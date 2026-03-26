PULPO POLÍTICO
PLAN hecho B-olas
Sin pies ni cabeza, más confuso que un iluso * En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal
MARCO ANTONIO FLORES***
El Plan B de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es confuso, contiene elementos de chile, dulce y manteca. Aborda la revocación de mandato, las reglas de la consulta popular y el presupuesto federal para afectar estados y municipios.
En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal.
En cuanto a la revocación de mandato, es evidente que se pretende subir al carro de la exitosa popularidad presidencial a todos los candidatos de Morena en los comicios de 2027, 17 gubernaturas, así como decenas de alcaldías, diputaciones locales y federales.
Las principales reformas constitucionales que implica la iniciativa son cuatro: Primera, reforma al Artículo 35 Constitucional, modifica la fecha en la que puede solicitarse la consulta popular para revocación de mandato presidencial: “al concluir el segundo o tercer año del periodo” y fija la votación “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año; la segunda y tercera reformas constitucionales es a los artículos 115 y 116. Con esto se ordena reducir la integración de los gobiernos municipales para que cada ayuntamiento pueda integrarse sólo con una sindicatura y un máximo de quince regidurías; además, se impone un tope al presupuesto anual de las Legislaturas locales; y la cuarta reforma es al artículo 134, cuya modificación limita remuneraciones y prestaciones de consejeros y magistrados electorales federales y locales, prohibiendo seguros y prestaciones.
Se ha insistido en que el Plan B tiene el propósito fundamental de reducir costos y “privilegios” mediante recortes a salarios y prestaciones de funcionarios de órganos electorales locales, así como la reducción del número de regidores municipales a un máximo de 15 en lugar de 25 que tienen algunos actualmente.
Con estos recortes el gobierno estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, que serían dirigidos a estados y municipios. Sin embargo, la innecesaria revocación de mandato que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en 2022 tuvo un costo aproximado similar de 4 mil millones de pesos.
Si de verdad se pretende actuar con auténtica Austeridad Republicana, lo primero que habría que hacer es abrogar, eliminar la revocación de mandato, sobre todo porque se trata de una figura que inventó Hugo Chávez en Venezuela.
Al inicio de su primer periodo de gobierno, el mandatario venezolano dijo: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”.
En mayo de 2018, AMLO mencionó una frase semejante a la del venezolano: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.
Hugo Chávez -al igual que AMLO- utilizó un referéndum revocatorio como medio para el continuismo autoritario; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas e instituyó el culto a la personalidad.
Dio prioridad a los intereses de los militares, atacó a la prensa; descalificó, provocó y destruyó a sus opositores. Chávez prometió acabar con la corrupción sin lograrlo y se presentó como abanderado de los pobres y sólo lucró políticamente con su sufrimiento y los enfrentó a los ricos; culpó al neoliberalismo como el causante del desastre; fundó su poder en la movilización popular; violó la ley cuando ésta lo limitaba. ¿Le suena familiar?
La revocación de mandato a nivel presidencial sólo se encuentra presente en cuatro países de América Latina: Venezuela, Bolivia, Ecuador y México.
Los presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son: Hugo Chávez en Venezuela en 2004, Evo Morales en Bolivia en 2008 y AMLO en 2022.
En el caso de México, Sheinbaum Pardo, quien ganó la elección presidencial con más votos que su antecesor y goza de una aceptación del 72%, la revocación de mandato resulta inútil, costosa, autoritaria y eventualmente riesgosa para ella, para la estabilidad y gobernabilidad del país.
Por un lado, significa una pasarela política, en la cual la única que desfilará es la propia Presidenta y su partido. Es un buen pretexto para retar y azuzar a la oposición y neoliberales a que la enfrenten.
De esta forma Claudia Sheinbaum le daría continuidad a lo que propició AMLO: Sembrar la discordia entre el pueblo y los conservadores, y así olvidarse de gobernar y de los “resultados”.
Sin embargo, en el remoto escenario de que se diera la votación requerida -40%- para revocar su mandato, ya sea por la manipulación del voto de sus correligionarios que promueva una “mano amiga”, o sea porque todos los opositores lograran un voto unido suficiente, se presentaría una crisis política inédita, en la que el Congreso tendría que elegir presidente sustituto, con el riesgo de regresar al caudillismo de los años 20 de hace un siglo.
Sería lamentable que la reminiscencia y la sombra del dictador Hugo Chávez pueda cimbrar las bases de nuestra democracia constitucional y opaque la convicción democrática de la Primera Presidenta.
El otro gran ingrediente del PLAN hecho Bolas es la afrenta al federalismo y a la autonomía municipal.
Al federalismo por vulnerar a los estados del país en su presupuesto y de igual manera por afectar con una reducción acumulada de 15% real al presupuesto del Senado, respecto de la base 2026, lo cual impacta el equilibrio de Poderes y al federalismo.
En cuanto a la propuesta para los municipios, reducir el número de regidores podría ser útil desde el punto de vista de la unidad de mando de la administración municipal, más que por el ahorro que generaría. Sin embargo, esta propuesta es apenas un pequeño parche, un intento cosmético.
Lo que se requiere es una completa y auténtica REFORMA MUNICIPAL de fondo, que sea la base de la Transformación del país. Recuérdese que las partes suman el todo.
Me parece que una “Reforma municipal y fortalecimiento del Federalismo” sería la más importante y necesaria para el país.
En la “Reforma municipal” se debería revisar la integración de los cabildos. Ponderar si es conveniente la eliminación de la “representación proporcional”, incluso limitar a 3 los regidores. El presidente municipal es de un partido, el síndico de otro y los regidores -5, 10 o 20-, uno por cada partido, lo cual -desde el punto de vista de la administración- difumina la línea de mando y dispersa las acciones a realizar por falta de consensos.
En muchos casos se gobierna por cuotas de poder. El regidor de un partido maneja la recolección de basura, otro la policía y el mayoritario los servicios básicos, estos deberían excluirse de la administración y limitarse a la representación.
Un aspecto fundamental es la reconfiguración de territorios municipales, en la que podría haber fusión o eliminación de localidades municipales, pero con propuestas que surgieran de las mismas comunidades.
En la actualidad hay un elevado número de municipios, que alcanza casi 3 mil en todo el país. El número de municipios en cada entidad obedece a factores histórico-políticos y no a criterios como el número de habitantes, la extensión territorial o los recursos económicos.
En el área rural, la mayoría de los municipios comprende circunscripciones, cuya población en más del 50% se encuentra distribuida en localidades de menos de 2,500 habitantes. Estas localidades suman casi 100 mil, e integran el 77% del total de los municipios del país, razón por la cual carecen en su mayor parte de servicios públicos urbanos: escuelas cercanas, centros de salud, agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentos, banquetas, rastros y mercados. Esto amerita una revisión, un estudio serio y actualización de fondo.
Otro tema que debería considerarse es la reelección inmediata -evitando el nepotismo-, y para evitar esto sería bueno establecer la ampliación del periodo de gestión de tres a cuatro años en todo el país.
El periodo actual de tres años, sin reelección inmediata, no da oportunidad a concretar obras, proyectos e iniciativas por una simple razón: falta de tiempo, lo que propicia corrupción, improvisación e ineficiencia.
Al tiempo, establecer nuevas reglas, más transparencia y más sanciones para funcionarios corruptos. También la creación de “Institutos estatales para el Desarrollo Municipal”, con una gran base de datos apoyada en información y estadísticas de INEGI de la Agencia digital, además de revisar también otros temas del municipio.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad única de realizar la Transformación de la institución más importante de la vida nacional, “el municipio”, base de la estructura política social y económica del país.
Un punto a resaltar es que las mayorías legislativas son irrepetibles.
MUNICIPIO, EL CIMIENTO Y LA CLAVE: EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA
Concluyo con unas líneas que escribió Efraín González Luna, hace más de 50 años, pero que siguen teniendo plena vigencia.
Al margen de su filiación partidista, se definió como un auténtico “liberal” por su vocación municipalista.
“El verdadero renacimiento municipal está por hacerse. Si no se emprende pronta y eficazmente, se compromete sin remedio todo esfuerzo de salvación nacional.
“El municipio es el cimiento y es la clave. Necesitamos restituirle la conciencia de su ser, de su dignidad, de su misión, liberarlo de su esclavitud política en que se olvida a sí mismo y se degrada; devolverle su ámbito propio y dejarlo surgir de sus ruinas; reconstruir su propia vida. Sólo así podrá ser unidad viva y sana de una patria fuerte”.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
ASF, sometida al Poder Ejecutivo
Un sello que viene desde 2018 * La Auditoría Superior de la Federación debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas
MARCO ANTONIO FLORES***
La desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o su vulneración, es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es otro organismo constitucional alineado al Poder Ejecutivo.
Al igual que la CNDH, INAI, Cofece, IFT, Coneval y Mejoredu en la praxis será paso a ser otro contrapeso nulificado y sometido al Poder Ejecutivo.
Esto ocurrió desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018 y ató de manos a la ASF y su titular David Colmenares.
Ahora, con la elección del nuevo titular, todo apunta a que queda garantizada la impunidad del gobierno anterior, del actual y una parte del que seguirá en 2030, al menos en lo que atañe al ejercicio del gasto público.
El pasado 10 de marzo de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados eligió, con 472 votos, a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, el organismo supremo, revisor del ejercicio de los recursos federales en los tres niveles de gobierno: Municipal, estatal y federal.
El nuevo auditor ocupará el cargo durante los próximos ocho años, del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034, y relevará al actual auditor, David Colmenares Páramo. Aureliano Hernández ocupaba el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado en la misma ASF desde 2025, encargado de la revisión y auditorías al gasto de los recursos federales ejercidos en los estados y municipios.
Un dato relevante respecto al nuevo auditor, que hicieron notar algunos legisladores, es que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fuera secretario particular de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, sin embargo, también se reconoce su “trayectoria, profesionalismo y honorabilidad”.
Se desempeñó también como director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
EL GRAN RETO DE AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL
El nuevo auditor asegura que “no vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser sólo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a la soberanía”.
Destaca que ejercerá el cargo “con total independencia, honestidad, no con el fin de cumplirle a nadie. Estoy muy orgulloso de aceptar este cargo”.
Por su experiencia y trayectoria habría que creer en su palabra y propósito, a no ser que se consideren algunos puntos que ya han publicado diversos analistas respecto a su trayectoria.
En la administración de la Primera Mandataria, como alcaldesa de Tlalpan, Hernández era su director de Jurídico y Gobierno.
Durante el sismo de 2017, donde fallecieron menores de edad en el Colegio Rébsamen, Aureliano Hernández dio la cara por su jefa, ya que fue quien encabezó la estrategia jurídica de desvinculación penal, civil, administrativa y de responsabilidades.
Vecinos de Tlalpan señalan que la gente de la Dirección de Gobierno se encargaba del otorgamiento de licencias de construcción y para la operación de negocios comerciales. Clausuras y permisos eran operadas en su oficina. Todas las actividades del comercio informal en la alcaldía también pasaban por él y su equipo de trabajo.
Las anteriores menciones han circulado en redes, además de publicarse y comentado en algunos medios.
Por nuestra parte daríamos el beneficio de la duda a la gestión del nuevo auditor Superior de la Federación y nos atrevemos a creer que ejercerá ese importante cargo, como afirma que lo hará, “con total independencia y honestidad”.
El sometimiento de la ASF al Poder Ejecutivo se hizo evidente desde febrero de 2022, con motivo de la entrega de la cuenta pública 2020.
David Colmenares, en entrevista con el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, afirma que en la refinería Dos Bocas y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “identificamos irregularidades del 0.2% y 0.01%, respectivamente”.
Ningún auditor Superior de la Federación había identificado obras “cuasi perfectas” en la Administración Pública Federal, desde el año 2000, que fue cuando se creó esta instancia revisora y de fiscalización del gasto federal.
Hace ya 27 años se abrogó la Contaduría Mayor de Hacienda y se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que creó la Auditoría Superior de la Federación.
Con López Obrador se dio algo inédito, que un Presidente de la República rechazara el informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en la Cuenta Pública 2019, cuando inicialmente informó el titular de la ASF que el costo de cancelación del aeropuerto “Texcoco” era de 331 mil millones de pesos; después del reclamo presidencial, reculó y dijo que había un “error”.
El “manotazo” de AMLO logró amedrentar al auditor Superior de la Federación, quien desde ese momento se encontraba literalmente sometido y condenado a los designios presidenciales y de la 4T.
A partir de 2020, los informes de la ASF perdieron credibilidad. Por ello, ya nadie cuestionó la opacidad de los gastos en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas, en el Tren Maya, el Insabi, el Banco Bienestar, la CFE, y en programas sociales de la 4T, entre otros.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 79, que la ASF tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Entre las facultades constitucionales y legales de la Auditoría Superior de la Federación se destaca su responsabilidad de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales en años específicos y cuando ya fueron ejercidos.
Asimismo, “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales”.
Gran responsabilidad e importante misión le confiere la Constitución Política a la ASF. Sin embargo, por lo antes comentado, queda claro que la ASF está vulnerada y alineada.
Al parecer, con la llegada del nuevo auditor, Aureliano Hernández, este importante organismo constitucional seguirá alineado y sometido al Poder Ejecutivo.
La ASF ha sido, y debe seguir siendo, una institución que representa un contrapeso y una indispensable instancia revisora, cuyo mando regulado por el Poder Legislativo (no alineado) es parte de nuestro entramado institucional, en cuya labor descansa un principio democrático de nuestra organización política, la división de Poderes y la vigilancia del gasto público en todos los niveles y órdenes de la Administración Pública.
Lo que está ocurriendo con la ASF es lamentable. El organismo revisor del gasto público debe ser fortalecido para recuperar su credibilidad y trabajar de forma más eficiente y transparente.
Debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas. Desde que se creó la ASF -en el año 2000 hasta el 2019-, sus informes eran creíbles, respetados y hasta temidos, lo cual daba un sentido de cuidado y responsabilidad en el ejercicio de los recursos de la nación.
A los titulares de ese organismo se les permitía independencia y autonomía en su gestión. Ojalá no tengamos que esperar hasta 2034 para que llegue un auditor Superior que -sin temor a ser relevado- cumpla con dignidad y eficacia su papel, además de salvaguardar la esencia y misión institucional de la Auditoría Superior de la Federación.
***Maestro Lic. y C.P. académico.
PULPO POLÍTICO
Los misiles de Trump
Ataques y elogios, su arma de combate como “Chimoltrufio” * En la Cumbre de las Américas fue muy notoria y señalada la ausencia de los países de América Latina con gobiernos de “izquierda”: México, Venezuela, Colombia y Brasil * Es tiempo de focalizar la agenda del gobierno de la “Transformación”, para atender los pendientes en seguridad, educación, salud e infraestructura
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MARCO ANTONIO FLORES***
Dos días antes de que el presidente Donald Trump ordenara la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el mandatario norteamericano pregonaba que había una buena comunicación entre los dos gobiernos y que estaban en pláticas para llegar a un acuerdo.
Lo mismo ocurrió con Irán; días antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Casa Blanca anunció que las pláticas para llegar a un acuerdo sobre el desarme nuclear de Irán iban por buen camino.
La estrategia “chimoltrufia” del mandatario norteamericano, que como dice una cosa hace otra, la ha repetido.
Parece que sus irónicas declaraciones hay que tomarlas con cautela: “No te creas, te lo digo en serio”.
A una semana de haber lanzado decenas de misiles sobre el territorio iraní, Donald Trump, el presidente de la nación con mayor poderío militar del mundo, amenaza con utilizar sus misiles contra los narcoterroristas de América latina y señaladamente de México.
Durante la cumbre “Escudo de las Américas”, Trump afirma que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y en el estilo ya característico de él, de tender una mano amable, mientras con la otra mano lanza un misil, dijo: “Me agrada mucho la Presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”. Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.
“Tenemos que erradicarlos”, dijo Trump. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros”, insistió el republicano.
El mandatario estadounidense dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa”.
Lo anterior fue expresado en el marco de la Cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada el pasado 7 de marzo de 2026, en Doral, Florida.
La reunión convocada por Donald reunió a doce presidentes latinoamericanos afines al mandatario de EU.
Hicieron acto de presencia figuras como: el presidente de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
El Departamento de Estado norteamericano informó: “Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”.
La agenda que estuvo planteada para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticárteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).
Se trata de un acuerdo militar que busca erradicar los cárteles en el hemisferio occidental.
“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército”, afirma Trump.
El documento final, firmado por el mandatario estadounidense, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, detalla que es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.
Fue muy notoria y señalada la ausencia de los países de América Latina con gobiernos de “izquierda”: México, Venezuela, Colombia y Brasil.
¿Algún mensaje cifrado? “Te lo digo a ti Juan, para que me entiendas Pedro”.
Sin duda la política pública en materia de seguridad ha tenido un cambio radical en el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se quedó atrás la perniciosa consigna de “abrazos y no balazos”, los resultados del Gabinete de Seguridad muestran un panorama muy distinto al del sexenio pasado: Se han decomisado miles de toneladas de droga, capturado y abatido a decenas de cabecillas de cárteles, incluido el más poderoso del mundo, “El Mencho”. Además, se han enviado casi cien peligrosos narcotraficantes mexicanos a las cárceles de Estados Unidos. Sin embargo, los reiterados señalamientos del presidente Trump respecto a que “los carteles están dirigiendo a México”, deben ser una gran alarma y advertencia, sobre lo que el gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo tiene pendiente de hacer en “coordinación” con el gobierno norteamericano para combatir a los cárteles de una manera más radical.
Es tiempo de focalizar la agenda del gobierno de la “Transformación”, para atender los pendientes en seguridad, educación, salud e infraestructura.
No más distractores como la innecesaria y tendenciosa reforma electoral.
Incluso con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, el actual gobierno ha quedado a deber con grupos de mujeres como el de las “madres buscadoras”, con investigaciones de muchos feminicidios, así como con mensajes de tolerancia e impunidad para acosadores y agresores del oficialismo, como los casos de Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TIENE SU ORIGEN EN MOVMIENTOS SOCIALES, LABORALES Y POLÍTICOS
Como cada año, el 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles, para recordar una larga lucha en todo el mundo por los derechos, la igualdad y la justicia para las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en movimientos sociales, laborales y políticos que marcaron la historia durante más de un siglo.
El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en 1911 en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Entre las principales demandas se encontraban el derecho al voto, la posibilidad de ocupar cargos públicos, acceso al trabajo, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral.
En México, tener a la Primera Presidenta de la República significa un gran salto en materia de discriminación laboral.
Claudia Sheinbaum ha reiterado que no llegó sola como mujer a la Presidencia y que atrás de ella están todas las mujeres de México.
Sin embargo, flota en la opinión pública una gran interrogante sobre su empoderamiento como Primera Presidenta.
Hay quienes se preguntan si atrás de su mandato persiste la “sombra del caudillo”. Esto, debido que no ha dado el golpe de timón para demostrar que el Poder Ejecutivo es unipersonal, indivisible y pleno, pues “el poder no se comparte”.
Y más cuando en sus Mañaneras del Pueblo, siempre lo nombra como “el presidente López Obrador”.
Si bien abonan en favor de las mujeres las reformas legales para la equidad de género, la no discriminación y aumento de penas para los violadores y acosadores, la realidad de las estadísticas deja mucho que desear.
Las estadísticas actuales muestran una realidad crítica sobre la violencia de género, con una persistencia alarmante de feminicidios en México.
FEMINICIDIOS, ASIGNATURA PENDIENTE
A continuación, se presentan las cifras más recientes y relevantes: Situación en México, con cifras oficiales actualizado a marzo 2026.
Feminicidios acumulados: Desde 2015 hasta marzo de 2025, se registraron 8,571 feminicidios en el país. Entre 2019 y enero de 2026, la cifra asciende a 6,440 casos.
Incidencia diaria: En promedio, 10 a 11 mujeres son asesinadas al día en México, aunque sólo cerca del 3% de estos casos se investigan inicialmente como feminicidios.
Prevalencia de la violencia: El 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia (psicológica, económica, física o sexual) a lo largo de su vida.
Tendencias recientes: Aunque se ha reportado una ligera disminución en las carpetas de investigación tras el pico de 2021, la violencia feminicida sigue mostrando retrocesos en su prevención y justicia.
La violencia contra las mujeres no es sólo física; se manifiesta de diversas formas que a menudo preceden al feminicidio.
Psicológica y sexual: Son las formas más prevalentes reportadas en encuestas nacionales.
Impacto social: Los feminicidios generan daños transgeneracionales, afectando la salud física y mental de sobrevivientes y familiares.
Marco legal: Existe una obligación internacional para las autoridades de juzgar con perspectiva de género, según protocolos de la ONU y CEPAL.
LA ESPERANZA VIVE
Casi 70 millones de mexicanas y mexicanos confían en que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hará un papel histórico y trascendente y que pronto emprenderá una auténtica transformación para mejorar las condiciones de las mujeres y del país.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos y mexicanas.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¡No me ayuden, compadres y comadres!
La rebelión de morenistas contradice los lineamientos de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo * Los eventos recientes al interior de la 4T están sumando riesgos para que se pierda la unidad y disciplina que había impuesto el fundador de ese movimiento político, Andrés Manuel López Obrador * Ricardo Monreal ya lanzó la advertencia: Militantes deben recapacitar sobre sus ambiciones políticas
MARCO ANTONIO FLORES***
“No me ayudes, compadre” es un modismo mexicano utilizado irónicamente cuando alguien intenta ayudar o defender, pero en su afán termina perjudicando la reputación de la persona.
Esta expresión podría tomar sentido ante las recientes acciones, declaraciones y destapes de candidaturas a gobernadores, que han hecho a título personal, diversos personajes del primer nivel que ponen en entredicho la autoridad política de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La rebelión en la granja de Morena y sus aliados contradice los lineamientos de la Mandataria Sheinbaum Pardo, quien prohibió el nepotismo electoral, es decir, que los cargos se sucedan o “hereden” entre familiares directos hasta el cuarto grado.
Dos días después de haber abandonado la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández declaró ante medios de comunicación que la senadora Andrea Chávez “será la candidata y gobernadora de Chihuahua”.
Por su parte el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, Manuel Velasco, destapó a su compañera y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González.
Por otro lado, Saúl Monreal pide “iluminación divina” para decidir si va o no por la gubernatura de Zacatecas, actualmente en poder de su hermano David Monreal.
Félix Salgado Macedonio pretende ser el sucesor de su hija en Guerrero. Gerardo Fernández Noroña sueña con volver a ser candidato a la Presidencia de la República.
A Andy López Beltrán, hay quienes al interior de Morena lo siguen candidateando par tareas políticas superiores.
Del mismo modo, el burdo pleito entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no abona en nada a la unidad del oficialismo.
El PRI mantuvo el poder 70 años, básicamente porque todos se plegaban a la palabra del gran “Tlatoani” -el presidente en turno-. Nadie movía un dedo sin recibir el visto bueno del primer “priísta” del país.
Esta fórmula la retomó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y logró preservar ese esquema durante su mandato.
Sin embargo, al asumir la Presidencia Claudia Sheinbaum, la indisciplina y el disenso ha ido en crescendo.
La causa puede ser porque no ha logrado ejercer el poder presidencial en forma plena y da la impresión que lo comparte con el caudillo de Palenque, Chiapas, quien sigue siendo el líder moral, si no del gobierno, sí del movimiento político.
Si bien la Presidenta no tiene el gran colmillo y carisma de su antecesor, tiene a su favor ser la primera mujer presidenta, logró 35 millones de votos, más que AMLO en 2018.
La Mandataria posee gran habilidad política e inteligencia. Ha mostrado ser mejor administradora que su antecesor y cuenta con un equipo de trabajo muy superior al del sexenio pasado, en preparación y experiencia. Sólo falta aplicar la fórmula priísta: “El poder completo lo ejerce el presidente(a) en turno”.
El nuevo poderoso y hegemónico partidazo de México, Morena, parecía tener un gran futuro y muchos analistas apostaban a que podría durar en el poder al menos dos sexenios más.
Los eventos políticos recientes al interior de la 4T están sumando riesgos para que se pierda la unidad y disciplina que había impuesto el fundador de ese movimiento político, López Obrador.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, advirtió a sus correligionarios que deben recapacitar en torno a sus ambiciones políticas para mantener la unidad de Morena.
Afirma que ante la insistencia de su hermano de ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, hablará con él y le pedirá retractarse para respetar el criterio de la Primera Presidenta sobre su rechazo al nepotismo dentro de Morena.
Monreal afirma: “Yo coincido con la Presidenta Sheinbaum de que se apliquen los acuerdos que el Consejo Nacional de Morena acordó y, por tanto, yo voy a hablar con él, para ver si puedo convencerlo de que siga participando en la vida pública, pero que acate las decisiones de Morena, partido al que pertenecemos”.
El riesgo de fisuras y divisiones en la izquierda mexicana ha sido una constante. Recordemos que el PRD, que presidió López Obrador, fue un partido que primero agrupó a todas las corrientes de izquierda, pero en poco tiempo comenzó a pulverizarse.
El PRD se convirtió en una agrupación de “tribus”, en la que cada grupo llevaba agua su molino, se perdió en las ambiciones personales y de grupo e hizo a un lado la unidad y la cohesión para tener fortaleza y sobrevivir. Así, se diluyó. Morena corre el riego de entrar en esa espiral.
Decíamos en una colaboración anterior, “El recuento de los daños”, para esta su revista política IMPACTO, que la Presidenta ya no debe distraerse, justificando los errores, escándalos y omisiones de sus correligionarios.
También hemos reiterado que debería deslindarse de los catastróficos resultados de la gestión de su antecesor. Es tiempo de ejercer el poder presidencial de manera plena. Por el bien de México, “La patria es primero”.
***Académico y consultor.
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