ASF, sometida al Poder Ejecutivo

Un sello que viene desde 2018 * La Auditoría Superior de la Federación debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas

MARCO ANTONIO FLORES***

La desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o su vulneración, es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es otro organismo constitucional alineado al Poder Ejecutivo.

Al igual que la CNDH, INAI, Cofece, IFT, Coneval y Mejoredu en la praxis será paso a ser otro contrapeso nulificado y sometido al Poder Ejecutivo.

Esto ocurrió desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018 y ató de manos a la ASF y su titular David Colmenares.

Ahora, con la elección del nuevo titular, todo apunta a que queda garantizada la impunidad del gobierno anterior, del actual y una parte del que seguirá en 2030, al menos en lo que atañe al ejercicio del gasto público.

El pasado 10 de marzo de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados eligió, con 472 votos, a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, el organismo supremo, revisor del ejercicio de los recursos federales en los tres niveles de gobierno: Municipal, estatal y federal.

El nuevo auditor ocupará el cargo durante los próximos ocho años, del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034, y relevará al actual auditor, David Colmenares Páramo. Aureliano Hernández ocupaba el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado en la misma ASF desde 2025, encargado de la revisión y auditorías al gasto de los recursos federales ejercidos en los estados y municipios.

Un dato relevante respecto al nuevo auditor, que hicieron notar algunos legisladores, es que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fuera secretario particular de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, sin embargo, también se reconoce su “trayectoria, profesionalismo y honorabilidad”.

Se desempeñó también como director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

EL GRAN RETO DE AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL

El nuevo auditor asegura que “no vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser sólo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a la soberanía”.

Destaca que ejercerá el cargo “con total independencia, honestidad, no con el fin de cumplirle a nadie. Estoy muy orgulloso de aceptar este cargo”.

Por su experiencia y trayectoria habría que creer en su palabra y propósito, a no ser que se consideren algunos puntos que ya han publicado diversos analistas respecto a su trayectoria.

En la administración de la Primera Mandataria, como alcaldesa de Tlalpan, Hernández era su director de Jurídico y Gobierno.

Durante el sismo de 2017, donde fallecieron menores de edad en el Colegio Rébsamen, Aureliano Hernández dio la cara por su jefa, ya que fue quien encabezó la estrategia jurídica de desvinculación penal, civil, administrativa y de responsabilidades.

Vecinos de Tlalpan señalan que la gente de la Dirección de Gobierno se encargaba del otorgamiento de licencias de construcción y para la operación de negocios comerciales. Clausuras y permisos eran operadas en su oficina. Todas las actividades del comercio informal en la alcaldía también pasaban por él y su equipo de trabajo.

Las anteriores menciones han circulado en redes, además de publicarse y comentado en algunos medios.

Por nuestra parte daríamos el beneficio de la duda a la gestión del nuevo auditor Superior de la Federación y nos atrevemos a creer que ejercerá ese importante cargo, como afirma que lo hará, “con total independencia y honestidad”.

El sometimiento de la ASF al Poder Ejecutivo se hizo evidente desde febrero de 2022, con motivo de la entrega de la cuenta pública 2020.

David Colmenares, en entrevista con el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, afirma que en la refinería Dos Bocas y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “identificamos irregularidades del 0.2% y 0.01%, respectivamente”.

Ningún auditor Superior de la Federación había identificado obras “cuasi perfectas” en la Administración Pública Federal, desde el año 2000, que fue cuando se creó esta instancia revisora y de fiscalización del gasto federal.

Hace ya 27 años se abrogó la Contaduría Mayor de Hacienda y se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que creó la Auditoría Superior de la Federación.

Con López Obrador se dio algo inédito, que un Presidente de la República rechazara el informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en la Cuenta Pública 2019, cuando inicialmente informó el titular de la ASF que el costo de cancelación del aeropuerto “Texcoco” era de 331 mil millones de pesos; después del reclamo presidencial, reculó y dijo que había un “error”.

El “manotazo” de AMLO logró amedrentar al auditor Superior de la Federación, quien desde ese momento se encontraba literalmente sometido y condenado a los designios presidenciales y de la 4T.

A partir de 2020, los informes de la ASF perdieron credibilidad. Por ello, ya nadie cuestionó la opacidad de los gastos en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas, en el Tren Maya, el Insabi, el Banco Bienestar, la CFE, y en programas sociales de la 4T, entre otros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 79, que la ASF tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Entre las facultades constitucionales y legales de la Auditoría Superior de la Federación se destaca su responsabilidad de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales en años específicos y cuando ya fueron ejercidos.

Asimismo, “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales”.

Gran responsabilidad e importante misión le confiere la Constitución Política a la ASF. Sin embargo, por lo antes comentado, queda claro que la ASF está vulnerada y alineada.

Al parecer, con la llegada del nuevo auditor, Aureliano Hernández, este importante organismo constitucional seguirá alineado y sometido al Poder Ejecutivo.

La ASF ha sido, y debe seguir siendo, una institución que representa un contrapeso y una indispensable instancia revisora, cuyo mando regulado por el Poder Legislativo (no alineado) es parte de nuestro entramado institucional, en cuya labor descansa un principio democrático de nuestra organización política, la división de Poderes y la vigilancia del gasto público en todos los niveles y órdenes de la Administración Pública.

Lo que está ocurriendo con la ASF es lamentable. El organismo revisor del gasto público debe ser fortalecido para recuperar su credibilidad y trabajar de forma más eficiente y transparente.

Debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas. Desde que se creó la ASF -en el año 2000 hasta el 2019-, sus informes eran creíbles, respetados y hasta temidos, lo cual daba un sentido de cuidado y responsabilidad en el ejercicio de los recursos de la nación.

A los titulares de ese organismo se les permitía independencia y autonomía en su gestión. Ojalá no tengamos que esperar hasta 2034 para que llegue un auditor Superior que -sin temor a ser relevado- cumpla con dignidad y eficacia su papel, además de salvaguardar la esencia y misión institucional de la Auditoría Superior de la Federación.

***Maestro Lic. y C.P. académico.