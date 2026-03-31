Se ALEja ROJO de todos rumbo a su destino político

Se perfila como favorita para abanderar al PAN en la disputa por la gubernatura de la CDMX * La alcaldesa de la Cuauhtémoc trota en “yegua de hacienda” en la preferencia ciudadana, superando por casi 20 puntos a su perseguidor más cercano

EL TOPO

A cuatro años de las elecciones de 2030, las encuestas ya miden a los perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) que buscarán competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

La más reciente encuesta de la firma GobernArte coloca a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, como la gran favorita de la ciudadanía para abanderar al blanquiazul en la capital del país, superando por un amplio margen a sus competidores internos.

El estudio de opinión revela que Rojo de la Vega Piccolo concentra el 40.1% de las preferencias, consolidando un liderazgo sólido frente a otros cuadros destacados del partido.

En segunda posición se ubica el actual alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con un 22.9%, seguido por Santiago Taboada, exaspirante a jefe de Gobierno, quien registra un 12.8 por ciento.

El resto de los perfiles medidos son: Carlos Orvañanos con 10.3 por ciento, Luis Mendoza con 6.2% y Kenia López Rabadán con 3.5 por ciento.

Un pequeño sector de los encuestados (2.8%) optaría por otra opción. Solo el 1.4% aún no decide.

MÁS QUE POLÍTICA, ACTIVISTA Y FEMINISTA SON SU ADN

Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado como una de las figuras de la política más visibles de la CDMX.

La actual alcaldesa de Cuauhtémoc, comunicóloga y abogada de formación, saltó a la escena pública como activista feminista a través de su red “No es una, somos todas”.

De acuerdo con su página web, se desempeñó como asesora del Gobierno del Estado de México, coordinadora general de Comunicación Social del expresidente Enrique Peña Nieto, diputada local en el Congreso de la CDMX (2018 a 2021), directora general de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo (2021-2023), entre otros cargos.

En 2024, y tras una elección que se definió en los tribunales, Rojo de la Vega asumió la alcaldía Cuauhtémoc como abanderada de la coalición “Va X la CDMX”.

METODOLOGÍA

La muestra consistió en 585 encuestas aplicadas de manera representativa en cada una de las alcaldías, dirigida a ciudadanos mexicanos mayores de edad con credencial de elector vigente.

Para la selección se utilizaron técnicas de muestreo aleatorio estratificado mediante la aplicación “Odiseo”, la cual emplea Inteligencia Artificial para garantizar la representatividad demográfica y geográfica.

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado entre el 2.5% y el 3.7%. Cabe destacar que la tasa de rechazo fue del 51 por ciento.