La autocracia electoral en México * Urge la necesidad de inculcar en los niños los hábitos de la higiene bucal, expresa Liliana Bueno, especialista en implantes y CEO de Dental Bueno

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La 4T no es muy dada a reconocer los informes de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, académicas o de la sociedad civil, sobre todo si son negativos o cuestionan las políticas públicas del régimen.

Tiene por norma descalificar a los autores, estigmatizar a las instituciones, niega las evidencias o habla de “los otros datos”, además de rechazar las conclusiones sin argumentos, imputar actitudes injerencistas e incluso utiliza testaferros para insinuar teorías conspiracionistas o se victimiza por imaginario “compló”.

Pero los hombres de poder hechos gobierno debieran revisar su actitud, no sólo para mejor la conducción del país y resolver verdaderamente los problemas nacionales, sino por elemental sentido de supervivencia.

Desde hace un sexenio, las instituciones mundiales que revisan los indicadores de vigencia del Estado de Derecho, democracia, justicia, transparencia, gobernanza y libertad de expresión, advirtieron del retroceso de México y la amenaza de pasar de un régimen híbrido a uno autoritario, como antesala del totalitarismo.

Ni hablar del enfado oficial cuando alertan del alejamiento de los estándares deseables en educación, salud, empleo, economía, verdadero bienestar o si realmente somos un país feliz.

De inmediato se cuestionan esos informes, se recurre al desgarramiento de vestiduras y al falaz argumento de los “otros datos”.

La 4T dinamitó el Estado de Derecho, alentó la polarización social, eliminó la división de Poderes con sumisos legisladores y ministros, instauró la opacidad en la administración pública, naturalizó la corrupción y claudicó la gobernabilidad ante el crimen organizado.

En el Informe de la Democracia 2026 del Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, ubicaron a México como una autocracia electoral (Rusia o El Salvador), donde hay comicios sin garantía plena de integridad de las votaciones, así como insuficiente grado de ejercicio de las libertades políticas.

Defenestraron el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas y la advertencia del V-Dem, por lo que hay pocas esperanzas de que corrijan el rumbo de la política interior del país.

Pero, a pesar de los sueños megalómanos del tlatoani tabasqueño, no sobrevivirá su modelo dictatorial por un milenio.

En su libro “El sha o la desmesura del poder”, Ryszard Kapuscinski escribe: “La dictadura, aunque desprecia al pueblo, hace lo posible para ganarse su reconocimiento. A pesar del carecer de fundamento legal alguno, cuida mucho las apariencias de la legalidad… Además, le incomoda (aunque lo oculte cuidadosamente) la sensación de inseguridad.

“Por eso no escatima esfuerzos para probarse a sí misma y convencer a los demás de que cuenta con el apoyo y la aprobación incondicional del pueblo. Incluso si ese apoyo es mera apariencia, se sentirá satisfecha.

“¿Qué importa que sólo sean apariencias? El mundo de la dictadura está lleno de apariencias”.

Con el sha, Irán vivió pobreza y estancamiento a pesar del petróleo, pero Reza Pahlevi quiso vender la idea de un país en bonanza que el pueblo finalmente le cobró.

El periodista polaco revela: “Al sha lo perdió la vanidad. Se consideraba padre del pueblo y el pueblo se le enfrentó. A cualquier precio… quería restaurar la imagen… de un pueblo feliz, postrado ante su benefactor en actitud de agradecimiento. Pero olvidó que los pueblos exigen derechos, no gracia”.

Por supervivencia, deben cambiar el proyecto.

APOSTILLA

La falta de una política pública de prevención en la salud bucal provoca que el 95 por ciento de los mexicanos tenga caries o enfermedades periodontales, lo que representa gastos hasta por 9 mil 700 millones de dólares, cifra que podría destinarse a fomentar una cultura preventiva del cuidado dental.

La especialista en implantes y CEO de Dental Bueno -clínicas de alta especialidad-, Liliana Bueno, urgió en la necesidad de inculcar en los niños los hábitos de la higiene bucal, ya que los infantes no saben cepillarse los dientes.

Propuso hacer campañas preventivas -“niños libres de caries”- en las escuelas, aplicarles flúor y selladores de rosetas y fisuras.

Reveló que se necesita mucha educación dental, ya que los mexicanos van cada ocho años al dentista, mientras que la media mundial es de entre un año y año y medio.

Ese descuido puede provocar padecimientos pulmonares, cardiacos e incidir en el Alzheimer.

Mientras se cumplen esos propósitos de largo plazo, recomendó utilizar las nuevas tecnologías para regresar la vida digna y de calidad a los adultos de la tercera edad y no condenarlos a ver su dentadura en un vaso de agua todas las noches e invitó a los centros odontológicos a contar con laboratorios integrales que sumen tomógrafos y escáner de última generación para tener diagnósticos certeros.

La tecnología debe estar al servicio de la salud bucal.