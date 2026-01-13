Combate total de México a las drogas

Su consumo es un tema de salud pública * Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes

J. ADALBERTO VILLASANA

El consumo de drogas es un tema de salud pública, más allá del tema policiaco y bélico que pretende imponer Donald Trump por intereses económicos.

Se trata de un tema de descomposición social y se debe atender como tal, en este momento tiene México un combate total a las drogas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 son una muestra de ello.

Tenemos ante nosotros la hipótesis de que sin mercado no hay producción. De manera tal que los resultados de la Encodat 2025 demuestran que funciona la campaña ‘Aléjate de las drogas’ y ‘El fentanilo te mata’, al registrarse en México reducción en el uso de sustancias prohibidas.

El consumo no médico del fentanilo se redujo del 0.2 al 0.1 por ciento, mientras que en los adolescentes el uso de drogas ilegales disminuyó del 6.2% en 2016 al 4.1% en 2025, informó el pasado 23 de diciembre la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese mismo momento, la Primera Mandataria anunció que la siguiente campaña preventiva sobre el consumo de drogas estará enfocada en metanfetaminas.

Al otro lado de la frontera norte, en 2022, más de 49 millones de personas en Estados Unidos padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés).

De no ser atendidos ¿qué pasaría si algunos de esos millones de enfermos no tuvieran sus dosis?, recordemos que tienen libre acceso a las armas de fuego.

Habrá que ver cuánto costó la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, la cual fortaleció al crimen organizado e incrementó el número de consumidores.

Mientras que, ahora en México, sobre la salud mental en adolescentes, Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes.

El mes pasado, Sheinbaum Pardo resaltó que los resultados de la Encodat 2025, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, demuestran que es exitosa la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, ya que el consumo no médico de este opioide disminuyó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes se redujo del 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.

Los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y este año la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.

“La Encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena: consumo no médico disminuye de 0.2 a 0.1, esto habla de que funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas.

“Entonces en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo”, resalta.

Sobre el consumo de opioides, detalla que el aumento de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es muy probable que esté asociado al uso del medicamento tramadol, analgésico que alivia el dolor y cuya compra podía realizarse sin receta médica, por lo que ya fue regulado. Además de que se revisará el consumo de alucinógenos.

Respecto a la salud mental, la titular del Poder Ejecutivo señala que es vital realizar una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas para poder dar orientación y alternativas de vida de felicidad a las y los jóvenes.

TENDENCIA A LA BAJA EN ADOLESCENTES

En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalla que la Encodat 2025 tuvo una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 a 65 años divididas en grupos clave: 3 mil 847 adolescentes de 12 a 17 años y 15 mil 353 adultos de 18 a 65 años.

Resalta que se identificó que el consumo de drogas ilegales de forma experimental entre adultos incrementó del 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025, desde cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos.

Señala que en los adolescentes la tendencia a la baja se muestra en todo tipo de drogas: en cannabis del 5.3 al 3.7 por ciento y de estimulantes anfetamínicos de 0.6 al 0.5 por ciento, así como un incremento en alucinógenos de 0.3 al 0.4 por ciento.

Agrega que el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, ante esto se está monitoreando la evolución del consumo de opioides.

Respecto al consumo de alcohol en adolescentes en el “último año”, también presentó una reducción del 28 por ciento al 17.8 por ciento.

Sobre el tabaco y la nicotina, aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025 en consumo de cigarros electrónicos y disminuyó de 17.6 por ciento en 2016 a 15.1 por ciento en 2025 el consumo de tabaco fumado.

Por ello se atiende -a través de las nuevas regulaciones y campañas educativas- y se insiste sobre los riesgos a la salud que representa el consumo del cigarro electrónico.

Acerca de la salud mental, los adolescentes entre 12 a 17 años mostraron mayores niveles de vulnerabilidades como malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos.

Por ello las estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo etario específico.

De tal manera que México marca una ruta más allá de la pólvora y la sangre en el combate a la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El uso y abuso de drogas ilícitas es un padecimiento que debe ser atendido desde el aspecto clínico y social, para cerrar la pinza con el combate a la producción y distribución ilícita de sustancias prohibidas.

Al no tener mercado se reducirá la producción, a la falta de consumidores se acabará el negocio, esa es la hipótesis y la apuesta gubernamental.

