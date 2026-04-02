Rueda el mundo entre guerras y discriminación

El Mundial de Futbol 2026, el más político y controvertido de la historia * Uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos y su política antimigratoria afecta a países participantes

J. ADALBERTO VILLASANA

Hablamos del juego y se nos olvida que el mundo está en guerra y la migración es criminalizada, cuando es algo natural de las especies. Así es la Era Trump, la pesadilla americana que tiene repercusiones en el planeta.

Se acerca la Copa del Mundo 2026, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y los aeropuertos estadounidenses están custodiados por agentes migratorios de la ICE, que se ha convertido en el terror de propios y extraños, por los abusos de autoridad en contra de personas, sólo por su apariencia física, sin importar el origen, el cual luego se sabe que son estadounidenses de nacimiento y algunos de ellos de pueblos originarios.

Se está lejos del llamado “sueño americano” y el continente vive la misma pesadilla que todo el mundo: Criminalización de la migración y ataques a países de todo el orbe.

En América como continente se destaca la invasión a Venezuela y la entrega de su petróleo a las empresas estadounidenses y, más recientemente, el endurecimiento del bloqueo a Cuba.

ACOSO A CUBA SE INTENSIFICA

Hay que subrayar que el gobierno de Donald Trump (2017-2021) endureció el bloqueo económico a Cuba, revirtiendo el deshielo de la era Obama con más de 240 medidas coercitivas. Estas acciones incluyeron sanciones energéticas, restricciones severas a remesas y viajes, y la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Entre las acciones clave durante la era Trump están:

Sanciones económicas y energéticas: Restricciones financieras directas a empresas militares cubanas como GAESA. Se bloquearon petroleros que abastecían a la isla, estrangulando el suministro energético.

Restricciones de viajes y turismo: Prohibición de cruceros, vuelos comerciales a ciudades fuera de La Habana y eliminación de los viajes educativos “pueblo a pueblo”.

Remesas: Limitación severa al envío de remesas familiares y prohibición de transacciones con empresas financieras cubanas vinculadas al ejército.

Lista de terrorismo: Reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado en enero de 2021.

Título III de la Ley Helms-Burton: Activación de este título, permitiendo demandas en Cortes estadounidenses contra empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas en Cuba.

El objetivo explícito es presionar económicamente al gobierno cubano, para generar una crisis de divisas y combustible en la isla.

EL MUNDO EN GUERRA Y EL BALÓN RUEDA

Este 2026 se celebra en América del Norte el Mundial de Fútbol 2026, pero FIFA (organismo rector del balompié profesional) ha decidido voltear la mirada para otro lado, cuando Estados Unidos mantiene presencia militar o participación directa/indirecta en múltiples conflictos armados, principalmente enfocados en el Medio Oriente y el apoyo a aliados en Europa del Este, con una participación en aproximadamente 6 a 8 conflictos militares conocidos públicamente.

Los principales frentes actuales incluyen:

Siria: Aproximadamente 900 soldados estadounidenses permanecen en el país, principalmente colaborando con fuerzas aliadas para combatir los remanentes de ISIS.

Yemen: Apoyo activo al gobierno central contra los rebeldes hutíes, enfocados en proteger la navegación comercial en el Mar Rojo.

Somalia: Presencia militar para entrenar y ayudar a las fuerzas gubernamentales somalíes contra el grupo rebelde Al Shabab.

Ucrania: Provisión significativa de financiamiento y armamento (más de 175,000 millones de dólares) en la guerra contra Rusia, aunque sin tropas de combate directo.

Oriente Medio (Israel/Palestina): Apoyo militar directo y logístico a Israel en la zona de conflicto.

Oriente Medio (Irán): Tensiones elevadas con presencia de portaaviones y contingentes militares en la región del Golfo.

Lo anterior sólo por citar algunos ejemplos. Donald Trump ha implementado una economía de guerra en el nuevo orden mundial que pretende imponer desde que inició su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos.

MIGRACIÓN DE MEXICANOS

Actualmente se fortalecen los consulados de México en Estados Unidos, como lo informó la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha invertido más de 31 mdp para atender a 2 mil 334 mexicanos; los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante” que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025 en homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.

A través de las páginas Mi Consulado www.miconsulado.sre.gob.mx y la Línea de Apoyo Consular www.gob.mx/apoyoconsular se otorga -las 24 horas del día, los 7 días de la semana- servicio gratuito y confidencial a los connacionales que viven del otro lado de la frontera.

Son 53 consulados los que se fortalecen en Estados Unidos, ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino, por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.

“Estamos constantemente fortaleciendo los consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien”, ha dicho.

Recordó que había una idea del pasado neoliberal de que “los consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos”, no para atender a nuestros hermanos migrantes.

ARLEQUINES LATINOAMERICANOS

Para marzo de 2026, la administración de Donald Trump consolidó una alianza en Latinoamérica denominada “Escudo de las Américas”.

Se dice que está centrada en el combate al narcotráfico y la reducción de la influencia china.

Los principales países aliados incluyen Argentina (Javier Milei), El Salvador (Nayib Bukele), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y República Dominicana (Luis Abinader).

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Se jugará el Mundial de Fútbol 2026, que será el más político y controvertido de la historia, porque uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos; su política antimigratoria afecta a países participantes. Se responde a los intereses económicos.

La calidez y la hospitalidad de los mexicanos será el sol que hará brillar el Mundial.

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