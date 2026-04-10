Brandon Zuluaga, acusado de abuso sexual contra una menor

La denuncia expone que las autoridades mexicanas fueron notificadas con anticipación sobre los antecedentes del caso, incluyendo los señalamientos contra el presunto responsable y los riesgos que representaba para la integridad de las menores

RAMÓN VILCHIS

Una denuncia presentada ante instancias de control interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores señala a Brandon Zuluaga Castro como presunto responsable de abuso sexual contra una menor, en un caso que derivó en un proceso de carácter internacional relacionado con la sustracción de menores y la activación de mecanismos previstos en el Convenio de La Haya.

De acuerdo con el documento, los hechos habrían detonado el traslado de las menores fuera de su lugar de residencia habitual, lo que dio origen a un procedimiento de restitución internacional.

En ese contexto, Melisa Zuluaga Castro, hermana de Brandon Zuluaga Castro, es señalada por haber sustraído de forma ilícita a las menores y trasladarlas a otro país, presuntamente con el objetivo de encubrir los hechos atribuidos al acusado.

La denuncia expone que las autoridades mexicanas fueron notificadas con anticipación sobre los antecedentes del caso, incluyendo los señalamientos contra Brandon Zuluaga Castro y los riesgos que representaba para la integridad de las menores.

Sin embargo, se sostiene que dicha información no habría sido considerada antes de que el expediente fuera remitido a instancias judiciales.

En el documento se señala directamente a Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por presuntas omisiones en el seguimiento del caso.

La denuncia refiere falta de diligencia y posibles violaciones a los protocolos de actuación como Autoridad Central en el marco del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Asimismo, se indica que, pese a las notificaciones formales sobre los antecedentes y la posible comisión de delitos, no se habrían activado mecanismos de protección ni se dio vista a instancias especializadas en la atención de niñas, niños y adolescentes antes de continuar con el procedimiento internacional.

El documento también sostiene que la actuación de Melisa Zuluaga Castro y la falta de intervención oportuna por parte de la autoridad habrían permitido que el caso avanzara sin una evaluación integral de los riesgos, en un contexto que involucraba traslado internacional y posibles afectaciones a las menores.

La denuncia solicita la apertura de una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades, así como la intervención de autoridades competentes para esclarecer los hechos relacionados con Brandon Zuluaga Castro, las acciones atribuidas a Melisa Zuluaga Castro y las presuntas omisiones señaladas en contra de Vanessa Calva Ruiz.