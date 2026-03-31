NACIONAL
Se ALEja ROJO de todos rumbo a su destino político
Se perfila como favorita para abanderar al PAN en la disputa por la gubernatura de la CDMX * La alcaldesa de la Cuauhtémoc trota en “yegua de hacienda” en la preferencia ciudadana, superando por casi 20 puntos a su perseguidor más cercano
EL TOPO
A cuatro años de las elecciones de 2030, las encuestas ya miden a los perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) que buscarán competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
La más reciente encuesta de la firma GobernArte coloca a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, como la gran favorita de la ciudadanía para abanderar al blanquiazul en la capital del país, superando por un amplio margen a sus competidores internos.
El estudio de opinión revela que Rojo de la Vega Piccolo concentra el 40.1% de las preferencias, consolidando un liderazgo sólido frente a otros cuadros destacados del partido.
En segunda posición se ubica el actual alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con un 22.9%, seguido por Santiago Taboada, exaspirante a jefe de Gobierno, quien registra un 12.8 por ciento.
El resto de los perfiles medidos son: Carlos Orvañanos con 10.3 por ciento, Luis Mendoza con 6.2% y Kenia López Rabadán con 3.5 por ciento.
Un pequeño sector de los encuestados (2.8%) optaría por otra opción. Solo el 1.4% aún no decide.
MÁS QUE POLÍTICA, ACTIVISTA Y FEMINISTA SON SU ADN
Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado como una de las figuras de la política más visibles de la CDMX.
La actual alcaldesa de Cuauhtémoc, comunicóloga y abogada de formación, saltó a la escena pública como activista feminista a través de su red “No es una, somos todas”.
De acuerdo con su página web, se desempeñó como asesora del Gobierno del Estado de México, coordinadora general de Comunicación Social del expresidente Enrique Peña Nieto, diputada local en el Congreso de la CDMX (2018 a 2021), directora general de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo (2021-2023), entre otros cargos.
En 2024, y tras una elección que se definió en los tribunales, Rojo de la Vega asumió la alcaldía Cuauhtémoc como abanderada de la coalición “Va X la CDMX”.
METODOLOGÍA
La muestra consistió en 585 encuestas aplicadas de manera representativa en cada una de las alcaldías, dirigida a ciudadanos mexicanos mayores de edad con credencial de elector vigente.
Para la selección se utilizaron técnicas de muestreo aleatorio estratificado mediante la aplicación “Odiseo”, la cual emplea Inteligencia Artificial para garantizar la representatividad demográfica y geográfica.
El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado entre el 2.5% y el 3.7%. Cabe destacar que la tasa de rechazo fue del 51 por ciento.
NACIONAL
La línea 3 del Mexicable dignificará la vida de naucalpenses: Isaac Montoya
Constata el presidente municipal, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avance del 70% del proyecto, que mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio
EL TOPO
Luego de la visita que realizó junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a la estación seis de la Línea III del Mexicable, para verificar los avances de este medio de transporte, Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, señala que este gran proyecto mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio.
Asimismo, destaca que este gran proyecto -que dignificará la vida de las y los vecinos de las partes altas de Naucalpan- también transformará la conectividad del municipio y beneficiará a más de 40 mil usuarios al día.
Ante medios de comunicación, Montoya Márquez agradece la visita de la gobernadora y destaca el beneficio que este medio de transporte traerá para todas y todos los naucalpenses, gracias a su sensibilidad y trabajo, el Mexicable Línea III, muy pronto se verá cristalizado.
En la supervisión de las obras del Mexicable con la gobernadora, el alcalde constató un avance que supera el 70% en las obras de esta magna obra, de este gran proyecto que va a ayudar a la movilidad, a la seguridad y a reducir las emisiones contaminantes en el municipio.
Luego de visitar la estación seis que beneficiará a las comunidades de Mártires de Río Blanco y San José de los Leones, entre otras más, Montoya Márquez destaca que esta estación será única en el país, porque es una estación en donde van a llegar tres líneas.
Por último, destaca que el Mexicable de Naucalpan no será como ningún otro porque va a tener una línea central, troncal y de ésta va a derivar, se va a bifurcar en dos líneas adicionales, entonces en esta estación se van a juntar tres líneas de la misma Línea 3 y esto va a permitir que abarque más territorio de Naucalpan, más colonias y de esa manera beneficie a más de nuestros vecinos y vecinas.
NACIONAL
Inicia nueva era en Relaciones Exteriores
Juan Ramón de la Fuente renuncia por motivos de salud * Al relevo Roberto Velasco Álvarez, quien pasó de vocero a canciller y ha tenido un rápido ascenso en la 4T
ARMANDO GARCÍA
Roberto Velasco Álvarez, quien ha encabezado negociaciones bilaterales de alto nivel con Estados Unidos, asumirá como secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, tras anunciar este la renuncia a su puesto por motivos de salud.
Velasco Álvarez, quien ha estado inmerso en las complejas negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y cuenta con una trayectoria de amplia experiencia en el servicio público.
A finales de 2025 y principios de año, ya se quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de manera interina, luego de que De la Fuente se sometiera a una operación de la columna vertebral.
GRAN PAPEL EN SEXENIO DE AMLO
Desde junio de 2020, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Velasco Álvarez, de 38 años, coordinó la política para América del Norte en la SRE, donde encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales con Estados Unidos y Canadá.
Su gestión abarcó temas estratégicos como seguridad, movilidad humana, economía, gestión fronteriza y aguas compartidas, áreas clave en la relación con los dos países vecinos de América del Norte.
Conocido por su disciplina y discreción, Velasco Álvarez fue ‘mano derecha’, de Marcelo Ebrard cuando éste ocupó el cargo de canciller entre 2018-2023.
Durante esa época, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE, cargo desde el que impulsó la difusión y posicionamiento de la política exterior mexicana ante audiencias nacionales e internacionales.
SEMBLANZA
Velasco Álvarez cuenta con una Maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Chicago, y durante sus estudios colaboró en la oficina del alcalde de esa ciudad estadounidense.
Su trayectoria en el sector público incluye, asimismo, posiciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México, donde contribuyó a la formulación e implementación de políticas en distintos niveles de gobierno.
Su nombramiento al frente de la SRE debe ser confirmado por el Senado, lo cual no será un problema ante la mayoría de Morena.
Una vez ratificado, Velasco Álvarez heredará la conducción de la diplomacia mexicana en un contexto marcado por los numerosos retos globales marcados por el regreso de Trump a la Casa Blanca, entre ellos la revisión del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá (T-MEC), las amenazas de intervención de Washington contra los cárteles del narcotráfico mexicano, la normalización en curso de las relaciones con España y la creciente presión estadounidense contra Cuba.
Inicia una nueva era en Relaciones Exteriores, Velasco pasa de vocero a canciller y De la Fuente, ya cuando se recupere, tendrá una nueva encomienda en el gobierno federal.
NACIONAL
Tlalnepantla, distinguido por HR Ratings al recibir la máxima calificación financiera
Con Raciel Pérez el municipio marca la agenda al tener finanzas sanas y confiables * Reconoce la firma experta que el municipio gasta de manera más eficiente y goza de mejor reputación económica en todo el país
EL TOPO
El Gobierno Municipal de Tlalnepantla comparte con la ciudadanía que la agencia experta en finanzas, HR Ratings, subió la calificación de la ciudad al nivel más alto que existe, conocido como “Triple A”.
Este logro significa que el municipio es hoy más fuerte económicamente y que cumple con total transparencia y puntualidad con todos sus compromisos de pago, lo que da mucha tranquilidad sobre el futuro financiero.
Además, señala que el gobierno ha sabido guardar dinero en un fondo de reserva que hoy es tres veces más grande de lo que se necesita cada mes, lo que funciona como un seguro de vida para las finanzas de todos los habitantes de Tlalnepantla.
Un punto muy importante que resaltan los analistas es que Tlalnepantla no sólo paga a tiempo, sino que ha hecho abonos chiquitos, pero constantes, para reducir su deuda.
Tan sólo en el último año, el municipio hizo un pago extra de más de 60 millones de pesos, lo que ayudó a que la deuda que se tenía planeada terminar en 2039 ahora se termine de pagar en diciembre de 2037.
Esto libera recursos que en el futuro podrán usarse para más obras y servicios en nuestras colonias.
Finalmente, este certificado de buena salud financiera no sólo es un número, sino que es una garantía de que Tlalnepantla es un lugar seguro para invertir y crecer.
Al tener la calificación más alta, el municipio demuestra que es administrado con orden y honestidad, manteniendo una perspectiva estable que asegura que el dinero de los ciudadanos se maneja con el mayor cuidado profesional posible.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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