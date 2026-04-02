La línea 3 del Mexicable dignificará la vida de naucalpenses: Isaac Montoya

Constata el presidente municipal, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avance del 70% del proyecto, que mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio

EL TOPO

Luego de la visita que realizó junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a la estación seis de la Línea III del Mexicable, para verificar los avances de este medio de transporte, Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, señala que este gran proyecto mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio.

Asimismo, destaca que este gran proyecto -que dignificará la vida de las y los vecinos de las partes altas de Naucalpan- también transformará la conectividad del municipio y beneficiará a más de 40 mil usuarios al día.

Ante medios de comunicación, Montoya Márquez agradece la visita de la gobernadora y destaca el beneficio que este medio de transporte traerá para todas y todos los naucalpenses, gracias a su sensibilidad y trabajo, el Mexicable Línea III, muy pronto se verá cristalizado.

En la supervisión de las obras del Mexicable con la gobernadora, el alcalde constató un avance que supera el 70% en las obras de esta magna obra, de este gran proyecto que va a ayudar a la movilidad, a la seguridad y a reducir las emisiones contaminantes en el municipio.

Luego de visitar la estación seis que beneficiará a las comunidades de Mártires de Río Blanco y San José de los Leones, entre otras más, Montoya Márquez destaca que esta estación será única en el país, porque es una estación en donde van a llegar tres líneas.

Por último, destaca que el Mexicable de Naucalpan no será como ningún otro porque va a tener una línea central, troncal y de ésta va a derivar, se va a bifurcar en dos líneas adicionales, entonces en esta estación se van a juntar tres líneas de la misma Línea 3 y esto va a permitir que abarque más territorio de Naucalpan, más colonias y de esa manera beneficie a más de nuestros vecinos y vecinas.