Gobernar es resolver los problemas, no administrarlos: Ale Rojo

Se gobierna con seriedad, sumando, coordinando y resolviendo, señala la alcaldesa * La mandataria de la Cuauhtémoc entrega nuevos camiones de basura y reconoce la labor de los trabajadores de limpia * Más de 44 mil familias beneficiadas con un servicio de recolección más eficiente

EL TOPO

Ante cientos de vecinas y vecinos, así como personal de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza la entrega de cuatro nuevos camiones recolectores de basura, una acción que fortalecerá el servicio de limpia en toda la demarcación.

Durante la entrega, Rojo de la Vega Piccolo destaca que gobernar bien también implica invertir en lo que permite que la ciudad funcione todos los días.

Subraya que estos vehículos no son sólo unidades operativas, sino una garantía de que la recolección será más eficiente, constante y cercana a la gente.

“Esto no es sólo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos”, añade.

Acompañada por su equipo de directores generales, la edil detalló que dos de los camiones fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía y dos más se sumaron gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad, lo que demuestra que cuando se trabaja en conjunto, los resultados llegan más rápido.

“Así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”, puntualiza.

Con esta entrega, se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc y se mejora de manera directa el servicio para más de 44 mil familias en colonias como Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.

Lo anterior se traduce en calles más limpias, mayor orden y una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan en la demarcación.

En presencia del secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Hugo Alonso Ortiz, la mandataria resalta que esta inversión también impacta en mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar ahora con herramientas a la altura de su esfuerzo: tecnología más limpia, más eficiente y con mayor capacidad.

Durante su mensaje, la alcaldesa también reconoce el trabajo del personal de limpia, a quienes agradeció su esfuerzo diario.

“Muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por hacer que esta alcaldía renazca todos los días”, añade.

Porque la calle limpia no es casualidad, sino resultado de decisiones claras, asevera Alessandra Rojo, alcaldesa que refrenda el compromiso de su administración de seguir invirtiendo en servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las y los vecinos.