NACIONAL
Naucalpan, preparado para la próxima temporada de lluvias
Arranca por segundo año consecutivo de manera preventiva el desazolve en colonias y Periférico Norte * En 2025, nos encontramos con un municipio que en tres años no se llevó a cabo un solo desazolve, hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez
EL TOPO
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, informa que por segundo año consecutivo se realizan trabajos de desazolve de manera preventiva, a fin de evitar anegaciones y desbordamientos ante la próxima temporada de lluvias en 232 comunidades; a la vez que destaca que siguen los resultados de la Estrategia Seguridad con Todo y que la ciudadanía evaluará el actuar de la Guardia Municipal.
En conferencia de prensa, señala que, con el programa de Desazolve en Colonias 2026, que llevará a cabo el Organismo Municipal del Agua OAPAS, se desalojarán y eliminarán lodos, basura, sedimentos y residuos sólidos de tuberías, drenajes y alcantarillas en los más de 2 mil kilómetros de redes de drenaje pluvial y sanitario con los que cuenta Naucalpan. “Hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos”, añade.
Refiere que con cuatro camiones Vactor, en San Antonio Zomeyucan, en Avenida Centenario, esquina calle La Bajada, se iniciaron los trabajos para desazolvar drenajes y alcantarillas con estos equipos hidroneumáticos de succión a presión que extraen residuos sólidos, mezclas viscosas, arenilla y sedimentos orgánicos.
Ante medios de comunicación, acompañado por los titulares del Organismo Municipal del Agua OAPAS, de la Guardia Municipal, de Obras, así como de Desarrollo y Fomento Económico, Montoya Márquez enfatiza que este trabajo no se realizó de manera continua en el pasado, tres años en los que no se llevó a cabo un solo desazolve, lo que provocó afectaciones en diferentes comunidades.
Durante el mes de febrero y marzo, se comenzó con desazolves en los 16 cárcamos de bombeo municipales con los que se desalojan hasta 25 mil litros por segundo en la temporada de lluvias.
En cuanto al Periférico Norte, también se avanza en el desalojo de residuos en los 17 kilómetros que corresponde. Del mismo modo, el titular de Obras afirmó que se avanza en tiempo y forma en la rehabilitación histórica que realiza Naucalpan en esta vialidad y que el segundo tramo con concreto hidráulico ya registra un 70% de progreso, de Circuito Circunvalación a Baden Powell, en 3.2 km, 2 mil metros instalados, con un avance en 80% de banquetas y guarniciones. Se tiene como fecha límite el 20 de abril y beneficiará a miles de usuarios esta arteria vial.
En cuanto a la seguridad, el comisario comenta sobre las últimas detenciones y estrategias, como la incorporación a la Guardia Municipal de 200 nuevos elementos, para ir renovando este cuerpo. Todos los fines de semana, sábados y domingos, los comandantes que son jefes de sector visitarán casa por casa para una interacción directa con las y los vecinos, que la ciudadanía evalúe el comportamiento, el actuar y sobre todo los trabajos de proximidad que hacen los policías en los 28 sectores y 128 cuadrantes.
“Somos el municipio que logró la mayor disminución a nivel nacional en incidencia delictiva en el robo de vehículos, con base a instituciones de seguridad; entregaron el municipio con una cifra de 14 vehículos robados al día y actualmente de acuerdo a cifras oficiales, se roban 4, se dejaron de robar 10 autos al día”, expresa el comisario.
También se anunció el “Cuarto Festival Cultural del Vino y el Queso, Naucalpan”, enriquecido con 100 expositores, artesanos, con un gran programa artístico y se llevará a cabo en el Parque Naucalli del 17 al 19 de abril.
NACIONAL
Mañanera pone bajo la lupa a Enrique Herrera Martínez
La respuesta presidencial fue breve: Se asegura que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad
ILDEFONSO LÓPEZ
El nombre de Enrique Herrera Martínez llegó hasta la Mañanera del Pueblo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no como protagonista, sino como ejemplo en una pregunta que tocó uno de los temas más sensibles del gobierno: la contratación pública.
Durante la conferencia matutina, un periodista cuestionó si el padrón de proveedores se revisa para detectar empresas vinculadas con personas bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La referencia fue directa: Mencionó a Enrique Herrera Martínez, empresario con contratos activos con distintas dependencias y planteó una inquietud que quedó flotando en la sala: ¿los filtros realmente están funcionando?
La respuesta institucional fue breve. Se aseguró que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad.
La mención no pasó inadvertida. Enrique Herrera Martínez no es un nombre ajeno al sector de seguridad y blindaje en México. Es identificado como fundador y director de TPS Armoring, empresa que ha crecido durante más de tres décadas y que ha participado en contratos con gobiernos, agencias y clientes de alto perfil en México y el extranjero.
Su trayectoria incluye episodios que lo colocaron en el radar público, como la adquisición de vehículos oficiales en subastas del gobierno federal, incluida la camioneta conocida como “La Bestia”, utilizada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ese tipo de movimientos consolidaron su perfil como un empresario con acceso a operaciones de alto nivel.
En redes sociales, su entorno familiar ha presumido cercanía con figuras como Armando Guadiana Tijerina, quien ha sido vinculado a controversias como los Pandora Papers y cuestionamientos sobre contratos energéticos. Esa proximidad, lejos de ser anecdótica, refuerza la percepción de un entramado que cruza negocios y política.
En paralelo, también se han documentado apariciones del actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en espacios compartidos con la familia Herrera.
Enrique Herrera Martínez construyó su discurso empresarial sobre una idea clara: la confianza.
“No vamos a vender camiones, vamos a construir confianza”, ha sido una de sus frases más repetidas. Hoy, esa misma palabra aparece en el centro de la discusión.
NACIONAL
Raciel Pérez, comprometido en transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso
El alcalde de Tlalnepantla entrega la rehabilitación del multideportivo Exploradores en Lázaro Cárdenas * “Para nosotros el Oriente de Tlalnepantla es una prioridad, al igual que para el gobierno federal, y para eso trabajamos diario”, expresa el presidente municipal
EL TOPO
El presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, hizo entrega de los trabajos de rehabilitación integral del espacio público multideportivo Exploradores de México, ubicado en la comunidad de Lázaro Cárdenas.
Durante el evento, el alcalde destaca que esta obra representa un paso fundamental en la recuperación de áreas recreativas para fortalecer la convivencia comunitaria, con una inversión total de 1 millón 597 mil 216 pesos.
La intervención abarcó la rehabilitación de 151.88 metros cuadrados de superficie, donde se realizaron labores de trazo, nivelación y demolición de elementos de concreto en mal estado, así como el desmontaje de juegos y ejercitadores que ya no eran funcionales.
El proyecto contempló la excavación de material, el mejoramiento del terreno y la construcción de muros de concreto para garantizar la durabilidad de la obra.
Para el beneficio de niñas, niños y jóvenes, el presidente Raciel Pérez Cruz supervisó la colocación de nuevo equipamiento que incluye juegos infantiles, un circuito de ejercitadores y bancas para el descanso de los visitantes.
Asimismo, se prioriza el uso de ecotecnias mediante la aplicación de pavimento de concreto permeable con impregnante ecológico y la instalación de tres luminarias tipo vela para garantizar la seguridad de los usuarios durante la noche.
Finalmente, el munícipe señaló que, con la aplicación de pintura en muros, escalones y guarniciones, se cumple con el compromiso de transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso para los habitantes de Tlalnepantla.
NACIONAL
La preferencia ciudadana también apoya a Ale Rojo para ser presidenciable en el 2030
El futuro político de la también activista y feminista es halagador: muchas cartas sobre la mesa * Una encuesta de México Elige pone a Alessandra Rojo de la Vega como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial
EL TOPO
Una encuesta de México Elige coloca a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo como la principal figura del PRI en la carrera rumbo a la elección presidencial de 2030.
Tanto entre simpatizantes del partido como en la población general, la alcaldesa lidera las preferencias como posible candidata del tricolor, superando a otros perfiles tradicionales dentro de la fuerza política.
Entre los simpatizantes del PRI, el 25% se inclina por Rojo de la Vega como su opción para contender por la Presidencia de la República.
En segundo lugar aparece Alejandro ‘Alito’ Moreno con un 16.7%, seguido por Ildefonso Guajardo con el 15.9% y Manlio Fabio Beltrones con el 15.8%, mostrando una competencia cerrada entre estos tres perfiles.
Más abajo se ubican Manolo Jiménez con un 10.8%, Rubén Moreira Valdés con un 7.5%, mientras que Esteban Villegas y Carolina Viggiano registran 3.3% cada uno.
En los últimos lugares aparecen Miguel Ángel Riquelme con 1.7%y Rolando Zapata, quien no obtiene ningún voto.
En cuanto a la preferencia entre la población en general, Rojo de la Vega también se mantiene a la cabeza con 26.4 por ciento.
En esta medición, Ildefonso Guajardo ocupa el segundo lugar con el 15.2%, seguido muy de cerca por Alejandro ‘Alito’ Moreno, con el 15.1%.
Más atrás se posiciona Manlio Fabio Beltrones con el 10.2%, mientras que Manolo Jiménez alcanza el 7.6% y Rubén Moreira Valdez el 7.1 por ciento.
En los niveles inferiores de preferencia se encuentran Carolina Viggiano, con el 6.8% y Rolando Zapata con el 5.8%. Finalmente, Esteban Villegas obtiene el 3.2% y Miguel Ángel Riquelme el 2.6% de las preferencias, cerrando la lista de posibles aspirantes evaluados en el ejercicio demoscópico.
Los resultados reflejan un escenario en el que emergen nuevos liderazgos dentro del PRI, al tiempo que figuras tradicionales mantienen presencia competitiva.
A cuatro años de la contienda presidencial, la encuesta perfila un proceso interno abierto, con Rojo de la Vega al frente, pero con una contienda aún en evolución.
A pesar de sonar para cargos federales en 2030, la alcaldesa ha confirmado su intención de buscar la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc para el periodo 2027-2030, enfocada en consolidar resultados locales y la recuperación de espacios públicos.
Con una combinación de experiencia legislativa, formación en comunicación y presencia en el activismo, Alessandra Rojo se perfila como una figura relevante dentro del escenario político de la Ciudad de México.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Mañanera pone bajo la lupa a Enrique Herrera Martínez
Raciel Pérez, comprometido en transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso
Naucalpan, preparado para la próxima temporada de lluvias
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 7 días
Raciel Pérez refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 5 días
Vargas del Villar, el senador protector de las mascotas
-
TEXTUAL-ESHace 6 días
La salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa
-
NACIONALHace 5 días
Isaac Montoya, el gran impulsor de las Huellas de la Transformación
-
NACIONALHace 4 días
Brandon Zuluaga, acusado de abuso sexual contra una menor
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 6 días
¡Sin un peso los despidos masivos en la FGR!
-
SILENCIO ROTOHace 6 días
Democracia, anhelo frustrado
-
PULPO POLÍTICOHace 3 días
ONU desnuda a México