La preferencia ciudadana también apoya a Ale Rojo para ser presidenciable en el 2030

El futuro político de la también activista y feminista es halagador: muchas cartas sobre la mesa * Una encuesta de México Elige pone a Alessandra Rojo de la Vega como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial

EL TOPO

Una encuesta de México Elige coloca a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial de 2030.

Tanto entre simpatizantes del partido como en la población general, la alcaldesa lidera las preferencias como posible candidata del tricolor, superando a otros perfiles tradicionales dentro de la fuerza política.

Entre los simpatizantes del PRI, el 25% se inclina por Rojo de la Vega como su opción para contender por la Presidencia de la República.

En segundo lugar aparece Alejandro ‘Alito’ Moreno con un 16.7%, seguido por Ildefonso Guajardo con el 15.9% y Manlio Fabio Beltrones con el 15.8%, mostrando una competencia cerrada entre estos tres perfiles.

Más abajo se ubican Manolo Jiménez con un 10.8%, Rubén Moreira Valdés con un 7.5%, mientras que Esteban Villegas y Carolina Viggiano registran 3.3% cada uno.

En los últimos lugares aparecen Miguel Ángel Riquelme con 1.7%y Rolando Zapata, quien no obtiene ningún voto.

En cuanto a la preferencia entre la población en general, Rojo de la Vega también se mantiene a la cabeza con 26.4 por ciento.

En esta medición, Ildefonso Guajardo ocupa el segundo lugar con el 15.2%, seguido muy de cerca por Alejandro ‘Alito’ Moreno, con el 15.1%.

Más atrás se posiciona Manlio Fabio Beltrones con el 10.2%, mientras que Manolo Jiménez alcanza el 7.6% y Rubén Moreira Valdez el 7.1 por ciento.

En los niveles inferiores de preferencia se encuentran Carolina Viggiano, con el 6.8% y Rolando Zapata con el 5.8%. Finalmente, Esteban Villegas obtiene el 3.2% y Miguel Ángel Riquelme el 2.6% de las preferencias, cerrando la lista de posibles aspirantes evaluados en el ejercicio demoscópico.

Los resultados reflejan un escenario en el que emergen nuevos liderazgos dentro del PRI, al tiempo que figuras tradicionales mantienen presencia competitiva.

A cuatro años de la contienda presidencial, la encuesta perfila un proceso interno abierto, con Rojo de la Vega al frente, pero con una contienda aún en evolución.

A pesar de sonar para cargos federales en 2030, la alcaldesa ha confirmado su intención de buscar la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc para el periodo 2027-2030, enfocada en consolidar resultados locales y la recuperación de espacios públicos.

Con una combinación de experiencia legislativa, formación en comunicación y presencia en el activismo, Alessandra Rojo se perfila como una figura relevante dentro del escenario político de la Ciudad de México.