justicia.

La violencia contra las mujeres no es sólo física; se manifiesta de diversas formas que a menudo preceden al feminicidio.

Psicológica y sexual: Son las formas más prevalentes reportadas en encuestas nacionales.

Impacto social: Los feminicidios generan daños transgeneracionales, afectando la salud física y mental de sobrevivientes y familiares.

Marco legal: Existe una obligación internacional para las autoridades de juzgar con perspectiva de género, según protocolos de la ONU y CEPAL.

LA ESPERANZA VIVE

Casi 70 millones de mexicanas y mexicanos confían en que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hará un papel histórico y trascendente y que pronto emprenderá una auténtica transformación para mejorar las condiciones de las mujeres y del país.

Que así sea por el bien de todos los mexicanos y mexicanas.

***Académico y consultor.