Raciel Pérez refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social

Firme y con gran éxito la recuperación y el mejoramiento de los espacios públicos * Es la visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades, expresar el alcalde de Naucalpan

EL TOPO

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, avanza en las Huellas de la Transformación, ya se rebasan las 67, muestra de ello, en la comunidad de San Esteban Huitzilacasco, se hizo entrega del mejoramiento de la calle 10 de Mayo y otros espacios como el Canal del Tornillo y la calzada San Esteban, que ahora cuenta con mejor alumbrado, área de juegos, rejas de protección y también con trabajos de bacheo y balizado, entre otros.

Esta comunidad que tiene la particularidad de contar con alrededor de cien habitantes que hablan o entienden el idioma náhuatl y que provienen de Guerrero, recibió con entusiasmo al alcalde, quien les reiteró que, como vecino proveniente de las colonias, su gobierno todos los días toca las puertas de los hogares para conocer sus necesidades y atenderlas.

“Como nos solicitó el presidente Andrés Manuel y hoy también lo refrenda la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que tengamos la capacidad de escuchar, de poder ver las demandas legítimas, porque hay una decisión emanada de la convicción, el que logremos transformar de fondo nuestras comunidades, pero se podrá hacerlo con una visión que tenemos desde este proyecto transformador para dejar acciones y resultados en cada una de las comunidades”.

Subraya que el programa Huellas de la Transformación, en el que toman parte diferentes Direcciones como Servicios Públicos, el Organismo Municipal del Agua OAPAS, entre otros, se lleva a cabo para atender todo el abandono en el municipio y que con tiempo se fue perdiendo, por un desentendimiento de las autoridades, pero hoy gracias al ejercicio responsable, a un gobierno honesto, se ha destinado el recurso público a donde verdaderamente se requiere, se necesita y donde la ciudadanía lo ha planteado.

En esta comunidad, anuncia que se mejorará el abastecimiento de agua en la zona, con la renovación del Tanque San Esteban. También dijo que este año se duplicarán los recursos destinados a obra pública para mejorar la infraestructura del municipio.

En este evento estuvo acompañado por autoridades auxiliares de las colonias San Esteban Huitzilacasco, El Olivar, Ampliación San Esteban y Jardines del Molinito, representantes de Lengua Otomí, ante quienes anunció que, en el contexto del Mundial Social, se rescatarán parques, 50 canchas deportivas, para dejar un legado deportivo y cultural con el pretexto de la Copa del Mundo, promoviendo la inclusión, salud y cohesión social.

La presidenta del Copaci de la colonia San Esteban, Joscelyn Elizabeth Cisneros Meza, agradece las mejoras en su comunidad y en especial el área de juegos para las y los niños, que ahora está enrejada y con protectores para evitar que las motocicletas circulen cerca de donde los infantes se divierten, además del área para realizar ejercicio, conocida como barras.

En San Esteban, las y los trabajadores de Servicios Públicos realizaron: Sustitución de 34 luminarias y 4 postes; bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica; limpieza general; poda de 4 árboles y derribo de 3 árboles secos; instalación de área de juegos nuevos; colocación de malla, rejacero, malla sombra y bancas; pinta de cancha, guarnición, balizamiento, cruces peatonales y topes; recolección de más de 8 toneladas de residuos.

Con acciones diversas en pro de los naucalpenses, Isaac Montoya Márquez se consolidar como el gran impulsor de las Huellas de la Transformación.