Inicia nueva era en Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente renuncia por motivos de salud * Al relevo Roberto Velasco Álvarez, quien pasó de vocero a canciller y ha tenido un rápido ascenso en la 4T

ARMANDO GARCÍA

Roberto Velasco Álvarez, quien ha encabezado negociaciones bilaterales de alto nivel con Estados Unidos, asumirá como secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, tras anunciar este la renuncia a su puesto por motivos de salud.

Velasco Álvarez, quien ha estado inmerso en las complejas negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y cuenta con una trayectoria de amplia experiencia en el servicio público.

A finales de 2025 y principios de año, ya se quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de manera interina, luego de que De la Fuente se sometiera a una operación de la columna vertebral.

GRAN PAPEL EN SEXENIO DE AMLO

Desde junio de 2020, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Velasco Álvarez, de 38 años, coordinó la política para América del Norte en la SRE, donde encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales con Estados Unidos y Canadá.

Su gestión abarcó temas estratégicos como seguridad, movilidad humana, economía, gestión fronteriza y aguas compartidas, áreas clave en la relación con los dos países vecinos de América del Norte.

Conocido por su disciplina y discreción, Velasco Álvarez fue ‘mano derecha’, de Marcelo Ebrard cuando éste ocupó el cargo de canciller entre 2018-2023.

Durante esa época, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE, cargo desde el que impulsó la difusión y posicionamiento de la política exterior mexicana ante audiencias nacionales e internacionales.

SEMBLANZA

Velasco Álvarez cuenta con una Maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Chicago, y durante sus estudios colaboró en la oficina del alcalde de esa ciudad estadounidense.

Su trayectoria en el sector público incluye, asimismo, posiciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México, donde contribuyó a la formulación e implementación de políticas en distintos niveles de gobierno.

Su nombramiento al frente de la SRE debe ser confirmado por el Senado, lo cual no será un problema ante la mayoría de Morena.

Una vez ratificado, Velasco Álvarez heredará la conducción de la diplomacia mexicana en un contexto marcado por los numerosos retos globales marcados por el regreso de Trump a la Casa Blanca, entre ellos la revisión del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá (T-MEC), las amenazas de intervención de Washington contra los cárteles del narcotráfico mexicano, la normalización en curso de las relaciones con España y la creciente presión estadounidense contra Cuba.

Inicia una nueva era en Relaciones Exteriores, Velasco pasa de vocero a canciller y De la Fuente, ya cuando se recupere, tendrá una nueva encomienda en el gobierno federal.