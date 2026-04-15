NACIONAL
Gobernar es resolver los problemas, no administrarlos: Ale Rojo
Se gobierna con seriedad, sumando, coordinando y resolviendo, señala la alcaldesa * La mandataria de la Cuauhtémoc entrega nuevos camiones de basura y reconoce la labor de los trabajadores de limpia * Más de 44 mil familias beneficiadas con un servicio de recolección más eficiente
EL TOPO
Ante cientos de vecinas y vecinos, así como personal de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza la entrega de cuatro nuevos camiones recolectores de basura, una acción que fortalecerá el servicio de limpia en toda la demarcación.
Durante la entrega, Rojo de la Vega Piccolo destaca que gobernar bien también implica invertir en lo que permite que la ciudad funcione todos los días.
Subraya que estos vehículos no son sólo unidades operativas, sino una garantía de que la recolección será más eficiente, constante y cercana a la gente.
“Esto no es sólo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos”, añade.
Acompañada por su equipo de directores generales, la edil detalló que dos de los camiones fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía y dos más se sumaron gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad, lo que demuestra que cuando se trabaja en conjunto, los resultados llegan más rápido.
“Así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”, puntualiza.
Con esta entrega, se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc y se mejora de manera directa el servicio para más de 44 mil familias en colonias como Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.
Lo anterior se traduce en calles más limpias, mayor orden y una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan en la demarcación.
En presencia del secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Hugo Alonso Ortiz, la mandataria resalta que esta inversión también impacta en mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar ahora con herramientas a la altura de su esfuerzo: tecnología más limpia, más eficiente y con mayor capacidad.
Durante su mensaje, la alcaldesa también reconoce el trabajo del personal de limpia, a quienes agradeció su esfuerzo diario.
“Muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por hacer que esta alcaldía renazca todos los días”, añade.
Porque la calle limpia no es casualidad, sino resultado de decisiones claras, asevera Alessandra Rojo, alcaldesa que refrenda el compromiso de su administración de seguir invirtiendo en servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las y los vecinos.
NACIONAL
Mañanera pone bajo la lupa a Enrique Herrera Martínez
La respuesta presidencial fue breve: Se asegura que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad
ILDEFONSO LÓPEZ
El nombre de Enrique Herrera Martínez llegó hasta la Mañanera del Pueblo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no como protagonista, sino como ejemplo en una pregunta que tocó uno de los temas más sensibles del gobierno: la contratación pública.
Durante la conferencia matutina, un periodista cuestionó si el padrón de proveedores se revisa para detectar empresas vinculadas con personas bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La referencia fue directa: Mencionó a Enrique Herrera Martínez, empresario con contratos activos con distintas dependencias y planteó una inquietud que quedó flotando en la sala: ¿los filtros realmente están funcionando?
La respuesta institucional fue breve. Se aseguró que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad.
La mención no pasó inadvertida. Enrique Herrera Martínez no es un nombre ajeno al sector de seguridad y blindaje en México. Es identificado como fundador y director de TPS Armoring, empresa que ha crecido durante más de tres décadas y que ha participado en contratos con gobiernos, agencias y clientes de alto perfil en México y el extranjero.
Su trayectoria incluye episodios que lo colocaron en el radar público, como la adquisición de vehículos oficiales en subastas del gobierno federal, incluida la camioneta conocida como “La Bestia”, utilizada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ese tipo de movimientos consolidaron su perfil como un empresario con acceso a operaciones de alto nivel.
En redes sociales, su entorno familiar ha presumido cercanía con figuras como Armando Guadiana Tijerina, quien ha sido vinculado a controversias como los Pandora Papers y cuestionamientos sobre contratos energéticos. Esa proximidad, lejos de ser anecdótica, refuerza la percepción de un entramado que cruza negocios y política.
En paralelo, también se han documentado apariciones del actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en espacios compartidos con la familia Herrera.
Enrique Herrera Martínez construyó su discurso empresarial sobre una idea clara: la confianza.
“No vamos a vender camiones, vamos a construir confianza”, ha sido una de sus frases más repetidas. Hoy, esa misma palabra aparece en el centro de la discusión.
NACIONAL
Raciel Pérez, comprometido en transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso
El alcalde de Tlalnepantla entrega la rehabilitación del multideportivo Exploradores en Lázaro Cárdenas * “Para nosotros el Oriente de Tlalnepantla es una prioridad, al igual que para el gobierno federal, y para eso trabajamos diario”, expresa el presidente municipal
EL TOPO
El presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, hizo entrega de los trabajos de rehabilitación integral del espacio público multideportivo Exploradores de México, ubicado en la comunidad de Lázaro Cárdenas.
Durante el evento, el alcalde destaca que esta obra representa un paso fundamental en la recuperación de áreas recreativas para fortalecer la convivencia comunitaria, con una inversión total de 1 millón 597 mil 216 pesos.
La intervención abarcó la rehabilitación de 151.88 metros cuadrados de superficie, donde se realizaron labores de trazo, nivelación y demolición de elementos de concreto en mal estado, así como el desmontaje de juegos y ejercitadores que ya no eran funcionales.
El proyecto contempló la excavación de material, el mejoramiento del terreno y la construcción de muros de concreto para garantizar la durabilidad de la obra.
Para el beneficio de niñas, niños y jóvenes, el presidente Raciel Pérez Cruz supervisó la colocación de nuevo equipamiento que incluye juegos infantiles, un circuito de ejercitadores y bancas para el descanso de los visitantes.
Asimismo, se prioriza el uso de ecotecnias mediante la aplicación de pavimento de concreto permeable con impregnante ecológico y la instalación de tres luminarias tipo vela para garantizar la seguridad de los usuarios durante la noche.
Finalmente, el munícipe señaló que, con la aplicación de pintura en muros, escalones y guarniciones, se cumple con el compromiso de transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso para los habitantes de Tlalnepantla.
NACIONAL
Naucalpan, preparado para la próxima temporada de lluvias
Arranca por segundo año consecutivo de manera preventiva el desazolve en colonias y Periférico Norte * En 2025, nos encontramos con un municipio que en tres años no se llevó a cabo un solo desazolve, hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez
EL TOPO
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, informa que por segundo año consecutivo se realizan trabajos de desazolve de manera preventiva, a fin de evitar anegaciones y desbordamientos ante la próxima temporada de lluvias en 232 comunidades; a la vez que destaca que siguen los resultados de la Estrategia Seguridad con Todo y que la ciudadanía evaluará el actuar de la Guardia Municipal.
En conferencia de prensa, señala que, con el programa de Desazolve en Colonias 2026, que llevará a cabo el Organismo Municipal del Agua OAPAS, se desalojarán y eliminarán lodos, basura, sedimentos y residuos sólidos de tuberías, drenajes y alcantarillas en los más de 2 mil kilómetros de redes de drenaje pluvial y sanitario con los que cuenta Naucalpan. “Hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos”, añade.
Refiere que con cuatro camiones Vactor, en San Antonio Zomeyucan, en Avenida Centenario, esquina calle La Bajada, se iniciaron los trabajos para desazolvar drenajes y alcantarillas con estos equipos hidroneumáticos de succión a presión que extraen residuos sólidos, mezclas viscosas, arenilla y sedimentos orgánicos.
Ante medios de comunicación, acompañado por los titulares del Organismo Municipal del Agua OAPAS, de la Guardia Municipal, de Obras, así como de Desarrollo y Fomento Económico, Montoya Márquez enfatiza que este trabajo no se realizó de manera continua en el pasado, tres años en los que no se llevó a cabo un solo desazolve, lo que provocó afectaciones en diferentes comunidades.
Durante el mes de febrero y marzo, se comenzó con desazolves en los 16 cárcamos de bombeo municipales con los que se desalojan hasta 25 mil litros por segundo en la temporada de lluvias.
En cuanto al Periférico Norte, también se avanza en el desalojo de residuos en los 17 kilómetros que corresponde. Del mismo modo, el titular de Obras afirmó que se avanza en tiempo y forma en la rehabilitación histórica que realiza Naucalpan en esta vialidad y que el segundo tramo con concreto hidráulico ya registra un 70% de progreso, de Circuito Circunvalación a Baden Powell, en 3.2 km, 2 mil metros instalados, con un avance en 80% de banquetas y guarniciones. Se tiene como fecha límite el 20 de abril y beneficiará a miles de usuarios esta arteria vial.
En cuanto a la seguridad, el comisario comenta sobre las últimas detenciones y estrategias, como la incorporación a la Guardia Municipal de 200 nuevos elementos, para ir renovando este cuerpo. Todos los fines de semana, sábados y domingos, los comandantes que son jefes de sector visitarán casa por casa para una interacción directa con las y los vecinos, que la ciudadanía evalúe el comportamiento, el actuar y sobre todo los trabajos de proximidad que hacen los policías en los 28 sectores y 128 cuadrantes.
“Somos el municipio que logró la mayor disminución a nivel nacional en incidencia delictiva en el robo de vehículos, con base a instituciones de seguridad; entregaron el municipio con una cifra de 14 vehículos robados al día y actualmente de acuerdo a cifras oficiales, se roban 4, se dejaron de robar 10 autos al día”, expresa el comisario.
También se anunció el “Cuarto Festival Cultural del Vino y el Queso, Naucalpan”, enriquecido con 100 expositores, artesanos, con un gran programa artístico y se llevará a cabo en el Parque Naucalli del 17 al 19 de abril.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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