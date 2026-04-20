Salir a las calles, el ADN del PRD-CDMX

El presidente municipal de Naucalpan recibe el distintivo Destino de Reuniones * El galardón destaca la infraestructura, la conectividad, los servicios y toda la oferta con que cuenta Naucalpan * El alcalde resalta el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez

EL TOPO

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga al presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, el Distintivo Destino de Reuniones, que reconoce a los municipios que cuentan con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para ser sedes de convenciones y reuniones corporativas o de negocios, así como de congresos de asociaciones e Industrias, ferias y exposiciones comerciales y viajes de incentivos.

El alcalde agradece la distinción en nombre de todos los naucalpenses, así como de empresarios del municipio, y destaca el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, por colocar a todo el Estado de México como una de las principales entidades en el Turismo de Reuniones, que se constituye como una plataforma que impulsa la economía y brinda oportunidades de desarrollo y la atracción de inversiones.

“Naucalpan es un motor económico que aporta de manera decisiva al dinamismo del Estado de México con vocación clara para los servicios, para albergar congresos, convenciones, ferias, encuentros de alto nivel; en Naucalpan, tenemos una infraestructura destacada con hoteles, con una gran conectividad, con servicios, con talento, con un personal muy capacitado, pero sobre todo hay una voluntad de transformación y hay un gobierno que está dispuesto a participar de todas estas iniciativas que nos permitan seguir devolviéndole el brillo a nuestro municipio”, añade Montoya Márquez.

El alcalde destaca que se da un paso firme para devolverle el brillo a Ciudad Naucalpan que siempre ha tenido este potencial de desarrollo como principal puerta de acceso de la Ciudad de México y también como parte nuclear de la Zona Metropolitana del Valle de México. “con este Distintivo Destino de Reuniones permite destacar la infraestructura, destacar la conectividad, destacar los servicios, toda la oferta que tiene Naucalpan”, agrega.

Isaac Montoya señala que el municipio cumple con todos los requisitos para competir en una de las industrias más importantes del mundo, como lo es el turismo de reuniones, una industria que no solo genera prestigio, sino que genera economía real, representa alrededor del 1.5% del PIB Nacional, generando más de 900 mil empleos directos e indirectos.

Hoy en Ciudad Naucalpan apostamos por algo fundamental que es la movilidad como base de crecimiento, enfatiza el alcalde y resalta dos proyectos emblemáticos como el Mexicable Línea 3 y la rehabilitación integral del Periférico Norte, que transformarán y cambiarán la movilidad en el municipio para miles de habitantes, quienes contarán con mejores condiciones para trasladarse a sus empleos, la oficina y centros escolares.

“Estamos trabajando para que Naucalpan sea un destino atractivo, siempre competitivo y preparado rumbo al momento histórico en este año tan relevante en donde México es sede del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos para que, cuando el mundo llegue a México estemos a la altura y tengamos las condiciones necesarias para recibirlos”, asevera Montoya.

El alcalde de Naucalpan estima que más de 5 millones de visitantes arribarán al país, lo que representará una derrama económica que superará los 5,000 millones de dólares.

“Este distintivo nos coloca en el mapa, pero también nos pide en el reto demostrar que estamos listos para competir y para recibir a todos los que nos visiten”, expresa Isaac Montoya Márquez.