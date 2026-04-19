Alto-crítico, el nivel de amenaza a México

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 de EU representa un punto de inflexión histórico en las relaciones México-Estados Unidos y en el orden hemisférico americano * Donald Trump erosiona principios fundamentales del derecho internacional, por lo que tenemos una “ventana de oportunidad limitada”, de enero a julio de este año, para que esto no arda

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Elogio al frijol.

Tío Gaspar no era holgazán, pero en su casa, sí. No alzaba un popote.

Muele y muele estuvo tía Rita en que urgía pintar la casa y él dando largas ni llevaba un pintor ni lo hacía.

Así, un mal día, se les incendió la casa. Obviamente en aquél Autlán, no había bomberos, se quedaron con lo puesto, y tía Rita casi lo mata porque dijo: -¿Ves?… y tú, necia con que la pintáramos -no le habló semanas la tía.

OBEDECER AL QUE MANDA

Mientras la Presidenta se empeña en convencernos de que “vamos bien y vamos a ir mejor”; que para bajar el precio de la electricidad hay que consumir menos; que ya se resolvió el desabasto de medicamentos; que gracias a su estrategia, asesinar gente ya está muy mal visto; que si la carne está cara, nos “tenemos que comprometer a comer más frijoles”, porque con arroz, dijo ella, “es casi como si uno comiera carne” (casi), y nada de que la calumnia uno, busque su discurso en Sombrerete, Zacatecas, del 28 de marzo pasado, cuando también anunció: “Vamos a hacer una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol”… ¡así se forjó el acero!

Mientras eso, el renegrido Tío Sam, necio en dormir con un ojo abierto, como prueba el documento ‘Estrategia de Defensa Nacional 2026’ (NDS por sus siglas en inglés), que el pasado 23 de enero publicó el Departamento de Guerra de los EU (el de Guerra, no se distraiga). Lo emiten por ley, es obligatorio.

En nuestra prensa casi nadie le presta atención (‘mea culpa’) y bien que merece ser leído (no es mucho, 34 páginas), porque tiene serias implicaciones respecto de México y de nuestro gobierno.

Se topó su textoservidor con un análisis muy sesudo de Asimetrics Abogados, que resulta ser un despacho mexicano de abogados especializado, entre otras cosas, en inteligencia y contrainteligencia; análisis de riesgos e inteligencia política, cuyos clientes son gobiernos, partidos políticos, empresas, bancos, de aquí y del mundo. Si le busca verá que son gente seria.

Lejos de este menda el pecado de robar texto ajeno, pecado aburrido, si los hay.

En el análisis de Asimetrics Abogados, de la NDS 2026, de los EU respecto de México, en el apartado de ‘Evaluación de riesgo’, señala que su nivel de amenaza (a México) es ALTO-CRÍTICO (lo ponen así, en mayúsculas), porque:

“La NDS 2026 representa la mayor amenaza a la soberanía mexicana desde la era de la Guerra Fría. La convergencia de presión militar, económica y política estadounidense crea un ambiente de coerción multidimensional sin precedentes en las relaciones bilaterales modernas”. Cita textual.

El análisis aclara que no son enchiladas que vengan a hacer travesuras a territorio mexicano ni que se vayan a poner a aventarnos bombas, porque ya entendieron allá que matar o enchiquerar jefes de bandas criminales no resuelve nada, se fragmentan los cárteles y se incrementa la violencia.

Lo del Mayo parece que los impresionó mucho, Culiacán es un infierno. Pero, así y todo, no descarta una “incursión militar limitada en territorio mexicano”. ¡Válganos Dios!

Este juntapalabras suele equivocarse al hacer predicciones, pero igual piensa que los EU no van a hacernos una ‘venezolanada’ ni van a bombardear cárteles como si esto fuera Irán. La sola idea de provocar una migración masiva a su propio país, los disuade… esperemos.

Lo que sí está muy de pensarse es lo que menciona Asimetrics Abogados, como “escenario prospectivo” principal para el periodo 2026-2030, para el gobierno de doña Sheinbaum, un “Reacomodo Forzado”, con una probabilidad del 55%, que consiste en que (cita textual):

“México acepta términos desfavorables en revisión del T-MEC bajo presión económica y amenaza militar. Se incrementa cooperación en seguridad (incluyendo presencia de “asesores” militares estadounidenses en zonas de conflicto con cárteles), se ajustan reglas de origen según demandas de EU y se limita inversión china. A cambio, Estados Unidos modera aranceles y reconoce formalmente soberanía mexicana (aunque debilitada de facto)”.

La soberbia es vicio universal y por eso, este menda no se aguanta las ganas de decir que -sin ser experto ni analista internacional- ha dicho eso mismo no pocas veces: les van a sacar el tuétano a los cuatroteros en lo del T-MEC a cambio de darles por su lado en eso de que la soberanía es el himen patrio. Lo mismo hicieron con el entonces Pejecutivo.

No les queda de otra: obedecer al que manda para que no los mande mucho allá lejos, porque los yanquis por la mala son de lo peor.

Esa firma de abogados plantea como análisis de inteligencia que el Estado Mexicano (o sea, los cuatroteros) tiene vectores de “vulnerabilidad crítica”, uno, la “infiltración criminal en instituciones: Cárteles han penetrado cuerpos policiales municipales y estatales, operan ‘servicios de inteligencia’ propios (redes de informantes entre vendedores ambulantes, taxistas, constructores), y en algunas regiones ejercen control territorial de facto”. Pues sí, triste, pero sí.

En sus conclusiones, señala que la Estrategia de Defensa Nacional 2026 de los EU representa un “punto de inflexión histórico en las relaciones México-Estados Unidos y en el orden hemisférico americano, que no es retórica gringa, sino una estrategia operacional con implicaciones legales, militares y económicas de primera magnitud”.

También identifica en sus conclusiones (ya no es cita) que México está ante una amenaza existencial a la soberanía, por primera vez desde la época revolucionaria; que la dependencia del 83% de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense crea asimetría de poder abrumadora; México sin T-MEC revienta.

Agregan en las conclusiones que el Trump “erosiona principios fundamentales del derecho internacional (…)”; y que tenemos una “ventana de oportunidad limitada”, de enero a julio de este año para que esto no arda.

Este gobierno cuatrotero nos ha llevado a esta situación absurda de que nuestro principal socio comercial sea nuestra principal amenaza. Y mientras, la señora haciendo el elogio al frijol.