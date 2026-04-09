NACIONAL
Isaac Montoya, el gran impulsor de las Huellas de la Transformación
Firme y con gran éxito la recuperación y el mejoramiento de los espacios públicos * Es la visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades, expresar el alcalde de Naucalpan
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, avanza en las Huellas de la Transformación, ya se rebasan las 67, muestra de ello, en la comunidad de San Esteban Huitzilacasco, se hizo entrega del mejoramiento de la calle 10 de Mayo y otros espacios como el Canal del Tornillo y la calzada San Esteban, que ahora cuenta con mejor alumbrado, área de juegos, rejas de protección y también con trabajos de bacheo y balizado, entre otros.
Esta comunidad que tiene la particularidad de contar con alrededor de cien habitantes que hablan o entienden el idioma náhuatl y que provienen de Guerrero, recibió con entusiasmo al alcalde, quien les reiteró que, como vecino proveniente de las colonias, su gobierno todos los días toca las puertas de los hogares para conocer sus necesidades y atenderlas.
“Como nos solicitó el presidente Andrés Manuel y hoy también lo refrenda la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que tengamos la capacidad de escuchar, de poder ver las demandas legítimas, porque hay una decisión emanada de la convicción, el que logremos transformar de fondo nuestras comunidades, pero se podrá hacerlo con una visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades”.
Subraya que el programa Huellas de la Transformación, en el que toman parte diferentes Direcciones como Servicios Públicos, el Organismo Municipal del Agua OAPAS, entre otros, se lleva a cabo para atender todo el abandono en el municipio y que con tiempo se fue perdiendo, por un desentendimiento de las autoridades, pero hoy gracias al ejercicio responsable, a un gobierno honesto, se ha destinado el recurso público a donde verdaderamente se requiere, se necesita y donde la ciudadanía lo ha planteado.
En esta comunidad, anuncia que se mejorará el abastecimiento de agua en la zona, con la renovación del Tanque San Esteban. También dijo que este año se duplicarán los recursos destinados a obra pública para mejorar la infraestructura del municipio.
En este evento estuvo acompañado por autoridades auxiliares de las colonias San Esteban Huitzilacasco, El Olivar, Ampliación San Esteban y Jardines del Molinito, representantes de Lengua Otomí, ante quienes anunció que, en el contexto del Mundial Social, se rescatarán parques, 50 canchas deportivas, para dejar un legado deportivo y cultural con el pretexto de la Copa del Mundo, promoviendo la inclusión, salud y cohesión social.
La presidenta del Copaci de la colonia San Esteban, Joscelyn Elizabeth Cisneros Meza, agradece las mejoras en su comunidad y en especial el área de juegos para las y los niños, que ahora está enrejada y con protectores para evitar que las motocicletas circulen cerca de donde los infantes se divierten, además del área para realizar ejercicio, conocida como barras.
En San Esteban, las y los trabajadores de Servicios Públicos realizaron: Sustitución de 34 luminarias y 4 postes; bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica; limpieza general; poda de 4 árboles y derribo de 3 árboles secos; instalación de área de juegos nuevos; colocación de malla, rejacero, malla sombra y bancas; pinta de cancha, guarnición, balizamiento, cruces peatonales y topes; recolección de más de 8 toneladas de residuos.
Con acciones diversas en pro de los naucalpenses, Isaac Montoya Márquez se consolidar como el gran impulsor de las Huellas de la Transformación.
NACIONAL
Raciel Pérez refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social
Establece Tlalnepantla reglamento para el Consejo Municipal de las Familias y aprueba Premio Huella Verde 2026 * En sesión de Cabildo, el presidente municipal de Tlalnepantla, en conjunto con los integrantes del cuerpo edilicio, aprueban las reglas de operación y la convocatoria para reconocer acciones destacadas en materia ambiental
EL TOPO
En el marco de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, presidida por el edil Raciel Pérez Cruz, los integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla aprobaron por unanimidad el Reglamento del Consejo Municipal de las Familias.
Este nuevo ordenamiento jurídico tiene como propósito fundamental establecer las bases para el funcionamiento de un órgano dedicado al análisis y diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de las y los integrantes de las familias en la demarcación.
Con esta acción, el gobierno municipal refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social a través de instituciones sólidas y reglamentadas.
Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo colegiado aprueba el acuerdo que contiene las Reglas de Operación y la respectiva Convocatoria del Premio Huella Verde 2026.
Este reconocimiento busca incentivar y distinguir a quienes realicen proyectos o acciones de alto impacto para la preservación del entorno natural y el fomento de la sustentabilidad en el territorio municipal.
Se determinó que las bases de participación sean difundidas ampliamente para asegurar que la ciudadanía interesada en el cuidado del medio ambiente pueda inscribir sus propuestas.
NACIONAL
La línea 3 del Mexicable dignificará la vida de naucalpenses: Isaac Montoya
Constata el presidente municipal, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avance del 70% del proyecto, que mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio
EL TOPO
Luego de la visita que realizó junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a la estación seis de la Línea III del Mexicable, para verificar los avances de este medio de transporte, Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, señala que este gran proyecto mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio.
Asimismo, destaca que este gran proyecto -que dignificará la vida de las y los vecinos de las partes altas de Naucalpan- también transformará la conectividad del municipio y beneficiará a más de 40 mil usuarios al día.
Ante medios de comunicación, Montoya Márquez agradece la visita de la gobernadora y destaca el beneficio que este medio de transporte traerá para todas y todos los naucalpenses, gracias a su sensibilidad y trabajo, el Mexicable Línea III, muy pronto se verá cristalizado.
En la supervisión de las obras del Mexicable con la gobernadora, el alcalde constató un avance que supera el 70% en las obras de esta magna obra, de este gran proyecto que va a ayudar a la movilidad, a la seguridad y a reducir las emisiones contaminantes en el municipio.
Luego de visitar la estación seis que beneficiará a las comunidades de Mártires de Río Blanco y San José de los Leones, entre otras más, Montoya Márquez destaca que esta estación será única en el país, porque es una estación en donde van a llegar tres líneas.
Por último, destaca que el Mexicable de Naucalpan no será como ningún otro porque va a tener una línea central, troncal y de ésta va a derivar, se va a bifurcar en dos líneas adicionales, entonces en esta estación se van a juntar tres líneas de la misma Línea 3 y esto va a permitir que abarque más territorio de Naucalpan, más colonias y de esa manera beneficie a más de nuestros vecinos y vecinas.
NACIONAL
Inicia nueva era en Relaciones Exteriores
Juan Ramón de la Fuente renuncia por motivos de salud * Al relevo Roberto Velasco Álvarez, quien pasó de vocero a canciller y ha tenido un rápido ascenso en la 4T
ARMANDO GARCÍA
Roberto Velasco Álvarez, quien ha encabezado negociaciones bilaterales de alto nivel con Estados Unidos, asumirá como secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, tras anunciar este la renuncia a su puesto por motivos de salud.
Velasco Álvarez, quien ha estado inmerso en las complejas negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y cuenta con una trayectoria de amplia experiencia en el servicio público.
A finales de 2025 y principios de año, ya se quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de manera interina, luego de que De la Fuente se sometiera a una operación de la columna vertebral.
GRAN PAPEL EN SEXENIO DE AMLO
Desde junio de 2020, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Velasco Álvarez, de 38 años, coordinó la política para América del Norte en la SRE, donde encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales con Estados Unidos y Canadá.
Su gestión abarcó temas estratégicos como seguridad, movilidad humana, economía, gestión fronteriza y aguas compartidas, áreas clave en la relación con los dos países vecinos de América del Norte.
Conocido por su disciplina y discreción, Velasco Álvarez fue ‘mano derecha’, de Marcelo Ebrard cuando éste ocupó el cargo de canciller entre 2018-2023.
Durante esa época, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE, cargo desde el que impulsó la difusión y posicionamiento de la política exterior mexicana ante audiencias nacionales e internacionales.
SEMBLANZA
Velasco Álvarez cuenta con una Maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Chicago, y durante sus estudios colaboró en la oficina del alcalde de esa ciudad estadounidense.
Su trayectoria en el sector público incluye, asimismo, posiciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México, donde contribuyó a la formulación e implementación de políticas en distintos niveles de gobierno.
Su nombramiento al frente de la SRE debe ser confirmado por el Senado, lo cual no será un problema ante la mayoría de Morena.
Una vez ratificado, Velasco Álvarez heredará la conducción de la diplomacia mexicana en un contexto marcado por los numerosos retos globales marcados por el regreso de Trump a la Casa Blanca, entre ellos la revisión del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá (T-MEC), las amenazas de intervención de Washington contra los cárteles del narcotráfico mexicano, la normalización en curso de las relaciones con España y la creciente presión estadounidense contra Cuba.
Inicia una nueva era en Relaciones Exteriores, Velasco pasa de vocero a canciller y De la Fuente, ya cuando se recupere, tendrá una nueva encomienda en el gobierno federal.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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