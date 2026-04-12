Mentir, el sello de los transformadores de la patria

Surtida el 97% de la lista de medicamentos… ¡mocha! * Nadie tiene responsabilidad por el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (catorce muertos, cien heridos) * La Primera Presidenta dice “vamos bien… y vamos a ir mejor”

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Tuétano.

Ya le conté de tío Nestor, de los de Autlán, el que no hablaba, el que saludaba al llegar y al irse decía “con permiso”, y ya.

Si alguien que no lo conocía, intentaba hacerle plática, lo veía serio, no movía un músculo de la cara y lo creían sordomudo.

Se hizo rico, pero nadie sabía qué hacía. Este menda le caía en gracia, pero tampoco le hablaba, le daba palmaditas en la cabeza y buen ‘domingo’.

Ya muy viejo él, su textoservidor ya adulto, le dijo que le contara a qué se dedicaba. Y como le caía en gracia, sí respondió: -No me gusta mentir -y ya.

¿EN QUÉ VAMOS BIEN?

A fines de marzo hubo una gran noticia y se debe comentar: el sector salud ya surte el 97% de los medicamentos. ¡Albricias!

Nada más que este juntapalabras, igual que esa burra que a palos la hicieron arisca, buscó la explicación de este prodigio. Nunca lo hiciera. Otra decepción.

Sí se surte ese 97%, pero de una lista mocha de medicamentos del sector salud.

Mire: La lista completa eran 2,753 ‘claves’ (medicinas), la redujeron a 1,929… y es de esta cantidad que se surte el 97% (si es cierto… por qué dudar).

Dicho de otra manera, es el 68% lo que están surtiendo (si es cierto, por qué la desconfianza).

Las medicinas que sacaron de la lista, dicen que sobraban… o sea, el sector salud, decenios anduvo comprando medicinas que ni necesitaba.

Y como este gobierno cuando pierde arrebata, informó que el 3% que falta surtir, es por responsabilidad de proveedores o fallas de distribución en los estados; ellos, no, ellos no son responsables de lo poquitito que falta.

Es una variante de la estrategia de engaño con la disminución de homicidios dolosos: Los reclasifican a culposos (accidentales), a “otras causas de muerte” y a desaparecidos. Así, reclasificaron medicinas como innecesarias.

De verdad, qué rabia, no que mientan, a eso estamos acostumbrados, sino que crean que somos sus tarugos.

Cuando mentir pasa de caso aislado -por legítima protección del real interés general- a estrategia habitual de gobierno para encubrir pifias de gestión o falta de resultados.

Cuando estamos ante gobernantes que evaden sus responsabilidades, no asumen el costo político de su mal desempeño, con una única finalidad: Mantenerse en el poder. Y ese el objetivo principal de este gobiernito cuatrotero: Conservar el poder.

Los transformadores de la patria mienten en todo. No es exageración. Ayer, por ejemplo, la Fiscalía General de la República informó que -para ellos- nadie tiene responsabilidad por el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, del pasado 28 de diciembre (catorce muertos, cien heridos). Nadie del Ferrocarril, nadie de la Secretaría de Marina. Ya después, a lo mejor fue el viento… o todavía mejor: se olvida.

Y la prueba definitiva de que nos mienten en todo es la afirmación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Vamos bien y vamos a ir mejor”.

¿Vamos bien?… ¿En qué vamos bien?… somos el país más peligroso del mundo, sin contar los que están en guerra, dice la ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), que en tiempo real monitorea la violencia en todo el mundo; y somos una de las naciones con más violencia política, sólo el año pasado hubo 1,070 crímenes de estos; la ACLED concluye que “el gobierno mexicano tiene el poder, pero no el control de todo el territorio”. Y siendo el país más peligroso del mundo, que la doñita de Palacio siga con sus gráficas y las porras de sus empleados.

¿En qué vamos bien?… en servicios públicos de salud, comparando con los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenecemos, nuestro gobierno gasta en salud la cuarta parte que el promedio, tenemos la esperanza promedio de vida, más baja de todos y estamos un 167% arriba en mortalidad prevenible y tratable, de los demás países de la OCDE. Lo demás es música de viento.

¿Vamos bien en educación?… estamos en el lugar 51 de 81 países evaluados con la prueba PISA; siempre entre los últimos lugares de la OCDE; dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico de aprendizaje y muy bajo gasto en educación: último lugar en inversión por alumno.

La UNESCO nos clasifica en educación “sin progreso” y señala la disminución en habilidades de lectura en primaria.

Y siguen engordando a la CNTE, que esa arrima votos.

¿Cómo vamos en infraestructura?… estamos en el lugar 61 de 69 economías evaluadas en el Ranking Mundial de Competitividad 2025; la inversión física del gobierno federal cayó en 28.4% real al cierre de 2025; y en proyectos prioritarios, incluidos los trenecitos de la doñita, en 2025, se invirtió un 18.6% menos que en 2024.

Con las cifras oficiales la inversión pública del año pasado, primero de la señito del segundo piso fue la menor desde 2008. Pero vamos bien.

En Estado de Derecho, tampoco vamos bien, el World Justice Project en 2025 nos pone en el lugar 121 de 143 países, señalando el deterioro en independencia judicial. Pero vamos a ir mejor.

Estimado lector (en humilde singular), hay más malas, pero no se trata de ponerlo de mal humor.

Tampoco es cosa de etiquetar a México como ‘Estado fallido’, que eso no está definido y lo usan en la prensa nomás porque suena pegador, vende bien.

Lo que hay es el Índice Estados Frágiles, de la muy seria Fund for Peace que evalúa 179 países con puntos de lo que está mal (entre más baja la calificación mejor está el país).

Mire: el peor, el más frágil es Somalia con 111.3 puntos de calificación y el mejor, el menos frágil del mundo es Noruega, con 12.7 puntos.

La calificación de México son 69 puntos, casi empatado con Bolivia (69.4 puntos), pero peor que El Salvador (68.7 puntos); Ecuador (68 puntos); y República Dominicana (60.2 puntos).

Los cuatroteros, doña Claudia a la cabeza, se abanican con todo: controlan la propaganda (la “narrativa”, le dicen). Ya se van a enterar: lo que sabe este López, seguramente lo sabe el Tío Sam, no es mucho suponer. Y después de apretarlos en la revisión del T-MEC, van por ellos y les van a sacar el tuétano.