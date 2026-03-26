PLAN hecho B-olas

Sin pies ni cabeza, más confuso que un iluso * En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal

MARCO ANTONIO FLORES***

El Plan B de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es confuso, contiene elementos de chile, dulce y manteca. Aborda la revocación de mandato, las reglas de la consulta popular y el presupuesto federal para afectar estados y municipios.

En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal.

En cuanto a la revocación de mandato, es evidente que se pretende subir al carro de la exitosa popularidad presidencial a todos los candidatos de Morena en los comicios de 2027, 17 gubernaturas, así como decenas de alcaldías, diputaciones locales y federales.

Las principales reformas constitucionales que implica la iniciativa son cuatro: Primera, reforma al Artículo 35 Constitucional, modifica la fecha en la que puede solicitarse la consulta popular para revocación de mandato presidencial: “al concluir el segundo o tercer año del periodo” y fija la votación “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año; la segunda y tercera reformas constitucionales es a los artículos 115 y 116. Con esto se ordena reducir la integración de los gobiernos municipales para que cada ayuntamiento pueda integrarse sólo con una sindicatura y un máximo de quince regidurías; además, se impone un tope al presupuesto anual de las Legislaturas locales; y la cuarta reforma es al artículo 134, cuya modificación limita remuneraciones y prestaciones de consejeros y magistrados electorales federales y locales, prohibiendo seguros y prestaciones.

Se ha insistido en que el Plan B tiene el propósito fundamental de reducir costos y “privilegios” mediante recortes a salarios y prestaciones de funcionarios de órganos electorales locales, así como la reducción del número de regidores municipales a un máximo de 15 en lugar de 25 que tienen algunos actualmente.

Con estos recortes el gobierno estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, que serían dirigidos a estados y municipios. Sin embargo, la innecesaria revocación de mandato que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en 2022 tuvo un costo aproximado similar de 4 mil millones de pesos.

Si de verdad se pretende actuar con auténtica Austeridad Republicana, lo primero que habría que hacer es abrogar, eliminar la revocación de mandato, sobre todo porque se trata de una figura que inventó Hugo Chávez en Venezuela.

Al inicio de su primer periodo de gobierno, el mandatario venezolano dijo: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”.

En mayo de 2018, AMLO mencionó una frase semejante a la del venezolano: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.

Hugo Chávez -al igual que AMLO- utilizó un referéndum revocatorio como medio para el continuismo autoritario; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas e instituyó el culto a la personalidad.

Dio prioridad a los intereses de los militares, atacó a la prensa; descalificó, provocó y destruyó a sus opositores. Chávez prometió acabar con la corrupción sin lograrlo y se presentó como abanderado de los pobres y sólo lucró políticamente con su sufrimiento y los enfrentó a los ricos; culpó al neoliberalismo como el causante del desastre; fundó su poder en la movilización popular; violó la ley cuando ésta lo limitaba. ¿Le suena familiar?

La revocación de mandato a nivel presidencial sólo se encuentra presente en cuatro países de América Latina: Venezuela, Bolivia, Ecuador y México.

Los presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son: Hugo Chávez en Venezuela en 2004, Evo Morales en Bolivia en 2008 y AMLO en 2022.

En el caso de México, Sheinbaum Pardo, quien ganó la elección presidencial con más votos que su antecesor y goza de una aceptación del 72%, la revocación de mandato resulta inútil, costosa, autoritaria y eventualmente riesgosa para ella, para la estabilidad y gobernabilidad del país.

Por un lado, significa una pasarela política, en la cual la única que desfilará es la propia Presidenta y su partido. Es un buen pretexto para retar y azuzar a la oposición y neoliberales a que la enfrenten.

De esta forma Claudia Sheinbaum le daría continuidad a lo que propició AMLO: Sembrar la discordia entre el pueblo y los conservadores, y así olvidarse de gobernar y de los “resultados”.

Sin embargo, en el remoto escenario de que se diera la votación requerida -40%- para revocar su mandato, ya sea por la manipulación del voto de sus correligionarios que promueva una “mano amiga”, o sea porque todos los opositores lograran un voto unido suficiente, se presentaría una crisis política inédita, en la que el Congreso tendría que elegir presidente sustituto, con el riesgo de regresar al caudillismo de los años 20 de hace un siglo.

Sería lamentable que la reminiscencia y la sombra del dictador Hugo Chávez pueda cimbrar las bases de nuestra democracia constitucional y opaque la convicción democrática de la Primera Presidenta.

El otro gran ingrediente del PLAN hecho Bolas es la afrenta al federalismo y a la autonomía municipal.

Al federalismo por vulnerar a los estados del país en su presupuesto y de igual manera por afectar con una reducción acumulada de 15% real al presupuesto del Senado, respecto de la base 2026, lo cual impacta el equilibrio de Poderes y al federalismo.

En cuanto a la propuesta para los municipios, reducir el número de regidores podría ser útil desde el punto de vista de la unidad de mando de la administración municipal, más que por el ahorro que generaría. Sin embargo, esta propuesta es apenas un pequeño parche, un intento cosmético.

Lo que se requiere es una completa y auténtica REFORMA MUNICIPAL de fondo, que sea la base de la Transformación del país. Recuérdese que las partes suman el todo.

Me parece que una “Reforma municipal y fortalecimiento del Federalismo” sería la más importante y necesaria para el país.

En la “Reforma municipal” se debería revisar la integración de los cabildos. Ponderar si es conveniente la eliminación de la “representación proporcional”, incluso limitar a 3 los regidores. El presidente municipal es de un partido, el síndico de otro y los regidores -5, 10 o 20-, uno por cada partido, lo cual -desde el punto de vista de la administración- difumina la línea de mando y dispersa las acciones a realizar por falta de consensos.

En muchos casos se gobierna por cuotas de poder. El regidor de un partido maneja la recolección de basura, otro la policía y el mayoritario los servicios básicos, estos deberían excluirse de la administración y limitarse a la representación.

Un aspecto fundamental es la reconfiguración de territorios municipales, en la que podría haber fusión o eliminación de localidades municipales, pero con propuestas que surgieran de las mismas comunidades.

En la actualidad hay un elevado número de municipios, que alcanza casi 3 mil en todo el país. El número de municipios en cada entidad obedece a factores histórico-políticos y no a criterios como el número de habitantes, la extensión territorial o los recursos económicos.

En el área rural, la mayoría de los municipios comprende circunscripciones, cuya población en más del 50% se encuentra distribuida en localidades de menos de 2,500 habitantes. Estas localidades suman casi 100 mil, e integran el 77% del total de los municipios del país, razón por la cual carecen en su mayor parte de servicios públicos urbanos: escuelas cercanas, centros de salud, agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentos, banquetas, rastros y mercados. Esto amerita una revisión, un estudio serio y actualización de fondo.

Otro tema que debería considerarse es la reelección inmediata -evitando el nepotismo-, y para evitar esto sería bueno establecer la ampliación del periodo de gestión de tres a cuatro años en todo el país.

El periodo actual de tres años, sin reelección inmediata, no da oportunidad a concretar obras, proyectos e iniciativas por una simple razón: falta de tiempo, lo que propicia corrupción, improvisación e ineficiencia.

Al tiempo, establecer nuevas reglas, más transparencia y más sanciones para funcionarios corruptos. También la creación de “Institutos estatales para el Desarrollo Municipal”, con una gran base de datos apoyada en información y estadísticas de INEGI de la Agencia digital, además de revisar también otros temas del municipio.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad única de realizar la Transformación de la institución más importante de la vida nacional, “el municipio”, base de la estructura política social y económica del país.

Un punto a resaltar es que las mayorías legislativas son irrepetibles.

MUNICIPIO, EL CIMIENTO Y LA CLAVE: EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA

Concluyo con unas líneas que escribió Efraín González Luna, hace más de 50 años, pero que siguen teniendo plena vigencia.

Al margen de su filiación partidista, se definió como un auténtico “liberal” por su vocación municipalista.

“El verdadero renacimiento municipal está por hacerse. Si no se emprende pronta y eficazmente, se compromete sin remedio todo esfuerzo de salvación nacional.

“El municipio es el cimiento y es la clave. Necesitamos restituirle la conciencia de su ser, de su dignidad, de su misión, liberarlo de su esclavitud política en que se olvida a sí mismo y se degrada; devolverle su ámbito propio y dejarlo surgir de sus ruinas; reconstruir su propia vida. Sólo así podrá ser unidad viva y sana de una patria fuerte”.

***Académico y consultor.