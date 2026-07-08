Cabeza fría en negociación del T-MEC

El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad * La Secretaría de Economía ha delineado su postura: proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia

J. ADALBERTO VILLASANA

Hay que partir de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un elemento de integración regional que ha favorecido a Canadá, Estados Unidos y México.

Pero ahora uno de los actores quiere, de entrada, tener más beneficios que sus socios. Ante este escenario hay que considerar la necesidad de medir y evaluar el acuerdo comercial con otra visión y métricas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el T-MEC se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.

La directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León, planteó con claridad la situación: Con el T-MEC el comercio para los tres países ha alcanzado niveles históricos, la región se consolida como uno de los espacios económicos más importantes del mundo y México ha fortalecido su posición como socio estratégico de América del Norte y principal socio de Estados Unidos (EUA).

CON CALMA FRENTE A LA PRESIÓN

El T-MEC conecta un bloque económico de 492 millones de personas y un PIB conjunto de 25.9 billones de dólares.

El intercambio comercial regional ronda los 1.5 billones de dólares anuales; consolida a México como el principal socio de Estados Unidos con un comercio bilateral histórico superior a los 870,000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, a decir del profesor de la FE UNAM, Samuel Ortiz Velásquez, a seis años de la entrada en vigor del tratado, la economía global atraviesa una severa crisis de fragmentación productiva.

“Las últimas estimaciones del Banco Mundial dan cuenta de un crecimiento proyectado para este 2026 en la economía mundial de 2.5 por ciento global. Existe un riesgo importante en economías emergentes y en países en desarrollo. A este entorno estructural de lento crecimiento se suma una presión geopolítica directa”, añade.

El presidente Donald Trump vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de la integración regional al declarar que preferiría no tener el acuerdo, que su nación estaría mejor sin él.

“La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia y buscar una extensión del tratado por 16 años más, hasta 2042”.

SE REQUIERE UNA NUEVA VISIÓN

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México.

La política arancelaria de la segunda administración Trump y la revisión del T-MEC han modificado las condiciones de acceso al mercado estadounidense, por lo que evaluar la posición de México requiere ir más allá de los volúmenes de exportación.

En este nuevo contexto, el éxito comercial del país depende cada vez más de la ventaja relativa que conserva el país frente al resto del mundo para acceder al mercado de Estados Unidos.

El Imco analiza el acceso relativo de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense mediante el arancel implícito -es decir, la tasa que enfrentan las importaciones de distintos países para acceder al mercado estadounidense- y tres indicadores complementarios que permiten evaluar el aprovechamiento de las ventajas comerciales frente a sus competidores: el cumplimiento de las reglas de origen y su base gravable, la participación en el déficit comercial estadounidense y el cociente de reciprocidad comercial por sector.

En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión más precisa de la posición competitiva de México dentro de América del Norte.

Los aranceles no desplazaron a México: el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos.

A pesar de las medidas arancelarias, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.

México consolidó su posición como principal proveedor de ese país, al ser origen de 17% del total en 2025 frente a 16% en 2024.

Asimismo, el país se consolidó por primera vez en un año calendario como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.

México enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los principales proveedores del mercado estadounidense.

Antes de 2025, casi todos los principales socios de Estados Unidos registraron aranceles implícitos cercanos a cero, con excepción de China.

A partir de febrero de 2025, los niveles escalaron para todos los países. México cerró marzo de 2026 en 3.4% frente a 9.8% de Alemania, 9.7% de Japón, 8.0% de Corea del Sur y 6.8% de Vietnam.

Esa ventaja se sostiene en los sectores más relevantes para las importaciones estadounidenses: en electrónica, México alcanzó 0.2% en marzo de 2026, ligeramente por debajo de Taiwán (0.3%); en maquinaria, 5.4% frente a 31% de China o 12% de Alemania.

TRATADO, HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL

En lo que va de 2026, aproximadamente 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos T-MEC.

El resultado ha sido que la base gravable de las exportaciones mexicanas sea de apenas 16% en lo que va de 2026, frente a 83% de China, 79% de Japón, 67% de Alemania y 45% de Vietnam. Casi 84% del valor exportado queda protegido del pago de aranceles.

Los aranceles que impuso la administración Trump modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las métricas tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.

Los cuatro indicadores complementarios que analiza el Imco muestran que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad, sin importar el costo, incluso para su pueblo.

La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia.

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