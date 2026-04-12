NACIONAL
La preferencia ciudadana también apoya a Ale Rojo para ser presidenciable en el 2030
El futuro político de la también activista y feminista es halagador: muchas cartas sobre la mesa * Una encuesta de México Elige pone a Alessandra Rojo de la Vega como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial
EL TOPO
Una encuesta de México Elige coloca a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial de 2030.
Tanto entre simpatizantes del partido como en la población general, la alcaldesa lidera las preferencias como posible candidata del tricolor, superando a otros perfiles tradicionales dentro de la fuerza política.
Entre los simpatizantes del PRI, el 25% se inclina por Rojo de la Vega como su opción para contender por la Presidencia de la República.
En segundo lugar aparece Alejandro ‘Alito’ Moreno con un 16.7%, seguido por Ildefonso Guajardo con el 15.9% y Manlio Fabio Beltrones con el 15.8%, mostrando una competencia cerrada entre estos tres perfiles.
Más abajo se ubican Manolo Jiménez con un 10.8%, Rubén Moreira Valdés con un 7.5%, mientras que Esteban Villegas y Carolina Viggiano registran 3.3% cada uno.
En los últimos lugares aparecen Miguel Ángel Riquelme con 1.7%y Rolando Zapata, quien no obtiene ningún voto.
En cuanto a la preferencia entre la población en general, Rojo de la Vega también se mantiene a la cabeza con 26.4 por ciento.
En esta medición, Ildefonso Guajardo ocupa el segundo lugar con el 15.2%, seguido muy de cerca por Alejandro ‘Alito’ Moreno, con el 15.1%.
Más atrás se posiciona Manlio Fabio Beltrones con el 10.2%, mientras que Manolo Jiménez alcanza el 7.6% y Rubén Moreira Valdez el 7.1 por ciento.
En los niveles inferiores de preferencia se encuentran Carolina Viggiano, con el 6.8% y Rolando Zapata con el 5.8%. Finalmente, Esteban Villegas obtiene el 3.2% y Miguel Ángel Riquelme el 2.6% de las preferencias, cerrando la lista de posibles aspirantes evaluados en el ejercicio demoscópico.
Los resultados reflejan un escenario en el que emergen nuevos liderazgos dentro del PRI, al tiempo que figuras tradicionales mantienen presencia competitiva.
A cuatro años de la contienda presidencial, la encuesta perfila un proceso interno abierto, con Rojo de la Vega al frente, pero con una contienda aún en evolución.
A pesar de sonar para cargos federales en 2030, la alcaldesa ha confirmado su intención de buscar la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc para el periodo 2027-2030, enfocada en consolidar resultados locales y la recuperación de espacios públicos.
Con una combinación de experiencia legislativa, formación en comunicación y presencia en el activismo, Alessandra Rojo se perfila como una figura relevante dentro del escenario político de la Ciudad de México.
NACIONAL
Brandon Zuluaga, acusado de abuso sexual contra una menor
La denuncia expone que las autoridades mexicanas fueron notificadas con anticipación sobre los antecedentes del caso, incluyendo los señalamientos contra el presunto responsable y los riesgos que representaba para la integridad de las menores
RAMÓN VILCHIS
Una denuncia presentada ante instancias de control interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores señala a Brandon Zuluaga Castro como presunto responsable de abuso sexual contra una menor, en un caso que derivó en un proceso de carácter internacional relacionado con la sustracción de menores y la activación de mecanismos previstos en el Convenio de La Haya.
De acuerdo con el documento, los hechos habrían detonado el traslado de las menores fuera de su lugar de residencia habitual, lo que dio origen a un procedimiento de restitución internacional.
En ese contexto, Melisa Zuluaga Castro, hermana de Brandon Zuluaga Castro, es señalada por haber sustraído de forma ilícita a las menores y trasladarlas a otro país, presuntamente con el objetivo de encubrir los hechos atribuidos al acusado.
La denuncia expone que las autoridades mexicanas fueron notificadas con anticipación sobre los antecedentes del caso, incluyendo los señalamientos contra Brandon Zuluaga Castro y los riesgos que representaba para la integridad de las menores.
Sin embargo, se sostiene que dicha información no habría sido considerada antes de que el expediente fuera remitido a instancias judiciales.
En el documento se señala directamente a Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por presuntas omisiones en el seguimiento del caso.
La denuncia refiere falta de diligencia y posibles violaciones a los protocolos de actuación como Autoridad Central en el marco del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Asimismo, se indica que, pese a las notificaciones formales sobre los antecedentes y la posible comisión de delitos, no se habrían activado mecanismos de protección ni se dio vista a instancias especializadas en la atención de niñas, niños y adolescentes antes de continuar con el procedimiento internacional.
El documento también sostiene que la actuación de Melisa Zuluaga Castro y la falta de intervención oportuna por parte de la autoridad habrían permitido que el caso avanzara sin una evaluación integral de los riesgos, en un contexto que involucraba traslado internacional y posibles afectaciones a las menores.
La denuncia solicita la apertura de una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades, así como la intervención de autoridades competentes para esclarecer los hechos relacionados con Brandon Zuluaga Castro, las acciones atribuidas a Melisa Zuluaga Castro y las presuntas omisiones señaladas en contra de Vanessa Calva Ruiz.
NACIONAL
Isaac Montoya, el gran impulsor de las Huellas de la Transformación
Firme y con gran éxito la recuperación y el mejoramiento de los espacios públicos * Es la visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades, expresar el alcalde de Naucalpan
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, avanza en las Huellas de la Transformación, ya se rebasan las 67, muestra de ello, en la comunidad de San Esteban Huitzilacasco, se hizo entrega del mejoramiento de la calle 10 de Mayo y otros espacios como el Canal del Tornillo y la calzada San Esteban, que ahora cuenta con mejor alumbrado, área de juegos, rejas de protección y también con trabajos de bacheo y balizado, entre otros.
Esta comunidad que tiene la particularidad de contar con alrededor de cien habitantes que hablan o entienden el idioma náhuatl y que provienen de Guerrero, recibió con entusiasmo al alcalde, quien les reiteró que, como vecino proveniente de las colonias, su gobierno todos los días toca las puertas de los hogares para conocer sus necesidades y atenderlas.
“Como nos solicitó el presidente Andrés Manuel y hoy también lo refrenda la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que tengamos la capacidad de escuchar, de poder ver las demandas legítimas, porque hay una decisión emanada de la convicción, el que logremos transformar de fondo nuestras comunidades, pero se podrá hacerlo con una visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades”.
Subraya que el programa Huellas de la Transformación, en el que toman parte diferentes Direcciones como Servicios Públicos, el Organismo Municipal del Agua OAPAS, entre otros, se lleva a cabo para atender todo el abandono en el municipio y que con tiempo se fue perdiendo, por un desentendimiento de las autoridades, pero hoy gracias al ejercicio responsable, a un gobierno honesto, se ha destinado el recurso público a donde verdaderamente se requiere, se necesita y donde la ciudadanía lo ha planteado.
En esta comunidad, anuncia que se mejorará el abastecimiento de agua en la zona, con la renovación del Tanque San Esteban. También dijo que este año se duplicarán los recursos destinados a obra pública para mejorar la infraestructura del municipio.
En este evento estuvo acompañado por autoridades auxiliares de las colonias San Esteban Huitzilacasco, El Olivar, Ampliación San Esteban y Jardines del Molinito, representantes de Lengua Otomí, ante quienes anunció que, en el contexto del Mundial Social, se rescatarán parques, 50 canchas deportivas, para dejar un legado deportivo y cultural con el pretexto de la Copa del Mundo, promoviendo la inclusión, salud y cohesión social.
La presidenta del Copaci de la colonia San Esteban, Joscelyn Elizabeth Cisneros Meza, agradece las mejoras en su comunidad y en especial el área de juegos para las y los niños, que ahora está enrejada y con protectores para evitar que las motocicletas circulen cerca de donde los infantes se divierten, además del área para realizar ejercicio, conocida como barras.
En San Esteban, las y los trabajadores de Servicios Públicos realizaron: Sustitución de 34 luminarias y 4 postes; bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica; limpieza general; poda de 4 árboles y derribo de 3 árboles secos; instalación de área de juegos nuevos; colocación de malla, rejacero, malla sombra y bancas; pinta de cancha, guarnición, balizamiento, cruces peatonales y topes; recolección de más de 8 toneladas de residuos.
Con acciones diversas en pro de los naucalpenses, Isaac Montoya Márquez se consolidar como el gran impulsor de las Huellas de la Transformación.
NACIONAL
Raciel Pérez refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social
Establece Tlalnepantla reglamento para el Consejo Municipal de las Familias y aprueba Premio Huella Verde 2026 * En sesión de Cabildo, el presidente municipal de Tlalnepantla, en conjunto con los integrantes del cuerpo edilicio, aprueban las reglas de operación y la convocatoria para reconocer acciones destacadas en materia ambiental
EL TOPO
En el marco de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, presidida por el edil Raciel Pérez Cruz, los integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla aprobaron por unanimidad el Reglamento del Consejo Municipal de las Familias.
Este nuevo ordenamiento jurídico tiene como propósito fundamental establecer las bases para el funcionamiento de un órgano dedicado al análisis y diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de las y los integrantes de las familias en la demarcación.
Con esta acción, el gobierno municipal refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social a través de instituciones sólidas y reglamentadas.
Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo colegiado aprueba el acuerdo que contiene las Reglas de Operación y la respectiva Convocatoria del Premio Huella Verde 2026.
Este reconocimiento busca incentivar y distinguir a quienes realicen proyectos o acciones de alto impacto para la preservación del entorno natural y el fomento de la sustentabilidad en el territorio municipal.
Se determinó que las bases de participación sean difundidas ampliamente para asegurar que la ciudadanía interesada en el cuidado del medio ambiente pueda inscribir sus propuestas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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