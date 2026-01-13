TEXTUAL-ES
Combate total de México a las drogas
Su consumo es un tema de salud pública * Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes
J. ADALBERTO VILLASANA
El consumo de drogas es un tema de salud pública, más allá del tema policiaco y bélico que pretende imponer Donald Trump por intereses económicos.
Se trata de un tema de descomposición social y se debe atender como tal, en este momento tiene México un combate total a las drogas.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 son una muestra de ello.
Tenemos ante nosotros la hipótesis de que sin mercado no hay producción. De manera tal que los resultados de la Encodat 2025 demuestran que funciona la campaña ‘Aléjate de las drogas’ y ‘El fentanilo te mata’, al registrarse en México reducción en el uso de sustancias prohibidas.
El consumo no médico del fentanilo se redujo del 0.2 al 0.1 por ciento, mientras que en los adolescentes el uso de drogas ilegales disminuyó del 6.2% en 2016 al 4.1% en 2025, informó el pasado 23 de diciembre la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En ese mismo momento, la Primera Mandataria anunció que la siguiente campaña preventiva sobre el consumo de drogas estará enfocada en metanfetaminas.
Al otro lado de la frontera norte, en 2022, más de 49 millones de personas en Estados Unidos padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés).
De no ser atendidos ¿qué pasaría si algunos de esos millones de enfermos no tuvieran sus dosis?, recordemos que tienen libre acceso a las armas de fuego.
Habrá que ver cuánto costó la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, la cual fortaleció al crimen organizado e incrementó el número de consumidores.
Mientras que, ahora en México, sobre la salud mental en adolescentes, Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes.
El mes pasado, Sheinbaum Pardo resaltó que los resultados de la Encodat 2025, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, demuestran que es exitosa la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, ya que el consumo no médico de este opioide disminuyó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes se redujo del 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.
Los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y este año la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.
“La Encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena: consumo no médico disminuye de 0.2 a 0.1, esto habla de que funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas.
“Entonces en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo”, resalta.
Sobre el consumo de opioides, detalla que el aumento de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es muy probable que esté asociado al uso del medicamento tramadol, analgésico que alivia el dolor y cuya compra podía realizarse sin receta médica, por lo que ya fue regulado. Además de que se revisará el consumo de alucinógenos.
Respecto a la salud mental, la titular del Poder Ejecutivo señala que es vital realizar una estrategia integral de participación colectiva entre gobierno, familias y escuelas para poder dar orientación y alternativas de vida de felicidad a las y los jóvenes.
TENDENCIA A LA BAJA EN ADOLESCENTES
En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalla que la Encodat 2025 tuvo una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 a 65 años divididas en grupos clave: 3 mil 847 adolescentes de 12 a 17 años y 15 mil 353 adultos de 18 a 65 años.
Resalta que se identificó que el consumo de drogas ilegales de forma experimental entre adultos incrementó del 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025, desde cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos.
Señala que en los adolescentes la tendencia a la baja se muestra en todo tipo de drogas: en cannabis del 5.3 al 3.7 por ciento y de estimulantes anfetamínicos de 0.6 al 0.5 por ciento, así como un incremento en alucinógenos de 0.3 al 0.4 por ciento.
Agrega que el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, ante esto se está monitoreando la evolución del consumo de opioides.
Respecto al consumo de alcohol en adolescentes en el “último año”, también presentó una reducción del 28 por ciento al 17.8 por ciento.
Sobre el tabaco y la nicotina, aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025 en consumo de cigarros electrónicos y disminuyó de 17.6 por ciento en 2016 a 15.1 por ciento en 2025 el consumo de tabaco fumado.
Por ello se atiende -a través de las nuevas regulaciones y campañas educativas- y se insiste sobre los riesgos a la salud que representa el consumo del cigarro electrónico.
Acerca de la salud mental, los adolescentes entre 12 a 17 años mostraron mayores niveles de vulnerabilidades como malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos.
Por ello las estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo etario específico.
De tal manera que México marca una ruta más allá de la pólvora y la sangre en el combate a la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El uso y abuso de drogas ilícitas es un padecimiento que debe ser atendido desde el aspecto clínico y social, para cerrar la pinza con el combate a la producción y distribución ilícita de sustancias prohibidas.
Al no tener mercado se reducirá la producción, a la falta de consumidores se acabará el negocio, esa es la hipótesis y la apuesta gubernamental.
La Doctrina Donroe
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump * Todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso
J. ALBERTO VILLASANA
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, publicada a principios de diciembre del año pasado, representa una reafirmación enérgica de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, inspirado en una versión modernizada de la Doctrina Monroe, ahora conocida como “Corolario Trump” o “Doctrina Donroe”. La estrategia dedica un espacio inusualmente amplio a Latinoamérica, el Caribe y otros vecinos de Estados Unidos.
La política de Trump prevé un aumento significativo y continuo del poder militar en el hemisferio occidental.
Este enfoque aparentemente incluye controvertidos ataques militares contra buques en aguas internacionales, el bloqueo de las rutas marítimas de Estados indeseables y la determinación de quién puede y no puede hacer qué.
El documento exige explícitamente una mayor presencia militar de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos para controlar las rutinas marítimas, prevenir la migración no deseada y monitorear las rutas de tránsito clave en medio de la crisis instigada por Washington en la Cuenca del Caribe.
A pesar de esto, Estados Unidos incluso pretende fortalecer las relaciones con los gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la Casa Blanca, dicha cooperación implica la identificación conjunta de recursos estratégicos, pero no en territorio estadounidense.
Es necesaria únicamente para “adquisiciones estratégicas y oportunidades de inversión para las corporaciones estadounidenses en la región”.
Por supuesto, las promesas de Trump de apoyar a Latinoamérica deberían complacer a los gobiernos y empresas regionales, pero no está claro cómo esto encaja con su insistencia en imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.
La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan un arancel básico del 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos, con raras excepciones: Nicaragua (18%) y Venezuela (15%).
Este enfoque genera una importante incertidumbre económica y conduce a la búsqueda de socios comerciales alternativos (por ejemplo, China o Europa). Esto parece obvio, pero Trump fue más allá.
Estados Unidos impedirá que los “competidores externos” (Rusia y China) desplieguen fuerzas o posean activos estratégicos, como puertos, redes eléctricas y tierras raras.
Washington está, en realidad, declarando que todos nosotros, nuestras tierras y nuestros recursos naturales son de su propiedad, y que sólo el Presidente de Estados Unidos puede disponer de ellos.
Sin embargo, se pueden encontrar varios puntos interesantes entre líneas. Por ejemplo, Estados Unidos recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que compartan los principios y la estrategia estadounidenses.
Entonces, ¿deberíamos olvidarnos de la “democracia” tal como la entendemos? Quienes coinciden con Trump pueden trabajar para el beneficio de Washington, mientras que quienes tienen opiniones propias pueden esperar una mayor presencia militar, la lucha contra los cárteles de la droga en su territorio, el aislamiento del mundo exterior y otros atractivos de los valores tradicionales estadounidenses.
Parece que la administración Trump, al preparar el texto de su estrategia nacional, olvidó informar a su líder sobre las fronteras del Estado norteamericano, así como sobre el hecho de que los países de América Latina y el Caribe son independientes y tienen derecho a decidir por sí mismos con quién mantener relaciones comerciales, con quién implementar proyectos de infraestructura y a quién vender recursos naturales.
Por supuesto, cabría esperar que la Doctrina Donroe, en lo que respecta a agresividad de Washington, se mantenga sólo como un documento doctrinal y no como una “hoja de ruta” para las acciones militares estadounidenses en el hemisferio occidental.
Al fin y al cabo, todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso.
Recordemos que la Doctrina Monroe proclamada en 1823 por el, en ese momento, presidente de los Estados Unidos, James Monroe, es una política exterior que establece la no colonización europea en América y la separación de esferas de influencia, considerando cualquier intervención europea como una agresión.
Inicialmente una advertencia contra el colonialismo, con el tiempo se interpretó como una justificación para la expansión e intervención unilateral de EU en Latinoamérica, especialmente tras el Corolario Roosevelt de 1904 que permitía intervenir para “reordenar” países con intereses estadounidenses.
A principios del año pasado, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Ana Esther Ceceña, consideró: En los últimos días hemos observado cómo el Occidente colectivo conformado por Estados Unidos, Europa y el conjunto OTAN, que funcionaba como una sola pieza, hoy se desmorona como consecuencia de las “institucionalidades” a las que golpea el presidente Donald Trump.
En el Seminario Internacional “Los afanes imperialistas de Trump” dijo que el mandatario estadounidense pega a sus propias coaliciones y también analiza la formación de otras.
La especialista señaló que hace tiempo la nación norteamericana tiene ubicado como sus retos lo que el Pentágono denominó el “4+1” y que son: China, Rusia, Corea del Norte, Irán y las organizaciones violentas no estatales como Al-Qaeda, los cárteles de la droga y todo aquello que puede ser calificado como grupo terrorista.
En tanto, el director del Centro de Investigación de Estudios Latinos y Latinoamericanos, de la Universidad de California Riverside, Alfonso González Toribio, alertó que está regresando la idea de que la conquista y la fuerza imperial son legítimas para acumular tierra, recursos.
Incluso, en el día en que tomó posesión de su cargo Donald Trump hizo referencia a un destino marcado por Dios que indica retomar el mundo.
El Trumpismo, agregó, es la personificación de un capital anglosajón desesperado por mantener la hegemonía en el orbe, acompañado por grandes multinacionales, en especial las relacionadas con las redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter o X- y que se utilizan para promover determinada propaganda, una agenda, tal como lo hizo en su momento el fascismo.
¿Espejismo el crecimiento económico?
Aunque crezca la clase media y disminuya la pobreza, la atención está centrada en el estancamiento * Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias * Confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy
J. ADALBERTO VILLASANA
Crece la clase media en México y disminuye la pobreza como resultado de una distribución diferente a la establecida por las administraciones neoliberales; sin embargo, la atención está centrada en el estancamiento y marginal crecimiento económico, lo cual puede representar un punto de quiebre de no reactivarse este aspecto.
Recordemos que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que México es el país de América Latina donde más creció la clase media.
Se trató de un incremento de 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024.
Lo anterior son buenas noticias para millones de familias mexicanas, pero hay que tener cuidado, porque sin reactivación económica y crecimiento, podría ser todo un espejismo.
“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral, Programas del Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, resaltó la titular del Poder Ejecutivo federal.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo resalta que México, con la Cuarta Transformación, es el país de América Latina donde creció más la clase media, ya que incrementó 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; el objetivo, señaló, es que siga la tendencia de aumento.
“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad -le llama el INEGI- frente al 21.7 por ciento, de acuerdo con el Banco Mundial.
Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.
Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primero los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026, aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024.
Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza”.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destaca que la principal diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación es que a partir de 2018 se implementa una política de derechos y no asistencial; se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad, sectores que antes no entraban en la agenda del gobierno; hay universalidad; y se trata de transferencias no condicionadas.
Además de que las Pensiones y Programas para el Bienestar son entregados bimestralmente de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta de Bienestar a las y los derechohabientes.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala: A punto de terminar 2025, la economía mexicana vuelve a cerrar el año con una sensación conocida: el estancamiento.
No es crisis, pero tampoco es crecimiento. No es un colapso -al menos en materia económica-, pero mucho menos es despegue.
Es la confirmación de una trayectoria a la que ya nos acostumbramos, crecer poco se ha vuelto aceptable.
“Las expectativas más actualizadas prevén terminar el año con un 0.4% de crecimiento. Pero qué bueno que vamos a crecer, podríamos no haberlo hecho, ¿o no? Esa es la narrativa que se escucha cada vez más. En términos per cápita será negativo”.
Y agrega: El problema no es coyuntural. No se explica únicamente por una desaceleración global, ni por la incertidumbre política externa, ni siquiera por los estragos que podría causar la reforma al Poder Judicial.
México lleva más de una década creciendo poco. Desde 2014, el crecimiento promedio anual ha rondado 0.6%. A ese ritmo, duplicar el tamaño de la economía tomará más de 116 años. Para un país con rezagos profundos, eso equivale a resignarse.
La razón del bajo crecimiento de México escapa las explicaciones sencillas. No es solo la disparidad regional, incluso los estados que más han crecido en México en la última década -Quintana Roo y Baja California Sur, con 3.09% y 2.81% en promedio por año- no muestran tasas de crecimiento sólidas.
Otras entidades, las más industrializadas como Nuevo León y Baja California, se quedan en 2.11 por ciento.
La Ciudad de México -que sigue siendo la que más contribuye a la producción del país- ha crecido en los últimos diez años, 1.43% en promedio. Chiapas ha crecido a 0.6% y Campeche decrecido 4.28% en promedio anual.
Los datos de productividad presentados recientemente por el INEGI muestran algo de lo que no nos gusta hablar.
En 2024, la productividad total de los factores (PTF) disminuyó 0.35%. La PTF -a pesar de ser difícil de medir- se refiere a la eficiencia en la que usamos los factores de producción.
Pero la publicación del INEGI da un dato menos coyuntural y más estructural. Para el periodo 1990-2024 se registró una caída promedio de 0.51% en la productividad. Menos eficientes con el pasar del tiempo.
La estabilidad macroeconómica que México ha logrado en los últimos años es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer; confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy.
Termina 2025 y México sigue sin crecer. Crecer poco no es una fatalidad: es el resultado de decisiones o de la ausencia de ellas.
Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias, pero sin crecimiento económico todo puede ser un espejismo.
Migrantes, vital para la economía estadounidense
También forman parte de las cadenas de producción y de consumo * Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EU podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC)
J. ADALBERTO VILLASANA
Es claro que la economía estadounidense tiene un aporte de personas migrantes, a través de sus impuestos, pero también forman parte de las cadenas de producción y de consumo.
Recordemos que, con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC).
La directora general de LDC, Ana Ramírez Valdez, apunta que contrario a la retórica actual en la que predominan mitos como que los migrantes no contribuyen a la economía de Estados Unidos; que son una carga para la misma o que incrementan la criminalidad, la realidad es otra.
Resulta que en 2024 los mexicanos nacidos en EUA contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que si fueran un país independiente serían actualmente la décima economía más grande del mundo; mientras que los pronósticos indican que la comunidad latina en dos o tres años podría ocupar el tercer lugar.
En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares (mdd) en impuestos, incluyendo 25.7 mil mdd a la seguridad social; 6.4 mil mdd de Medicare; y 1.8 mil mdd al seguro de desempleo.
Complementan la fuerza laboral de EUA en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51 por ciento en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne; el 20 por ciento de la manufactura y agricultura; 15 por ciento de la educación y salud; 28 por ciento de auxiliares de salud, 25 por ciento de los trabajadores de la construcción; y 54.3 por ciento de clasificadoras y clasificadores agrícolas.
Los inmigrantes tienen 60 por ciento menos criminalidad, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de EUA.
MIGRANTES, VITAL PARA LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE VÍA IMPUESTOS
Las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de Estados Unidos (EUA), señala el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez.
De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los inmigrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año.
Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación.
Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados.
En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025.
Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros.
De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país.
Castillo Ramírez mencionó que -mediante UNAM, Acción Migrante- se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación.
Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA.
“Ha crecido de manera sustantiva. Cuando se generan condiciones adversas de tránsito y de estancia para los migrantes, las situaciones de salud mental se deterioran severamente. Creo que ese eje estratégico de acción de la plataforma es adecuado, así como la asesoría legal que resulta indispensable”, opinó.
Este recurso digital se puede consultar en https://accionmigrante.unam.mx/
REDITUABLE EN TÉRMINOS POLÍTICOS
“La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología.
Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social del IGg, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos, con base en dos fuentes:
Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas).
Estudios de Cato y de EPI refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadounidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil.
El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024.
Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024.
“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estimó Castillo Ramírez.
Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”, añade.
Los migrantes aportan a la economía estadounidense y su trabajo es fundamental en algunas cadenas de producción para satisfacer el mercado de la Unión Americana.
